ΕΔΑ ΘΕΣΣ: Μία ιστορία ελληνικής επιχειρηματικής αριστείας

Ο γενικός διευθυντής της ΕΔΑ ΘΕΣΣ, Λεωνίδας Μπακούρας, σε μία αποκαλυπτική του συνέντευξη δίνει το στίγμα της εταιρείας, η οποία έχει πραγματοποιήσει μία εκπληκτική πορεία στην αγορά του φυσικού αερίου στη Θεσσαλονίκη και τη Θεσσαλία.

Συνέντευξη στη Φαίδρα Μαυρογιώργη (faidra@energyin.gr)

H ΕΔΑ ΘΕΣΣ ιδρύθηκε το 2016 και ασκεί τις δραστηριότητες του Διαχειριστή Δικτύου Διανομής Φυσικού Αερίου εντός των γεωγραφικών περιοχών του Νομού Θεσσαλονίκης και Περιφέρειας Θεσσαλίας, όπως προβλέπουν οι άδειές της έως το 2043. Στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων της περιλαμβάνεται η ανάπτυξη, η κατασκευή, η λειτουργία, η συντήρηση, η διαχείριση και η εκμετάλλευση εν γένει του Δικτύου Διανομής Φυσικού Αερίου στις γεωγραφικές περιοχές της ευθύνης της. Στην ΕΔΑ ΘΕΣΣ συμμετέχει κατά 51% η Δημόσια Επιχείρηση Αερίου (ΔΕΠΑ) και κατά 49% ο ενεργειακός κολοσσός ENI, που ασκεί το management της εταιρείας. Η ΕΔΑ ΘΕΣΣ διαθέτει ένα εκτεταμένο Δίκτυο Διανομής Φυσικού Αερίου, που ξεκινά νότια από τον Αλμυρό Βόλου έως βόρεια τον Χορτιάτη, ενώ δυτικά από την Καρδίτσα έως τον δήμο Χαλκηδόνος και τον δήμο Θερμαϊκού στη Θεσσαλονίκη.

– Πείτε μας λίγα λόγια για την πορεία της εταιρείας τη χρονιά που πέρασε.

Το 2018 ήταν μία απόλυτα επιτυχημένη χρονιά για την ΕΔΑ ΘΕΣΣ, για το σύνολο της δραστηριοποίησής της. Σε επίπεδο επέκτασης του δικτύου, η εταιρεία τήρησε με απόλυτη συνέπεια το πρόγραμμα ανάπτυξης που είχε θέσει για την τροφοδότηση των απομακρυσμένων περιοχών σε Θεσσαλονίκη και Θεσσαλία. Το φθινόπωρο του 2018 εγκαινιάστηκαν οι πρώτοι σταθμοί αποσυμπίεσης φυσικού αερίου της ΕΔΑ ΘΕΣΣ στην Ελλάδα, στις περιοχές του Λαγκαδά και του Τυρνάβου και στη συνέχεια των Κουφαλίων και της Χαλάστρας για την Περιφερειακή Ενότητα της Θεσσαλονίκης, της Καλαμπάκας και της Ελασσόνας για την Περιφέρεια Θεσσαλίας, ενώ πραγματοποιήθηκε περαιτέρω επέκταση του δικτύου για τις περιοχές της Μηχανιώνας, της Επανομής, του Ν. Ρυσίου και του Ομορφοχωρίου. Ολοι οι σταθμοί αποσυμπίεσης φυσικού αερίου αποτελούν πρότυπα εγκατάστασης και καινοτομίας, με τις πιο αυστηρές προδιαγραφές ασφαλείας. Επιπλέον, η ευστοχία της ΕΔΑ ΘΕΣΣ για το 2018 επιβεβαιώθηκε από την επίτευξη του συνόλου των επιχειρησιακών στόχων της εταιρείας, μεταξύ των οποίων, η ασφάλεια του ανεφοδιασμού, η απρόσκοπτη διανομή φυσικού αερίου, οι ισχυρές οικονομικές επιδόσεις και το υψηλό μέρισμα το οποίο ανήλθε σε €21,1 εκατ., η θεαματική αύξηση των νέων συνδέσεων που ανήλθαν στις 24.608, αυξημένες κατά 31% συγκριτικά με το 2017. Οι διανεμόμενοι όγκοι άγγιξαν τα 382,4 εκατ. κυβικά σε Θεσσαλονίκη και Θεσσαλία, με τη διείσδυση του φυσικού αερίου να φθάνει στο 60% του πληθυσμού στις περιοχές δράσης μας.

– Σε πείσμα της δύσκολης οικονομικής συγκυρίας, η ΕΔΑ ΘΕΣΣ έχει μία σταθερή και ανοδική πορεία. Πού την αποδίδετε;

Η εταιρεία ακολουθεί ένα σύγχρονο μοντέλο διοίκησης με ανθρωποκεντρικό προσανατολισμό και αποτελεσματικό management, δημιουργώντας ένα υγιές και σταθερό εργασιακό περιβάλλον για τους εργαζομένους της. Επενδύουμε σε εκπαιδευτικά προγράμματα, σε όλα τα επίπεδα της οργανωτικής δομής, προσφέροντας στο προσωπικό ευκαιρίες επαγγελματικής εξέλιξης εντός της εταιρείας για την ανάπτυξη των δεξιοτήτων τους, ενώ μέσω του συστήματος αξιολόγησης, έχουμε τη δυνατότητα να εντοπίσουμε τις ανάγκες των ανθρώπων μας και να προσφέρουμε τα εργαλεία για την εφαρμογή καινοτόμων ιδεών και πρωτοβουλιών με σκοπό την ενεργό συμμετοχή τους στην επίτευξη των στρατηγικών στόχων της εταιρείας μας. Να αναφέρω ακόμη ότι ακολουθούμε πιστά τις αξίες της διαφάνειας, της αμεροληψίας, του επαγγελματισμού και της συνεργασίας, κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων, ενώ οι επενδύσεις πραγματοποιούνται με τεχνο-οικονομικά κριτήρια προς όφελος της εταιρείας, των μετόχων, των εργαζομένων μας και των καταναλωτών. Επιπλέον, η ΕΔΑ ΘΕΣΣ λειτουργεί με σεβασμό στο νομικό και ρυθμιστικό πλαίσιο, με γνώμονα τη λειτουργική της ανεξαρτησία, εκπληρώνοντας πλήρως κάθε υποχρέωσή της, όπως τη διασφάλιση της αξιοπιστίας του δικτύου, τη διατήρηση ενός τεχνικά άρτιου και αποδοτικού δικτύου και την τήρηση των τεχνικών προδιαγραφών και απαιτήσεων σχεδιασμού λειτουργίας και συντήρησης, επιτυγχάνοντας έτσι υψηλούς στόχους απόδοσης για τη δραστηριότητα της διανομής με επενδύσεις δικτύου που έως σήμερα αγγίζουν τα €546 εκατ. Κλείνοντας, να αναφέρω ότι στα 20 χρόνια λειτουργίας μας έχουμε κερδίσει την εμπιστοσύνη των καταναλωτών και των τοπικών φορέων, ενώ έχουμε αναπτύξει άριστα επίπεδα συνεργασίας με τις αρχές για τη διαμόρφωση του νομικού και ρυθμιστικού πλαισίου, με στόχο την περαιτέρω ανάπτυξη της αγοράς φυσικού αερίου.

– Πώς κρίνετε την ελληνική αγορά φυσικού αερίου και ποιες προοπτικές ανάπτυξης υπάρχουν;

Βρισκόμαστε στο μεταίχμιο σημαντικών εξελίξεων, τόσο στην ευρωπαϊκή όσο και στην ελληνική αγορά ενέργειας, με σημαντικές ανακατατάξεις δυνάμεων με επίκεντρο μία απελευθερωμένη και ανταγωνιστική αγορά με ισχυρή συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα. Η ελληνική αγορά ενέργειας παρουσιάζει ισχυρή δυναμική, ενώ καταλύτη στην περαιτέρω ανάπτυξη και ισχυροποίησή της αποτελεί η ενίσχυση του ανταγωνισμού και οι επενδύσεις σε υποδομές, στην καινοτομία και σε τεχνολογίες αιχμής. Σε διεθνές επίπεδο, θεωρώ ότι οι συνθήκες είναι ώριμες και η Ελλάδα μπορεί να αναδειχθεί σε ισχυρό διαμετακομιστικό κόμβο φυσικού αερίου στη Νοτιοανατολική Ευρώπη και σε κόμβο διεθνών εμπορικών συναλλαγών προϊόντων φυσικού αερίου. Η απελευθέρωση της αγοράς ενέργειας το 2018 αποτέλεσε μία μεγάλη πρόκληση για τις εταιρείες του κλάδου να επανατοποθετηθούν στρατηγικά και να διασφαλίσουν τη βιωσιμότητά τους. Ειδικότερα, η ΕΔΑ ΘΕΣΣ, σε στρατηγικό επίπεδο, και παρά τις εκάστοτε οικονομικές συνθήκες, συνέχισε να υλοποιεί μεγάλα επενδυτικά σχέδια, δίνοντας τη δυνατότητα σύνδεσης σε όλο και περισσότερους καταναλωτές. Ετσι η εταιρεία έχει καταφέρει να διατηρήσει την ηγετική της θέση στον ενεργειακό κλάδο και να ανοίξει τον δρόμο για την τροφοδότηση των απομακρυσμένων από το δίκτυο περιοχών με την τεχνολογία CNG αλλά και για την παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών προς όλους τους εμπλεκόμενους. Καταλυτικό ρόλο στο τοπίο που μόλις περιέγραψα, έπαιξε η συμβολή μας στην έκδοση του τεχνικού κανονισμού και του ρυθμιστικού πλαισίου, έτσι ώστε η τροφοδότηση των απομακρυσμένων περιοχών με εικονικό δίκτυο να γίνει πραγματικότητα.

– Ποιοι είναι οι στόχοι της εταιρείας για το επόμενο διάστημα;

Το 2019 ξεκίνησε δυναμικά καθώς κατά το πρώτο δίμηνο οι νέες συνδέσεις ανήλθαν σε 3.381, αύξηση κατά 57% σε σχέση με την αντίστοιχη χρονική περίοδο του προηγούμενου έτους και οι διανεμηθέντες όγκοι φυσικού αερίου άγγιξαν τα 167,9 εκατ. κυβικά μέτρα, ξεπερνώντας κατά 29% το α’ δίμηνο του 2018.

Θα πρέπει να συμπληρώσω ότι από 01/03/2019 τέθηκε σε ισχύ η νέα εφαρμογή ψηφιακής ενημέρωσης των χρηστών διανομής και καταναλωτών, όπου ο κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να παρακολουθεί διαδικτυακά την εξέλιξη των εργασιών σύνδεσής του στο δίκτυο φυσικού αερίου, μέσω της ειδικής ενότητας στην ιστοσελίδα μας www.edathess.gr. Επιπλέον, η εταιρεία υλοποιεί ένα φιλόδοξο επενδυτικό πενταετές πρόγραμμα ανάπτυξης που προβλέπει επενδύσεις 93 εκατ. ευρώ για την περίοδο 2019-2023 και αφορά στην ανάπτυξη του υφιστάμενου δικτύου διανομής στην Περιφερειακή Ενότητα της Θεσσαλονίκης και την ανάπτυξη και επέκτασή του στην Περιφέρεια Θεσσαλίας. Ειδικότερα, προβλέπεται επέκταση του υφιστάμενου δικτύου σε 13 δήμους στη Θεσσαλονίκη και σε 11 δήμους στη Θεσσαλία, αλλά και σύνδεση νέων περιοχών στο δίκτυο, όπου θα τροφοδοτηθούν η Αγ. Τριάδα, η Αγ. Παρασκευή, η Σουρωτή, τα Βασιλικά, ο Σταυρός και η Χαλκηδόνα στη Θεσσαλονίκη και στη Θεσσαλία θα ενταχθούν στο δίκτυο διανομής φυσικού αερίου οι Σοφάδες, η Ν. Αγχίαλος, οι Μικροθήβες, η Αγιά, ο Παλαμάς, το Μουζάκι, το Συκούριο, ο Αμπελώνας και η Φαλάνη.

– Ποια τα πλεονεκτήματα του φυσικού αερίου για τον Ελληνα καταναλωτή;

Το φυσικό αέριο είναι ένα καθαρό καύσιμο, απόλυτα ασφαλές και φιλικό προς το περιβάλλον και, συγκρινόμενο με άλλα καύσιμα, μπορεί να αποτελέσει μία ιδανική λύση και να συνεισφέρει σημαντικά στη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος ιδιαίτερα των πιο ενεργοβόρων επιχειρήσεων και εμπορικών καταναλωτών. Αθροίζοντας τα παραπάνω, το φυσικό αέριο αποτελεί μία αποδοτική και οικονομική λύση για την εξυπηρέτηση των καθημερινών αναγκών των νοικοκυριών, των επιχειρήσεων και των βιομηχανιών. Επιπλέον, το φυσικό αέριο κατά την καύση του έχει τη χαμηλότερη εκπομπή ρύπων σε σχέση με τα άλλα συμβατικά καύσιμα. Εξαιτίας της σύστασής του, δεν επιβαρύνει τους καυστήρες, θαλάμους καύσης κ.τ.λ., με αποτέλεσμα να εξασφαλίζει μία σταθερή απόδοση για μεγάλο χρονικό διάστημα και τη δυνατότητα εξυπηρέτησης της εγκατάστασης του καταναλωτή με λιγότερο καύσιμο. Με απλά λόγια, το φυσικό αέριο παρέχει μεγάλη διάρκεια ζωής στις συσκευές χρήσης, είναι πιο αποδοτικό και πλέον απολαμβάνει την εμπιστοσύνη του συνόλου των καταναλωτών.

Τέλος, η ΕΔΑ ΘΕΣΣ προσφέρει ακόμη ένα κίνητρο στους νέους χρήστες (οικιακούς, εμπορικούς, βιοτεχνικούς-βιομηχανικούς), με την παροχή «100% Εκπτωση στα Τέλη Σύνδεσης», η οποία συνεχίζεται και για όλο το 2019, απαλλάσσοντας τους νέους καταναλωτές από οποιοδήποτε επιπλέον κόστος, πέραν εκείνου που απαιτείται για την κατασκευή της εσωτερικής εγκατάστασης. Με αυτόν τον τρόπο, θέλουμε να δώσουμε τη δυνατότητα στους κατοίκους και τις επιχειρήσεις των νέων περιοχών να επωφεληθούν της χρήσης του φυσικού αερίου μειώνοντας την οικονομική τους επιβάρυνση συγκριτικά με ανταγωνιστικά καύσιμα.

– Πώς κρίνετε το ενδιαφέρον του ιταλικού κολοσσού ΕΝΙ για την ελληνική αγορά;

Επιτρέψτε μου να αναφερθώ μόνο στα θέματα που αφορούν την ΕΔΑ ΘΕΣΣ. Η περίπτωση της ΕΔΑ ΘΕΣΣ αποτελεί το καλύτερο παράδειγμα αρμονικής συνεργασίας δημόσιου φορέα με ιδιώτη επενδυτή. Ο ιταλικός κολοσσός ENI –που συμμετέχει ως στρατηγικός επενδυτής– και το δημόσιο συμπράττουν αρμονικά, με αποτέλεσμα η εταιρεία να αποτελεί πρότυπο καλής επιχειρηματικής πρακτικής, με θεαματικά αποτελέσματα. Επιπλέον, η ΕΝΙ ορίζει το management της εταιρείας και τη διευθύνει ως μία σύγχρονη, ανταγωνιστική και υγιή επιχείρηση. Ακόμη, η εταιρεία έχει εφαρμόσει πλήρως το καθεστώς λειτουργικής ανεξαρτησίας και η διοίκηση και το προσωπικό της λειτουργούν με μοναδικό γνώμονα το συμφέρον της και κατ’ επέκταση των μετόχων της. Παράλληλα, η διαχρονική εμπιστοσύνη των μετόχων και η στήριξη που λαμβάνουμε ως διοίκηση αποτελεί μία απτή απόδειξη της επιβράβευσης της καλής και ανοδικής πορείας της εταιρείας όλα αυτά τα χρόνια, ενώ δημιουργεί ένα σταθερό και στέρεο περιβάλλον, που αποτελεί αναγκαία συνθήκη για την υλοποίηση του πλάνου ανάπτυξης της εταιρείας.

Κλείνοντας, θέλω να αναφέρω ότι αυτή η πορεία όλα αυτά τα χρόνια δεν ήταν διόλου εύκολη, το αντίθετο ήταν πολύ απαιτητική, όμως τα αποτελέσματα σε αριθμητικά μεγέθη αλλά και στην επίτευξη ποιοτικών στόχων μας δικαιώνουν όλους –τη διοίκηση, τους εργαζόμενους, τους μετόχους– και μας κάνουν να ατενίζουμε το μέλλον της εταιρείας με σχέδιο και όραμα.

Who is Who

Ο κ. Μπακούρας Λεωνίδας, από το 2000 έως το 2014 άσκησε τα καθήκοντα του ως Διευθυντής Εμπορικών Δραστηριοτήτων. Από το 2014 έως και το 2016, διετέλεσε Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής των ΕΠΑ Θεσσαλίας-Θεσσαλονίκης. Από 31/12/2016 έως και σήμερα, είναι ο Γενικός Διευθυντής της ΕΔΑ ΘΕΣΣ. Είναι γεννημένος στη Λάρισα με μεταπτυχιακές σπουδές στη Στρατηγική Διοίκηση, στη Διοίκηση Επιχειρήσεων και στα Χρηματοοικονομικά, συμβάλλοντας σημαντικά –ως μέλος επιτροπών– στη σύνταξη των Τεχνικών Κανονισμών και σε θέματα Ρυθμιστικού Πλαισίου.