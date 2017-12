Δυναμική παρουσία της ΕΔΕΥ σε Λονδίνο και Παρίσι

Η έρευνα και η αξιοποίηση των κοιτασμάτων πετρελαίου και φυσικού αερίου στην Ελλάδα βρίσκεται στο επίκεντρο του ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος, με την Ελληνική Διαχειριστική Εταιρεία Υδρογονανθράκων (ΕΔΕΥ) να ενημερώνει το κοινό για τις εξελίξεις στο πεδίο αυτό.

Την Τρίτη 28 Νοεμβρίου, η εταιρεία συμμετείχε στην εκδήλωση Στρογγυλής Τραπέζης “’Energy Developments in South-East Europe: Riding the Global Trends”, το οποίο διοργάνωσε το ESCP Europe Business School και το Research Centre for Energy Management (RCEM), με την υποστήριξη της δεξαμενής σκέψης Hellenic Association for Energy Economics (HAEE), στο Λονδίνο. Ο Δρ. Γιάννης Μπασιάς, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΔΕΥ επεσήμανε το μέγεθός των επενδύσεων για την έρευνα και αξιοποίηση των πιθανών κοιτασμάτων πετρελαίου και φυσικού αερίου στη Δυτική Ελλάδα και νότια της Κρήτης, αναφερόμενος στο κόστος που οι διεθνείς πετρελαϊκές εταιρείες θα πρέπει να επωμιστούν για να ανταποκριθούν στον οικονομικό στόχο. Όπως σημείωσε, οι επενδύσεις αποτελούν ελεγχόμενο ρίσκο για τις εταιρείες, ενώ το κόστος (επενδύσεις έρευνας) θα μπορούσε να υπερβεί το ποσό των 3 δισ. ευρώ., τονίζοντας ότι «Το ενδιαφέρον της βιομηχανίας να έρθει στην Ελλάδα, να επενδύσει και να προχωρήσει στην υπογραφή συμβάσεων τεκμαίρουν ότι οι εταιρείες έχουν αξιολογήσει θετικά το δυναμικό της περιοχής μας».

Παρεμφερούς αντικείμενου εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στο Παρίσι στις 29 Νοεμβρίου. Ο Δρ. Μπασιάς, παραβρέθηκε στο Ετήσιο Συνέδριο του Συλλόγου Οικονομολόγων της Ενέργειας (Association des Economistes de l’Energie), το οποίο αφορούσε το μακροπρόθεσμό προγραμματισμό των αναγκών για ενέργεια στην Ευρώπη, με έμφαση σε ευρωπαϊκά ρυθμιστικά θέματα. Στην παρουσίασή του, αναφέρθηκε στους τρεις σημαντικούς λόγους για τους οποίους η Ελλάδα προσελκύει το ενδιαφέρον των εταιρειών. Όπως επισήμανε «…Από τεχνικής σκοπιάς, τα ασβεστολιθικά πετρώματα συνιστούν σήμερα ένα αποδεδειγμένο πετρελαϊκό σύστημα της Ανατολικής Μεσογείου. Το οικονομικό σκέλος αφορά τη μείωση του κόστους των σύγχρονων τεχνολογιών. Από γεωγραφικής πλευράς, οι περιοχές που αφορούν τους καινούριους διαγωνισμούς αποδεικνύουν το ενδιαφέρον για το σύνολο της ελληνικής θαλάσσιας επικράτειας».

Υπενθυμίζεται ότι στις 8 Δεκεμβρίου θα πραγματοποιηθεί το «East Mediterranean Energy Law Forum», υπό την αιγίδα της ΕΔΕΥ και υπό τη διοργάνωση της PalladianCommunications Specialists, με αντικείμενο τις εξελίξεις στον ενεργειακό τομέα στην Ελλάδα, αλλά και τις γειτονικές χώρες της Ανατολικής Μεσογείου.