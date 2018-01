Η Dell μετατρέπει τα ηλεκτρονικά απορρίμματα σε θησαυρό

now playing

Η Dell ανακοινώνει το πρώτο πιλοτικό πρόγραμμα στον κλάδο, για τη χρήση ανακυκλωμένου χρυσού από χρησιμοποιημένα ηλεκτρονικά σε νέα motherboards υπολογιστών, τα οποία θα περιέχονται στα βραβευμένα συστήματα Latitude 5285 2-σε-1 που θα ξεκινήσουν να κυκλοφορούν από αυτή την άνοιξη.

Όπως ανακοινώνεται, το πιλοτικό πρόγραμμα έπεται μιας επιτυχημένης μελέτης σχετικά με server motherboards. Η κλειστού βρόγχου διαδικασία ανάκτησης χρυσού θα μπορούσε να στηρίξει τη δημιουργία εκατομμυρίων νέων motherboards μέσα στην επόμενη χρονιά και αποτελεί επέκταση του προγράμματος κλειστού βρόγχου της Dell, από πλαστικά μέχρι πολύτιμα υλικά.

Προς το παρόν, μόλις το 12.5% των ηλεκτρονικών απορριμμάτων ανακυκλώνεται για την κατασκευή νέων προϊόντων. Ως εκ τούτου, υπολογίζεται ότι οι Αμερικανοί πετάνε $60 εκατομμύρια σε χρυσό και ασήμι κάθε χρόνο, μόνο και μόνο εξαιτίας τηλεφώνων που δεν χρησιμοποιούνται. Αυτό καταδεικνύει την ανάγκη αυτά τα πολύτιμα υλικά να ανακυκλώνονται σε νέα, όμορφα προϊόντα. Η επαναχρησιμοποίηση και η ανακύκλωση χρυσού από χρησιμοποιημένες τεχνολογικές συσκευές, όχι μόνο έχει οικονομικά οφέλη, αλλά επίσης εξασαλίζει τεράστια περιβαλλοντικά και κοινωνικά οφέλη, από την αποφυγή κινδύνων για την υγεία των ανθρώπων, αλλά και την έκλυση ρύπων που σχετίζονται με την εξόρυξη χρυσού. Σύμφωνα με μια έκθεση της Trucost, η διαδικασία επανάκτησης χρυσού που δημιουργήθηκε από τη συνεργάτιδα εταιρεία της Dell, Wistron GreenTech, έχει κατά 99% μικρότερο περιβαλλοντικό αντίκτυπο σε σχέση με την παραδοσιακή εξόρυξη χρυσού.

Επιπλέον, η Dell και η ηθοποιός, επιχειρηματίας και ακτιβίστρια Nikki Reed ανακοινώνουν τη νέα τους συνεργασία για την υποστήριξη του κινήματος βιώσιμης σχεδίασης. Η συλλογή κοσμημάτων «The Circular Collection by Bayou with Love and Dell» είναι μια νέα, περιορισμένης κυκλοφορίας συλλογή κοσμημάτων που δημιουργήθηκε στις ΗΠΑ και βασίζεται σε χρυσό, ο οποίος ανακτήθηκε από τα προγράμματα ανακύκλωσης της Dell. Η κολεξιόν η οποία περιλαμβάνει χρυσά δαχτυλίδια, σκουλαρίκια και μανικετόκουμπα 14 και 18 καρατίων, προβλήθηκε στο φετινό Consumer Electronics Show (#CES2018), με σκοπό να αναδείξει το μεγάλο αντίκτυπο που έχουν τα ηλεκτρονικά απορρίμματα και ο ηλεκτρονικός εξοπλισμός που απορρίπτεται στο περιβάλλον, αλλά και την ευκαιρία σύναψης συνεργασιών μεταξύ διαφορετικών κλάδων, προς όφελος μιας κυκλικής οικονομίας.

«Η “Bayou with Love” δημιουργήθηκε για να στρέψει την προσοχή στην επίδραση της ανθρώπινης δραστηριότητας στον πλανήτη μας, και να δείξει ότι όμορφα αντικείμενα μπορούν να παραχθούν από υλικά που έχουν ανακυκλωθεί ή προέρχονται από βιώσιμες διαδικασίες», ανέφερε η Nikki Reed, συνιδρύτρια του Bayou with Love. «Ανακυκλώνοντας το χρυσό, ο οποίος κάποτε θεωρούνταν “σκουπίδια”, η Dell και εγώ εργαζόμαστε για να δημιουργήσουμε ένα περιβάλλον, όπου επαναχρησιμοποιούμε συνεχώς τους πόρους μας και επιδιώκουμε να εκμηδενίσουμε τα απορρίμματα», σημείωσε.

«Στην Dell, αισθανόμαστε υπερήφανα με την εξεύρεση καλύτερων και πιο αποδοτικών τρόπων επιχειρηματικής δραστηριότητας, μέσω των δικτύων προμηθειών μας», ανέφερε ο Jeff Clarke, Dell vice chairman. «Η καινοτομία στα υλικά, η πηγή απ’ όπου αντλούμε πρώτες ύλες όπως πλαστικά, ανθρακονήματα και τώρα χρυσός, για τα προϊόντα μας, έχει όλο και περισσότερη σημασία για μας. Όταν αναλογισθείτε το γεγονός ότι υπάρχει 800 φορές περισσότερος χρυσός σε έναν τόνο motherboards απ’ ότι σε έναν τόνο μεταλλεύματος, που εξορύσσεται από τη γη, τότε αρχίζετε να αντιλαμβάνεστε την τεράστια ευκαιρία που έχουμε, για να χρησιμοποιήσουμε πολύτιμα υλικά. Η Nikki Reed το αντιλαμβάνεται αυτό, όπως και εμείς. Χρειάζεται πάντοτε να σκεφτόμαστε διαφορετικά και να διευρύνουμε τα όρια της καινοτομίας, για να επιλύουμε ορισμένες από τις πιο επείγουσες περιβαλλοντικές προκλήσεις του κόσμου».

Η Dell δραστηριοποιείται στο χώρο των βιώσιμων υλικών σε προϊόντα και συσκευασίες περισσότερα από 10 χρόνια. Από το 2012, έχει ανακυκλώσει περισσότερους από 45 χιλιάδες τόνους υλικά που προέρχονται από καταναλωτική χρήση, και τα έχει επαναχρησιμοποιήσει σε νέα προϊόντα. Ως μέρος του προγράμματος της Legacy of Good Program, η Dell έχει δεσμευθεί να ανακυκλώσει 90 χιλιάδες τόνους ανακυκλωμένου περιεχομένου στο προϊοντικό της χαρτοφυλάκιο μέχρι το 2020. Η συνεργασία με τη Nikki Reed διευρύνει τις ήδη εκτεταμένες προσπάθειες της εταιρείας, για την εξεύρεση καινοτομικών τρόπων, για τη δημιουργία αξίας από τα απορρίμματα.

Χρησιμοποιώντας μια περιβαλλοντικά υπεύθυνη διαδικασία άντλησης, τα χρησιμοποιημένα ηλεκτρονικά απορρίμματα διαλύονται στα μεμονωμένα τους εξαρτήματα από τον περιβαλλοντικό συνεργάτη της Dell, Wistron GreenTech. O χρυσός από τα motherboards, συλλέγεται και στη συνέχεια ανακυκλώνεται σε νέα motherboards υπολογιστών, ως μέρος του κλειστού βρόγχου συστήματος προμηθειών της Dell, ή χρησιμοποιείται για την κατασκευή άλλων προϊόντων.