Πρωταγωνιστεί η ΕΔΕΥ στην ενημέρωση για τους υδρογονάνθρακες

Η Ελληνική Διαχειριστική Εταιρεία Υδρογονανθράκων (ΕΔΕΥ) πρωταγωνιστεί στο διάλογο που αναπτύσσεται εντός και εκτός Ελλάδας, για το πεδίο των υδρογονανθράκων.

Όπως επισημαίνεται σε σχετική ανακοίνωση, στελέχη της ΕΔΕΥ έχουν δώσει το «παρών» σε σημαντικές εκδηλώσεις, ενημερώνοντας stakeholders αναφορικά με τις εξελίξεις που αφορούν στην έρευνα και την αξιοποίηση των κοιτασμάτων πετρελαίου και φυσικού αερίου στην Ελληνική επικράτεια.

Με επιτυχία η παρουσία της ΕΔΕΥ στο Λονδίνο: Στη διεθνή έκθεση που διοργάνωσε η American Association of Petroleum Geοlogists (AAPG), ομάδα γεωφυσικών και ιζηματολόγων της ΕΔΕΥ με επικεφαλής τον αντιπρόεδρο Δρ. Σπύρο Μπέλλα διοργάνωσε, σε συνεργασία με τη νορβηγική εταιρία PGS, τεχνική παρουσίαση για τους υδρογονάνθρακες στην Ελλάδα και συμμετείχε με δικό της περίπτερο για πρώτη φορά. Πρόσφατα, δε, ο Προέδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας, Δρ. Ιωάννης Μπασιάς, συμμετείχε σε scout meeting των εταιρειών οι οποίες ερευνούν και παράγουν στη λεκάνη

της Μεσογείου, την Ανατολική Ευρώπη και την Αφρική, όπου παρουσίασε το πρόγραμμά της και τους σημερινούς διαγωνισμούς για Κρήτη και Ιόνιο.

Επίσης, με το βλέμμα στραμμένο στο μακροπρόθεσμο παροπλισμό (decommissioning) των offshore πλατφόρμων και τον υπεύθυνο σχεδιασμό και υλοποίηση δράσεων στο άμεσο χρονικό διάστημα, η ΕΔΕΥ εκπροσώπησε την Ελλάδα, σε σχετική διακρατική σύσκεψη, τον Οκτώβρη, στη Ρώμη, όπου επίσης συμμετείχαν Ευρωπαίοι αξιωματούχοι, καθώς και φορείς από Κροατία, Ιταλία και Ολλανδία.

Στο μεταξύ, έχουν ξεκινήσει οι συζητήσεις και η ανταλλαγή απόψεων με την National Agency for Hydrocarbon Resources Valorization (ALNAFT), αντίστοιχη με την ΕΔΕΥ εταιρεία στην Αλγερία, η οποία έχει σημαντική εμπειρία στην έρευνα και την εκμετάλλευση σε χερσαίες περιοχές, ενώ η Ελλάδα αναπτύσσει μεγάλη δραστηριότητα στην έρευνα προς εκμετάλλευση υποθαλάσσιων περιοχών.

Εντός Ελλάδας, o Δρ. Ιωάννης Μπασιάς διεύθυνε το πάνελ για τους υδρογονάνθρακες στο «1st Oil & Gas Forum» τον Σεπτέμβριο στην Αλεξανδρούπολη. Λίγες μέρες αργότερα, με ενδιαφέρον παρακολουθήσαν οι σύνεδροι της ΔΕΘ 2017 την παρουσίαση της ΕΔΕΥ, ενώ σημαντική υπήρξε η ομιλία του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου της εταιρείας στο διεθνές επιστημονικό Συνέδριο «The Athens Conference on European Energy Law and Policy», το οποίο διοργανώθηκε από το Ελληνικό Ινστιτούτο Ενεργειακής Ρύθμισης και το «Florence School of Regulation» και πραγματοποιήθηκε τον Σεπτέμβριο στην Αθήνα. Τον επόμενο μήνα, ενεργή ήταν συμμετοχή της εταιρείας και στην ημερίδα με τίτλο «Ο ρόλος Ελλάδας & Κύπρου στη ΝΑ Μεσόγειο: Γεωπολιτικές και Ενεργειακές Προκλήσεις», η

οποία πραγματοποιήθηκε από τη δεξαμενή σκέψης Hellenic Association for Energy Economics στην Αθήνα, καθώς και στο «Balkans Petroleum Summit», όπου μίλησαν τόσο ο Πρόεδρος, όσο και ο Αντιπρόεδρος της εταιρείας.

Τέλος, η ΕΔΕΥ είχε την τιμή να παραβρεθεί σε υψηλού επιπέδου εκδηλώσεις της ακαδημαϊκής κοινότητας, μεταφέροντας τη τεχνογνωσία της και ενημερώνοντας τους εκλεκτούς συμμετέχοντες: Τον Σεπτέμβριο, στο 16ο Συνέδριο της Διεθνούς Ένωσης Ναννοπλαγκτού (ΙΝΑ), με διοργανωτή το Τμήμα Γεωλογίας & Γεωπεριβάλλοντος του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, ο Δρ. Μπέλλας αναφέρθηκε στη σύνδεση της βιομηχανίας υδρογονανθράκων με τη βασική γεωλογική και κατ’ επέκταση βιοστρωματογραφική έρευνα και τις εφαρμογές της. Το Νοέμβριο οι «Energy Union Future Leaders», παρακολούθησαν με ενδιαφέρον την ομιλία του Δρ. Μπασιά αναφορικά με τις εξελίξεις στην πορεία των διαγωνισμών και το επενδυτικό ενδιαφέρον, στη 2η ημέρα του Συνεδρίου, που διοργάνωσε το Greek Energy Forum σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Πειραιώς.

Επόμενος σημαντικός σταθμός είναι το Εθνικό Συνέδριο «Ενέργεια & Ανάπτυξη 2017», το οποίο διοργανώνει το ΙΕΝΕ, με τον Προέδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο της ΕΔΕΥ, Δρ. Ιωάννη Μπασιά να ανοίγει την τρίτη συνεδρία «Ερευνώντας για Υδρογονάνθρακες στον Ελλαδικό Χώρο» στις 23 Νοεμβρίου. Υπό την αιγίδα της εταιρείας θα πραγματοποιηθεί και το «East Mediterranean Energy Law Forum» το οποίο είναι προγραμματισμένο στην Αθήνα για τις 8 Δεκεμβρίου, υπό τη διοργάνωση της PalladianCommunications Specialists, με αντικείμενο της εξελίξεις στον ενεργειακό τομέα στην Ελλάδα, αλλά και τις γειτονικές χώρες της Ανατολικής Μεσογείου.