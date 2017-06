«Πράσινο» κτίριο της OTE Estate στα 7 ελληνικά με Χρυσή Πιστοποίηση LEED

now playing

Τη διεθνή πιστοποίηση LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) για περιβαλλοντικά και βιώσιμα κτίρια από το Αμερικανικό Συμβούλιο Πράσινων Κτιρίων (U.S. Green Building Council – USGBC), απέσπασε ακίνητο της OTE Estate στον Κεραμεικό. Πρόκειται για ένα από τα μόλις επτά κτίρια στην Ελλάδα με πιστοποίηση κατά LEED σε επίπεδο Gold.

Το κτίριο της OTE Estate, συνολικού εμβαδού 10.850m2, στο ιστορικό κέντρο της Αθήνας στεγάζει μέρος των υπηρεσιών Εξυπηρέτησης Πελατών του Ομίλου ΟΤΕ (Call Center). Την πλήρη ανακαίνισή του ανέλαβε, σχεδίασε και υλοποίησε η OTE Estate. Στόχος ήταν η δημιουργία ενός κτιρίου-υποδείγματος περιβαλλοντικής βιωσιμότητας, ικανού να προσφέρει ένα ιδανικό περιβάλλον για τους εργαζόμενους.

Η πιστοποίηση του κτιρίου κατά LEED σε επίπεδο GOLD αποτελεί σημαντική διάκριση, η οποία επιτεύχθηκε έπειτα από μια ιδιαίτερα απαιτητική διαδικασία, με στόχο τη βελτιωμένη απόδοση σε μια σειρά από δείκτες, όπως η κατανάλωση ενέργειας, η χρήση νερού, οι εκπομπές CO 2 , η ποιότητα του εσωτερικού περιβάλλοντος και η διαχείριση των πόρων.

Ενδεικτικά, ενεργειακά και περιβαλλοντικά μέτρα που υλοποιήθηκαν στο ακίνητο περιελάμβαναν την ενεργειακή αναβάθμιση του κελύφους, την εγκατάσταση νέου Η/Μ εξοπλισμού με υψηλή ενεργειακή απόδοση, το σύστημα ελέγχου και αυτοματισμού που καταγράφει και βελτιστοποιεί τη λειτουργία όλων των Η/Μ εγκαταστάσεων του κτιρίου και την εφαρμογή εκτεταμένου προγράμματος commissioning κατά τη διάρκεια κατασκευής.

Στρατηγικός στόχος της OTE Estate είναι να εμπλουτίζει συνεχώς το χαρτοφυλάκιό της με κτίρια που θα ξεχωρίζουν για τον περιβαλλοντικά υπεύθυνο σχεδιασμό και κατασκευή τους.

Με πιστοποιημένα κτήρια σε περισσότερες από 160 χώρες, το πρότυπο LEED αποτελεί το πιο διαδεδομένο σύστημα αξιολόγησης και αποτίμησης της αειφόρου δόμησης και κατασκευής στον κόσμο, που αναπτύχθηκε και διαχειρίζεται από το U.S Green Building Council, μη κερδοσκοπικό οργανισμό με έδρα την Washington D.C.