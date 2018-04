Ozcan Cavus: «Οι λύσεις της SAS βοηθούν την Enerjisa να γίνει περισσότερο proactive και να λαμβάνει στρατηγικές αποφάσεις σε πραγματικό χρόνο»

Η SAS Ελλάδας, Κύπρου και Βουλγαρίας διοργάνωσε στις 22 Μαρτίου στο gazArte την εκδήλωση «SAS Analytics Day», η οποία είχε τίτλο: “Bring the Analytics Economy and AI in Action”. Στο πλαίσιο της εκδήλωσης εκπρόσωπος της εταιρείας είχε την ευκαιρία να συνομιλήσει με τον κ. Ozcan Cavus, PMO, Architecture and Business Intelligence Group Manager της Enerjisa, μίας εκ των μεγαλύτερων εταιρειών ενέργειας στην Ευρώπη με 9 εκ. πελάτες. Ο κ. Cavus ήταν keynote speaker στην εκδήλωση και παρουσίασε πως η χρήση των analytics βοήθησε την εταιρεία να μεταμορφώσει τη στρατηγική της και να γίνει ένας data driven οργανισμός, επιτυγχάνοντας σημαντική ανάπτυξη σε όλους τους τομείς δραστηριοποίησής της.

– Κ. Ozcan Cavus, όλοι παραδέχονται ότι ο κλάδος της ενέργειας βρίσκεται κάτω από μεγάλη πίεση αλλαγής στις μέρες μας. Ποιοι είναι, κατά τη γνώμη σας, οι κυριότεροι παράγοντες αυτής της αλλαγής που διαδραματίζεται;

Είναι γεγονός πως όλοι σήμερα βλέπουμε τις επιπτώσεις της τέταρτης βιομηχανικής επανάστασης στους τομείς μας. Η τεχνολογία, η αστικοποίηση και οι κοινωνικοοικονομικές τάσεις επηρεάζουν τα επιχειρηματικά μας μοντέλα. Η τεχνολογία γίνεται ο πυρήνας όλων των βιομηχανιών και κλάδων, οι συσκευές γίνονται πιο έξυπνες και περισσότερο συνδεδεμένες μέρα με τη μέρα, ενώ η ταχύτητα -αυτής της αλλαγής- αυξάνεται διαρκώς τα τελευταία τρία – τέσσερα χρόνια.

Καθημερινά, παρατηρώ ολοένα και περισσότερες εφαρμογές ψηφιακών και έξυπνων συστημάτων, συνεχώς αυξανόμενη χρήση των analytics τα οποία αξιοποιούν τη δύναμη των Big Data και της τεχνητής νοημοσύνης, καθώς και αρκετές περιπτώσεις χρήσης του Internet of Things και των ρομποτικών αυτοματισμών. Οι συγκεκριμένες τάσεις θα συνεχίσουν να επηρεάζουν τον τρόπο με τον οποίο θα εργαζόμαστε τα επόμενα χρόνια.

– Οι επιχειρήσεις κοινής ωφελείας είναι ο τομέας στον οποίο συναντώνται εμπορικές, κανονιστικές και τεχνολογικές απαιτήσεις για τη δημιουργία τεράστιων προκλήσεων και ευκαιριών. Παρακαλούμε να μας δώσετε μια σύντομη περιγραφή των σημείων αναφοράς και των επιπτώσεων που έχει επιφέρει η ψηφιοποίηση και η τεχνολογία της πληροφορίας στις εταιρείες κοινής ωφέλειας.

Η Enerjisa δραστηριοποιείται στη διανομή και λιανική πώληση ηλεκτρικού ρεύματος σε περίπου 9 εκ. πελάτες (σε 14 επαρχίες), παρέχοντας (συνολικά) υπηρεσίες ηλεκτρισμού σε σχεδόν 20 εκ. κατοίκους. Προκειμένου να παρέχουμε αδιάλειπτα ηλεκτρική ενέργεια και ποιοτικές υπηρεσίες εξυπηρέτησης πελατών, η τεχνολογία και η ψηφιοποίηση αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της επιχείρησής μας. Τόσο στη λιανική όσο και στη διανομή, θέτουμε τους πελάτες στο επίκεντρο των επιχειρηματικών μας διαδικασιών και υποστηρίζουμε αυτήν την προσέγγιση μέσω του ψηφιακού μετασχηματισμού. Η πολυκαναλική διεπαφή με τον πελάτη, η διαδικασία μετασχηματισμού του εργατικού δυναμικού σε mobile workforce, η διαχείριση της ενέργειας μέσω της αξιοποίησης των analytics, οι επιχειρηματικές στρατηγικές που βασίζονται στα έξυπνα δίκτυα και την ανάλυση δεδομένων, οι λύσεις οικιακού αυτοματισμού, καθώς και εκείνες για τις back office λειτουργίες είναι τα κύρια σημεία αναφοράς που έχει επιφέρει η ψηφιοποίηση και το ΙΤ στην εταιρεία μας.

– Ποιες είναι οι κύριες διαφορές ανάμεσα στις διαφορετικές μορφές ενέργειας που παράγονται και στον κλάδο της ηλεκτρικής ενέργειας, υπό την οπτική γωνία των Big Data analytics, του IoT και του απομακρυσμένου/αυτοματοποιημένου ελέγχου (υδροηλεκτρική, πυρηνική, πετρέλαιο και φυσικό αέριο);

Νομίζω ότι η κύρια διαφορά έγκειται στη δυνατότητα αποθήκευσης του παραγόμενου προϊόντος. Στις υπόλοιπες μορφές, παράγεις και πουλάς το προϊόν ταυτόχρονα με τη ζήτηση της αγοράς. Στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, δεδομένου ότι οι δυνατότητες αποθήκευσης της ηλεκτρικής ενέργειας είναι περιορισμένες, πρέπει να λάβεις υπόψη πολλούς εξωτερικούς παράγοντες, όπως την ζήτηση και την τιμή που θέτει η αγορά ή τα κόστη σε καθημερινή βάση για να αποφασίσεις την ποσότητα ηλεκτρικής ενέργειας που θα παράξεις. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να πραγματοποιούνται καλύτερες προβλέψεις και ενέργειες βελτιστοποίησης, συνεχή παρακολούθηση της διαδικασίας παραγωγής και λήψη των απαιτούμενων αποφάσεων σε σχεδόν πραγματικό χρόνο. Οι συνεργασίες με εταιρείες όπως η SAS, η οποία εξειδικεύεται στις λύσεις Big Data analytics και IoT, βοηθούν την εταιρεία μου να γίνει περισσότερο proactive και να λαμβάνει στρατηγικές αποφάσεις σε πραγματικό χρόνο μέσω του καλύτερου forecasting και του πολύτιμου insight που προσφέρει η ανάλυση των δεδομένων.



– Πιστεύετε ότι η βιομηχανία ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, ούσα η τελευταία στον τομέα, είναι καλύτερα προετοιμασμένη να προσαρμοστεί στο νέο ενεργειακό περιβάλλον;

Η τεχνολογία γύρω από τον κλάδο των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας βελτιώθηκε αισθητά τα τελευταία χρόνια. Ενώ το κόστος εγκατάστασης και συντήρησης των τεχνολογιών ανανεώσιμων πηγών ενέργειας μειώνεται, η παραγωγική ικανότητα των μονάδων που χρησιμοποιούμε αυξάνεται μέρα με τη μέρα. Εντούτοις, προκειμένου να προσαρμοστεί πλήρως στο νέο ενεργειακό περιβάλλον, η βιομηχανία πρέπει να έχει τη βέλτιστη δυνατή ενοποίηση και συνεργασία με τα έξυπνα δίκτυα, τους πελάτες και τη διανομή ηλεκτρικής ενέργειας. Επιπλέον, εξακολουθούμε να αντιμετωπίζουμε προβλήματα βιωσιμότητας που πρέπει να επιλυθούν. Η βιομηχανία ανανεώσιμων πηγών ενέργειας θα πάρει σίγουρα μεγαλύτερο μερίδιο στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας τα επόμενα χρόνια, αλλά πιθανότατα θα χρειαστεί ακόμα αρκετός χρόνος προκειμένου να γίνει ο βασικός παίκτης.

– Τι είδους δράσεις αναμένετε ότι θα λάβουν οι εταιρείες παραγωγής ενέργειας, στους επόμενους 12 έως 24 μήνες, προκειμένου να ανταποκριθούν στις μεταβαλλόμενες πιέσεις που συζητήσαμε παραπάνω;

Οι επιχειρήσεις παραγωγής ενέργειας πρέπει πρώτα να αγκαλιάσουν αυτό το “disruption” που συντελείται και να αλλάξουν τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν. Οφείλουμε να επενδύσουμε περισσότερο στην τεχνολογία και την καινοτομία. Η τεχνολογία βέβαια είναι ένας σημαντικός παράγοντας, αλλά υπάρχει επίσης ανάγκη για αλλαγή κουλτούρας και νοοτροπίας. Όσο περισσότερο προσαρμοζόμαστε σε αυτές τις αλλαγές, τόσο καλύτερα θα αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις τα επόμενα δύο χρόνια. Περιμένω να δω περισσότερα έργα γύρω από τη διανομή της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, τη χωρητικότητα των μπαταριών, τους σταθμούς φόρτισης, την ψηφιοποίηση και την τεχνητή νοημοσύνη τους επόμενους 12 έως 24 μήνες.

– Ποια είναι τα μέτρα που εσείς θα προτείνατε;

Υπάρχουν πολλά οικονομικά και λειτουργικά μέτρα που χρησιμοποιούμε ήδη από σήμερα. Εκτός από αυτά, πιστεύω ότι θα πρέπει να δημιουργήσουμε πρόσθετα μέτρα για να στηρίξουμε τη διαφορετικότητα, τo engagement των καταναλωτών και την βιωσιμότητα. Σε κάθε περίπτωση, αν έπρεπε να επιλέξω ένα από τα πολλά κρίσιμα μέτρα, η ικανοποίηση του πελάτη είναι το βασικό μέτρο στο οποίο πρέπει πάντα να επικεντρωνόμαστε.