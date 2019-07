Παραγωγή μπύρας μέσω ανακύκλωσης τροφίμων!

now playing

Η Seven Brothers, μια ζυθοποιία στο Μάντσεστερ, δίνει νέα διάσταση στην ανακύκλωση τροφίμων, αξιοποιώντας δημητριακά της Kellogg’s, τα οποία είναι ασφαλή αλλά δεν πληρούν όλες τις προδιαγραφές της εταιρείας, για να φτιάξουν μπίρα. Στο παρελθόν, η Kellogg’s έστελνε πάνω από 5.000 τόνους δημητριακών τον χρόνο σε τοπικές φάρμες όπου αξιοποιούνταν ως τροφή για τα ζώα, στην κτηνοτροφία.

Κατά τη διάρκεια των τελευταίων επτά μηνών, όμως, η Seven Brothers χρησιμοποιεί δημητριακά της Kellogg’s για να παρασκευάσει μπίρα, δίνοντας μια διαφορετική έννοια στην ανακύκλωση τροφίμων και κατ’ επέκταση στην καταπολέμηση του φαινομένου της κλιματικής αλλαγής.

Πέρυσι, δημιούργησε την Throw Away IPA, μια μπίρα από Corn Flakes που δεν περνούσαν τα κριτήρια της Kelloggs. Τον Ιούνιο, η Seven Brothers κυκλοφόρησε στη βρετανική αγορά ακόμη δύο μπίρες από δημητριακά της Kelloggs: μια ξανθιά μπίρα από Rice Krispies και μια σκουρόχρωμη από Coco Pops.

«Μπορούμε τελικά να βρούμε μια χρήση για τα βρώσιμα δημητριακά που δεν μπορούν να καταλήξουν στη λιανική αγορά, επειδή έχουν ψηθεί λίγο περισσότερο ή είναι πολύ μεγάλα ή μικρά σε σχέση με τις προδιαγραφές της εταιρείας για το τελικό προϊόν», σχολιάζει η Κέιτ Πρινς, υψηλόβαθμο στέλεχος της Kellogg’s στο Ηνωμένο Βασίλειο, στους New York Times. Εκτός της θρεπτικής αξίας και της ασφάλειας, που προέχουν στους ποιοτικούς ελέγχους των τροφίμων, σημαντικό ρόλο παίζει επίσης το χρώμα, η υφή, η γεύση, το μέγεθος και το σχήμα κάθε προϊόντος. Πολλές φορές, τα τρόφιμα που παράγονται δεν καταλήγουν στα ράφια των καταστημάτων, διότι δεν πληρούν όλα τα χαρακτηριστικά που έχει ορίσει η εταιρεία. Οπως επισημαίνεται στο σχετικό δημοσίευμα της New York Times, το ένα τρίτο των τροφίμων είτε αχρηστεύεται είτε καταλήγει στα απορρίμματα, σύμφωνα με τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών. Οι μεγαλύτερες ποσότητες βρίσκονται σε χωματερές, όπου απελευθερώνουν μεθάνιο κατά την αποσύνθεσή τους. Τα απορρίμματα από τρόφιμα αναλογούν στο 8% των παγκόσμιων εκπομπών ρύπων.

Το Πρόγραμμα Περιβάλλοντος του ΟΗΕ παροτρύνει τους παραγωγούς να ανακυκλώνουν τα τρόφιμά τους. «Εάν τα τρόφιμα που επεξεργάζεται μια εταιρεία εξακολουθούν να είναι ασφαλή, τότε μπορούν να καταναλωθούν», σχολιάζει η Εμιλι Μπορντ, υπεύθυνη για τη νομοθεσία και την πολιτική τροφίμων στο Πανεπιστήμιο του Χάρβαρντ. Εχουν όμως απήχηση στο καταναλωτικό κοινό αυτά τα τρόφιμα, που ανακυκλώνονται και προορίζονται για διαφορετικές χρήσεις από τον αρχικό σκοπό τους. Η Dockyard, μια αλυσίδα παμπ στο Μάντσεστερ, ισχυρίζεται πως η Throw Away IPA έχει μεγάλη επιτυχία. «Πρέπει να την προμηθευόμαστε σε σταθερή βάση», δηλώνει ο Τόμι Ρόουλαντ, στέλεχος της Dockyard.

Η Seven Brothers δεν είναι η πρώτη ζυθοποιία που χρησιμοποιεί αναξιοποίητα τρόφιμα για την παραγωγή μπίρας. Η τακτική αυτή εφαρμοζόταν στη Μεσοποταμία, όπου οι ζυθοποιίες χρησιμοποιούσαν το διαλυμένο σε ψίχουλα ψωμί για να φτιάξουν μπίρα. Η Toast Ale, η οποία ειδικεύεται στην ανακύκλωση ψωμιού σε μπίρα, ξεκίνησε το 2016 και έναν χρόνο αργότερα επεκτάθηκε στη Νέα Υόρκη. «Είναι το παλαιό που παντρεύεται με το καινούργιο», σχολιάζει η Τζάνετ Βάιντερ, η οποία επιβλέπει τις πωλήσεις της εταιρείας στη Νέα Υόρκη. «Η ιδέα ότι αξιοποιούμε τροφή που διαφορετικά θα κατέληγε στα απορρίμματα, έχει ρίζες στην εποχή που δημιουργήθηκαν οι πρώτες συνταγές του ζύθου. Πάντως, η στρατηγική της Kellogg’s ήδη αποφέρει αποτελέσματα. Η συνεργασία της με τη Seven Brothers ανήκει σε μια ευρύτερη πολιτική για τη βιωσιμότητα, που οδήγησε πέρυσι στη μείωση των απορριμμάτων της εταιρείας από τρόφιμα κατά 12,5% στη Βρετανία, αναφέρουν οι New York Times.

Πηγή: Εφημερίδα «Καθημερινή»