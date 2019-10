ΕΛΕΤΑΕΝ: Νέος οδηγός για τις αδειοδοτήσεις αιολικών πάρκων

now playing

Ένα νέο οδηγό για τις ισχύουσες διαδικασίες αδειοδότησης αιολικών πάρκων συνέταξε η ΕΛΕΤΑΕΝ, καταγράφοντας το υφιστάμενο κανονιστικό πλαίσιο, με στόχο να υποστηρίξει την ανάπτυξη των αιολικών επενδύσεων στην Ελλάδα.

Ο συγκεκριμένος οδηγός αποτελεί συνέχεια του «A guide of licensing of wind farms in Greece» που εξέδωσε η ΕΛΕΤΑΕΝ τον Δεκέμβριο του 2018.

Ο οδηγός περιλαμβάνει τα εξής κεφάλαια:

Άδεια Παραγωγής Περιβαλλοντική Αδειοδότηση Ηλεκτρική Διασύνδεση Άδεια Εγκατάστασης Δασικές Υπηρεσίες Μελέτη περίπτωσης – Παράδειγμα Θαλάσσια Αιολικά Πάρκα

Όλα τα παραπάνω παρουσιάζονται μέσω διαγραμμάτων ροής, εικόνων και σύντομων κειμένων με στόχο να αποδοθεί όσο το δυνατόν καλύτερα το υφιστάμενο αδειοδοτικό πλαίσιο.

Ο οδηγός συντάχθηκε από τα παρακάτω μέλη της ΕΛΕΤΑΕΝ:

– Παπασταματίου Παναγιώτης, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Ph.D, CEO

– Αρμένης Στάθης, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, Μέλος ΕΛΕΤΑΕΝ

– Βλαμάκης Ανδρέας, Φυσικός-Περιβαλλοντολόγος, Μέλος ΕΛΕΤΑΕΝ

Δείτε τον οδηγό σε pdf