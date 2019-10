Ι.Κρομμύδας (FCA Greece): «Η FCA επενδύει στην ηλεκτροκίνηση»

now playing

Συναντήσαμε τον διευθυντή Δημοσίων Σχέσεων της FCA Greece, Ιάκωβο Κρομμύδα, ο οποίος μας μίλησε για την πορεία της εταιρείας, για την ηλεκτροκίνηση, αλλά και τις προκλήσεις που έχουν να αντιμετωπίσουν οι αυτοκινητοβιομηχανίες.

Συνέντευξη στη Φαίδρα Μαυρογιώργη (faidra@energyin.gr)

O όμιλος Fiat Chrysler Automobiles (FCA) είναι μία από τις μεγαλύτερες αυτοκινητοβιομηχανίες παγκοσμίως με παρουσία σε περισσότερες από 135 χώρες στον κόσμο, διατηρώντας συνολικά 11 μάρκες αυτοκινήτων.

Στην Ελλάδα η FCA Greece A.E., θυγατρική του ομίλου, εκπροσωπεί τις μάρκες Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Abarth, αλλά και τη Fiat Professional. Παράλληλα, δραστηριοποιείται στο χώρο της μακροχρόνιας εκμίσθωσης αυτοκινήτων για τα επιβατηγά οχήματα, ενώ επίσης φροντίζει να παρέχει ελκυστικά χρηματοδοτικά προγράμματα στους καταναλωτές για επιβατηγά και επαγγελματικά αυτοκίνητα με τη συνεργασίαμε τις FCA Capital και FCA Bank.

– Πείτε μας δύο λόγια για την πορεία της εταιρείας τον τελευταίο χρόνο;

Το 2019 αποτέλεσε μία χρονιά ορόσημο για την FCA Greece. Μετά τις Fiat, Alfa Romeo, Abarth και Fiat Professional, η ανάληψη της Jeep στην ελληνική αγορά έφερε την ολοκλήρωση της παρουσίας του ομίλου και στη χώρα μας, ανοίγοντας μία νέα σελίδα για τη μάρκα και συνολικότερα την εταιρεία. Αυτή η εξέλιξη αποτελεί μία σημαντική ευκαιρία και παράλληλα πρόκληση για τον οργανισμό μας. Πλέον, η παρουσία μας ενισχύεται σημα-ντικά, προσθέτοντας στο χαρτοφυλάκιό μας ακόμα μία μάρκα θρύλο στο χώρο του αυτοκινήτου. Παράλληλα, οι υπόλοιπες μάρκες του ομίλου συνέχισαν τη δυναμική τους παρουσία στην αγορά, επιτυγχάνοντας αποτελέσματα στα πλαίσια των στόχων μας, ενώ ιδιαίτερα θετική ήταν η χρονιά στα ελαφρά επαγγελματικά οχήματα, όπου καταφέραμε να ενισχύσουμε περαιτέρω την παρουσία μας.

– Σε επίπεδο επικοινωνίας ποια είναι τα σημεία στα οποία εστιάζει η FCA;

Η FCA αποτελεί έναν παγκόσμιο όμιλο με παρουσία σε περισσότερες από 135 χώρες, διατηρεί 11 διαφορετικές μάρκες αυτοκινήτων, ενώ παράλληλα διαθέτει μια σειρά εταιρειών που ειδικεύονται στην ψηφιακή τεχνολογία, τον αυτοματισμό, την επεξεργασία πρώτων υλών, τις υπηρεσίες After Sales, αλλά και τις χρηματοοικονομικές υπηρεσίες στο χώρο του αυτοκινήτου. Η επικοινωνιακή στρατηγική, λοιπόν, πηγάζει από την ίδια τη φύση του οργανισμού που βλέπει την αυτοκίνηση με μία ολιστική προσέγγιση. Το αυτοκίνητο δεν είναι ένα απλό μέσο μεταφοράς, αλλά ένα στοιχείο που επηρεάζει την καθημερινότητά μας και βεβαίως το περιβάλλον. Από το σχεδιασμό και την παραγωγή των οχημάτων, μέχρι τη διάθεση και τη χρήση τους, η FCA επενδύει στην αναζήτηση λύσεων που κάνουν πιο εύκολη, ασφαλή, φιλική προς το περιβάλλον, αλλά και ευχάριστη τη συμβίωσή μας με το αυτοκίνητο. Αυτή είναι η βάση πάνω στην οποία βασίζεται η επικοινωνιακή μας πολιτική, η οποία βεβαίως προσαρμόζεται ανά περίπτωση σύμφωνα και με τις ιδιαιτερότητες που έχει κάθε μάρκα του ομίλου.

– Τι μερίδιο αγοράς κατέχει η Fiat Chrysler Automobiles Hellas και πού πιστεύετε θα κριθεί το παιχνίδι στο άμεσο μέλλον;

Στο σύνολο τους οι εταιρείες της FCA στο κομμάτι των επιβατικών οχημάτων -με βάση και τα αποτελέσματα του Αυγούστου- καταλαμβάνουν το 8% της ελληνικής αγοράς. Αντίστοιχα, στο κομμάτι των ελαφρών επαγγελματικών η Fiat Professional έχει επιτύχει ποσοστό 17,8% και διατηρεί μέχρι στιγμής την πρώτη θέση. Ο χώρος της αυτοκινητοβιομηχανίας βρίσκεται σε ένα μεταβατικό στάδιο όπου τα επόμενα χρόνια αναμένονται πολύ μεγάλες αλλαγές. Ηδη η πρόκληση που έχουν να αντιμετωπίσουν οι κατασκευαστές λόγω τον στόχων για τις εκπομπές των CO2 δημιουργούν τεράστιες πιέσεις και ανακατατάξεις στην αγορά του αυτοκινήτου σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Η διάθεση αυτοκινήτων με χαμηλούς ρύπους, σε προσιτές όμως τιμές για το ευρύ κοινό, αποτελεί παράγοντα κρίσιμης σημασίας. Παράλληλα οι νέες τεχνολογίες, όπως η ηλεκτροκίνηση, τα συστήματα υποβοήθησης της οδήγησης, η αυτόνομη οδήγηση, αλλά και η συμπεριφορά του καταναλωτή αλλάζουν συνεχώς το χάρτη της αυτοκίνησης. Οι εταιρείες που θα μπορούν να προβλέψουν την επίδραση όλων αυτών των αλλαγών και θα προετοιμαστούν καλύτερα θα είναι εκείνες που θα μπορέσουν να προσαρμοστούν σε αυτή τη νέα εποχή και τελικά θα έχουν μία ισχυρή παρουσία στην αγορά.

– Πρόσφατα, εντάχθηκε κάτω από την ομπρέλα της εταιρείας και το σήμα της Jeep. Τι οφέλη προσδοκάτε από την ένταξη αυτή;

Η Jeep αποτελεί βασικό πυλώνα της στρατηγικής FCA σε παγκόσμιο επίπεδο. Δεν αποτελεί απλά μία ακόμα μάρκα για τον όμιλο, αλλά ένα βασικό κομμάτι του πάζλ που συνθέτει τη συνολική παρουσία της FCA, πλέον και στην Ελλάδα. Εχουμε εστιάσει στην ανάπτυξη του δικτύου και όλων εκείνων των υπηρεσιών και διαδικασιών που θα προσφέρουν το επίπεδο εξυπηρέτησης Jeep που επιθυμούμε. Στόχος να δημιουργήσουμε όλες εκείνες τις δομές που θα επιτρέψουν η μάρκα να έχει μία ακόμα πιο δυναμική παρουσία στην ελληνική αγορά. Εχουμε τη χαρά η γκάμα μοντέλων της Jeep να καλύπτει ένα εξαιρετικά μεγάλο και πολυποίκιλο κοινό, με τη μάρκα να διαθέτει προτάσεις σε όλες τις βασικές κατηγορίες των SUV. Με το Wrangler να αποτελεί μία μοναδική πρόταση χωρίς ουσιαστικά ανταγωνισμό προσδοκούμε ότι τα Renegade και Compass θα κερδίσουν το κοινό σε δύο από τις πιο ανταγωνιστικές, αλλά και ταχύτερα αναπτυσσόμενες κατηγορίες της αγοράς μας.

– Γιατί αργεί, κατά τη γνώμη σας, η ηλεκτροκίνηση στην Ελλάδα. Πότε και πώς σκοπεύετε να δραστηριοποιηθείτε στη συγκεκριμένη αγορά;

Η ηλεκτροκίνηση δείχνει να είναι η λύση που επικρατεί για το μέλλον της αυτοκίνησης. Παρ’ όλα αυτά, οι προκλήσεις είναι πολλές και σημαντικές όσον αφορά στην εφαρμογή της ηλεκτροκίνησης ως την κύρια επιλογή για την κίνηση των αυτοκινήτων. Προς το παρόν, τα δεδομένα δείχνουν ότι το κόστος αγοράς ενός ηλεκτρικού αυτοκινήτου είναι πολύ υψηλότερο από το αντίστοιχο ενός συμβατικού, καθιστώντας την αγορά πολύ δύσκολη για ένα σημα-ντικό κομμάτι του αγοραστικού κοινού. Παράλληλα, οι υποδομές που αφορούν στην ηλεκτροκίνηση, δηλαδή η παραγωγή ενέργειας και τα σημεία φόρτισης, εκτός από ορισμένες χώρες της Σκανδιναβίας, δείχνουν να βρίσκονται ακόμα σε πρώιμο στάδιο. Η FCA επενδύει στην ηλεκτροκίνηση ως μία λύση που θα μας απασχολεί όλο και περισσότερο στο άμεσο μέλλον, διατηρώντας παράλληλα μια πλήρη γκάμα προτάσεων που δίνουν απάντηση σήμερα στην οικονομία καυσίμου και την προστασία του περιβάλλοντος, όπως είναι τα plug-in υβριδικά συστήματα και η κίνηση με φυσικό αέριο (CNG). Μέσα στο 2020, ο όμιλος FCA θα προχωρήσει στο εμπορικό λανσάρισμα υβριδικών, αλλά και αμιγώς ηλεκτρικών επιβατικών και επαγγελματικών μοντέλων.

Who is Who

Ο κ. Ιάκωβος Κρομμύδας διαθέτει 14ετή εμπειρία στον κλάδο του αυτοκινήτου, με τα 8 τελευταία χρόνια να έχει την ευθύνη του τομέα των δημοσίων σχέσεων σε εταιρείες της Ελληνικής αγοράς. Στο δυναμικό της FCA Greece εντάχθηκε τον Ιούλιο του 2018 αναλαμβάνοντας τη θέση του Δ/ντη Δημοσίων Σχέσεων. Ο κ. Κρομμύδας έχει σπουδάσει Transport Design στο University of Huddersfield με μεταπτυχιακές σπουδές στα European Logistics, Transport and Distribution στο πανεπιστήμιο του Westminster και το Norwegian School of Logistics στο Molde University.