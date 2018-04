Στις 3 Μαΐου το 3o Διεθνές Συνέδριο της HAEE στην Αθήνα

now playing

now playing

now playing

now viewing

Γράφει ο Αριστείδης Ζευγίτης.

Το 3ο Διεθνές Συνέδριο της Ελληνικής Δεξαμενής Σκέψης για την Ενεργειακή Οικονομία (ΗΑΕΕ) θα πραγματοποιηθεί στις 3-5 Μαίου 2018 με θέμα «Ενεργειακή Μετάβαση-Ευρωπαϊκές και Παγκόσμιες Προοπτικές». Η διοργάνωση υποστηρίζεται από φορείς που προωθούν τις διμερείς σχέσεις της Ελλάδας με άλλες χώρες στο πλαίσιο της υγιούς επιχειρηματικής ανάπτυξης, όπως είναι το Ελληνο-ισπανικό Εμπορικό Επιμελητήριο, το Ελληνο-ρωσικό Εμπορικό Επιμελητήριο, το Ελληνο-γαλλικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο, το Ελληνο-ιταλικό Επιμελητήριο και το Ελληνο-αμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο.

Η κυκλική οικονομία, οι καινοτομίες στον ενεργειακό τομέα, η ανταπόκριση των κρατών στην ενεργειακή μετάβαση, οι προκλήσεις και οι επενδυτικές ευκαιρίες στην ενέργεια, οι ευρωπαϊκές πολιτικές στο πλαίσιο του οδικού χάρτη μέχρι το 2050, τα μέτρα για την αντιμετώπιση της Κλιματικής Αλλαγής, η χρήση των εναλλακτικών καυσίμων (CNG, LNG), οι Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, οι γεωπολιτικές εξελίξεις και η ασφάλεια εφοδιασμού, οι νέες υποδομές και η οικονομική πολιτική που θα ακολουθήσουν τα κράτη στο πλαίσιο της βιώσιμης ανάπτυξης, τα νέα δεδομένα για τις μεταφορές (ηλεκτροκίνηση, φυσικό αέριο κλπ), η ανταγωνιστικότητα της βιομηχανίας αλλά και τα έξυπνα δίκτυα αποτελούν κάποια από τα βασικά θέματα που θα αναλύσουν πάνω από 200 καταξιωμένοι ακαδημαϊκοί, εκπρόσωποι της αγοράς, της ΕΕ και των ευρωπαϊκών κυβερνήσεων από τις 3 έως τις 5 Μαΐου στο 3ο Διεθνές Συνέδριο της HAEE στην Αθήνα.

Μεταξύ των συμμετεχόντων και των ομιλητών συγκαταλέγονται οι: Κυριάκος Μητσοτάκης, Πρόεδρος της ΝΔ, Φώφη Γεννηματά, Επικεφαλή Κινήματος Αλλαγής, εκπρόσωποι της ελληνικής κυβέρνησης και του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, εκπρόσωποι της ΕΕ όπως η Megan Richards από την DG Energy της ΕΕ, η κα Μαρία Σπυράκη, Ευρωβουλευτής της ΝΔ κλπ. Παράλληλα, το παρών θα

δώσουν επιχειρήσεις από τον κλάδο της ενέργειας και από τον χρηματοπιστωτικό τομέα όπως ο κ. Μανώλης Παναγιωτάκης, Πρόεδρος και Δ/νων Σύμβουλος της ΔΕΗ, ο κ. Μανούσος Μανουσάκης, Πρόεδρος και Δ/νων Σύμβουλος του ΑΔΜΗΕ, ο κ. Γιάννης Μπασιάς, Πρόεδρος και Δ/νων Σύμβουλος της ΕΔΕΥ, ο κ. Νικόλαος Χατζηαργυρίου, Πρόεδρος και Δ/νων Σύμβουλος του ΔΕΔΔΗΕ, ο κ. Νικόλαος Μπουλαξής, Πρόεδρος της ΡΑΕ, ο κ. Λεωνίδας Φραγκιαδάκης, Δ/νων Σύμβουλος της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος. Στο Συνέδριο θα εκπροσωπηθούν διεθνείς οργανισμοί με την παρουσία των David Knapp, Πρόεδρος του ΙΑΕΕ κλπ.

Χορηγοί του συνεδρίου είναι η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, η ΔΕΗ, η Axis Capital, η A Plus Insurance Brokers, ο ΔΕΔΔΗΕ, τα Ελληνικά Πετρέλαια, η ΕΔΑ Αττικής, η ΕΔΑ Θεσσαλονίκης-Θεσσαλίας, η Nostira, το Audencia Business School, ενώ υποστηρικτές είναι το ESCP Europe Business School, το Research Center for Energy Management, το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Διοίκησης Επιχειρήσεων του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου, το Audencia Business School, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, ο Σύνδεσμος Ελληνικών Χημικών Βιομηχανιών. Χορηγοί επικοινωνίας του Συνεδρίου είναι ο ΣΚΑΙ, η Καθημερινή, το energypress.gr, το insider.gr, το

energyworld και το Bloomberg New Energy Finance.