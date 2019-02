ExxonMobil: Διαιρεί τις δραστηριότητές της σε τρεις νέες εταιρείες

now playing

Η Exxon Mobil Corp ανακοίνωσε ότι θα ξεκινήσει μια σημαντική αναδιοργάνωση των παγκόσμιων δραστηριοτήτων της εξερεύνησης και παραγωγής για την αντιμετώπιση της ασθενούς παραγωγής πετρελαίου και φυσικού αερίου καθώς και για την ενίσχυση της τιμής της μετοχής.

Η Exxon έχει επενδύσει σε σχιστολιθικά και βαθέων υδάτων για να αναβαθμίσει την υποτονική παραγωγή της και σχεδιάζει να αυξήσει τα κέρδη της σε 31 δισ. δολάρια μέχρι το 2025.

Η πετρελαϊκή εταιρεία δήλωσε ότι θα διαιρέσει τις δραστηριότητές της σε τρεις νέες ξεχωριστές εταιρείες, από την 1η Απριλίου, ως μέρος της προσπάθειας να διπλασιαστούν τα κέρδη της μέχρι το 2025.

Οι νέες εταιρείες θα ονομάζονται ExxonMobil Upstream Oil & Gas Co, η ExxonMobil Upstream Business Development Co και ExxonMobil Upstream Integrated Solutions Co.

“Η έμφαση δίνεται στην αύξηση της συνολικής αξίας, ενισχύοντας τις δραστηριότητές μας στις ανάντη δραστηριότητες και την περαιτέρω ενοποίησή της με τους κατάντη και χημικούς τομείς”, δήλωσε ο ανώτατος αντιπρόεδρος Neil Chapman.