Η Κίνα σχεδιάζει «έξυπνους» αυτοκινητόδρομους

now playing

now playing

now playing

now viewing

Ενώ ο Ντόναλντ Τραμπ κατηγορεί την Κίνα για κλοπή πνευματικών δικαιωμάτων στον κλάδο της τεχνολογίας, το Πεκίνο δρομολογεί την κατασκευή οδικών δικτύων με «έξυπνους αυτοκινητόδρομους» που θα διευκολύνουν τη λειτουργία των αυτόνομων οχημάτων και θα ηλεκτροδοτούνται με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αισθητήρες παρακολούθησης της κίνησης, ηλιακά πάνελ και σταθμοί με φορτιστές για ηλεκτροκίνητα αυτοκίνητα θα ενσωματωθούν στο οδόστρωμα. Αυτό το μεγαλόπνοο σχέδιο πρόκειται να υλοποιηθεί σε πρώτη φάση στον αυτοκινητόδρομο της πόλης Χινάν στην επαρχία Σαντόγκ.

Ο πρόεδρος Σι είναι αποφασισμένος να προχωρήσει με το πρόγραμμα «Made in China 2025» και να υλοποιήσει, παράλληλα, το πρόγραμμα για την ανάδειξη της χώρας στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης έως το 2030. Απώτερος στόχος είναι να μην παγιδευτεί η οικονομία της Κίνας στην παραγωγή ρούχων, αυτοκινήτων ή προϊόντων τεχνολογίας για ξένες εταιρείες, αλλά να εξελιχθεί σε μια οικονομία με τη δική της δυναμική. Στο πρόγραμμα «Μade in China 2025» περιλαμβάνονται δέκα κλάδοι της οικονομίας, συμπεριλαμβανομένων των ηλεκτροδοτούμενων αυτόνομων αυτοκινήτων, της πληροφορικής και της ρομποτικής. Πηγές της αμερικανικής εφημερίδας New York Times αποκάλυψαν ότι ο κ. Τραμπ επιθυμεί την επιβολή περιορισμών σε επενδύσεις της Κίνας με επίκεντρο την τεχνητή νοημοσύνη και την κινητή τεχνολογία. Εξάλλου, ο κ. Τραμπ έχει ανοικτά κατηγορήσει το Πεκίνο ότι αναγκάζει τις αμερικανικές επιχειρήσεις που θέλουν να δραστηριοποιηθούν στην Κίνα να εκχωρήσουν τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας.

Το συγκεκριμένο έργο για την κατασκευή του νέου, «έξυπνου» οδικού δικτύου στον αυτοκινητόδρομο της Χινάν έχει αναλάβει η κατασκευαστική εταιρεία Qilu Trasportation Development Group. Αν αυτό το εγχείρημα ολοκληρωθεί με επιτυχία, μπορεί να σηματοδοτήσει μια νέα εποχή στην παγκόσμια βιομηχανία μεταφορών. Περίπου 45.000 οχήματα διέρχονται από τον συγκεκριμένο αυτοκινητόδρομο σε καθημερινή βάση. Τα ηλιακά πάνελ, που θα είναι ενσωματωμένα σε ένα διαφανές οδόστρωμα, δεν θα έχουν μόνον τη δυνατότητα να ηλεκτροδοτούν τον αυτοκινητόδρομο αλλά και τα σπίτια γύρω από αυτόν. Προς το παρόν, έχουν εγκατασταθεί ηλιακά πάνελ σε τμήμα του αυτοκινητόδρομου, ενώ στο πρώτο στρώμα του διαφανούς οδοστρώματος έχει προβλεφθεί χώρος για την τοποθέτηση αισθητήρων που θα παρακολουθούν την κυκλοφορία.

Απώτερος στόχος της κινεζικής κυβέρνησης είναι να αναπτυχθούν οδικά δίκτυα που θα μπορούν να συντονίζονται με τα αυτόνομα οχήματα, επισημαίνει ο Γουάν Πενγκ, υποδιευθυντής του Τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας στο υπουργείο Μεταφορών της Κίνας. «Το υπουργείο θέλει να συνδράμει στη δημιουργία “έξυπνων” δρόμων για τα “έξυπνα” οχήματα που θα κυκλοφορούν στο μέλλον», δήλωσε ο Κινέζος αξιωματούχος στο Bloomberg.

H επιλογή της πόλης Χινάν, με πληθυσμό επτά εκατομμυρίων, δεν είναι τυχαία. Στο παρελθόν ήταν ένα από σημαντικότερα βιομηχανικά κέντρα της Κίνας. Σήμερα είναι έδρα της China National Heavy Duty Truck Group. Γνωστή και ως Sinotruk, η παραπάνω κρατική εταιρεία κατασκευάζει φορτηγά – σε αυτήν μειοψηφικό μερίδιο κατέχει η ΜΑΝ της Volkswagen. Στην πόλη Χινάν έχει εργοστάσιο η Zhejiang Geely Holding Group, η οποία κατασκευάζει τα αυτοκίνητα Geely.

ΠΗΓΗ kathimerini.gr