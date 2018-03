Νέο ευρωπαϊκό έργο για την εξοικονόμηση και την αποδοτική χρήση του νερού

now playing

Η Ισπανία, η Ελλάδα, η Πορτογαλία και η Ιταλία περιλαμβάνονται, σύμφωνα με ανάλυση του Παγκόσμιου Ινστιτούτου Πόρων (WRI), η οποία στηρίχθηκε σε πολλές Ευρωπαϊκές μελέτες, ανάμεσα στις Ευρωπαϊκές χώρες που είναι πολύ πιθανό να βρεθούν αντιμέτωπες με υψηλή έλλειψη νερού, που θα κυμαίνεται μεταξύ 40 και 80% (ίσως και άνω του 80%) των αναλήψεων νερού για τροφοδοσία έναντι των διαθέσιμων υδάτινων πόρων, έως το 2040. Οι χώρες αυτές ήδη αντιμετωπίζουν έλλειψη πόσιμου νερού, η οποία θα παρουσιάσει αυξητικές τάσεις, βάσει ενός “σεναρίου συνήθους πρακτικής”, γεγονός που οδηγεί στην ανάγκη για διαφορετικές προσεγγίσεις όσον αφορά τη χρήση του νερού, την αποδοτικότητα αυτής, αλλά και την επαναχρησιμοποίηση των υδατικών αποβλήτων, που αποτελούν ήδη αντικείμενο ενασχόλησης των πλέον πρόσφατων προσπαθειών της ΕΕ σε αυτό το πεδίο.

Οι τέσσερις αυτές Ευρωπαϊκές χώρες προχωρούν στην ανάπτυξη ενός κοινού πλαισίου για την αναβάθμιση των δεξιοτήτων και την πιστοποίηση προσόντων των επαγγελματικών δραστηριοτήτων που μπορούν να συνεισφέρουν στην εξοικονόμηση νερού, όπως ισχύει και στην περίπτωση του κατασκευαστικού κλάδου. Αυτός είναι ο κύριος στόχος του έργου WATTer Skills, μίας κοινής πρωτοβουλίας των τεσσάρων Ευρωπαϊκών χωρών προς ένα πιο αειφόρο μέλλον στο πεδίο της Αποδοτικής χρήσης του Νερού, αλλά και της συσχέτισής της με την Εξοικονόμηση Ενέργειας στην κατασκευή και ανακαίνιση των κτιρίων. Το έργο WATTer Skills – «Water Efficiency and Water-Energy Nexus in Building Construction and Retrofit» (ERASMUS+) που στην Ελλάδα υλοποιεί το ΚΑΠΕ, θέτει σε λειτουργία την επίσημη ιστοσελίδα του, www.watterskills.eu, σήμερα, 22 Μαρτίου 2018, την Παγκόσμια Ημέρα για το Νερό.

Το WATTer Skills αποσκοπεί στην ανάπτυξη, εφαρμογή και προώθηση ενός κοινού σε Ευρωπαϊκό επίπεδο πλαισίου προσόντων, προγράμματος σπουδών και σχήματος πιστοποίησης για την κατάρτιση και αναβάθμιση των δεξιοτήτων των επαγγελματιών του κατασκευαστικού κλάδου στα θέματα της αποδοτικής χρήσης του νερού και της συνεπαγόμενης εξοικονόμησης ενέργειας, κατά την κατασκευή και ανακαίνιση των κτιρίων.

Το WATTer Skills αποτελεί μία στρατηγική σύμπραξη η οποία περιλαμβάνει τη συνεργασία φορέων κατάρτισης και πιστοποίησης επαγγελματικών προσόντων, καθώς και ενεργειακών κέντρων από τις τέσσερις χώρες: ADENE – Agência para Energia (Πορτογαλία), FLC – Fundacion Laboral de la Construcción (Ισπανία), FORMEDIL – Ente Nazionale per la Formazione e l’Addestramento Professionale nell’Edilizia (Ιταλία) και το ΚΑΠΕ (Ελλάδα).

Η ιστοσελίδα www.watterskills.eu θα αποτελέσει μία αξιόλογη πηγή πληροφόρησης για την κατάρτιση και την αναβάθμιση των δεξιοτήτων των επαγγελματιών του κατασκευαστικού κλάδου που ασχολούνται με τα θέματα της αποδοτικής χρήσης του νερού και της εξοικονόμησης ενέργειας, κατά την κατασκευή και ανακαίνιση των κτιρίων. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εγγράφονται στην ιστοσελίδα ώστε να έχουν έγκυρη και συνεχή ενημέρωση.

Ειδικά για τους τεχνικούς και τους ειδήμονες που ασχολούνται με τα θέματα της ορθολογικής χρήσης του νερού, το έργο WATTer Skills θα παρέχει καλύτερες συμβουλευτικές υπηρεσίες σχετικά με τον σχεδιασμό και την εγκατάσταση λύσεων για την εξοικονόμηση νερού, οι οποίες θα μεγιστοποιούν τις δυνατότητες για συνδυασμένη αποδοτική χρήση νερού και ενέργειας στα υδραυλικά συστήματα και δίκτυα των κτιρίων.