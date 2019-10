Δ. Αμοργιανιώτης: «Η WATT+VOLT είναι μια πρωτοπόρος εταιρεία του κλάδου της ενέργειας»

now playing

Συναντήσαμε τον διευθυντή Στρατηγικής και Λειτουργιών της WATT+VOLT, ο οποίος μας μίλησε για την επιτυχημένη πορεία και τα μελλοντικά σχέδια της εταιρείας, για τη νέα υπηρεσία Ενεργειακού Συμψηφισμού Net Metering που προσφέρουν, καθώς και για την ελληνική αγορά ενέργειας και τον έντονο ανταγωνισμό που υπάρχει στο συγκεκριμένο κλάδο.

Συνέντευξη στη Φαίδρα Μαυρογιώργη (faidra@energyin.gr)

Η WATT+VOLT έχει διαγράψει μία εκπληκτική πορεία στο χώρο της ενέργειας, έχοντας συγκεντρώσει πάνω από 120.000 πελάτες. Από το 2011, όποτε και ξεκίνησε η λειτουργία της, μέχρι σήμερα κατάφερε να ανέβει στην τέταρτη θέση της κατάταξης με τους παρόχους με τα μεγαλύτερα μερίδια στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και διαθέτει συνολικά 31 σημεία εξυπηρέτησης σε όλη την Ελλάδα.

– H WATT+VOLT έχει κάνει μέχρι τώρα τη διαφορά. Πώς συνεχίζεται αυτή η πορεία το 2019;

Το 2019 συνεχίζεται για την εταιρεία η επιτυχημένη πορεία των προηγούμενων ετών, με αλματώδη αύξηση πωλήσεων -ο κύκλος εργασιών της αναμένεται να υπερβεί τα 220 εκατ. ευρώ, από 163 εκατ. ευρώ το 2018- και, παράλληλα, με διατήρηση της κερδοφορίας της. Το 2019 υπήρξε ένα έτος – ορόσημο, κατά το οποίο η WATT+VOLT, έπειτα από 8 χρόνια επιτυχημένης λειτουργίας και διαρκούς ανάπτυξης, υπερέβη το όριο των 100.000 πελάτων προμήθειας σε ηλεκτρική ενέργεια και φυσικό αέριο (έχει 120.000 επί του παρόντος). Ταυτόχρονα, συνέχισε να επεκτείνει με ταχείς ρυθμούς τη διεθνή της δραστηριότητα στην εμπορία σε περισσότερες αγορές του εξωτερικού και ανέπτυξε και μια σειρά από νέα καινοτόμα προϊόντα και υπηρεσίες τα οποία διαθέτει πλέον στο καταναλωτικό κοινό, τόσο σε ιδιώτες όσο και σε επιχειρήσεις.

– Αίσθηση έχει προκαλέσει στην αγορά η εκτεταμένη ύπαρξη και ανάπτυξη του δικτύου σας σε φυσικά καταστήματα. Ποια είναι τα μελλοντικά σας σχέδια;

Αποτελεί αδιαμφισβήτητο γεγονός ότι η WATT+VOLT υπήρξε η πρώτη ιδιωτική εταιρεία στον κλάδο της ενέργειας που συνέλαβε, σχεδίασε και εφάρμοσε ένα τόσο καλά οργανωμένο σχέδιο ανάπτυξης φυσικών καταστημάτων ανά την ελληνική επικράτεια. Την εποχή εκείνη, εν έτει 2017, η στρατηγική αυτή αποτέλεσε αντικείμενο σκεπτικισμού και αρνητικής κριτικής, με βασικό επιχείρημα ότι, στον κλάδο που δραστηριοποιούμαστε, δεν θα είχε κανένα νόημα η δημιουργία καταστημάτων χωρίς αυτή να συνοδεύεται από μεγάλο εύρος φυσικών προϊόντων προς πώληση. Η πραγματικότητα, όμως, κατέδειξε το εύστοχο της εν λόγω στρατηγικής επιλογής, καθώς οι περισσότεροι

ανταγωνιστές της εταιρείας ακολούθησαν και εκείνοι με τη σειρά τους, το παράδειγμα της WATT+VOLT δημιουργώντας καταστήματα σε διάφορες πόλεις της χώρας κατά τα επόμενα έτη, και αναγνωρίζοντας έμπρακτα με τον τρόπο αυτό τα πλεονεκτήματά του συγκεκριμένου υποδείγματος ανάπτυξης πωλήσεων και εξυπηρέτησης πελατών. Κατά την τρέχουσα περίοδο, η WATT+VOLT διατηρεί το μεγαλύτερο δίκτυο καταστημάτων ανάμεσα στους ανταγωνιστές ιδιώτες προμηθευτές ενέργειας, με 32 καταστήματα σε όλη την χώρα. Τελευταίες προσθήκες στο δίκτυό της αποτέλεσαν τα νέα καταστήματά μας σε Χαλάνδρι και Κόρινθο, ενώ εντός των επόμενων ημερών αναμένονται τα εγκαίνια ενός ακόμα καταστήματος, στο Περιστέρι. Σε υλοποίηση του στρατηγικού σχεδίου που έχει εκπονηθεί, η εταιρεία επενδύει στην περαιτέρω ανάπτυξη του δικτύου καταστημάτων της, προκειμένου να είμαστε κυριολεκτικά «δίπλα» σε όσο το δυνατόν περισσότερους τελικούς καταναλωτές. Μέσα από τα φυσικά καταστήματά της, η WATT+VOLT προσφέρει, εκτός από προγράμματα προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου, και ένα μεγάλο εύρος καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών, όπως ολοκληρωμένες λύσεις smart home, λύσεις εξοικονόμησης ενέργειας, παρακολούθησης και βελτιστοποίησης παραγωγής για διάφορους επιχειρηματικούς κλάδους (smart vineyard, smart energy, smart agricuture), έξυπνους μετρητές (smart meters), υπηρεσίες αυτοπαραγωγής με ενεργειακό συμψηφισμό (net metering), υπηρεσίες εγκατάστασης φυσικού αερίου, relighting, καθώς και τεχνολογικά προϊόντα που σχετίζονται με την ηλεκτροκίνηση.

– Τι σας κάνει να διαφοροποιείστε από τις υπόλοιπες εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον χώρο του ηλεκτρικού ρεύματος και του φυσικού αερίου;

Η WATT+VOLT υπήρξε από την έναρξη λειτουργίας της, και παραμένει ακόμα και σήμερα, μια πρωτοπόρος εταιρεία του κλάδου, υπό την έννοια ότι ήταν η πρώτη που συνέδεσε με τόσο εμφατικό τρόπο τις έννοιες της ενέργειας και της τεχνολογικής καινοτομίας. Από την πρώτη στιγμή δραστηριοποίησής της, η εταιρεία εισήγαγε έξυπνους μετρητές σε οικιακούς πελάτες της, εφαρμογές κινητού και web για την παρακολούθηση και διαχείριση των λογαριασμών τους (MyWatt), προϊόντα έξυπνου σπιτιού (smartwatt), σε μια εποχή (2016) που τα συγκεκριμένα προϊόντα και οι υπηρεσίες έμοιαζαν ως κάτι εξαιρετικά πρωτοποριακό -έως και ανεφάρμοστο- στην Ελλάδα, καθώς και μια σειρά από λύσεις για επιχειρήσεις οι οποίες χρησιμοποιούν τεχνολογία Internet of Things (IoT) και είναι εστιασμένες και προσαρμοσμένες στον εκάστοτε κλάδο, παρέχοντας σημαντικά οφέλη και εξοικονομήσεις δια της απομακρυσμένης παρακολούθησης και χειρισμού συσκευών και αισθητήρων (smart everything). Η εστίαση της εταιρείας στη διαρκή τεχνολογική καινοτομία δεν αφορά μόνο στα προϊόντα και τις υπηρεσίες που προσφέρει σε πελάτες της αλλά και στον ίδιο τον τρόπο εσωτερικής λειτουργίας της, καθώς έχει επενδύσει σημαντικά σε λύσεις αιχμής και σε όλη την αλυσίδα πληροφοριακών συστημάτων και εφαρμογών που χρησιμοποίει για τη διεκπεραίωση των λειτουργιών της. Η WATT+VOLT υπήρξε επίσης πρωτοπόρος στον τομέα της διεθνούς εμπορίας ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς αποτέλεσε, το 2014, την πρώτη ελληνική εταιρεία που πραγματοποίησε συναλλαγές παραγωγών προϊόντων ενέργειας στο Ευρωπαϊκό Χρηματιστήριο Ενέργειας (ΕΕΧ), το μεγαλύτερο χρηματιστήριο ενέργειας της Ευρώπης και, πλέον, δραστηριοποιείται σε όλες τις σημαντικές χρηματιστηριακές αγορές ενέργειας της ευρύτερης περιοχής (Ιταλία, Ουγγαρία, Ρουμανία, Βουλγαρία, Σερβία, Τουρκία κ.ά.), προς βελτιστοποίηση του κόστους του χαρτοφυλακίου της.Τέλος, αξίζει να επισημανθεί ότι η WATT+VOLT, μια αμιγώς ελληνική επιχείρηση, τα κατάφερε όλα αυτά με ίδια κεφάλαια και μηδενικό εξωτερικό δανεισμό, κατορθώνοντας να ανταγωνίζεται επί ίσοις όροις εταιρείες πολύ μεγαλύτερης κεφαλαιακής επιφάνειας που ανήκουν σε μεγάλους πολυεθνικούς ομίλους. Υπ΄ αυτή την έννοια, τα επιτεύγματά της μας κάνουν ακόμα περισσότερο περήφανους και μας ενδυναμώνουν ώστε να συνεχίσουμε με ακόμα μεγαλύτερη ενέργεια και δημιουργικότητα αυτήν την προσπάθεια.

– Μπορείτε να μας πείτε λίγα λόγια σχετικά με τη νέα υπηρεσία Ενεργειακού Συμψηφισμού Net Metering, που προσφέρετε;

Η WATT+VOLT έχει αναπτύξει και προσφέρει στο καταναλωτικό κοινό το πιο ολοκληρωμένο σύστημα αυτοπαραγωγής με ενεργειακό συμψηφισμό, ευρύτερα γνωστό ως Net Μetering, με γνώμονα την ικανοποίηση των εξατομικευμένων αναγκών κάθε πελάτη, την εξοικονόμηση αλλά και τη φιλικότερη συμπεριφορά προς το περιβάλλον.

Η υπηρεσία Net Metering, αφορά στην τοποθέτηση φωτοβολταϊκών panels είτε σε στέγες κτιρίων είτε στο έδαφος των οικοπέδων τους. Ουσιαστικά, το ρεύμα που παράγεται από την ηλιακή ενέργεια, συμψηφίζεται με το ρεύμα που καταναλώνει ο εκάστοτε ιδιοκτήτης της συγκεκριμένης παροχής και η τελική του αξία σε χρήματα, αφαιρείται από τον λογαριασμό του ηλεκτρισμού του. Με αυτόν τον τρόπο, ο καταναλωτής που αξιοποιεί την υπηρεσία Net Metering, εξασφαλίζει εξοικονόμηση ενέργειας και χρημάτων, ενώ παράλληλα επιτυγχάνεται σημαντική μείωση και στις ρυθμιζόμενες χρεώσεις. Μάλιστα όσο πιο πολύ ανεβαίνει το κόστος της καταναλισκόμενης ενέργειας(€/kWh) (κάτι επίκαιρο λόγω και των πρόσφατων ανακοινώσεων περί ανατιμήσεων στο ρεύμα), τόσο πιο γρήγορα επέρχεται η απόσβεση της αρχικής επένδυσης και τόσο μεγαλύτερο είναι το τελικό όφελος για τον πελάτη.

Επίσης, αξίζει να σημειωθεί ότι η WATT+VOLT είναι ο μοναδικός πάροχος ενέργειας που αναλαμβάνει το σύνολο του έργου από την αρχή έως το τέλος, ξεκινώντας δηλαδή από την πλήρη ενεργειακή ανάλυση του κτιρίου όπου θα τοποθετηθούν τα φωτοβολταϊκά, μέχρι και την ολοκλήρωσή του.

– Στην ελληνική αγορά ενέργειας συνωστίζονται πλέον πολλές εταιρείες. Πώς πιστεύετε ότι θα διαμορφωθεί η αγορά τα επόμενα χρόνια;

Σε γενικό επίπεδο δεν θεωρούμε ότι η παρουσία πολλών εταιρειών σε έναν κλάδο αποτελεί αρνητική συνθήκη, η οποία θα πρέπει με κάποιον τρόπο να εξαλειφθεί. Αντιθέτως, ο ανταγωνισμός μεταξύ των εταιρειών ενός επιχειρηματικού κλάδου μόνο οφέλη μπορεί να επιφέρει για τους τελικούς καταναλωτές, σε όρους διαρκώς καλύτερων τιμών, εξοικονομήσεων κόστους, υψηλότερης ποιότητας υπηρεσιών και προσπάθειας διαρκούς καινοτομίας. Σε αντιδιαστολή αυτού, οι ολιγοπωλιακές δομές όπως αυτές που παρατηρούμε σε άλλους επιχειρηματικούς τομείς της ελληνικής οικονομίας (π.χ. ο κλάδος των τηλεπικοινωνιών και ο τραπεζικός κλάδος) προσφέρουν στον καταναλωτή πολύ περιορισμένες δυνατότητες επιλογής σε όρους διαφορετικών χρεώσεων, παρεχόμενων υπηρεσιών και εξυπηρέτησης. Το ίδιο προφανώς θα ίσχυε σε ανάλογη περίπτωση και στον κλάδο προμήθειας ενέργειας, και, ως εκ τούτου, όχι μόνο δεν θεωρούμε ότι συνωστίζονται ήδη πολλές εταιρείες σε αυτόν, αλλά θα ήταν ευκταίο για την ίδια αγορά και τους καταναλωτές να υπάρξει και είσοδος νέων παικτών, οι οποίοι θα δώσουν κίνητρο στους υφιστάμενους προμηθευτές να γίνουν ακόμα καλύτεροι. Αυτή είναι η κατάσταση που επικρατεί και σε άλλες αναπτυγμένες χώρες του εξωτερικού, ενδεικτικά, να σας αναφέρω ότι, στην Πορτογαλία, μια αγορά μικρότερη σε μέγεθος από την ελληνική, δραστηριοποιούνται 19 προμηθευτές. Τα επόμενα χρόνια, οι κυριότεροι παράγοντες που θα επηρεάσουν την ελληνική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, είναι κατά σειρά σπουδαιότητας, οι εξής: Πρώτον, ο αναμενόμενος εξορθολογισμός του πλαισίου τιμολόγησης του δεσπόζοντος προμηθευτή, σε μη ζημιογόνα για εκείνον επίπεδα -μια πολυετής στρέβλωση που είχε δυσμενείς συνέπειες για όλη την αγορά προμήθειας. Δεύτερον, η έναρξη λειτουργίας της νέας χρηματιστηριακής αγοράς ενέργειας εντός του 2020, η οποία θα δώσει νέες δυνατότητες αλλά θα εγείρει και νέους κινδύνους για όλους τους συμμετέχοντες. Τρίτον, η κατασκευή νέων υποδομών φυσικού αερίου (αγωγοί TAP και ΙGB, υποδομές υποδοχής LNG, υποδομές αποθήκευσης φυσικού αερίου), οι οποίες θα διαφοροποιήσουν ριζικά το μίγμα εισαγωγής αλλά και το κόστος αυτού του καυσίμου που αποτελεί βασική πηγή παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Τέλος, η διαρκώς αυξανόμενη διείσδυση των νέων τεχνολογιών στον κλάδο της ενέργειας, όπως τα έξυπνα δίκτυα, η αποθήκευση ηλεκτρικής ενέργειας, η ηλεκτροκίνηση, η βελτίωση των τεχνολογιών παραγωγής ενέργειας από ΑΠΕ κ.ά. Τούτων λεχθέντων, είναι βέβαιο ότι θα δούμε πολύ ενδιαφέροντα πράγματα στον κλάδο της ενέργειας κατά τα επόμενη έτη.

Who is Who

Ο Δημήτρης Αμοργιανιώτης γεννήθηκε το 1982 στην Αθήνα. Σπούδασε χρηματοοικονομικά στο London School of Economics και το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και, στη συνέχεια, εργάστηκε για σειρά ετών σε επενδυτικές τράπεζες και επενδυτικά κεφάλαια του εξωτερικού και, αργότερα, ως σύμβουλος στρατηγικής και επενδύσεων σε ελληνικές επιχειρήσεις. Εργάζεται στην WATT+VOLT από το 2017.

ΠΗΓΗ: Από την εφημερίδα «ΕΝΕΡΓΕΙΑ & οικονομία» που κυκλοφορεί σε όλη την Ελλάδα