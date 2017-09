Πολυτεχνείο Κρήτης: Στην 31η θέση παγκοσμίως, για την εκπαίδευση στην κατεύθυνση του πετρελαίου

Tο Πολυτεχνείο Κρήτης κατατάσσεται στην 31η θέση παγκοσμίως, από το περιοδικό CEOWORLD Magazine, στην εκπαίδευση στην κατεύθυνση του πετρελαίου, σε δημοσίευση με τον τίτλο: World’s Best Universities For Oil, Gas, And Petroleum Engineering In 2017.

Για την κατάταξη χρησιμοποιήθηκαν 6 δείκτες ποιότητας: Academic reputation, Admission eligibility, Job placement rate, Recruiter feedback, Specialization, Global reputation & influence.

Στη λίστα των 35 καλύτερων πανεπιστημίων στα αντικείμενα Oil, Gas, And Petroleum συμπεριλαμβάνονται τα Πανεπιστήμια/Σχολές/Τμήματα:

McDougall School of Petroleum Engineering at the University of Tulsa (Νο1), University of Aberdeen, Department Petroleum Engineering at Μontanuniversität Leoben, Pennsylvania State University, IFP (Institut Français du Pétrole), The University of Texas at Austin, Delft University of Technology κ.α. Oι ΗΠΑ κυριαρχούν στην λίστα με 15 πανεπιστήμια στα καλύτερα 35. Ακολουθούν, το Ηνωμένο Βασίλειο με 6 Πανεπιστήμια, η Κίνα με 4, η Ινδία και η Νορβηγία με 2, ενώ η Αυστρία, η Δανία, η Γαλλία, η Ιταλία, η Ολλανδία και η Ελλάδα έχουν από ένα Πανεπιστήμιο στην λίστα του περιοδικού.