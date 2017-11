Η Περιφέρεια Κρήτης εξοικονομεί ενέργεια…

now playing

Γράφει ο Αριστείδης Ζευγίτης.

Τον τελευταίο καιρό διαβάζουμε σημαντικές κινήσεις της Περιφέρειας Κρήτης στον ενεργειακό τομέα, ιδίως για την εξοικονόμηση ενέργειας. Μάλιστα πρόσφατα έλαβε και βραβείο για τις πρωτοβουλίες και δράσεις της στον τομέα της Εξοικονόμησης Ενέργειας.

Με αφορμή τη βράβευση ενημερωθήκαμε για τέσσερα ευρωπαϊκά έργα που υλοποιεί η Περιφέρεια Κρήτης με αντικείμενο την ενεργειακή αναβάθμιση των δημοσίων κτιρίων στοχεύοντας στη μείωση του ενεργειακού αποτυπώματος του δημόσιου κτιριακού αποθέματος, που αποτελεί βασική προτεραιότητα της ΕΕ. Επίσης για τις δράσεις προώθησης της εξοικονόμησης ενέργειας και της ενεργειακής αποδοτικότητας, με έμφαση στην ορθολογική εφαρμογή του μέτρου του ενεργειακού συμψηφισμού.

Συγκεκριμένα, η Περιφέρεια σε συνεργασία με όλους τους Δήμους και τους ΤΟΕΒ της Κρήτης προχωρά στην εκπόνηση ολοκληρωμένων μελετών, με σκοπό να καλυφθούν οι ενεργειακές ανάγκες των φορέων από ανανεώσιμες πηγές μειώνοντας το λειτουργικό κόστος των ενεργοβόρων εγκαταστάσεων και υποδομών ώστε να μεγιστοποιηθούν τα άμεσα και μακροχρόνια οφέλη για την κοινωνία και

το περιβάλλον.

Στο πλαίσιο αυτό, οργανώνει ανοιχτή ημερίδα ενημέρωσης του Ευρωπαϊκού έργου «SHERPA-Shared knowledge for Energy Renovation in Buildings by Public Administrations», του Προγράμματος INTERREG Mediterranean 2014-2020, την Τετάρτη 22 Νοεμβρίου 2017 και ώρα 11:00 ​στο Ξενοδοχείο ATLANTIS στο Ηράκλειο.

Αντικείμενο της Ημερίδας είναι η ενημέρωση για τους στόχους και τις δράσεις του έργου SHERPA, καθώς και η ανταλλαγή εμπειριών και καλών πρακτικών σχετικά με τη βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας των δημοσίων κτιρίων.

Η ημερίδα απευθύνεται σε εκπροσώπους της Αυτοδιοίκησης και των δημόσιων φορέων της Κρήτης που εμπλέκονται στη διαμόρφωση στρατηγικών και σχεδίων δράσης ενεργειακής αποδοτικότητας, στον προγραμματισμό και την υλοποίηση έργων ενεργειακής αναβάθμισης σε κτίρια του δημόσιου τομέα (ενεργειακοί υπεύθυνοι, τεχνικές υπηρεσίες, οικονομικές υπηρεσίες κ.λπ.) σε τοπικό και

περιφερειακό επίπεδο.

H ημερίδα υλοποιείται σε συνεργασία με το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΚΑΠΕ), εταίρο του έργου SHERPA και επικεφαλής εταίρο του έργου IMPULSE.

Σε καλό δρόμο η Περιφέρεια Κρήτης, ευχόμαστε να πετύχει όλους τους στόχους της..