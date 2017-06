Κωτσόβολος: Ρεκόρ κερδοφορίας και συνεργασία με Green

Στην παρουσίαση των οικονομικών αποτελεσμάτων της εταιρείας σε δημοσιογράφους, ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας, Ανδρέας Αθανασόπουλος μας συνόψισε τα θετικά αποτελέσματα του προηγούμενου έτους και ανέλυσε τα σχέδιά του για τους επόμενους μήνες, υπογραμμίζοντας την είσοδο του «Κωτσόβολου» στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας μέσω της συνεργασίας του με τον πάροχο ρεύματος «Green».

Όσον αφορά στα οικονομικά στοιχεία, τα κέρδη προ φόρων (EBIT) υπολογίζεται να ανέλθουν στα 9.5 εκ. ευρώ ενώ τα κέρδη προ αποσβέσεων και φόρων (EBITDA) στα 14.5 εκ ευρώ, καταγράφοντας ρεκόρ κερδοφορίας από το 2010 μέχρι σήμερα. Το έτος έκλεισε με 11,5% αύξηση του κύκλου εργασιών, φτάνοντας στα 408 εκ. ευρώ, ενώ τα ταμειακά διαθέσιμα εκτιμάται πως θα διατηρηθούν στα περσινά επίπεδα αγγίζοντας τα 40 εκ. ευρώ, παρόλο που η αγορά που τα τελευταία χρόνια συρρικνώθηκε πάνω από 50%, σημειώνοντας ωστόσο μια ελάχιστη σταδιακή ανάκαμψη από το 2013 και μετά.

Οι επενδύσεις του οικονομικού έτους 2016-2017 ανήλθαν στα 8.5 εκ. ευρώ, γεγονός που αποδεικνύει αφενός την εμπιστοσύνη του ομίλου Dixons Carphone στην ελληνική αγορά και αφετέρου τη διαρκή προσπάθεια που γίνεται από την εταιρεία να προσφέρει την καλύτερη δυνατή αγοραστική εμπειρία στο καταναλωτικό κοινό. Σύμφωνα με τον κ. Αθανασόπουλο το πλάνο της μητρικής εταιρείας περιλαμβάνει επενδύσεις των κερδών και για τα επόμενα χρόνια ώστε να ολοκληρωθεί ο εκσυγχρονισμός του δικτύου και να συνεχιστεί η κερδοφορία του ομίλου.

Οι κατηγορίες που έδωσαν ώθηση στα κέρδη ήταν τόσο ο κλιματισμός όσο και οι λευκές συσκευές τις οποίες τα νοικοκυριά ανανεώνουν συχνότερα τα τελευταία χρόνια. Ένα ακόμα είδος που ξεχώρισε ήταν οι αφυγραντήρες, η πώληση των οποίων έφτασε τις 160.000 συσκευές λόγω της έλλειψης θέρμανσης σε όλο και περισσότερα σπίτια, η οποία οδηγεί στην αύξηση της υγρασίας εντός των κτηρίων. Ο κλάδος των τηλεοράσεων, που κινείται ανοδικά από την ψηφιακή μετάβαση κι έκτοτε, ενώ πτωτική εξακολούθησε να είναι η πορεία των ηλεκτρονικών υπολογιστών, τάση που παρατηρείται παγκοσμίως. Οι καταναλωτές δεν παρασύρονται πλέον τόσο από τις προσφορές αλλά καθοδηγούνται από τις ανάγκες τους. Θετικό ήταν το πρόσημο της χρονιάς και για την κινητή τηλεφωνία, η οποία αναμένεται να κεντρίσει το ενδιαφέρον και το νέο έτος αφού όπως σημείωσε ο κ. Αθανασόπουλος αναμένονται πολλές νέες αφίξεις brands στη χώρα μας.

Συνεργασία με Green

Όπως ανακοινώθηκε στο πλαίσιο των επενδυτικών πλάνων που υλοποιεί με στόχο την καινοτομία και την δημιουργία ενός πρότυπου περιβάλλοντος για τους καταναλωτές η «Κωτσόβολος» συνάπτει συνεργασία με την εταιρεία Green του ομίλου Βασιλειάδη (Kafsis – Antipollution), η οποία δραστηριοποιείται στην εμπορία και προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα αλλά και την ευρύτερη περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Η εταιρεία GREEN παρέχει πακέτα ηλεκτρικής ενέργειας για ιδιώτες και επαγγελματίες με εκπτώσεις που κάνουν τη διαφορά στη μείωση των καθημερινών τους ενεργειακών εξόδων. Επιπλέον, στο πλαίσιο της άριστης προσωπικής εξυπηρέτησης, παρέχει υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας, όπως είναι η νέα ηλεκτρονική υπηρεσία myGREEN.

Στο πλαίσιο της συνεργασίας των δύο εταιρειών οι πελάτες θα μπορούν να συνάπτουν τα συμβόλαιά τους με την Green στον Κωτσόβολο καθώς και να εξοφλούν τον λογαριασμό τους σε οποιοδήποτε κατάστημα Κωτσόβολος. Η αλλαγή παρόχου θα γίνεται εύκολα κι απλά, έχοντας μόνο μαζί το δελτίο αστυνομικής ταυτότητας και τον τελευταίο εκκαθαριστικό λογαριασμό.

Η εταιρεία Green, όπως ανέφερε ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας, Βύρων Βασιλειάδης, ιδρύθηκε το 2009 και μέχρι στιγμής έχει να επιδείξει αρκετές διακρίσεις και μια δυναμική σταδιοδρομία, παρουσιάζοντας αξιοσημείωτη ανάπτυξη τα τελευταία χρόνια, τόσο στις ποσότητες ενέργειας που εμπορεύεται, όσο και για τη γενικότερη δραστηριότητά της στο συγκεκριμένο αντικείμενο.

Όσο για τα νέα συμβόλαια όπως ανακοινώθηκε είναι δύο τύπων: green free το οποίο προσφέρει 25% έκπτωση στην τιμή του ρεύματος και πρόκειται για ένα συμβόλαιο χωρίς χρονικές δεσμεύσεις και χωρίς πάγια και το green promo δηλαδή συμβάσεις διετούς διάρκειας με την ίδια έκπτωση στην τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος, μείον 25%, χωρίς πάγιο και μια δωροεπιταγή 60 ευρώ από τον Κωτσόβολο.

«Από τη στιγμή που πουλάμε συσκευές που καταναλώνουν ενέργεια, είναι υποχρέωσή μας να έχουμε λύσεις σε αυτόν τον τομέα. Δεν είναι απλώς μία πολυτέλεια» ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Αθανασόπουλος, δίνοντας έμφαση στην έννοια του κόστους χρήσης μίας συσκευής.

Σχέδια για το μέλλον

Ο κ. Αθανασόπουλος ανακοίνωσε παράλληλα και τους στόχους της νέας χρονιάς τονίζοντας πως η εταιρεία αναμένει ακόμα θετικότερα αποτελέσματα, και μάλιστα διψήφια. Σύμφωνα με το νέο επενδυτικό της πλάνο της Κωτσόβολος μέσα στη χρονιά θα συνεχιστεί η αναβάθμιση του δικτύου καταστημάτων – τον τελευταίο χρόνο η Κωτσόβολος εγκαινίασε 4 νέα καταστήματα σε νέα σημεία ανά την Ελλάδα ενώ έχει πραγματοποιήσει 8 ανακαινίσεις και 6 μετεγκαταστάσεις καταστημάτων σε καλύτερες κτηριακές υποδομές και πιο κομβικά σημεία. Εν εξελίξει βρίσκεται άλλωστε και ο ψηφιακός μετασχηματισμός στα συστήματά της, μια επένδυση που, όπως διευκρινίστηκε, θα ξεπεράσει τα 10 εκ. ευρώ, με μοναδικό στόχο την καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών της για μία μοναδική αγοραστική εμπειρία.

Σημαντικότατο ρόλο για τα επενδυτικά σχέδια της αποτελεί το ποσοστό ικανοποίησης των πελατών και εργαζομένων, το οποίο φέτος σημείωσε νέα ρεκόρ, ενθαρρύνοντας την εταιρεία να προχωρήσει σε νέες προσπάθειες. «Στην Κωτσόβολος, η ικανοποίηση των πελατών, απορρέει μεταξύ άλλων και από την ικανοποίηση των εργαζομένων της» ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Αθανσόπουλος τονίζοντας ότι η εταιρεία επενδύει στο κομμάτι του ανθρώπινου δυναμικού της. Όπως συμπλήρωσε τα τελευταία δύο χρόνια έχει αυξήσει τους εργαζομένους της κατά 15%, ενώ προσφέρει συνεχόμενη εκπαίδευση σε όλους τους εργαζομένους της. Για το λόγο αυτό άλλωστε τον τελευταίο χρόνο αφιερώθηκε 52.655 ώρες στην εκπαίδευση εργαζομένων μέσω 348 σεμιναρίων, ενώ δημιουργήθηκε και ένας ειδικός χώρος εκπαιδεύσεων 500 τ.μ. με όλες τις σύγχρονες ανέσεις που απαιτούνται για την περεταίρω ανάπτυξη των δεξιοτήτων τους. Σύμφωνα με την τελευταία έρευνα στους εργαζόμενους ο βαθμός ικανοποίησης τους είναι υψηλός με το 92% των εργαζομένων να νιώθουν «Εξαιρετικά υπερήφανοι» που εργάζονται για την Κωτσόβολος. Τα υψηλά ποσοστά ικανοποίησης των εργαζομένων αποτελούν το σημείο αναφοράς για τον όμιλο της Dixons Carphone, καθώς ξεπερνούν σημαντικά το benchmark της Ευρώπης στον κλάδο του retail.

Οι υπηρεσίες στο επίκεντρο

Η εταιρεία ηλεκτρονικών ειδών συνεχίζει να επενδύει με αμείωτο ρυθμό στις υπηρεσίες, με χαρακτηριστικό παράδειγμα τις πρόσφατες νέες δυνατότητες που προσφέρει στους καταναλωτές όπως: επισκευή ή αλλαγή συσκευής εντός 48 ωρών, αλλαγή οθόνης κινητού στα καταστήματα Κωτσόβολος εντός μιας ώρας, προσδιορισμός της ημέρας εγκατάστασης του κλιματιστικού από την στιγμή αγοράς καθώς και πληρωμή αγορών με πιστωτική ή χρεωστική κάρτα χωρίς να περάσει ο πελάτης από το ταμείο… Η εταιρεία πραγματοποιεί τον τελευταίο καιρό το δικό της βήμα στις B2B πωλήσεις. Όπως αναφέρθηκε χαρακτηριστικά σε 20 καταστήματα της στην Ελλάδα υπάρχουν business hubs στα οποία παρουσιάζονται προϊόντα που απευθύνονται κατά κύριο λόγο σε επιχειρήσεις με εξειδικευμένο προσωπικό ικανό να προσφέρει λύσεις προσαρμοσμένες στις ανάγκες κάθε επιχείρησης. Την ψήφο εμπιστοσύνης στις B2B υπηρεσίες είχε δείξει άλλωστε η εταιρεία ήδη από τον Οκτώβριο με την συμμετοχή της στην Ηoreca, στην οποία θα συμμετάσχει και του χρόνου και μάλιστα με μεγαλύτερο περίπτερο.

Ακόμη, η εταιρεία έχει δημιουργήσει τρεις εκπομπές στο επίσημο κανάλι της στο Youtube (Try Me, Try Me #not, «Βάζουμε τον σεφ στην πρίζα»). Επιπρόσθετα, ο σύγχρονος σχεδιασμός και η εύκολη πλοήγηση του www.kotsovolos.gr αύξησαν την επισκεψιμότητά του κατά 23%, ενώ οι unique visitors αυξήθηκαν κατά 13%». Κλείνοντας, ο κ. Αθανασόπουλος αναφέρθηκε και στην υλοποίηση πρωτοβουλιών εταιρικής κοινωνικής ευθύνης. Μόνο το τελευταίο έτος, έχει πραγματοποιήσει πάνω από 70 δράσεις, έχοντας στο πλευρό της τους 1.161 ενεργούς εθελοντές από το προσωπικό της.