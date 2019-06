Γ. Ασημακόπουλος: «Η πορεία της Inventor είναι αλματώδης και υγιής»

now playing

Συναντήσαμε τον διευθύνοντα σύμβουλο της Inventor, Γιώργο Ασημακόπουλο, ο οποίος μας μίλησε για την πολύ επιτυχημένη πορεία της εταιρείας, για την εξαγωγική δραστηριότητά της, καθώς και για το ανταγωνιστικό της πλεονέκτημα.

Συνέντευξη στη Φαίδρα Μαυρογιώργη (faidra@energyin.gr)

Η Inventor A.G Α.Ε. μετρά πάνω από 50 χρόνια επιτυχημένης παρουσίας στην ελληνική αγορά και έχει καταφέρει να εδραιωθεί στον χώρο του κλιματισμού, των αφυγραντήρων και των ψυγείων εντός και εκτός συνόρων. Η εταιρεία διανέμει προϊόντα σε περισσότερες από 150 χώρες, ενώ διατηρεί επιπλέον δύο υποκαταστήματα εκτός Ελλάδας και συγκεκριμένα στις αγορές της Ρουμανίας και της Κίνας.

– Μπορείτε να μας πληροφορήσετε σχετικά με τη νέα σειρά κλιματιστικών που λανσάρετε για το καλοκαίρι του 2019;

Η γκάμα των κλιματιστικών τοίχου για το καλοκαίρι του 2019 αποτελείται από 6 σειρές, όλες με χαρακτηριστικά τελευταίας τεχνολογίας και 10 χρόνια εγγύηση, προκειμένου να καλύψουν τις διαφορετικές ανάγκες των καταναλωτών. Επιπλέον, όλες οι σειρές κλιματιστικών τοίχου Inventor διαθέτουν υψηλή ενεργειακή απόδοση, λειτουργία WiFi, χαμηλή στάθμη θορύβου αλλά και ιονιστή, για καθαρό και υγιεινό περιβάλλον. Η σειρά Grande έρχεται με πρωτοποριακό σχεδιασμό, μαύρο χρώμα και ενεργειακή κλάση Α+ + + για μέγιστη εξοικονόμηση ενέργειας. Η σειρά King, η οποία διαθέτει τον πρωτοποριακό αισθητήρα κίνησης και η σειρά Nemesis Pro με άριστη απόδοση θέρμανσης στους -22°C, αποτελούν μοναδικές λύσεις για περιοχές με χαμηλές θερμοκρασίες. Οι σειρές Premium, Aria και Passion Eco έρχονται να συμπληρώσουν τη γκάμα των κλιματιστικών τοίχου Inventor με ιδιαίτερο χαρακτηριστικό τη λειτουργία Hotel Menu, η οποία προσφέρει εξοικονόμηση ενέργειας έως και 70% και αποτελούν τη μοναδική λύση για όλες τις ξενοδοχειακές μονάδες. Την γκάμα των οικιακών κλιματιστικών έρχονται να συμπληρώσουν δύο μοντέλα φορητών κλιματιστικών για ψύξη και θέρμανση, ικανά να εξυπηρετήσουν άμεσες ανάγκες κλιματισμού, καθώς δεν απαιτείται εγκατάσταση αλλά και όπου η εγκατάσταση δεν είναι εφικτή. Σε όλες τις παραπάνω λύσεις προστίθεται και μία ολοκληρωμένη σειρά πολυδιαιρούμενων κλιματιστικών. Το μοναδικό πλεονέκτημα σύνδεσης 5 εσωτερικών μονάδων με μία εξωτερική, προσφέρει ευελιξία, μέγιστη εξοικονόμηση ενέργειας και ιδανικές συνθήκες κλίματος ακόμα και στους πιο απαιτητικούς χώρους. Τέλος, οι αναβαθμισμένες σειρές ημιεπαγγελματικών κλιματιστικών Inventor, οι οποίες διαθέτουν μοναδικά χαρακτηριστικά και εξασφαλίζουν εξαιρετικές επιδόσεις σε συνδυασμό με χαμηλή κατανάλωση ενέργειας, αποτελούν τη μοναδική λύση για τις ανάγκες κλιματισμού επαγγελματικών χώρων.

– Στον χώρο που δραστηριοποιείται η Inventor υπάρχει έντονος ανταγωνισμός. Ποιο είναι το δικό σας ανταγωνιστικό πλεονέκτημα;

Η καινοτομία και τα άριστης ποιότητας προϊόντα ήταν –και παραμένουν– βασικά χαρακτηριστικά της ταυτότητας του Brand Inventor από το 2007 που λανσαρίστηκε για πρώτη φορά στην ελληνική αγορά μέχρι και σήμερα. Στην πορεία των χρόνων αυτών, έχουμε καταφέρει να είμαστε από τους πρωτοπόρους στη διάθεση νέων τεχνολογιών, όπως την έξυπνη λειτουργία WiFi, αλλά και τη χρήση του νέου οικολογικού ψυκτικού υγρού R32. Το ανταγωνιστικό όμως πλεονέκτημα που διαφοροποιεί τα προϊόντα Inventor, είναι το υψηλό επίπεδο υπηρεσιών after sales support και ειδικότερα στον κλιματισμό, τα 10 χρόνια εγγύηση. Η άριστη ποιότητα των κλιματιστικών Inventor, μας επιτρέπει να προσφέρουμε στον τελικό καταναλωτή μια μοναδικής αξίας υπηρεσία, αυτήν της εγγύησης των 10 ετών σε όλα τα μέρη του κλιματιστικού, σε οποιοδήποτε ανταλλακτικό, καθώς και στο κόστος εργασίας τυχόν αποκατάστασης λειτουργίας του προϊόντος και όλα αυτά «άνευ όρων». Είναι πολύ σημαντικό για τον καταναλωτή να είναι σίγουρος για την επιλογή του και τα κλιματιστικά Inventor «πιστοποιούν» την ποιότητα τους όχι με λόγια αλλά με πράξεις, δίνοντας τουλάχιστον 10 χρόνια άριστης λειτουργίας της συσκευής, μέσω της εγγύησης των 10 ετών.

– Ποιοι είναι οι στόχοι σας για το επόμενο διάστημα;

Δραστηριοποιούμαστε σε μια αγορά, στην οποία οι εξελίξεις είναι ραγδαίες και σημαντικές. Στόχος μας είναι να είμαστε σε θέση να ανταποκριθούμε επιτυχώς στις όποιες αλλαγές, μέσα από σταθερά και προσεκτικά σχεδιασμένα βήματα. Η είσοδος σε νέες προϊοντικές κατηγορίες, αλλά και η αναζήτηση νέων τεχνολογιών στις ήδη υπάρχουσες, αποτελούν βασικούς στόχους της εταιρείας μας στο επόμενο διάστημα, προκειμένου να αντιμετωπίσουμε τις διαρκώς αυξανόμενες ανάγκες των καταναλωτών για έξυπνες, «value for money» συσκευές.

– Η εταιρεία έχει επεκτείνει τις δραστηριότητές της και στις διεθνείς αγορές. Σε ποιες χώρες έχετε παρουσία και πώς καταφέρατε να πετύχετε αυτήν την εξωστρέφεια;

Εχουμε αναπτύξει έντονη εξαγωγική δραστηριότητα, ιδιαίτερα τα τελευταία 10 χρόνια, καταφέρνοντας έτσι να έχουμε παρουσία σε περισσότερες από 150 χώρες παγκοσμίως. Η ίδρυση της θυγατρικής μας εταιρείας στη Ρουμανία το 2007, του γραφείου αντιπροσώπευσης στην Κίνα πριν από περίπου 7 χρόνια, αλλά και το πολύ καλά επανδρωμένο τοπικό τμήμα εξαγωγών, έχουν συμβάλει ενεργά στο να έχουμε αλματώδη αύξηση του κύκλου εργασιών του εν λόγω business unit. Επιπλέον, η είσοδος των προϊόντων Inventor στα 5 marketplaces του Amazon (Μ. Βρετανία, Γερμανία, Γαλλία, Ισπανία και Ιταλία) μέσα από 5 προϊοντικές κατηγορίες, τα τελευταία 3 χρόνια έχει ενισχύσει ακόμα περισσότερο την εξωστρέφεια μας αλλά και την πεποίθηση ότι υπάρχει περιθώριο ανάπτυξης σε αγορές εκτός Ελλάδας. Τέλος, η δραστηριοποίησή μας σε χώρες του εξωτερικού, επιτεύχθηκε μέσα από ένα πολύ καλά οργανωμένο πλάνο ανάπτυξης, που μεταξύ άλλων, περιλαμβάνει τη διάθεση tailormade προϊόντων σε χώρες με ιδιαίτερες απαιτήσεις και καιρικές συνθήκες και τη διάθεση προϊόντων υψηλής τεχνολογίας για αγορές με «απαιτητικούς» καταναλωτές όπως αυτή των marketplaces του Amazon. Σε αυτό το σημείο θα ήθελα να τονίσω εκ νέου και τον παράγοντα after sales support, που αποτελεί σημαντικό παράγοντα στη δημιουργία εμπιστοσύνης με τους ήδη υπάρχοντες πελάτες του εξωτερικού και προτίμησης από αυτούς που πρόκειται να έρθουν.

– Κλείνοντας, πείτε μας λίγα λόγια για την αλματώδη πορεία της Inventor τα τελευταία χρόνια και πόσο σας βοήθησε η αντιπροσώπευση της General Electric στην ελληνική αγορά;

Τα τελευταία 5 χρόνια, η πορεία της Inventor A.G. A.E. είναι πραγματικά αλματώδης και πάνω απ’ όλα υγιής, καθώς τα αποτελέσματα ήρθαν αργά και σταθερά, μέσα από τον σχεδιασμό ενός πλάνου, το οποίο περιείχε ρεαλιστικούς στόχους και μέσα από τη μεγάλη προσπάθεια που κατέβαλαν και καταβάλλουν οι άνθρωποι της Inventor. Η επένδυση σε καινοτόμα προϊόντα και καινοτόμες αγορές σε τομείς που συμβάλλουν σημαντικά στην ανάπτυξη μιας εταιρείας, όπως της επικοινωνίας και του after sales support, απέδωσαν και με το παραπάνω και σήμερα βρισκόμαστε στις πρώτες θέσεις των αγορών κλιματισμού και αφυγραντήρων, γεγονός που μας κάνει χαρούμενους, αλλά και πιο υπεύθυνους για το μέλλον, καθώς σκοπός κάθε brand που «σέβεται τον εαυτό του» είναι να ακούει και να αφουγκράζεται τις ανάγκες των καταναλωτών και να τις πραγματοποιεί, μέσα από τη διάθεση ανώτερων τεχνολογικά και ποιοτικά προϊόντων, προκειμένου να αναβαθμίσει την ποιότητα της ζωής τους. Το γεγονός ότι μας εμπιστεύτηκε ένα από τα πιο ιστορικά brands στον χώρο των ηλεκτρικών συσκευών και όχι μόνο για την επάνοδό του στην αγορά του κλιματισμού, μας κάνει ιδιαίτερα υπερήφανους και είναι η απόδειξη ότι ένα όνομα, όπως αυτό της General Electric, είδε στο DNA της Inventor A.G. A.E. το χαρακτηριστικό εκείνο που χρειαζόταν για να μπει ξανά στην ελληνική αγορά και στα σπίτια των Ελλήνων καταναλωτών. Η αποκλειστική αντιπροσώπευση των κλιματιστικών General Electric –αλλά και των κλιματιστικών Haier– μας βοήθησε και συνεχίζει να μας βοηθά, ώστε ένα εμπλουτίσουμε το προϊοντικό μας portfolio και να προσφέρουμε στο πελατολόγιό μας ακόμα περισσότερες λύσεις στον χώρο του κλιματισμού.

Who is Who

Ο Γιώργος Ασημακόπουλος γεννήθηκε στην Αθήνα. Αποφοίτησε από τα εκπαιδευτήρια Δούκα το 1991 και από το 1993 είναι κάτοχος πτυχίου Business Administration. Ξεκίνησε την καριέρα του ως marketing manager της Ασημακόπουλος Ε.Π.Ε. το 1994 και μέχρι το 1997 διέγραψε μία επιτυχημένη πορεία, η οποία σηματοδοτήθηκε από την εισαγωγή της εταιρείας σε νέα κανάλια πωλήσεων μέσω καινοτόμων για την εποχή πρακτικών direct marketing. Το 1997 ανέλαβε τη διοίκηση της εταιρείας και μέχρι σήμερα είναι CEO της Inventor A.G. A.E. Σταθμοί στην καριέρα των 22 αυτών ετών ως επικεφαλής της Inventor A.G. A.E. είναι η δημιουργία του private label Inventor το 2007, η ενεργή δραστηριότητα σε αγορές του εξωτερικού, η ίδρυση θυγατρικής εταιρείας στη Ρουμανία και γραφείου αντιπροσώπευσης στην Κίνα, καθώς και η επιτυχημένη παρουσία του brand Inventor στα ευρωπαϊκά marketplaces του Amazon.