ΙΕΝΕ: Το συνέδριο «Ενέργεια & Ανάπτυξη» στις 23 και 24 Νοεμβρίου

Με κεντρικό θέμα «Οι Αγορές Ενέργειας σε Πορεία Μετασχηματισμού» το ΙΕΝΕ διοργανώνει, στις 23 και 24 Νοεμβρίου 2017, το εφετινό, 22ο Εθνικό Συνέδριο «Ενέργεια & Ανάπτυξη».

Το «Ενέργεια & Ανάπτυξη 2017» θα πραγματοποιηθεί στο Ίδρυμα Ευγενίδου, (Λεωφ. Συγγρού 387, Αθήνα), περιλαμβάνοντας, για άλλη μία χρονιά, στους ομιλητές του κορυφαία στελέχη του ενεργειακού τομέα από την Ελλάδα και το εξωτερικό, αλλά και εκπροσώπους μεγάλων διεθνών και ευρωπαϊκών ενεργειακών οργανισμών και εταιρειών.

Στόχος του εφετινού συνεδρίου του ΙΕΝΕ είναι να υπογραμμίσει τις σημαντικές αλλαγές που ήδη παρατηρούνται στην διαμόρφωση του ενεργειακού μείγματος τόσο σε εθνικό-περιφερειακό όσο και σε παγκόσμιό επίπεδο, και οι οποίες, εξάλλου, έχουν ήδη υποχρεώσει εταιρείες και οργανισμούς σε Ελλάδα και ΝΑ Ευρώπη να αναθεωρήσουν την στρατηγική τους αλλά και τα επενδυτικά τους σχέδια και γενικότερα τη θέση τους στις αγορές.

Αναλυτικότερα, την έναρξη των εργασιών έχουν προσκληθεί να κηρύξουν με ομιλίες τους, την Πέμπτη 23 Νοεμβρίου 2017, ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας της Ελλάδας κ. Γιώργος Σταθάκης και ο κ. Κωνσταντίνος Μίχαλος, Πρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών (ΕΒΕΑ) και της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος (ΚΕΕΕ).

Στην πρώτη συνεδρία, με τίτλο «H Ελληνική Αγορά Ενέργειας σε Αναζήτηση Μιας Νέας Κατεύθυνσης», θα υπάρξουν μια σειρά τοποθετήσεις από τους Προέδρους και CEO κορυφαίων ενεργειακών ομίλων, μεταξύ των οποίων ο κ. Μανώλης Παναγιωτάκης, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της ΔΕΗ, ο κ. Στάθη Τσοτσορός, Πρόεδρος του Ομίλου Ελληνικά Πετρέλαια (ΕΛΠΕ), ο κ. Γιώργιος Περιστέρης, Διευθύνων Σύμβουλος της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, ο κ. Nτίνος Μπενρουμπή, Γενικός Διευθυντής Ηλεκτρικής Ενέργειας του Ομίλου Μυτιληναίος, και ο κ. Μιχάλης Φιλίππου, Πρόεδρος του Διευθύνων Σύμβουλος του ΛΑΓΗΕ.

«Οι Διεθνείς Αγορές Ενέργειας σε Μετασχηματισμό» είναι το θέμα της επόμενης συνεδρίας, στην οποία έχουν ήδη επιβεβαιώσει τη συμμετοχή τους ως ομιλητές εξέχοντες αναλυτές από κορυφαίους διεθνείς ενεργειακούς οργανισμούς και think tank του εξωτερικού και ειδικότερα, ο κ. Brent Wanner, Ενεργειακός Αναλυτής του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας (IEA), με έδρα το Παρίσι, ο κ. Karl Vella, Συντονιστής της Μονάδας Πολιτικής για Θέματα Κλιματικής Αλλαγής και Βιώσιμης Ανάπτυξης της Εurelectric, με έδρα τις Βρυξέλλες, η κ. Eugenia Gusilov, Διευθύντρια του Romania Energy Center (ROEC), με έδρα το Βουκουρέστι, ο Δρ. Yurdakul Yigitguden, Ανεξάρτητος Ενεργειακός Σύμβουλος, με έδρα την Άγκυρα, και πρώην Συντονιστής Οικονομικών και Περιβαλλοντικών Δραστηριοτήτων του ΟΑΣΕ.

Οι έρευνες υδρογονανθράκων στον ελλαδικό χώρο θα βρεθούν στο επίκεντρο της τρίτης συνεδρίας του «Ενέργεια & Ανάπτυξη 2017», στην οποία θα συμμετάσχουν ο Δρ. Ιωάννης Mπασιάς, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΔΕΥ, ο κ. Ιωάννης Γρηγορίου, Γενικός Διευθυντής Έρευνας και Παραγωγής Υδρογονανθράκων των ΕΛΠΕ, ο Δρ. Ντίνος Νικολάου, Tεχνικός Σύμβουλος της Energean Oil & Gas και Mέλος ΔΣ του ΙΕΝΕ, και ο κ. Willy Ortez Hernandez, Country Manager της ισπανικής εταιρείας υδρογονανθράκων Repsol για την Ελλάδα.

Οι εργασίες της δεύτερης ημέρας του συνεδρίου, Παρασκευής 24 Νοεμβρίου, θα ξεκινήσουν με μία συνεδρία αφιερωμένη στον κρίσιμο ρόλο του φυσικού αερίου και των ΑΠΕ στον μετασχηματισμό της ενεργειακής αγοράς. Στη συνεδρία θα μιλήσουν οι κκ. Θεόδωρος Τερζόπουλος (CEO, ΔΕΔΑ), καθ. Nίκος Φαραντούρης, (Επικεφαλής Νομικού Τμήματος, ΔΕΠΑ, και Chair of Legal Affairs Committee, της Eurogas), Αναστάσιος Τόσιος (Επιχειρησιακός Διευθυντής Διανομής, ΕΔΑ Αττικής), Σπύρος Παλαιογιάννης (Managing Partner, Medgas & More Services Ltd, ex-CEO ΔΕΠΑ), Δρ. Σάββας Σεϊμανίδης, Πρόεδρος της European Renewable Energies Federation (EREF), και Ηλίας Μοναχολιάς (Διευθύνων Σύμβουλος, ΔΕΗ Ανανεώσιμες).

Στην πέμπτη συνεδρία, με τίτλο «H Kρίσιμη Μετάβαση της Ελληνικής Αγοράς Ηλεκτρισμού και το Target Model» την οποία θα συντονίσει ο Καθηγ. Παντελής Κάπρος, Πρόεδρος του Επιστημονικού Συμβουλίου του ΙΕΝΕ, θα συμμετάσχουν ως ομιλητές ο κ. Δημήτρης Κολαΐτης (Γραμματέας, ΔΣ, ΕΒΙΚΕΝ), ο κ. Ανδρέας Μηταφίδης (Διευθυντής, Διεύθυνση Διαχείρισης Ενέργειας, ΔΕΗ), ο κ. Μανούσος Μανουσάκης (Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος, ΑΔΜΗΕ), ενώ αναμένεται να υπάρξει συμμετοχή του Ελληνικού Συνδέσμου Ανεξαρτήτων Εταιρειών Ηλεκτρικής Ενέργεια (ΕΣΑΗ) και της εταιρείας ΗΡΩΝ Θερμοηλεκτρική.

Στο μακροχρόνιο ενεργειακό σχεδιασμό και την ενεργειακή ασφάλεια θα επικεντρωθεί η επόμενη συνεδρία, όπου κεντρικοί ομιλητές θα είναι ο Γενικός Γραμματέας του ΥΠΕΚΑ κ. Μιχάλης Βερροιόπουλος και ο Προέδρος της ΡΑΕ, κ. Νίκος Μπουλαξής. Εισηγήσεις και παρεμβάσεις θα πραγματοποιήσουν οι κκ. Σωτήρης Νίκας, Διευθύνων Σύμβουλος του ΔΕΣΦΑ, Δρ. Μιχάλης Θωμαδάκης, Διευθυντής Τομέα Ενέργειας της Grant Thorton, και Δρ. Ιωάννης Καμπούρης, Γενικός Διευθυντής του ΑΔΜΗΕ, ενώ θα ακολουθήσει συζήτηση στρογγυλής τραπέζης.

Απάντηση στο ζήτημα της αντιμετώπισης της ενεργειακής φτώχειας θα επιχειρήσουν να δώσουν, στο πλαίσιο της έβδομης συνεδρίας του «Ενέργεια και Ανάπτυξη 2017», ειδικοί και εκπρόσωποι οργανισμών και φορέων από την Ελλάδα και το εξωτερικό, όπως ο κ. Σάββας Πολίτης, Scientific Project Officer της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (DG Joint Research Center), με έδρα την Ολλανδία, ο κ. Massimo Merighi, Senior Energy Expert στη Διεύθυνση Προγραμμάτων της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, με έδρα την Πολωνία, ο κ. Δρ. Απόστολος Ευθυμιάδης, Ιδρυτής της εταιρείας «Τεχνομετρική ΕΠΕ Σύμβουλοι Μηχανικοί», Ενεργειακός Σύμβουλος της ΠΟΜΙΔΑ & της UIPI, καθώς και η κ. Εύα Αθανασάκου, Διευθύντρια της ελληνικής ενεργειακής εταιρείας ΕΥΔΙΤΗ. Τα θέματα ηλεκτροκίνησης και ecomobility θα καλύψει ο Δρ. Γιώργος Αγερίδης, Προϊστάμενος Διεύθυνσης Ενεργειακής Αποδοτικότητας του ΚΑΠΕ. Το συνέδριο θα κλείσει με μία συνεδρία αφιερωμένη στο ρόλο της ενέργειας ως μοχλό ανάπτυξης και επενδύσεων κλπ.

Το Συνέδριο θα κλείσει με μία συζήτηση στρογγυλής τραπέζης με την συμμετοχή γνωστών παραγόντων της αγοράς με θέμα “Ενέργεια ως Μοχλός Επενδύσεων και Ανάπτυξης”.