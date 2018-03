Μία στις δέκα εταιρείες έχει εκδώσει μελέτη για τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης

Η συμπεριφορά των 250 μεγαλύτερων εταιρειών του κόσμου (G250) αναφορικά με την επανεξέταση και ανάλυση των δημοσιευμένων απολογισμών σε σχέση με τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης (ΣΒΑ), δημοσιεύεται σε μελέτη της KPMG.

Σύμφωνα με τη μελέτη οι μεγάλες εταιρείες πολύ συχνά προβλέπουν τάσεις οι οποίες στη συνέχεια υιοθετούνται ευρέως από επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο, όπως προκύπτει από τις μακροχρόνιες σειρές μελετών που διεξάγει η KPMG σχετικά με την εταιρική υπευθυνότητα για περισσότερο από 20 χρόνια.

Πιο συγκεκριμένα η μελέτη της KPMG κατέληξε στο συμπέρασμα ότι μέσα σε δύο χρόνια από την εισαγωγή των ΣΒΑ:

4 στις 10 μεγαλύτερες εταιρείες αναγνωρίζουν τους παγκόσμιους στόχους στον εταιρικό τους απολογισμό.

Από τις παραπάνω το 84% ξεχωρίζει συγκεκριμένους ΣΒΑ, ο οποίοι είναι συναφείς στις επιχειρήσεις τους.

Παρ’ όλα αυτά λιγότερο από 1 στις 10 εταιρείες έχει εκδώσει μελέτη για τους ΣΒΑ (8%) ή έχει θέσει συγκεκριμένους και μετρήσιμους (SMART) στόχους επίδοσης, οι οποίοι σχετίζονται με τους παγκόσμιους στόχους (μόνο το 10%).

Μεταξύ άλλων, σημαντικά ευρήματα της μελέτης αναφέρουν ότι:

75% συζητούν το αντίκτυπο των ΣΒΑ στο επιχειρείν

39% αναφέρουν τους ΣΒΑ στο μήνυμα που απευθύνει ο CEO/ Πρόεδρος

8% επιδεικνύουν ένα επιχειρηματικό case study για τους ΣΒΑ

Η μελέτη, η οποία έχει τίτλο “How to report on the SDGs: What good looks like and why it matters” αποδεικνύεται χρήσιμη για τα στελέχη των εταιρειών, τα οποία έχουν την ευθύνη της διαμόρφωσης του απολογισμού βιώσιμης ανάπτυξης και των ΣΒΑ, όπως σημειώνεται σε σχετική ανακοίνωση.

Επιπλέον, μπορεί να βοηθήσει επενδυτές, διαχειριστές κεφαλαίων και οίκους αξιολόγησης με ενδιαφέρον σε περιβαλλοντολογικά, κοινωνικά και θέματα διακυβέρνησης ώστε να καταλάβουν ποια στοιχεία πρέπει να ζητούν και να μελετούν στους απολογισμούς ΣΒΑ στις επιχειρήσεις τις οποίες θέλουν να επενδύσουν.