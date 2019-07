Η Schneider Electric επεκτείνει τη βασισμένη σε Cloud λύση της για τη διαχείριση των Data Center με το EcoStruxure™ IT Advisor

now playing

Η Schneider Electric παρουσίασε το EcoStruxure™ IT Advisor. Αξιοποιώντας τη δύναμη του cloud, το EcoStruxure IT Advisor παρέχει έναν απλοποιημένο τρόπο για την ανάπτυξη και διαχείριση του κέντρου δεδομένων (data center) για εύκολη πρόσβαση οπουδήποτε και οποιαδήποτε στιγμή.

Διαθέσιμος παγκοσμίως

Διανύοντας το επόμενο στάδιο της επέκτασης της πλατφόρμας EcoStruxure της Schneider Electric, το IT Advisor επικεντρώνεται στην αποτελεσματικότερη διαχείριση και λειτουργία των κέντρων δεδομένων. Το συγκεκριμένο εργαλείο προγραμματισμού που βασίζεται στο cloud δίνει τη δυνατότητα σε εκείνους που χειρίζονται μεγάλες εγκαταστάσεις κέντρων δεδομένων να μειώσουν τα λειτουργικά τους έξοδα και να μεγιστοποιήσουν τον χρόνο λειτουργίας τους, βελτιστοποιώντας την παραγωγική τους ικανότητα, αναλύοντας τον αντίκτυπο των επιχειρήσεων και αυτοματοποιώντας τις ροές εργασιών.

«Οι αρχιτεκτονικές των υβριδικών κέντρων δεδομένων (hybrid data center) δίνουν τη δυνατότητα στη βιομηχανία να επανεξετάσει τον τρόπο διαχείρισης και λειτουργίας τους», δήλωσε ο κ. Kim Povlsen, Αντιπρόεδρος και Γενικός Διευθυντής Ψηφιακών Υπηρεσιών και Λογισμικού της Schneider Electric. Παράλληλα, ανέφερε ότι «το EcoStruxure IT Advisor ικανοποιεί αυτή την ανάγκη προσφέροντας στους πελάτες ένα ισχυρό λογισμικό σχεδιασμού και μοντελοποίησης κέντρων δεδομένων βασισμένο σε cloud, το οποίο είναι προσβάσιμο οπουδήποτε και παρέχεται με ένα ευέλικτο μοντέλο συνδρομής».

Τα βασικά χαρακτηριστικά και οφέλη του EcoStruxure IT Advisor περιλαμβάνουν:

Διαχείριση περιουσιακών στοιχείων για ακριβή κατάσταση/απογραφή: Τα δεδομένα εμφανίζονται μέσα στην φυσική διάταξη για άμεση πρόσβαση σε ακριβή στοιχεία της συσκευής και χαρακτηριστικά περιουσιακών στοιχείων.

για ακριβή κατάσταση/απογραφή: Τα δεδομένα εμφανίζονται μέσα στην φυσική διάταξη για άμεση πρόσβαση σε ακριβή στοιχεία της συσκευής και χαρακτηριστικά περιουσιακών στοιχείων. Προληπτικός σχεδιασμός διαχείρισης ενδεχόμενων περιστατικών: Η αναφορά ανάλυσης επιπτώσεων υποδεικνύει τον τρόπο με τον οποίο τα περιστατικά ενδέχεται να επηρεάσουν τις συσκευές και την υποδομή.

ενδεχόμενων περιστατικών: Η αναφορά ανάλυσης επιπτώσεων υποδεικνύει τον τρόπο με τον οποίο τα περιστατικά ενδέχεται να επηρεάσουν τις συσκευές και την υποδομή. Διαχείριση αλλαγών για όλες τις κινήσεις των περιουσιακών στοιχείων, των προσθηκών και των αλλαγών: Η αυτοματοποίηση της ροής εργασίας διασφαλίζει τη μείωση του ανθρώπινου λάθους, αναπτύσσοντας βέλτιστες πρακτικές.

Για τους συνεργάτες-παρόχους, το EcoStruxure IT Advisor προσφέρει μια μακέτα που περιλαμβάνει περιοχές και βάσεις, καθώς και IT εργαλεία, μαζί με αναλυτικές αναφορές χρήσης.

Το EcoStruxure IT Advisor διατίθεται παγκοσμίως και επεκτείνει την IT πλατφόρμα EcoStruxure, η οποία περιλαμβάνει το EcoStruxure IT Expert, ένα ασφαλές software, μέσω του οποίου ο χρήστης μπορεί να έχει τον έλεγχο του λογισμικού με την προβολή όλων των περιουσιακών στοιχείων φυσικής υποδομής με δυνατότητα IoT. Επιπλέον, το EcoStruxure Asset Advisor παρέχει 24ωρη παρακολούθηση όλες τις ημέρες της εβδομάδας, από το γραφείο παγκόσμιων υπηρεσιών της Schneider Electric ή μέσω του δικτύου συνεργατών της.

