Tο Διεθνές Συνέδριο της ΗΑΕΕ για την αγορά ενέργειας στις 18-20 Μαΐου

Τριήμερο διεθνές συνέδριο με τίτλο «The landscape in the new era of energy transition: Challenges, investment opportunities and technological innovations» θα πραγματοποιηθεί από την ΗΑΕΕ, στις 18-20 Μαϊου, στο ξενοδοχείο Metropolitan, στην Αθήνα.

Έχοντας έδρα τις ΗΠΑ, η ΗΑΕΕ ως ελληνικό παράρτημα της διεθνούς ενεργειακής δεξαμενής σκέψης , αποτελεί τη βασική πύλη ενημέρωσης της παγκόσμιας ενεργειακής κοινότητας για το «αύριο» σχετικά με την απελευθέρωση των αγορών φυσικού αερίου και ηλεκτρισμού στην Ελλάδα.

Στο συνέδριο θα παρουσιαστούν 80 επιστημονικές εργασίες ακαδημαϊκών και αναλυτών, κυρίως από το εξωτερικό, σχετικά με τις προοπτικές ανάπτυξης της ελληνικής αγοράς και της συμμετοχής ξένων επενδυτών στα διάφορα projects της. Παράλληλα, περισσότεροι από 50 κορυφαίους ειδικούς, στελέχη της αγοράς, πολιτικούς, ακαδημαϊκούς και διαμορφωτές της παγκόσμιας κοινής γνώμης στο χώρο της ενέργειας, θα αναλύσουν τις πρόσφατες εξελίξεις και θα προτείνουν λύσεις, σε 10 ξεχωριστές συζητήσεις στρογγυλής τραπέζης. Πολλές θα είναι επίσης οι κατ΄ιδίαν συναντήσεις στα πλαίσια του συνεδρίου, μεταξύ των ξένων συνέδρων με συγκεκριμένα ενδιαφέροντα και των Ελλήνων συναδέλφων τους.

Τα πορίσματα του συνεδρίου της ΗΑΕΕ θα προωθηθούν μέσω των συνεργαζόμενων ειδησεογραφικών οργανισμών, του παγκόσμιου δικτύου παραρτημάτων και των εκδόσεων της ΙΑΕΕ, προς τους μεγάλους ενεργειακούς ιδιωτικούς και κρατικούς φορείς του εξωτερικού, καθώς και τη διεθνή επιχειρηματική, επιστημονική και ακαδημαϊκή κοινότητα.