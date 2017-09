Η ΔΕΗ στην 82η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης

Στην 82η ΔΕΘ η ΔΕΗ δραστηριοποιείται δυναμικά, συνεχίζοντας την παράδοση των τελευταίων 5 ετών, όπου παρέχει περίπτερο στεγάζοντας το Πολύ-ιατρείο των Γιατρών του Κόσμου, ενώ ταυτόχρονα συμμετέχει με νέο εταιρικό περίπτερο παρουσιάζοντας τις πολύπλευρες δραστηριότητές της.

Παράλληλα, το Σάββατο 9 Σεπτεμβρίου, διοργανώνει το στρατηγικό Συνέδριο Investment Opportunities in Southeastern Europe: Trends and challenges in the energy sector το οποίο εντάσσεται στο πρόγραμμα των επίσημων εκδηλώσεων της 82ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης και στοχεύει να αναδείξει τις επενδυτικές ευκαιρίες και προκλήσεις στη Νοτιοανατολική Ευρώπη στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας.

Εταιρικό Περίπτερο

Η ΔΕΗ συμμετέχει στην 82η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης με εταιρικό περίπτερο στο οποίο παρουσιάζει τις πολύπλευρες δραστηριότητες της που βασίζονται στις στρατηγικές της προτεραιότητες και την προσαρμογή της στη νέα πραγματικότητα, για μια προοπτική ανάπτυξης μέσα από ένα δυναμικό επιχειρησιακό πρόγραμμα: μία ΔΕΗ Εκσυγχρονισμένη, Πελατοκεντρική, και Ισχυρή.