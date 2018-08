Μεγάλες επενδύσεις των Κινέζων στην αιολική ενέργεια της Ευρώπης

now playing

Τα 7 δισ. δολάρια άγγιξαν οι κινεζικές επενδύσεις σε ξένες αγορές ηλεκτροπαραγωγής από αιολική ενέργεια προσέγγισαν μόνο στην Ευρώπη, καθώς οι Ασιάτες κινήθηκαν για να επωφεληθούν από τις ταχέως αναπτυσσόμενες αγορές ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

Αυτό ακριβώς αποκαλύπτει το πρόσφατο ερευνητικό δελτίο που δημοσίευσε το αμερικανικό Ινστιτούτο Ενεργειακών Οικονομικών και Χρηματοοικονομικής Ανάλυσης (Institute for Energy Economics and Financial Analysis – IEEFA).

Σύμφωνα με την έκθεση του Ινστιτούτου, η Ευρωπαϊκή Ένωση (6,8 δισ. δολ.) και η Αυστραλία (5,1 δισ. δολ.) ήταν αυτές που απορρόφησαν το μεγαλύτερο μέρος των κινεζικών επενδύσεων στην αιολική ενέργεια από το 2011 έως το 2017.

Οι κινεζικές επενδύσεις στον τομέα των ΑΠΕ σε τρίτες χώρες αυξήθηκαν ως αποτέλεσμα της πρωτοβουλίας Belt and Road Initiative του Πεκίνου, αλλά η πλειοψηφία αυτών των επενδύσεων δεν εντοπίζονται σε ασιατικές χώρες -οι οποίες περιλαμβάνονται στην πρωτοβουλία Belt and Road. Σύμφωνα με την έρευνα του IEEFA, το μεγαλύτερο ποσοστό των επενδύσεων αυτών κατευθύνθηκε στην Ευρώπη.

Από το 2010 έως το 2017, μόνο το 30% των κινεζικών ξένων επενδύσεων σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας κατευθύνθηκε σε χώρες της πρωτοβουλίας Belt and Road, σύμφωνα με την έκθεση, με το μεγαλύτερο ποσοστό από τις επενδύσεις στις χώρες αυτές να κατευθύνεται σε Πακιστάν (1,9 δισ. δολ.), Μαλαισία (0,7 δισ. δολ.), Τουρκία (0,6 δισ. δολ.) και Βιετνάμ (0,4 δισ. δολ.). Το υπόλοιπο 70% ανήκε σε χώρες που δεν ανήκουν στην πρωτοβουλία Belt and Road.

«Η Κίνα αποτελεί πλέον την κινητήρια δύναμη του ευρωπαϊκού ενεργειακού μετασχηματισμού και η διεθνής ηγετική της θέση στους τομείς χαμηλών εκπομπών του μέλλοντος ευθυγραμμίζεται πλήρως με τις προσπάθειες αύξησης της παγκόσμιας οικονομικής επιρροής του Πεκίνου. Ενώ οι κινεζικές ξένες επενδύσεις στον τομέα των ΑΠΕ ενισχύθηκαν από την έναρξη, πριν από πέντε χρόνια, της πρωτοβουλίας Belt and Road, πλέον οι επενδύσεις σε τρίτες χώρες στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας εκτείνεται πολύ πέρα από αυτό το πλαίσιο. Η Κίνα είναι μια υπερδύναμη που μεταφέρει την ενεργειακή της πολιτική σε παγκόσμιο επίπεδο», υποστηρίζει ο Simon Nicholas, συγγραφέας της έκθεσης και αναλυτής του IEEFA σε θέματα ενεργειακής χρηματοδότησης.