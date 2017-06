Κωτσόβολος: Διάκριση με 5 βραβεία στα Event Awards 2017.

now playing

now playing

now playing

now viewing

Η Κωτσόβολος διακρίθηκε με 5 βραβεία σε 5 διαφορετικές κατηγορίες στη 2η διοργάνωση των Event Awards 2017.

Η εταιρεία διακρίθηκε με GOLD Βραβείο στην κατηγορία Digital Experience για την εκδήλωση των εγκαινίων του καταστήματος στη Σταδίου: «Η τεχνολογία επιστρέφει στο κέντρο παρέα με τη Samsung και την Κωσόβολος!», ενώ η Έκθεση Τεχνολογίας “Thanks to Tech” απέσπασε δύο βραβεία, ένα BRONZE στην κατηγορία Experiential Marketing Event και ένα SILVER στην κατηγορία Εκθέσεις.

Ο απολογισμός ολοκληρώνεται με δύο SILVER Βραβεία στις κατηγορίες Ειδικές Κατασκευές και Best Experiential Tools / Services για το Event “Κωτσόβολος Samsung VR Experience 2016 Get into it!”, που υλοποιήθηκε στην Πάτρα, με αφορμή το νέο κατάστημα της εταιρείας στην Αγίου Ανδρέου 53 στην Πάτρα.