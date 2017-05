Iris Hellas: Πρώτο βραβείο «καινοτομίας φωτοβολταϊκών» στην έκθεση MENA New Energy 2017

now playing

Το πρώτο βραβείο έλαβε η Iris Hellas , στην κατηγορία «PV Technology Innovation» με τη λύση νανο-τεχνολογίας SolarSkin, στα πλαίσια του ετήσιου συνεδρίου και της έκθεσης MENA (Middle East & North Africa) new Energy 2017, πρώην MENASOL, που πραγματοποιήθηκε στο Dubai μεταξύ 25 και 26 Απριλίου.

Τα βραβεία, που απονέμονται για 9η συνεχόμενη χρονιά από μια επιτροπή επαγγελματιών της βιομηχανίας φωτοβολταϊκών, διοργανώθηκαν από την FCBI Energy Ltd σε συνεργασία με τα περιοδικά New Energy Update, CSP Today & PV Insider. Στους βραβευμένους των προηγούμενων ετών συγκαταλέγονται η First Solar, η Siemens, η ACWA Power κ.ά. Tο βραβείο αυτό έρχεται να συμπληρώσει την κατάταξη του SolarSkin στις 30 πλέον καινοτόμες τεχνολογίες φωτοβολταϊκών για το έτος 2017 από το περιοδικό PV Magazine International.

Η λύση νανο-τεχνολογίας SolarSkin, βασισμένη στην τεχνολογία HyDRoP της BFP Advanced Technologies, αποτελεί την πλέον ολοκληρωμένη λύση για φωτοβολταϊκούς και ηλιοθερμικούς σταθμούς ελαχιστοποιώντας της ενεργειακές απώλειες και αυξάνοντας παράλληλα την ενεργειακή τους απόδοση, προστατεύοντας τη γυάλινη επιφάνειά τους και κατ’ επέκταση την επένδυση και μειώνοντας το ενεργειακό αποτύπωμα της συντήρησής τους μέχρι και 70%.