Protergia: Προωθεί δυναμικά την ηλεκτροκίνηση

Το Σεπτέμβριο του 2016, η Volkswagen παρουσίασε στην Διεθνή Έκθεση Αυτοκινήτου στο Παρίσι το Volkswagen I.D., το μοντέλο-σταθμό της μάρκας για την μελλοντική της ανάπτυξη στους τομείς της ηλεκτροκίνησης και της αυτόνομης οδήγησης.

Τους επόμενους 8 μήνες, η Volkswagen παρουσίασε 2 επιπλέον πρωτότυπα της προϊοντικής οικογένειας I.D. (I.D. Buzz, I.D. Crozz), δηλώνοντας με σαφήνεια τον προσανατολισμό της στην ηλεκτροκίνηση, μέσα από την ανάπτυξη μιας πλήρους γκάμας μοντέλων σε διάφορες κατηγορίες.

Με συνέπεια στην μελλοντική αναπτυξιακή στρατηγική της μάρκας και με στόχο τον εκδημοκρατισμό της ηλεκτροκίνησης για πρώτη φορά στην Ελληνική αγορά, η Kosmocar– Volkswagen ανακοινώνει την έναρξη στρατηγικής συνεργασίας με την Protergia.

e-up! powered by Protergia

H συνεργασία της Kosmocar– Volkswagen με την Protergia εγκαινιάζεται με το εμπορικό λανσάρισμα της έκδοσης e-up! powered by Protergia. Με ηλεκτροκινητήρα ισχύος 82PS και ροπής 210Nm, το e-up! powered by Protergia, επιταχύνει (0-80km) σε 8,1’’ με μέγιστη ταχύτητα 130km/h. Το e-up! powered by Protergia διαθέτει 3 οδηγικά προφίλ (normal, eco και eco+) και 5 επίπεδα ανάκτησης ενέργειας κατά την πέδηση για βέλτιστη διαχείριση ενέργειας και αυτονομίας.

Η μπαταρία ιόντων λιθίου χωρητικότητας 18,7 kWh εξασφαλίζει στο e-up! αυτονομία μέχρι 160km με μέση κατανάλωση 11,7 kWh/100km, ενώ για τη φόρτισή του e-up! υπάρχουν 3 εναλλακτικοί τρόποι:

Βάσει του οικιακού τιμολογίου ηλεκτρικού ρεύματος της Protergia, το e-up! powered by Protergia αποτελεί τον οικονομικότερη μορφή αυτοκίνησης στην Ελληνική αγορά, με κόστος μόλις €1,10 για κάθε 100 χιλιόμετρα!

Βασικός Εξοπλισμός & Τιμολογιακή Τοποθέτηση

Το e-up! by Protergia διαθέτει πλήρη βασικό εξοπλισμό, που μεταξύ άλλων περιλαμβάνει:

Πλήρες set καλωδίων φόρτισης σε οικιακή πρίζα και σε wallbox

Climatronic (αυτόματος κλιματισμός)

Cruise Control

City Emergency Brake

Αισθητήρες Παρκαρίσματος πίσω με ηχητική προειδοποίηση

Δερμάτινο πολυλειτουργικό τιμόνι

Ζάντες αλουμινίου 15″ «Blade»

Φώτα ημέρας LED

Αισθητήρα βροχής

Λειτουργία Leaving Home & Coming Home

Θερμαινόμενα εμπρός καθίσματα

Φιμέ πίσω κρύσταλλα

Composition Phone με Bluetooth

maps + more

Car-Net e-Remote

Επιπρόσθετα, το e-up! by Protergia διαθέτει διακριτικά αυτοκόλλητα στα πλευρικά του αμαξώματος καθώς και λογότυπα Protergia τόσο στη κολώνα “B” όσο και στη πόρτα του χώρου αποσκευών.

Εγκαινιάζοντας μια νέα εποχή για την μάρκα και την Eλληνική αγορά ηλεκτροκίνησης, η Volkswagen διαθέτει για πρώτη φορά ένα 100% 4-θεσιο ηλεκτρικό αυτοκίνητο, σε τιμολογιακό επίπεδο που κάνει προσιτή την ηλεκτροκίνηση στο ευρύ κοινό.

Έτσι λοιπόν, τo e-up! powered by Protergia διατίθεται στην προνομιακή τιμή των 19.950€, η οποία αφορά σε συγκεκριμένο αριθμό αυτοκινήτων.

e-Protergia Οικιακό

Η ειδική έκδοση e-up! powered by Protergia εγκαινιάζει την έναρξη της συνεργασίας της Kosmocar – Volkswagen με την Protergia, σε δραστηριότητες σχετικές με την ηλεκτροκίνηση.

Στο πλαίσιο αυτό, για όλους τους ιδιοκτήτες ηλεκτρικών Volkswagen (e-up!, e-Golf, Golf GTE, Passat GTE) η Protergia δίνει τη δυνατότητα μεταφοράς στο προνομιακό τιμολογιακό πακέτο “e-Protergia Οικιακό” το οποίο δημιούργησε αποκλειστικά για τη συνεργασία της με την Kosmocar – Volkswagen.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει τις ακόλουθες προνομιακές παροχές:

Ένα τιμολόγιο ειδικά σχεδιασμένο για τους κατόχους ηλεκτρικών Volkswagen

Δωρεάν την ενέργεια ενός έτους για τη φόρτιση του ηλεκτρικού Volkswagen

Έως και 21% έκπτωση στις χρεώσεις ηλεκτρικού ρεύματος του σπιτιού σας

Χωρίς εγγύηση με την εξόφληση μέσω πάγιας εντολής τραπεζικού λογαριασμού

Η τιμολογιακή τοποθέτηση της έκδοσης e-up! powered by Protergia κάνει προσιτή την ηλεκτροκίνηση στο ευρύ Ελληνικό κοινό, αλλάζοντας τα δεδομένα και τις δυνατότητες απόκτησης ενός ηλεκτρικού αυτοκινήτου, ενώ σε συνδυασμό με το Πρόγραμμα “e-Protergia Οικιακό” οι κάτοχοι ηλεκτρικών αυτοκινήτων Volkswagen επωφελούνται των ειδικών τιμών ηλεκτρικού ρεύματος από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας.