Ένα βήμα πιο κοντά στη δημιουργία της αγοράς φυσικού αερίου στην Κύπρο

Η διεθνής κοινοπραξία του JV China Petroleum Pipeline Engineering Co Ltd, AKTOR S.A. and METRON S.A., με τις Hudong-Zhonghua Shipbuilding Co. Ltd and Wilhelmsen Ship Management Limited έχει καταταγεί πρώτη στην αξιολόγηση για το έργο κατασκευής των απαραίτητων υποδομών για την εισαγωγή του φυσικού αερίου στην Κύπρο.

Το αποτέλεσμα που ανακοινώθηκε σήμερα, ακολούθησε μια μακρά και σύνθετη διαγωνιστική διαδικασία, την οποία διαχειριζόταν η Δημόσια Επιχείρηση Φυσικού Αερίου (ΔΕΦΑ) με εξωτερικούς εμπειρογνώμονες της αγοράς, μεταξύ των οποίων ήταν εξειδικευμένοι τεχνικοί, νομικοί, εμπορικοί και οικονομικοί σύμβουλοι.

Η κοινοπραξία, που αναδείχθηκε πρώτη, έπρεπε να πληροί μια σειρά από ποιοτικά, ποσοτικά και οικονομικά κριτήρια, ώστε να είναι σε θέση ν’ ανταποκριθεί στις υψηλές προδιαγραφές που έχει θέσει η ΔΕΦΑ για τη δημιουργία των υποδομών που αφορούν την ανάπτυξη της αγοράς φυσικού αερίου στην Κύπρο.

Η κοινοπραξία αναμένεται να προσκληθεί σύντομα στη Λευκωσία για οριστικοποίηση της σύμβασης με την αναθέτουσα αρχή, την Εταιρεία Υποδομών Φυσικού Αερίου (ΕΤΥΦΑ).

Σημειώνεται ότι ο διαγωνισμός αφορούσε το επόμενο κρίσιμο στάδιο ανάπτυξης της αγοράς φυσικού αερίου στην Κύπρο και σε αυτόν συμμετείχαν κοινοπραξίες από μεγάλες εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην ευρωπαϊκή και διεθνή αγορά ενέργειας.

Ο Πρόεδρος της ΔΕΦΑ, Δρ. Συμέων Κασσιανίδης, σχολίασε:

“Είμαστε ιδιαίτερα ικανοποιημένοι από την επιτυχή έκβαση της διαδικασίας. Στη ΔΕΦΑ πιστεύουμε ότι το μέλλον της χώρας ταυτίζεται με το φυσικό αέριο, το οποίο τα επόμενα χρόνια φιλοδοξούμε να αποτελέσει κινητήριο μοχλό ανάπτυξης στην εγχώρια οικονομία. Η δημιουργία της αγοράς φυσικού αερίου θα ενισχύσει την ανάπτυξη σε ολόκληρο τον τομέα της ενέργειας και της βιομηχανίας στην Κυπριακή Δημοκρατία.”

Υπενθυμίζεται ότι το τερματικό LNG θα περιλαμβάνει πλωτή μονάδα αποθήκευσης και επαναεριοποίησης LNG (FSRU), προβλήτα για την πρόσδεση της πλωτής μονάδας, αγωγό επί της προβλήτας και άλλες σχετικές υποδομές.

Το Τερματικό LNG έχει εξασφαλίσει συγχρηματοδότηση της κεφαλαιουχικής δαπάνης, από την ΕΕ μέσω της Διευκόλυνσης «Συνδέοντας την Ευρώπη» (Connecting Europe Facility – CEF).