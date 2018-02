Μ.Εξαρχουλάκος:«Η ZeniΘ είναι η πρώτη εταιρεία που προσφέρει Dual Energy»

now playing

Μετά το άνοιγμα της αγοράς του φυσικού αερίου, η ΑΕΡΙΟ Θεσσαλονίκης – Θεσσαλίας ξανασυστήθηκε στο κοινό ως ZeniΘ, μπήκε στην αγορά ηλεκτρικού ρεύματος και απευθύνεται πλέον σε όλη την Ελλάδα. O διευθυντής μάρκετινγκ και επικοινωνίας της ΖeniΘ, Μάνος Εξαρχουλάκος, μίλησε στο «ΕΝΕΡΓΕΙΑ & οικονομία» για την αγορά της ενέργειας, την πορεία και τους στόχους της εταιρείας για το 2018.

Συνέντευξη στη Φαίδρα Μαυρογιώργη (faidra@energyin.gr)

– Κύριε Εξαρχουλάκο, έχετε αναλάβει εδώ και έναν χρόνο τα καθήκοντα του διευθυντή μάρκετινγκ και επικοινωνίας της ΖeniΘ. Πείτε μας δύο λόγια για την πορεία της εταιρείας αυτό το διάστημα και για το δύσκολο έργο που έχετε αναλάβει.

Η ZeniΘ είναι μια νέα εταιρεία που ταυτόχρονα έχει 18 χρόνια επιτυχημένης παρουσίας στην Ελλάδα ως Αέριο Θεσσαλονίκης-Θεσσαλίας. Από το 2000 λοιπόν δραστηριοποιούμαστε στις περιοχές της Θεσσαλονίκης και της Θεσσαλίας, προμηθεύοντας εκατοντάδες χιλιάδες νοικοκυριά και επιχειρήσεις με φυσικό αέριο. Είμαστε ο Νο1 πάροχος σε συνδέσεις φυσικού αερίου στη χώρα. Ωστόσο με την είσοδό μας στην αγορά του ηλεκτρισμού και την απελευθέρωση της αγοράς του φυσικού αερίου, αλλάξαμε, γίναμε ZeniΘ, με πανελλαδική παρουσία και ταυτόχρονα εμπλουτίσαμε την προσφορά μας προς τον καταναλωτή, φέρνοντας κάτι μοναδικό για την ελληνική αγορά. Είμαστε πλέον ο πρώτος ολιστικός πάροχος ενέργειας, προσφέροντας μεμονωμένα και συνδυαστικά προϊόντα φυσικού αέριου και ρεύματος, δημιουργώντας την υπηρεσία ZeniΘ Dual Energy, που προσφέρει ειδικές εκπτώσεις σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις που την επιλέγουν.

Το 2017 ήταν μια γεμάτη χρονιά για την εταιρεία με πολλές και σημαντικές αλλαγές. Γνώριζα από την αρχή το όραμα της εταιρείας, τις προκλήσεις και χαίρομαι που είμαι μέλος αυτής της οικογένειας αλλά και που τα αποτελέσματα μας δικαιώνουν! Πραγματοποιήσαμε την είσοδό μας και στην ηλεκτρική ενέργεια, αλλάξαμε brand, γίναμε πανελλαδική εταιρεία, δώσαμε έμφαση στην εξωστρέφεια και στην εμπειρία του πελάτη και ακολουθούν κι άλλα! Ολοι μαζί, τα νέα στελέχη που ήρθαμε από την ελεύθερη αγορά αλλά και τα έμπειρα στελέχη που είναι χρόνια στην εταιρεία και αποτελούν τον κορμό της, έχουμε γίνει μια ομάδα που ακόμα και στο πιο ανταγωνιστικό περιβάλλον, θα κρατήσουμε τη ZeniΘ στην κορυφή.

– Στον χώρο όπου δραστηριοποιείται η ZeniΘ υπάρχει έντονος ανταγωνισμός. Ποιο είναι το δικό σας ανταγωνιστικό πλεονέκτημα;

Ευτυχώς δεν είναι ένα, αλλά θα ξεκινήσω από το πιο σημαντικό. Είμαστε η πρώτη εταιρεία που προσφέρει Dual Energy, και φυσικό αέριο και ηλεκτρικό ρεύμα, και μάλιστα σε πακέτα που να εξυπηρετούν τις εξατομικευμένες ανάγκες των καταναλωτών και παρέχουν ειδικές εκπτώσεις σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν συνδυαστική ενέργεια. Εκτός αυτού, είμαστε μια εταιρεία που έχει χτίσει σχέσεις εμπιστοσύνης με τους καταναλωτές τα 18 χρόνια ζωής της, οπότε οι υπάρχοντες πελάτες μας γνωρίζουν την ποιότητα των υπηρεσιών μας. Ταυτόχρονα έχουμε κληρονομήσει την τεχνογνωσία της ENI, του ιταλικού ενεργειακού κολοσσού που εξυπηρετεί εκατομμύρια νοικοκυριά παγκοσμίως η οποία είναι ο μέτοχός μας και ασκεί το management της εταιρείας. Συνδυάζουμε λοιπόν τη διεθνή με την ελληνική εμπειρία και επενδύουμε στην καινοτομία. Τέλος, η φιλοσοφία και η λειτουργία της εταιρείας είναι προσανατολισμένες στη βέλτιστη εξυπηρέτηση του πελάτη. Ως εκ τούτου, συνεχώς βελτιώνουμε τους τρόπους επικοινωνίας μαζί του και εκσυγχρονίζουμε τα προϊόντα, τις υπηρεσίες και τις διαδικασίες μας ώστε να ανταποκρίνονται στις εξατομικευμένες ανάγκες του.

– Επειδή πια απευθύνεστε σε όλη την Ελλάδα και όχι μόνο στη Θεσσαλονίκη και τη Θεσσαλία, το ερώτημα που τίθεται είναι πού και πώς θα σας βρει ο ενδιαφερόμενος καταναλωτής;

Όπως είπαμε, ανταποκρινόμαστε στις ανά-γκες του πελάτη και σημαντικές ανάγκες του σήμερα όσον αφορά την εξυπηρέτησή του είναι η απλοποίηση των διαδικασιών και η εξοικονόμηση χρόνου. Ως εκ τούτου έχουμε επενδύσει σημαντικά στην online εξυπηρέτησή του. Εχουμε δημιουργήσει την πλατφόρμα myzeniΘ, όπου ο πελάτης μπορεί να υποβάλλει τις αιτήσεις του, να πληρώνει τους λογαριασμούς του και να «συνομιλεί» με την εταιρεία για θέματα του λογαριασμού του που τον απασχολούν. Εχουμε την εταιρική μας σελίδα www.zenith.gr, με πολλές χρήσιμες πληροφορίες, μεταξύ αυτών για τα προσφερόμενα πακέτα και τις υπηρεσίες μας, χρήσιμα τηλέφωνα που έχουν να κάνουν με τις υπηρεσίες μας, ρεύματος και φυσικού αερίου, για διαδικασίες σύνδεσης, ενώ έχουμε δημιουργήσει και pages σε όλες σχεδόν τις social media πλατφόρμες, ώστε να μπορεί να υπάρχει άμεση αμφίδρομη επικοινωνία κάθε στιγμή (Facebook, Linkedin, Instagram, Twitter). Τέλος, έχουμε ένα πλήρως εξοπλισμένο και εκσυγχρονισμένο τηλεφωνικό κέντρο εξυπηρέτησης στο 18321.

– Ποιοι είναι οι στόχοι σας για το 2018;

Ο στόχος μας είναι να γίνουμε, από πρώτος πάροχος ολοκληρωμένης ενέργειας, η πρώτη επιλογή στο μυαλό του καταναλωτή, για ολοκληρωμένη ενέργεια, και στο αέριο και στο ρεύμα, για όλη την Ελλάδα – να φτάσουμε δηλαδή στην κορυφή, το ζενίθ, όπως άλλωστε μαρτυρά και το όνομά μας. Αυτό μεταφράζεται σε γεωγραφική εξάπλωση και σε αύξηση ως εκ τούτου των πελατών μας για συνδυαστικά πακέτα ενέργειας πλέον. Πάγιος στόχος μας βεβαίως είναι να διατηρήσουμε και να ενισχύσουμε τη σχέση εμπιστοσύνης που έχουμε χτίσει με τους πελάτες μας και να δημιουργήσουμε αντίστοιχες με τους νέους.

– Στην ελληνική αγορά ενέργειας συνωστίζονται πλέον πολλές εταιρείες. Πού νομίζετε ότι θα κριθεί το παιχνίδι όχι μόνο της επιβίωσης αλλά και της ανάπτυξης των εταιρειών αυτών;

Όλα θα κριθούν από την αξιοπιστία των υπηρεσιών αλλά και των εταιρειών. Οι καταναλωτές αναγνωρίζουν και επιβραβεύουν τις εταιρείες που αφουγκράζονται τις ανάγκες τους και ανταποκρίνονται σε αυτές, που τους μιλούν με ειλικρίνεια για το τι μπορούν να τους προσφέρουν και σε ποιες τιμές. Κατά καιρούς παρατηρούμε επικοινωνίες που εστιάζουν στο οικονομικό όφελος του καταναλωτή μέσα από ασαφή ποσοστά έκπτωσης, αλλά και ανομοιογενείς συγκρίσεις τιμών μεταξύ των παρόχων που δημιουργεί σύγχυση και ανασφάλεια στους πελάτες. Οφείλουμε να είμαστε ειλικρινείς και ξεκάθαροι και αυτό στο τέλος αναγνωρίζεται. Οπως γνωρίζουμε επίσης, τα περιθώρια για ευελιξία των τιμών είναι μικρά λόγω της φύσης της ελληνικής αγοράς ενέργειας, οπότε ένα μεγάλο στοίχημα είναι οι επιπλέον παροχές των εταιρειών, που μπορούν π.χ. να ανακουφίσουν τον οικονομικό προϋπολογισμό με έξτρα υπηρεσίες. Η ZeniΘ έχει ήδη συνάψει τις πρώτες της πανελλαδικές συνεργασίες και διερευνά νέες, εμπλουτίζοντας περαιτέρω την προσφορά της για τους νέους αλλά και τους υφιστάμενους πελάτες της.

WHO IS WHO

Ο Μάνος Εξαρχουλάκος είναι έμπειρο στέλεχος μάρκετινγκ στην ελληνική αγορά. Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1979, σπούδασε στο Αμερικανικό Κολλέγιο και έχει διατελέσει marketing manager στη Revoil, ενώ προηγουμένως είχε αναλάβει για σειρά ετών θέσεις ευθύνης στον τομέα του μάρκετινγκ στη Cosmote και στον Χρυσό Οδηγό. Σήμερα είναι διευθυντής μάρκετινγκ και επικοινωνίας στη ZeniΘ.