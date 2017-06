Βosch Ελλάδας: Αυξήθηκε ο κύκλος εργασιών για 3η συνεχή χρονιά

now playing

now playing

now playing

now viewing

Η Βosch Ελλάδας, μέλος του διεθνούς ομίλου Bosch και με παρουσία 104 χρόνων στην Ελλάδα, σε συνέντευξη τύπου που παρέθεσε σε κεντρικό ξενοδοχείο των Αθηνών, παρουσίασε στοιχεία, αναφορικά με τους ανοδικούς ρυθμούς ανάπτυξης που κατέγραψε για 3η συνεχή χρονιά στην ελληνική αγορά, αλλά και αναφορικά με τις δράσεις της.

Συγκεκριμένα, το 2016, μια χρονιά με ιδιαίτερες προκλήσεις για την αγορά, η Βosch Ελλάδας κατέγραψε θετικά μεγέθη, με τις πωλήσεις της να αυξάνονται κατά 8,6% σε σύγκριση με το 2015. Επιπρόσθετα, βάσει ενοποιημένων στοιχείων, το EBIT της εταιρείας κυμάνθηκε στο 3,7% ενώ τα κέρδη της προ φόρων ανήλθαν στα 670.000 ευρώ. Επιπλέον η Bosch Eλλάδας ανακοίνωσε τη συνεχή καταγραφή ανοδικών ρυθμών ανάπτυξης στην ελληνική αγορά, επιτυγχάνοντας 10% αύξηση πωλήσεων το 1ο τετράμηνο του 2017.

Όσον αφορά στους τζίρους ανά τμήμα, το τμήμα Ανταλλακτικών Αυτοκινήτου είχε μια συνολική αύξηση +12,3% συγκριτικά με πέρυσι, το τμήμα Βιομηχανικής Τεχνολογίας έμεινε στα περσινά επίπεδα, το τμήμα των Ηλεκτρικών Εργαλείων ολοκλήρωσε την εξαιρετική πορεία του έτους με συνολική αύξηση +19%, ενώ τέλος τα Συστήματα Ασφαλείας κατέγραψαν αύξηση +11% και η Θέρμανση έκλεισε αρνητικά με -10,9%.

Ο κύριος Ιωάννης Κάπρας, Διευθύνων Σύμβουλος της Bosch Eλλάδας, δήλωσε σχετικά : «Η πορεία της εταιρείας ήταν καλή, παρά τις αντιξοότητες που αντιμετωπίζει η αγορά. Καταφέραμε για 3η συνεχή χρονιά να αυξήσουμε τη παραγωγή μας, κάτι που δεν παρατηρείται συχνά στην ελληνική αγορά, αλλά και να μεγαλώσουμε σε σχέση με τους ανταγωνιστές μας. Στόχος μας για το 2017 είναι να πορευτούμε με το ίδιο σθένος αλλά και υπομονή και επιμονή ώστε οι προσπάθειες μας να καρποφορήσουν και πάλι».

Η Εταιρεία απασχολεί σήμερα 67 εργαζόμενους και προωθεί συστηματικά την εκ των έσω ανάπτυξή τους, όπως αναφέρει σε σχετική ανακοίνωση, έχοντας δαπανήσει την τελευταία τριετία για την επιμόρφωσή τους 110.000 ευρώ. Παράλληλα, επισημαίνεται ότι, θέλοντας να βελτιώσει ακόμη περισσότερο την παραγωγικότητά τους, προχώρησε σε αναδιαμόρφωση πολλαπλών χώρων εντός των εγκαταστάσεών της έτσι ώστε να αποτελούν πηγή έμπνευσης, δημιουργικότητας αλλά και προσφέρουν στο προσωπικό στιγμές χαλάρωσης όταν αυτό κρίνεται απαραίτητο. Μια επένδυση αξίας 100.000 ευρώ.

Η Bosch Ελλάδας υποστηρίζει σταθερά τη νεανική καινοτομία, επιχειρηματικότητα και απασχόληση, ενώ στόχος της είναι η αφύπνιση και ο προσανατολισμός των νέων προκειμένου να θέσουν και να επιδιώξουν τους στόχους τους για το μέλλον.

Στο πλαίσιο αυτό, η Εταιρεία καθιέρωσε το 2016 έναν ετήσιο διαγωνισμό, τον “Bosch Formula Student Sponsorship Contest”, όπου όλες οι ελληνικές ομάδες Formula Student, Πολυτεχνικών Σχολών, καλούνται να παρουσιάσουν ένα ετήσιο επιχειρησιακό πλάνο με σκοπό την διεκδίκηση χορηγίας από την Bosch Eλλάδας. Επίσης από το Σεπτέμβριο της ίδιας χρονιάς, η Bosch Ελλάδας υλοποιεί το πρόγραμμα «Προπονούμαι για το Μέλλον» σε σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Ένα πρόγραμμα διαδραστικών παρουσιάσεων, με περιεχόμενο που πραγματεύεται τα χαρακτηριστικά που είναι απαραίτητα για την προσωπική ανάπτυξη και την επαγγελματική επιτυχία όπως είναι : η Αυτογνωσία, η Αποφασιστικότητα, το Πάθος, το Όραμα, η Μεθοδικότητα. Για την τριετία 2014-2015-2016, η Εταιρεία υπολογίζεται πως έχει δαπανήσει 161.948 ευρώ σε πρακτική άσκηση φοιτητών, σε νεανικές πρωτοβουλίες που προάγουν την έρευνα και ανάπτυξη (Formula Student, F1 in schools, Σχολικός Διαγωνισμός Διαστημικής CanSat in Greece) αλλά και σε εκδηλώσεις σύνδεσης του ακαδημαϊκού με τον επιχειρηματικό κόσμο (Career Fair, Career Fair 4 all, Job Pair, TED Εvents).