Κωτσόβολος: Ο Ανδρέας Αθανασόπουλος «Manager of the year»

Με το βραβείο του Manager of the Year τιμήθηκε ο Ανδρέας Αθανασόπουλος, Αντιπρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος της Κωτσόβολος – Dixons South East Europe, από την Ελληνική Εταιρεία Διοικήσεως Επιχειρήσεων (ΕΕΔΕ).

Ο Ανδρέας Αθανασόπουλος ανέλαβε καθήκοντα Αντιπροέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου για τη Dixons South-East Europe τον Ιούλιο του 2013, προερχόμενος από τον Τραπεζικό τομέα. Από τις αρχές του 2016 είναι και μέλος της εκτελεστικής επιτροπής του Διευθύνοντος Συμβούλου του Ομίλου της DixonsCarphone. Στο διάστημα αυτό, παρά τη δύσκολη οικονομική και πολιτική συγκυρία της εποχής, η εταιρεία εξελίχθηκε, αναπτύχθηκε και κατάφερε να αναστρέψει την πορεία της σημειώνοντας σταθερά ανοδική κερδοφορία. Πρόσφατα ανακοινώθηκε η επιτυχημένη πορεία του οικονομικού έτους 2016/2017, το οποίο ολοκληρώθηκε σημειώνοντας εξαιρετικά οικονομικά αποτελέσματα, καταγράφοντας ρεκόρ κερδοφορίας από το 2010 μέχρι σήμερα.

Τα τελευταία τρία χρόνια, όπως αναφέρει η Κωτσόβολος, εφαρμόζεται από την εταιρεία ένα αυτοχρηματοδοτούμενο επενδυτικό πλάνο, το οποίο έχει ξεπεράσει τα 25 εκ. ευρώ, αναβαθμίζοντας το δίκτυο των καταστημάτων της, παράλληλα, βρίσκεται σε εξέλιξη ο ψηφιακός μετασχηματισμός στα συστήματά της, ενώ το ποσοστό ικανοποίησης των πελατών ενθαρρύνει την εταιρεία για τις συνολικές της προσπάθειες, σημειώνοντας συνεχή ρεκόρ από χρόνο σε χρόνο.

Κατά την απονομή του βραβείου ο κ. Αθανασόπουλος ευχαρίστησε τους 2.000 και πλέον εργαζόμενους της εταιρείας Κωτσόβολος για τον καθημερινό αγώνα που δίνουν για την ικανοποίηση των πελατών αλλά και για να αποτελεί η Κωτσόβολος μία από τις πιο πετυχημένες και καινοτόμες επιχειρήσεις του Ομίλου της DixonsCarphone. Παράλληλα ευχαρίστησε και τα 2,5 εκατ. Πελατών της εταιρείας για την διαρκή και διευρυμένη εμπιστοσύνη που δείχνουν στην εταιρεία.

Ο κ. Αθανασόπουλος κατείχε από το 2008 έως και το 2013 τη θέση του Γενικού Διευθυντή Λιανικής Τραπεζικής στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος. Έχει εργαστεί ως ανώτερο διευθυντικό στέλεχος στο χώρο της λιανικής τραπεζικής και του Μάρκετινγκ για 15 χρόνια, έχοντας υπό την εποπτεία του πολύ μεγάλες ομάδες και έργα σε διάφορες αγορές της Ευρώπης. Επιπλέον, έχει θητεύσει ως Ανώτερος Λέκτορας στο Warwick Business School της Αγγλίας για 5 χρόνια και είναι επισκέπτης καθηγητής και μέλος του Advisory Board του Nottingham Business School.

Ο κ. Αθανασόπουλος έχει σπουδάσει Μαθηματικά στο Πανεπιστήμιο Πατρών, κατέχει μεταπτυχιακό τίτλο MSc in Statistics and Operational Research από το Πανεπιστήμιο του Essex και τίτλο PhD in Operational Research από το Warwick Business School.