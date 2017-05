Schneider Electric: Πιστοποίηση Nutanix Ready Core για το λογισμικό APC Power Protection Software

now playing

Η Schneider Electric, ανακοίνωσε ότι το λογισμικό PowerChute™ Network Shutdown v4.2 της APC έλαβε την πιστοποίηση Nutanix Ready Core Management & Operations, με την οποία καθίσταται κατάλληλο για την προστασία hyperconverged υποδομών NutanixESXi και Hyper-V.

Με την πιστοποίηση αυτή υπογραμμίζεται η δέσμευση της APC να προσφέρει στην Αγορά κορυφαίες και ταυτόχρονα απλές και αξιόπιστες λύσεις προστασίας της τροφοδοσίας ακόμη και των πιο προηγμένων αρχιτεκτονικών ΙΤ.

Όπως αναφέρει η εταιρεία στην ανακοίνωσή της, στην εποχή των big data και του Internet of Things (IoT), υπάρχουν πλέον νέες, αυξημένες απαιτήσεις σε σχέση με την ασφάλεια, την τυποποίηση (standardization), την εφεδρεία (redundancy) και τη διαχείριση των πόρων που βρίσκονται στα άκρα (edge) των δικτύων. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα το περιβάλλον ΙΤ να είναι σήμερα πιο αποκεντρωμένο (distributed) και εικονικό (virtualized) από ποτέ. Οι hyperconverged λύσεις, με την ευελιξία και την ευκολία επέκτασης (scalability) που τις διακρίνει, ανταποκρίνονται στις προκλήσεις των καιρών, ενώ παράλληλα προσφέρουν μικρότερο κόστος κτήσης/χρήσης (TCO) και μικρότερο χρόνο εγκατάστασης. Παρόλα αυτά, στα συστήματα αυτά απαιτείται υψηλότερο επίπεδο προστασίας, καλύτερη ενεργειακή απόδοση και μεγαλύτερος βαθμός τυποποίησης, ενώ η διαδικασία που διασφαλίζει τη συμβατότητα ανάμεσα στις διάφορες συσκευές που τα απαρτίζουν μπορεί να είναι πολύπλοκη, δαπανηρή και χρονοβόρα, τόσο για τον τελικό χρήστη, όσο και για την ομάδα των προμηθευτών.

Η συμμαχία της APC με τη Nutanix προσφέρει ακριβώς αυτό που υπόσχεται: hyperconvergence διαφορετικών συστημάτων μέσα από μία συνεκτική και ολοκληρωμένη λύση η οποία απλοποιεί την τυπική διαδικασία των δοκιμών λειτουργίας (commissioning) και τη διαχείριση, επιτρέποντας έτσι τη βέλτιστη και πλέον αποδοτική διαδικασία εγκατάστασης mission-critical συστημάτων, όπως τονίζεται στην ανακοίνωση. Η πιστοποίηση της APC, η οποία βασίστηκε σε αυστηρές δοκιμές, διασφαλίζει τη συμβατότητα του PowerChute με τις λύσεις της Nutanix. Έτσι, οι channel partners απαλλάσσονται από το βάρος να εξετάζουν τη συμβατότητα ανάμεσα στα συστατικά ενός hyperconverged συστήματος που προέρχονται από διαφορετικούς προμηθευτές, εξοικονομώντας έτσι χρόνο και χρήμα. Επιπλέον, η εταιρεία επισημαίνει ότι, το PowerChute διασφαλίζει αδιανόητο μέχρι σήμερα επίπεδο προστασίας των συστημάτων ΙΤ, προσφέροντας στους πελάτες τη βεβαιότητα ότι τόσο η επένδυσή τους, όσο και τα δεδομένα τους, θα είναι προστατευμένα μετά από μία ενδεχόμενη διακοπή της τροφοδοσίας.

«Η ανάπτυξη ιδιαιτέρως πολύπλοκων συστημάτων ΙΤ υποχρεώνει τους κατασκευαστές να συνεργάζονται, ώστε μέσα από standardized λύσεις να προσφέρουν υψηλή απόδοση, ευελιξία και αξιοπιστία», δήλωσε ο κ. Rob McKernan, επίτιμος αντιπρόεδρος IT Channels στη Schneider Electric. «Η συγκεκριμένη πιστοποίηση και η συνεργασία της APC με τη Nutanix αποτελούν μέρος της δέσμευσης που έχουμε αναλάβει εδώ και πολύ καιρό, να προσφέρουμε στους πελάτες μας τις πιο απλές, αποτελεσματικές και ολοκληρωμένες συσκευές και λύσεις, οι οποίες τους δίνουν την απαραίτητη βεβαιότητα που χρειάζονται σήμερα, καθώς η αρχιτεκτονική των συστημάτων ΙΤ συνεχώς επεκτείνεται και γίνεται όλο και πιο πολύπλοκη».

Η πιστοποίηση Nutanix Ready Core απονέμεται σε εκείνες τις εφαρμογές και λύσεις που αποδεδειγμένα βελτιώνουν την απόδοση των υποδομών Nutanix. Το PowerChute Network Shutdown v4.2, σε συνεργασία με τα UPS της APC και την κάρτα APC UPS Network Management, προσφέρει network based shutdown χωρίς εποπτεία, ώστε να διασφαλίζεται η ακεραιότητα των data και να μειώνεται το downtime σε περιπτώσεις κρίσιμων περιστατικών, όπως μια εκτεταμένη διακοπή ρεύματος. Το λογισμικό, το οποίο μπορεί να παραμετροποιηθεί μέσω web browser, δίνει μεγάλες δυνατότητες επέκτασης, καθώς υποστηρίζει πρακτικά άπειρο αριθμό εικονικών client systems, προσφέροντας επιλογές για single, redundant και parallel configurations.

Η Schneider Electric τονίζει ότι το APC by είναι το κορυφαίο brand παγκοσμίως για την προστασία υποδομών και εφαρμογών IT. Μέσα από μία μεγάλη γκάμα προϊόντων που εξασφαλίζουν αξιόπιστη παροχή ισχύος και υψηλή διαθεσιμότητα των συστημάτων τηλεπικοινωνιών και ΙΤ, η APC προσφέρει βεβαιότητα στην Εποχή της Διασύνδεσης (Certainty in a Connected World). Έχοντας τη μεγαλύτερη κοινότητα συνεργατών οι οποίοι διαμορφώνουν εξειδικευμένες λύσεις για κάθε οικιακό και εταιρικό δίκτυο, η APC προστατεύει τα κρίσιμα δεδομένα και τις πληροφορίες κάθε χρήστη και κάθε επιχείρησης. Η πιστοποίηση Nutanix Ready Core διευρύνει τη «συμμαχική» ομάδα της APC και ισχυροποιεί την υπόσχεση της εταιρείας να προσφέρει στην Αγορά καινοτόμες λύσεις παροχής ισχύος και ψύξης για converged και hyperconverged υποδομές ΙΤ.