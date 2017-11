Καλιφόρνια: Ενέργεια μόνο από ΑΠΕ έως το 2045

Η Πολιτεία της Καλιφόρνια δεσμεύτηκε να βασίζεται στην ανανεώσιμη ενέργεια, έπειτα από νόμο που υπέγραψε ο κυβερνήτης της Jerry Brown, το 2015.

Ο νόμος προέβλεπε προθεσμία έως το 2030 προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι το 50% της ηλεκτρικής του ενέργειας στην Καλιφόρνια προέρχεται από ανανεώσιμες πηγές, όπως η ηλιακή και η αιολική ενέργεια. Ο Brown κατέστησε τότε σαφές ότι τα ορυκτά καύσιμα οδηγούν την ανθρωπότητα σε μια επικίνδυνη πορεία, παρά την επίδρασή τους στην έως τώρα πρόοδο των κοινωνιών.

«Πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι είμαστε εδώ σήμερα λόγω του πετρελαίου και του φυσικού αερίου, και -σε μικρότερο βαθμό- των γιαναθράκων», ανέφερε ο Brown στη San Francisco Chronicle. «Αυτό που ήταν κάποτε η πηγή της ευημερίας μας έχει γίνει πλέον η αιτία της τελικής καταστροφής μας, αν δεν αποδεσμευτούμε από αυτήν».

Σήμερα, μόλις δύο χρόνια αργότερα, η Καλιφόρνια φαίνεται να προηγείται του αρχικού της χρονοδιαγράμματος. Η πρόσφατα δημοσιευμένη ετήσια έκθεση της Επιτροπής Δημόσιων Επιχειρήσεων της Καλιφόρνιας (California Public Utilities Commission – CPUC) αποκαλύπτει ότι η Πολιτεία βρίσκεται σε τροχιά κάλυψης του στόχου της έως το 2020, 10 χρόνια νωρίτερα από την καθορισμένη προθεσμία.

Ξεπερνά τις προσδοκίες

Σύμφωνα με την έκθεση Renewables Portfolio Standard, οι τρεις μεγαλύτεροι προμηθευτές κοινής ωφέλειας της California – Pacific Gas and Electric Co. (PG&E), Southern California Edison (SCE), and San Diego Gas & Electric Co. ( SDG& E)- υπερέβησαν το στόχο του 25% συμμετοχής των ανανεώσιμων πηγών που είχε θέσει ως κατώτατο όριο η Πολιτεία για το 2016. Συγκεκριμένα, οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας αντιπροσώπευαν το 32,9% της ηλεκτρικής ενέργειας της PG& E, ενώ τα αντίστοιχα ποσοστά ανήλθαν στο 28,2% για την SCE και το 43,2% για την SDG& E. Παράλληλα, και οι τρεις εταιρείες προβλέπουν ότι «θα πληρούν ή θα υπερβούν τις απαιτήσεις σχετικά με τη συμμετοχή των ανανεώσιμων πηγών που έχουν τεθεί για το 2020».

Σύμφωνα με τη San Francisco Chronicle, η Καλιφόρνια προωθεί την ανανεώσιμη ενέργεια από το 2002, με τον κυβερνήτη Brown, αλλά και τον πρώην κυβερνήτη Arnold Schwarzenegger να αυξάνουν σταθερά τους στόχους για τις ΑΠΕ στην πορεία του χρόνου. Από το 2008, οι εκπομπές της Καλιφόρνια σημειώνουν μείωση, τάση που αναμένεται να εξακολουθήσει. Ενισχυτικά στη διάδοση των ΑΠΕ δρουν οι σημαντικές μειώσεις των τιμών στις συμβάσεις τόσο της ηλιακής, όσο και της αιολικής ενέργειας, με αποτέλεσμα να καθίσταται λιγότερο δαπανηρό για τις εταιρείες να επενδύουν στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

«Το πρόγραμμα RPS (σ.σ. Renewable Portfolio Standard, κανονισμός που προβλέπει αυξημένη παραγωγή ενέργειας από ΑΠΕ) συνέβαλε στην επίτευξη σημαντικών μειώσεων στο κόστος της ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές: μεταξύ 2008 και 2016, η τιμή των συμβολαίων ηλιακής ενέργειας που αναφέρονται στην Επιτροπή Δημόσιων Επιχειρήσεων της Καλιφόρνιας μειώθηκε κατά 77%, ενώ μεταξύ 2007 και 2015 οι τιμές των συμβολαίων αιολική ενέργειας μειώθηκαν κατά 47%». Το 2008, οι συμβάσεις για την ηλιακή ενέργεια ανέρχονταν στα 135,90 δολ., αλλά από το 2016 οι τιμές τους είναι 29,17 δολ. Αντίστοιχα, το 2007, τα συμβόλαια αιολικής ενέργειας ανέρχονταν σε 97,11 δολ, αλλά το 2015 μειώθηκαν έως και σε 50,99 δολ.

Οι προσπάθειες της Καλιφόρνια αρχίζουν να αποδίδουν με σημαντικούς τρόπους και η Πολιτεία συνεχίζει να αποδεικνύει τη δέσμευσή της να μειώσει την επίδρασή της στην κλιματική αλλαγή και στην υπερθέρμανση του πλανήτη.

Σημειώνεται ότι στόχος της Καλιφόρνια είναι να χρησιμοποιεί κατά 100% ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές έως το 2045, ενώ εξετάζει την απαγόρευση των μη ηλεκτρικών οχημάτων.