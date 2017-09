Πιστοποιημένη Εκπαίδευση της Aramco σε CSR/Βιωσιμότητα από την FBRH Consultants

Στελέχη της κρατικής πετρελαϊκής εταιρείας της Σαουδικής Αραβίας Aramco συμμετείχαν (Λονδίνο, 14 & 15 Σεπτεμβρίου 2017) στην πιστοποιημένη εκπαίδευση στα νέα Πρότυπα GRI (GRI Standards) που παρέχει η FBRH Consultants (GRI Certified Training Partner, Accredited IEMA Training Centre), που πραγματοποιήθηκε στο London School of Economics (LSE).

Οι συμμετέχοντες γνώρισαν τα πλεονεκτήματα της σύνταξης απολογισμών βιωσιμότητας βάσει της ολιστικής, μεθοδικής, δομημένης προσέγγισης των GRI Standards, που επιτρέπει στις εταιρίες που την ακολουθούν όχι μόνο να επωφεληθούν από τις πολλές ευκαιρίες που θα αντιληφθούν, αλλά και να θωρακιστούν απέναντι σε πιθανούς κινδύνους.

Η Aramco

Η κρατική πετρελαϊκή εταιρία της Σαουδικής Αραβίας Aramco, η οποία θα θέσει σε δημόσια κυκλοφορία μετοχές της μέσω του Χρηματιστηρίου του Λονδίνου, αποτελεί την μεγαλύτερη πετρελαϊκή εταιρία του πλανήτη, με τζίρο περίπου $182 δις («FT’s Non-Public 150» by the Financial Times and McKinsey), πολύ μεγαλύτερο από αυτόν ολόκληρης της κυπριακής οικονομίας. Με 55.000 και πλέον εργαζόμενους, η Aramco δραστηριοποιείται σε κάθε γωνιά του πλανήτη, μέσω του μεγαλύτερου, παγκοσμίως, δικτύου υδρογονανθράκων.

Το GRI

Το Global Reporting Initiative (GRI) αποτελεί σήμερα το πλέον διαδεδομένο, διεθνώς, πρότυπο για τη σύνταξη απολογισμών βιωσιμότητας: το 80% των 250 μεγαλύτερων επιχειρήσεων παγκοσμίως δημοσιεύουν απολογισμούς βιωσιμότητας/ΕΚΕ (Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης) σύμφωνα με ταGRΙ Standards. Επιπλέον, το Οικουμενικό Σύμφωνο του ΟΗΕ (UN Global Compact) έχει υιοθετήσει τις κατευθυντήριες οδηγίες του GRI ως συνιστώμενο πλαίσιο σύνταξης απολογισμών βιωσιμότητας. Επίσης, το UN Global Compact ολοκληρώνει αυτές τις μέρες, σε συνεργασία με το GRI, μια πλατφόρμα που θα καθοδηγεί τις εταιρίες στις δράσεις τους για την επίτευξη των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ (Sustainable Development Goals) κάνοντας χρήση των GRI Standards.

Αξίζει να σημειωθεί ότι τα GRI Standards αντιπροσωπεύουν μια ολιστική, συνολική (αλλά ταυτόχρονα ευέλικτη) προσέγγιση στην ΕΚΕ και στον αντίκτυπο μιας εταιρίας στο περιβάλλον και στα ενδιαφερόμενα μέρη της (πελάτες, εργαζόμενους, προμηθευτές, επενδυτές, τοπικές κοινωνίες κ.α.). Η ολιστική αυτή προσέγγιση έρχεται σε πλήρη αντίθεση με προσεγγίσεις τμηματικές, ελλιπείς, που δεν καθοδηγούν τις εταιρίες στην υλοποίηση ενεργειών που θα μειώσουν τις σημαντικότερες αρνητικές επιδράσεις τους (actions focused on material issues). Οι προσεγγίσεις αυτού του τύπου δεν έχουν γίνει αποδεκτές διεθνώς, καθώς θεωρούνται ανεύθυνες, εσφαλμένες και μη σοβαρές (greenwashing) και θέτουν σε κίνδυνο την φήμη μιας εταιρίας/ οργανισμού.

Η IEMA

Η IEMA (Institute of Environmental Management and Assessment) αποτελεί την μεγαλύτερη, τόσο στο Ηνωμένο Βασίλειο όσο και παγκοσμίως, ένωση επαγγελματιών στον χώρο του περιβάλλοντος και της βιωσιμότητας, αριθμώντας περίπου 15.000 μέλη. Στόχος της ΙΕΜΑ, η διάδοση και εδραίωση της βιωσιμότητας ανά τον πλανήτη μέσα από συνεργασίες, εξειδικευμένη εκπαίδευση και κατάρτιση και την καθιέρωση παγκοσμίως αποδεκτών προτύπων βιωσιμότητας.

Πιστοποιημένη εκπαίδευση στα νέα Πρότυπα GRI στην Κύπρο από την FBRH Consultants

Η επόμενη πιστοποιημένη εκπαίδευση στα GRI Standards από την FBRH Consultants στην Κύπρο, ειδικά σχεδιασμένη για ελληνόφωνους και με ειδικές τιμές για δημοσίους υπαλλήλους, θα πραγματοποιηθεί στη Λευκωσία, 12 & 13 Οκτωβρίου 2017. Οι συμμετέχοντες, θα έχουν επιπλέον τη δυνατότητα επιχορήγησης από την ΑνΑΔ.