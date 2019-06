Τhe Leading Scholars Series: Δεύτερη διάλεξη της σειράς ομιλιών του Alba, με καλεσμένο τον Δρα Μιχάλη Ιακωβίδη

now playing

O διαπρεπής ακαδημαϊκός Μιχάλης Ιακωβίδης παρουσίασε την πιο πρόσφατη έρευνά του με θέμα «Competing in a world of Digital Ecosystems».

Με ποιους τρόπους αλλάζει το τοπίο του ανταγωνισμού;

Ποιες είναι οι προκλήσεις για τους νέους ψηφιακούς γίγαντες σε υπό μετασχηματισμό κλάδους, και πώς οι εταιρείες αλλάζουν τον τρόπο λειτουργίας τους, μετακινούμενες από τις παραδοσιακές δομές τους και κυριαρχώντας σε ένα ολοένα αυξανόμενο σετ ψηφιακών οικοσυστημάτων που συνδέονται μεταξύ τους;

Τι ενέργειες κάνει μια εταιρεία που δεν είναι η Google ή η Apple, η οποία –ωστόσο– πρέπει να ανταγωνιστεί σε έναν κόσμο όπου τα ψηφιακά οικοσυστήματα είναι η τελευταία τάση;

Σε αυτά και άλλα ερωτήματα επιχείρησε να απαντήσει ο δρ. Μιχάλης Ιακωβίδης, κάτοχος της έδρας Sir Donald Gordon Επιχειρηματικότητας και Καινοτομίας, Καθηγητής Στρατηγικής και Επιχειρηματικότητας στο London Business School, κατά την παρουσίαση της πρόσφατης έρευνάς του για τον σχεδιασμό των digital ecosystems, στη δεύτερη διάλεξη της σειράς ομιλιών The Leading Scholars Series. Τη σειρά ομιλιών διοργανώνει το Alba Graduate Business School, The American College of Greece, και πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 3 Ιουνίου, στις εγκαταστάσεις του Alba στο κέντρο της Αθήνας. Τη διάλεξη παρακολούθησαν περισσότεροι από 80 καλεσμένοι, εκπρόσωποι του ακαδημαϊκού και επιχειρηματικού κόσμου, μεταξύ των οποίων και υψηλόβαθμα στελέχη της αγοράς.

Το αντικείμενο της σειράς διαλέξεων The Alba Leading Scholars Series φέρνει νέες ιδέες και προοπτικές από το διεθνές περιβάλλον σε τρέχοντα ζητήματα που αντιμετωπίζουν τα ανώτερα στελέχη στην Ελλάδα και το εξωτερικό, ώστε να τεθούν υπό αμφισβήτηση οι εγκατεστημένες πρακτικές και να καθιερωθεί ένας γόνιμος διάλογος μεταξύ των συμμετεχόντων προς εξεύρεση αποτελεσματικών λύσεων και υιοθέτηση νέων πρακτικών. Τα ζητήματα που αναλύονται προκύπτουν από διαφορετικές δραστηριότητες του επιχειρείν και οι ομιλητές είναι ειδικοί στο εκάστοτε πεδίο.

H έρευνα του κ. Ιακωβίδη, που πρόκειται να δημοσιευτεί στο Harvard Business Review, περιείχε insights από τη συμμετοχή του στο Παγκόσμιο Οικονομικό Forum, τον ρόλο του στo Boston Consulting Group, και τη συνεργασία του με διεθνείς κορυφαίες εταιρείες και entrepreneurial ventures/επιχειρήσεις.

Ανοίγοντας την εκδήλωση, ο πρύτανης του Alba Δρ. Κώστας Αξαρλόγλου, είπε χαρακτηριστικά: «Η σειρά The Alba Leading Scholars Series είναι μία σειρά διαλέξεων στην οποία έχουμε την τιμή να φιλοξενούμε κάθε φορά έναν ηγέτη της σκέψης που διακρίνεται για την ακαδημαϊκή του έρευνα και την επίδραση αυτής στο management thinking. Σε αυτή τη σειρά καλούμε ηγέτες που εξισορροπούν την ακαδημαϊκή έρευνα με την εφαρμογή στην πραγματικότητα του επιχειρείν και κάνουμε αυτήν τη γνώση σχετική με την επιχειρηματική κοινότητα. Και αυτός είναι ο ρόλος ενός Business School. Σήμερα έχουμε την τιμή να φιλοξενούμε τον καθηγητή Μιχάλη Ιακωβίδη, ο oποίος θα μοιραστεί μαζί μας τα insights του για τη σύγχρονη οικονομία, την ψηφιακή οικονομία».

Τον ομιλητή προλόγισε ο Δρ. Γιώργος Μπατσάκης, Associate Professor of International Business στο Alba, αναφέροντας χαρακτηριστικά: «Από τη σκοπιά της στρατηγικής, τα πράγματα έχουν αλλάξει. Oι εταιρείες πλέον συνεργάζονται μεταξύ τους και δημιουργούν επιχειρηματικά οικοσυστήματα όπου η αξία συνδημιουργείται και δεν παράγεται μόνο από μία επιχείρηση. Η έρευνα του Ιακωβίδη είναι ό,τι πιο σύγχρονο υπάρχει και είναι πολύτιμη στους επαγγελματίες».

Ο Δρ. Ιακωβίδης ξεκίνησε την ομιλία του επισημαίνοντας ότι ο κόσμος αλλάζει αναδεικνύοντας νέους νικητές και ηττημένους, ενώ υπογράμμισε ότι –σύμφωνα με το Fortune 500– από το 2000 και ύστερα, το 52% των επιχειρήσεων έχουν σβήσει από τον χάρτη. Παράλληλα, δεν παρέλειψε να τονίσει ότι νέα οικοσυστήματα θα έχουν αναδυθεί και υποκαταστήσει πολλούς παραδοσιακούς κλάδους μέχρι το 2025.

Για να κατανοήσει κανείς τον ανταγωνισμό μέσα από το πρίσμα των ψηφιακών οικοσυστημάτων, σύμφωνα με τον Δρα Ιακωβίδη, πρέπει να απαντήσει σε μία σειρά από κρίσιμα ερωτήματα: Τι αλλάζει στο παρασκήνιο και ποιες οι δομικές αλλαγές σε εταιρείες και κλάδους; Τι είναι τα ψηφιακά οικοσυστήματα και σε τι διαφέρουν από άλλες μορφές οργάνωσης; Γιατί αυτά τα οικοσυστήματα είναι τόσο επίκαιρα τώρα; Συνεπακόλουθα, πώς μία εταιρεία πρέπει να τροποποιήσει τη στρατηγική της και πώς να εμπλακεί σε/με πλατφόρμες και οικοσυστήματα;

«Οι παραδοσιακοί φραγμοί των κλάδων και των επαγγελμάτων καταρρέουν σιγά σιγά και αυτό που παρατηρείται είναι μία σταδιακή αλλαγή», σχολίασε ο Δρ. Ιακωβίδης μιλώντας για το μαρασμό των συντεχνιών στην εποχή της τεχνολογικής εξέλιξης. «Πλέον το οικοσύστημα είναι η νέα βάση του ανταγωνισμού» επισήμανε, δανειζόμενος τα λόγια του Stephen Elop, CEO της Νokia. «Τη μάχη των συσκευών έχει πλέον διαδεχτεί ο πόλεμος των οικοσυστημάτων, όπου τα οικοσυστήματα περιλαμβάνουν όχι μόνο το hardware και το software της συσκευής, αλλά developers, εφαρμογές, ηλεκτρονικό εμπόριο, διαφήμιση, search, εφαρμογές στα κοινωνικά δίκτυα, location-based services και πολλά περισσότερα. Οι ανταγωνιστές μας δεν θα πάρουν το μερίδιό μας μέσω των συσκευών. Θα το πάρουν με ένα ολόκληρο οικοσύστημα. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να αποφασίσουμε πώς χτίζουμε, δημιουργούμε ή συμμετέχουμε σε ένα οικοσύστημα».

«Τα οικοσυστήματα προέκυψαν από την ανάγκη να κάνουμε τα πράγματα να δουλέψουν μεταξύ τους και να προσφέρουν όλο και μεγαλύτερη προστιθέμενη αξία στον τελικό αποδέκτη» ανέφερε ο Δρ. Ιακωβίδης, ενώ σχολίασε πως, στη σημερινή εποχή, η ψηφιοποίηση μας επιτρέπει να αναδιαμορφώσουμε την εργασία σύμφωνα με τη βούλησή μας. Στο ζήτημα του πώς οι επιχειρήσεις καλούνται να υιοθετήσουν τη νέα αυτή πραγματικότητα, τόνισε ότι πρέπει να είναι περισσότερο στραμμένες στις ανάγκες του πελάτη και να ξεκινήσουν από την αρχή, ενώ συμπλήρωσε ότι οι δημιουργοί των μεγάλων οικοσυστημάτων θέλουν να προβλέψουν και να είναι σε θέση να ανταποκριθούν σε κάθε κίνηση του τελικού πελάτη.

Κλείνοντας, ο Δρ. Ιακωβίδης υπενθύμισε ότι τα ψηφιακά οικοσυστήματα προϋποθέτουν μία κουλτούρα ευελιξίας και καινοτομίας, η οποία περιλαμβάνει: την ανάληψη ρίσκου και πίεση για αποτελέσματα μέσα από μία διαδικασία διαρκούς δοκιμής και «έξυπνης» αποτυχίας· την εστίαση στην ταχύτητα, την έμφαση στη συνεργασία και το μοίρασμα των ιδεών, αλλά και στην επίλυση των προβλημάτων με τους πελάτες και τους συνεργάτες.