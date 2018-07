Τ. Βασιλακάκης: «Εξελισσόμαστε για να εξυπηρετούμε τις ανάγκες του καταναλωτή…»

now playing

Η Avin ξανασυστήνεται στο κοινό με νέο σήμα και ανανεωμένα πρατήρια. Επισκεφτήκαμε τον γενικό διευθυντή και μας μίλησε για τους λόγους που προχώρησαν στην ανανέωση του εμπορικού σήματος, την πορεία της εταιρείας, τις υπηρεσίες που προσφέρουν καθώς και για το επενδυτικό τους πλάνο.

Συνέντευξη στη Φαίδρα Μαυρογιώργη (faidra@energyin.gr)

H Avin ξεκίνησε τη λειτουργία της το 1997 και πέρυσι συμπλήρωσε 40 έτη λειτουργίας. Είναι μία θυγατρική εταιρεία του ομίλου Motor Oil, ενός από τους πιο δυναμικούς ομίλους στον χώρο της διύλισης και της εμπορίας προϊόντων πετρελαίου στην Ελλάδα και στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου. Η Avin διαθέτει δύο εγκαταστάσεις καυσίμων, μία στους Αγίους Θεοδώρους Κορινθίας και μία στην Καβάλα. Απασχολεί συνολικά 200 άτομα προσωπικό και διαθέτει 500 πρατήρια (115 ιδιόκτητα) με το σήμα της Avin σε όλη την Ελλάδα.

– κ. Βασιλακάκη ηγείστε μιας μεγάλης εταιρείας, όπως είναι η Avin. Πείτε μας δύο λόγια για την πορεία της εταιρείας.

Το 2017 αποτέλεσε μία καλή χρονιά για την εταιρεία, γιατί πέρα από το ότι κλείσαμε 40 χρόνια λειτουργίας, καταφέραμε να αυξήσουμε το μερίδιο αγοράς και τα οικονομικά αποτελέσματα ήταν καλύτερα από το 2016, παρότι η αγορά συνέχισε να κινείται καθοδικά. Τα 40 χρόνια λειτουργίας αποτέλεσαν ένα σημείο που πήραμε στρατηγικές αποφάσεις για το πως θα πορευτεί η εταιρεία, κάνοντας μία αναθεώρηση των πραγμάτων και αναλύοντας την αγορά και το τι θέλει ο Ελληνας καταναλωτής. Το 2017 ολοκληρώσαμε την πλήρη γκάμα ποιοτικών προϊόντων που διακρίνονται για τις επιδόσεις και την οικονομία που προσφέρουν. Ολα μας τα προϊόντα, πλέον, είναι διαφοροποιημένα με ειδικά πρόσθετα τελευταίας γενιάς που εξασφαλίζουν υψηλές αποδόσεις. Πέρυσι λανσάραμε το τελευταίο διαφοροποιημένο, τη βενζίνη Action 100 με πρόσθετα τελευταίας γενιάς, που εξασφαλίζουν υψηλές αποδόσεις, επιτάχυνση και προστασία του κινητήρα από τις φθορές έχοντας τεράστια επιτυχία στην ελληνική αγορά. Παρόλο που είναι premium προϊόν και έχει ακριβότερη τιμή, στο τέλος της ημέρας ο καταναλωτής βλέπει ότι έχει και καλύτερη οδήγηση και ότι «βγάζει» περισσότερα χιλιόμετρα. Το δεύτερο premium προϊόν που έχουμε είναι το Action Diesel, το οποίο το λανσάραμε τον Μάρτιο του 2015 και αυτό επίσης είχε μεγάλη επιτυχία, το οποίο μας επέτρεψε να αυξήσουμε τη διεί-σδυση της εταιρείας στην πετρελαιοκίνηση. Τον Ιούνιο του 2016 λανσάραμε τη βενζίνη best value 95, η οποία είναι η απλή βενζίνη μας, αλλά έχει ειδικά πρόσθετα για ξεκάθαρη οικονομία έως 4%.

– Πρόσφατα προχωρήσατε στην ανανέωση του εμπορικού σας σήματος καθώς και στην ανακαίνιση των πρατηρίων σας. Πού στοχεύει αυτή η ενέργεια;

Τα 40 χρόνια ήταν μία κρίσιμη καμπή στο να πάρουμε αποφάσεις και να δούμε τι θα κάνουμε στρατηγικά από εδώ και πέρα. Μετά από ενάμιση χρόνο μελετών, σε συνεργασία με εξειδικευμένη εταιρεία του εξωτερικού, αποφασίσαμε να ανανεώσουμε το σήμα μας. Πέρα από το σήμα, αποφασίσαμε να σχεδιάσουμε και ένα σύγχρονο πρατήριο, που θα μπορεί να εξυπηρετεί τις ανάγκες του καταναλωτή. Ο νέος σχεδιασμός χρησιμοποιεί το λευκό χρώμα και μοντέρνα αισθητική που εκπέμπει καθαρότητα και ξεχωρίζει από τα γύρω κτίρια της πόλης. Μεγάλα και φωτεινά σήματα, ριζικό ανασχεδιασμό των αιθουσών, νέα αισθητική που ταιριάζει στο σήμερα είναι τα νέα χαρακτηριστικά του νέου πρατηρίου. Ηδη αυτή τη στιγμή έχουμε υλοποιήσει την ανακαίνιση σε 40 πρατήρια, στις μεγάλες πόλεις (Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα) και μέχρι τέλος του μήνα θα έχουν ανακαινιστεί περίπου 70 πρατήρια. Μέχρι τέλος του έτους, υπολογίζουμε να έχουν ανακαινιστεί πάνω από 160 πρατήρια.

– Ποιο είναι το άμεσο επενδυτικό σας πλάνο, όσον αφορά την εξέλιξη και την επέκταση της εταιρείας;

Στα επόμενα χρόνια η εταιρεία θα επενδύσει συνολικά 35 εκατ. ευρώ, τα οποία αφορούν, πέρα από το rebranding, ένα εκτεταμένο πλάνο ανάπτυξης του δικτύου πρατηρίων. Σκοπεύουμε να προχωρήσουμε σε ένα καινούριο δίκτυο, γιατί θέλουμε να έχουμε παρουσία σε περισσότερα σημεία τόσο στην ηπειρωτική Ελλάδα και όσο και στα νησιά. Αξίζει να αναφέρουμε ότι μέσα στα χρόνια της κρίσης επενδύουμε πάρα πολύ γενικά σε νέα συστήματα και σε πρατήρια. Συγκεκριμένα, την τελευταία πενταετία επενδύσαμε 33 εκατ. ευρώ μέχρι τώρα σε καινούρια πρατήρια και στην ανανέωση των συστημάτων. Σε 115 πρατήριά μας λειτουργεί δωρεάν WiFi. Πέρα από αυτό αναπτύξαμε συστήματα με τις τράπεζες. Για παράδειγμα, οι καταναλωτές που διαθέτουν πιστωτική κάρτα Πειραιώς, λαμβάνουν επιστροφή 3% στη βενζίνη και 5% στο πετρέλαιο θέρμανσης. Επίσης, στα άμεσα σχέδια μας είναι η εγκατάσταση σημείων ηλεκτρικής φόρτισης στα 4 ΣΕΑ στην Ιόνια Οδό.

– Πείτε μας δύο λόγια για το πρόγραμμα «Avin Κερδίζω».

Νιώσαμε ότι υπήρχε ένα κενό στην αγορά και η Avin ήθελε να κάνει ένα δικό της πρόγραμμα επιβράβευσης για να βοηθήσει τους καταναλωτές. Για τον λόγο αυτό, η Avin ξεκίνησε στο τέλος του 2017 το πρόγραμμα πιστότητας «Avin κερδίζω». Eνα πρόγραμμα μοναδικό καθώς ο πελάτης µε κάθε συναλλαγή σε καύσιμα, λιπαντικά και πετρέλαιο θέρμανσης μπορεί να συλλέξει πόντους με χρήση της κάρτας ή της εφαρμογής. Μόλις συγκεντρωθούν 250 πόντοι αμέσως βγαίνει ένα κουπόνι αξίας 3€, το οποίο μπορεί να εξαργυρωθεί ακόμα και από την αμέσως επόμενη αγορά σε όλους τους χώρους του πρατηρίου. Πρόκειται για ένα εύκολο και άμεσο πρόγραμμα, το οποίο έλειπε από την αγορά και το οποίο οι καταναλωτές αγκάλιασαν αμέσως αφού είδαν πραγματικό όφελος από τις αγορές τους. Πέρα από αυτό το πρόγραμμα διαθέτουμε και την κάρτα Avin, η οποία απευθύνεται σε εταιρείες με στόλους αυτοκινήτων. Οι οδηγοί των αυτοκινήτων βάζουν καύσιμα με τη κάρτα και η τιμολόγηση πάει απευθείας στην εταιρεία.

– Το λαθρεμπόριο καυσίμων τα τελευταία χρόνια έχει λάβει ανεξέλεγκτες διαστάσεις. Πώς αντιμετωπίζετε εσείς το φαινόμενο αυτό;

Από τις έρευνες καταναλωτών είδαμε ότι βασικό κριτήριο για έναν καταναλωτή που θα επιλέξει μία μάρκα για να βάλει καύσιμα είναι το πόσο σίγουρος είναι από πλευρά ποιότητας και ποσότητας που παίρνει από κάποιο πρατήριο. Εμείς από το 2012 είχαμε ένα τέτοιο πρόγραμμα εξασφάλισης ποιότητας το οποίο πέρυσι το αναβαθμίσαμε, με πιο εκτεταμένους ελέγχους. Συγκεκριμένα, το νέο της ολοκληρωμένο πρόγραμμα που έχει λάβει την πιστοποίηση της Bureau Veritas, εξασφαλίζει πλήρως ότι ο καταναλωτής θα λάβει το σωστό καύσιμο ποιοτικά και ποσοτικά. Διαθέτουμε βανάκια, κινητά χημεία που ελέγχουν την ποιότητα και βανάκια που ελέγχουν την ποσότητα. Αυτά πραγματοποιούν αιφνίδιους ελέγχους σε όλα τα πρατήρια. Εάν εντοπίσουμε ότι είτε από πλευράς ποιότητας, είτε από πλευράς ποσότητας, κάτι δεν πάει καλά με την αντλία, διακόπτουμε τη λειτουργία της αντλίας μέχρι να αποκατασταθεί το πρόβλημα. Εάν παρατηρηθεί ότι αυτό συμβαίνει κατ’ εξακολούθηση σε ένα πρατήριο, τότε έχουμε το δικαίωμα να κατεβάσουμε το σήμα, πράγμα που έχουμε κάνει. Στο παρελθόν έχουμε κατεβάσει το σήμα για τέτοιους λόγους από πρατήρια. Τα βανάκια αυτά το 2017, διένυσαν πάνω από 150.000 χιλιόμετρα πραγματοποιώντας 30.000 αναλύσεις ποιότητας και ελέγχους σε αντλίες και άλλα κρίσιμα σημεία του πρατηρίου. Ετσι, οι πελάτες της εταιρείας γνωρίζουν ότι σε ένα πρατήριο Avin θα βρουν αξιόπιστο και αποδοτικό καύσιμο, όποια και αν είναι η ανάγκη τους.

WHO IS WHO

Ο Τόλης Βασιλακάκης είναι απόφοιτος του Τμήματος Οικονομικών της Ανώτατης Βιομηχανικής Σχολής Θεσσαλονίκης. Προσελήφθη στην εταιρεία Shell Hellas το 1981. Μέσα από μία επιτυχημένη πορεία στην εταιρεία στα τμήματα Πρατηρίων και Υγραερίου γίνεται το 2001 Διευθυντής του Τμήματος Πρατηρίων της εταιρείας. Το 2004 αναλαμβάνει Γενικός Διευθυντής της εταιρείας εμπορίας υγραερίου Shell Gas μία θέση που διατηρεί για 10 χρόνια. Από τον Δεκέμβριο του 2014 έχει αναλάβει τη θέση του γενικού διευθυντή της εταιρείας Avin.