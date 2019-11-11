ΡΑΕ: Συνδέθηκαν στο σύστημα ΑΠΕ 83 έργα συνολικής ισχύος 53 MW
Απολύτως επιτυχής η ανταγωνιστική διαδικασία φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων για την Κατηγορία Ι του Ιουλίου 2018: Συνδέθηκαν όλα τα έργα, συνολικά 83 με συνολική ισχύ 53,07979 MW.
Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ), στο πλαίσιο της παρακολούθησης υλοποίησης των Φ/Β σταθμών των επιτυχόντων στην ανταγωνιστική διαδικασία έργων ΑΠΕ που διενεργήθηκε τον Ιούλιο του 2018 (υπ’ αριθμ. 321/2018 Απόφαση ΡΑΕ – ΦΕΚ Β’ 1466/27.04.2018, ΑΔΑ: 63ΝΖΙΔΞ-ΡΧΔ), διαπιστώνει ότι κατασκευάστηκαν και συνδέθηκαν με το δίκτυο εντός του χρονοδιαγράμματος το σύνολο των ογδόντα τριών (83) έργων συνολικής ισχύος 53,07979 MW των Επιλεγέντων Συμμετεχόντων της Ανταγωνιστικής Διαδικασίας της κατηγορίας «Σταθμοί παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ/Φωτοβολταϊκά – Κατηγορία Ι» [υπ’ αριθμ. 1/2018 Προκήρυξη], δηλαδή με επιτυχία υλοποίησης των έργων σε ποσοστό 100%.
Οι ανταγωνιστικές διαδικασίες ώριμων έργων ΑΠΕ αποτελούν σημαντικό όχημα ανάπτυξης του τομέα των ΑΠΕ και οδηγούν σε 100% υλοποίηση των έργων εντός των χρονοδιαγραμμάτων της Προκήρυξης και συνδράμουν ουσιαστικά στην επίτευξη των στόχων της χώρας για το 2030.
Στο πλαίσιο και της υποχρέωσης γνωστοποίησης των ποσοστών υλοποίησης των επιτυχόντων έργων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 6 του άρθρου 4 «Καθεστώτα στήριξης της ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές» της Ευρωπαϊκής Οδηγίας (EΕ) 2018/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2018 «για την προώθηση της χρήσης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές (αναδιατύπωση)», παρατίθενται οι Πίνακες με τα αποτελέσματα υλοποίησης έργων των επιλεγέντων συμμετεχόντων στην εν λόγω ανταγωνιστική διαδικασία για την Κατηγορία Ι.
Πίνακας 1 Υλοποίηση Φ/Β εγκαταστάσεων Ανταγωνιστικής Διαδικασίας 1/2018 (Κατηγορία Ι)
|α/α
|Μοναδικός Αριθμός Υποβολής (ID)
|Επωνυμία Εταιρείας/Φυσικού Προσώπου
|Ισχύς [ΜW]
|Θέση
|Δήμος
|ΤΙΜΗ ΑΝΑΦΟΡΑΣ
|Υλοποίηση
|1
|15072
|ΠΕΤΚΟΣ ΚΩΣΤΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε..
|0,49975
|ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΝΑ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 213
|ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ
|77,9
|ΝΑΙ
|2
|15079
|ΤΕΧΝΟΜΕΤΑΛ
|0,4998
|ΠΛΑΓΙΑ
|ΛΕΒΑΔΕΩΝ
|78
|ΝΑΙ
|3
|25185
|ΗΛΙΑΤΩΡ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΕ.
|1
|3 ΣΥΝΕΧΟΜΕΝΑ ΚΤΗΜΑΤΑ ΕΠΙ ΤΗΣ Π.Ε.Ο. ΚΟΖΑΝΗΣ
|ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ
|77
|ΝΑΙ
|4
|25227
|ΕΓΝΑΤΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ A.E.
|0,499
|ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 157, ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ ΑΓΙΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ
|ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ, ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ
|79
|ΝΑΙ
|5
|25339
|ΕΓΝΑΤΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ A.E.
|0,9979
|ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 175, ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ ΓΑΛΑΤΙΣΤΑΣ
|ΑΝΘΕΜΟΥΝΤΑ / ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ
|79
|ΝΑΙ
|6
|25347
|ΕΓΝΑΤΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ A.E.
|0,7841
|ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΑ 1402-404, ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ ΑΓΙΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ
|ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ, ΔΗΜΟΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ
|79
|ΝΑΙ
|7
|25349
|ΕΓΝΑΤΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ A.E.
|0,9979
|ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΑ 392-394, ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ ΑΓΙΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ
|ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ, ΔΗΜΟΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ
|79
|ΝΑΙ
|8
|25351
|ΕΓΝΑΤΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ A.E.
|0,9979
|ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΑ 247-248, ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ ΑΓΙΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ
|ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ, ΔΗΜΟΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ
|79
|ΝΑΙ
|9
|25352
|ΕΓΝΑΤΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ A.E.
|0,499
|ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 236, ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ ΑΓΙΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ
|ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ, ΔΗΜΟΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ
|79
|ΝΑΙ
|10
|25354
|ΕΓΝΑΤΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ A.E.
|0,499
|ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 238, ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ ΑΓΙΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ
|ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ, ΔΗΜΟΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ
|79
|ΝΑΙ
|11
|25355
|ΕΓΝΑΤΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ A.E.
|0,9979
|ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 242, ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ ΑΓΙΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ
|ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ, ΔΗΜΟΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ
|79
|ΝΑΙ
|12
|25358
|ΕΓΝΑΤΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ A.E.
|0,9979
|ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 64, ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ ΑΓΙΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ
|ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ, ΔΗΜΟΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ
|79
|ΝΑΙ
|13
|25359
|ΕΓΝΑΤΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ A.E.
|0,9979
|ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 154-155, ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ ΑΓΙΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ
|ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ, ΔΗΜΟΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ
|79
|ΝΑΙ
|14
|25360
|ΕΓΝΑΤΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ A.E.
|0,499
|ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 274, ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ ΑΓΙΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ
|ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ, ΔΗΜΟΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ
|79
|ΝΑΙ
|15
|25361
|ΕΓΝΑΤΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ A.E.
|0,499
|ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ ΑΤ 1288, ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ ΑΓΙΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ
|ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ, ΔΗΜΟΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ
|79
|ΝΑΙ
|16
|25362
|ΕΓΝΑΤΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ A.E.
|0,499
|ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ ΑΤ 286, ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ ΑΓΙΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ
|ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ, ΔΗΜΟΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ
|79
|ΝΑΙ
|17
|25363
|ΕΓΝΑΤΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ A.E.
|0,7841
|ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ ΑΤ 440, ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ ΑΓΙΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ
|ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ, ΔΗΜΟΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ
|79
|ΝΑΙ
|18
|25366
|ΕΓΝΑΤΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ A.E.
|0,9977
|ΑΓΤΟΤΕΜΑΧΙΟ 575, ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ ΝΕΑΣ ΚΕΡΑΣΙΑΣ
|ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΓΛΙΑΣ. Δ. ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ
|79
|ΝΑΙ
|19
|25367
|ΕΓΝΑΤΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ A.E.
|0,499
|ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 1403, ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ ΛΑΚΚΩΜΑΤΟΣ
|ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑΣ Δ. ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ
|79
|ΝΑΙ
|20
|25369
|ΕΓΝΑΤΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ A.E.
|0,9979
|ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 8, ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ ΑΚΡΟΠΟΤΑΜΟΥ
|ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ, Δ. ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ
|79
|ΝΑΙ
|21
|25371
|ΕΓΝΑΤΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ A.E.
|0,9979
|ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 746, ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ ΑΓΡΟΣΥΚΙΑΣ
|ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΛΛΑΣ, ΔΗΜΟΥ ΠΕΛΛΑΣ
|79
|ΝΑΙ
|22
|25372
|ΕΓΝΑΤΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ A.E.
|0,9979
|ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 865-866, ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ ΓΕΩΓΙΑΝΟΙ
|ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΕΡΟΙΑΣ, ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ
|78
|ΝΑΙ
|23
|25373
|ΕΓΝΑΤΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ A.E.
|0,995
|ΣΚΑΛΩΣΙΑ / ΥΔΡΑΓΩΓΕΙΟ
|ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΡΙΣΑΣ, ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
|79
|ΝΑΙ
|24
|25375
|ΕΓΝΑΤΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ A.E.
|0,499
|ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΣΟΦΑΔΩΝ
|ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΟΦΑΔΩΝ, ΔΗΜΟΣ ΣΟΦΑΔΩΝ
|79
|ΝΑΙ
|25
|25377
|ΕΓΝΑΤΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ A.E.
|0,9979
|ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 757, ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ ΜΗΛΙΤΣΑΣ
|ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΩΝΟΣ ΔΡΑΓΟΥΜΗ, ΔΗΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΟΣ
|79
|ΝΑΙ
|26
|25378
|ΕΓΝΑΤΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ A.E.
|0,6415
|ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 785, ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ ΜΗΛΙΤΣΑΣ
|ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΩΝΟΣ ΔΡΑΓΟΥΜΗ, ΔΗΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΟΣ
|77
|ΝΑΙ
|27
|25379
|ΕΓΝΑΤΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ A.E.
|0,499
|ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 102Α, ΞΗΡΟΧΩΡΙ
|ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΔΗΔΟΝΑΣ
|76
|ΝΑΙ
|28
|25380
|ΕΓΝΑΤΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ A.E.
|0,4968
|ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 11, ΑΜΠΕΛΟΡΕΜΑ, ΑΡΣΑΚΕΙΟ
|ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΑΠΩΝ, ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ-ΣΑΠΩΝ
|79
|ΝΑΙ
|29
|25381
|ΕΓΝΑΤΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ A.E.
|0,4968
|ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 708, ΑΛΩΝΙΑ ΑΕΤΟΛΟΦΟΣ
|ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΣΑΠΩΝ, ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ-ΣΑΠΩΝ
|79
|ΝΑΙ
|30
|25382
|ΕΓΝΑΤΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ A.E.
|0,4968
|ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 780Π, ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΑ, ΑΕΤΟΛΟΦΟΣ
|ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΑΠΩΝ, ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ-ΣΑΠΩΝ
|79
|ΝΑΙ
|31
|25383
|ΕΓΝΑΤΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ A.E.
|0,4968
|ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 833, ΓΥΜΝΟ, ΑΡΣΑΚΕΙΟ
|ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΑΠΩΝ, ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ-ΣΑΠΩΝ
|79
|ΝΑΙ
|32
|25385
|ΕΓΝΑΤΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ A.E.
|0,4968
|ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΑ 135-136, ΑΥΛΑΓΕΣ, ΑΕΤΟΛΟΦΟΣ
|ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΑΠΩΝ, ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ-ΣΑΠΩΝ
|79
|ΝΑΙ
|33
|25386
|ΕΓΝΑΤΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ A.E.
|0,4968
|ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 780η-7800-217α, ΑΥΛΑΓΕΣ, ΑΕΤΟΛΟΦΟΣ
|ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΑΠΩΝ, ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ-ΣΑΠΩΝ
|79
|ΝΑΙ
|34
|25387
|ΕΓΝΑΤΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ A.E.
|0,4945
|ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 434, ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ ΡΟΔΟΚΗΠΟΥ
|ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑΣ, ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ
|79
|ΝΑΙ
|35
|25388
|ΕΓΝΑΤΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ A.E.
|0,4968
|ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 70, ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ ΛΕΙΒΑΔΙΤΣΑΣ
|ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΛΛΑΣ, ΔΗΜΟΥ ΠΕΛΛΑΣ
|79
|ΝΑΙ
|36
|25389
|ΕΓΝΑΤΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ A.E.
|0,4968
|ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 600, ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ ΡΑΧΩΝΑΣ
|ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΛΛΑΣ, ΔΗΜΟΥ ΠΕΛΛΑΣ
|79
|ΝΑΙ
|37
|25391
|ΚΩΝ.Ι.ΤΣΑ.
|0,4995
|ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 688, ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΟΥΚΟΥ
|ΚΟΡΙΝΟΣ – ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ
|79
|ΝΑΙ
|38
|25395
|ΦΩΣ-Ζ.ΠΕΤΚΟΓΛΟΥ & ΣΙΑ ΕΕ
|0,34968
|ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ ΔΑΦΝΗΣ Σ.Δ. 1962, ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 2683
|ΑΧΙΝΟΥ / ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ
|79
|ΝΑΙ
|39
|25424
|ΕΓΝΑΤΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ A.E.
|0,4968
|ΘΕΣΗ ΚΟΡΥΦΟΥΛΑ Α ΜΕ ΑΡ. ΠΑΡΟΧΗΣ 88530225, ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΧΑΝΔΡΑ
|ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ, ΔΗΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ
|79
|ΝΑΙ
|40
|25425
|ΕΓΝΑΤΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ A.E.
|0,4968
|ΘΕΣΗ ΚΟΡΥΦΟΥΛΑ Β ΜΕ ΑΡ. ΠΑΡΟΧΗΣ 88530226, ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΧΑΝΔΡΑ
|ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ, ΔΗΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ
|79
|ΝΑΙ
|41
|25426
|ΕΓΝΑΤΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ A.E.
|0,3015
|ΘΕΣΗ ΠΡΟΣΗΛΙΟ, ΜΙΚΡΟ ΠΕΡΙΒΟΛΑΚΙ
|ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΦΕΡΩΝ, ΔΗΜΟΥ ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ
|79
|ΝΑΙ
|42
|25428
|ΕΓΝΑΤΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ A.E.
|0,5548
|ΘΕΣΗ ΜΠΕΛΗΤΣΑΊΡ, ΜΙΚΡΟ ΠΕΡΙΒΟΛΑΚΙ
|ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΦΕΡΩΝ, ΔΗΜΟΥ ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ
|79
|ΝΑΙ
|43
|25429
|ΕΓΝΑΤΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ A.E.
|0,398
|ΘΕΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ, ΜΙΚΡΟ ΠΕΡΙΒΟΛΑΚΙ
|ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΦΕΡΩΝ, ΔΗΜΟΥ ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ
|79
|ΝΑΙ
|44
|25430
|ΕΓΝΑΤΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ A.E.
|0,995
|ΘΕΣΗ ΠΗΓΑΔΙ, ΜΙΚΡΟ ΠΕΡΙΒΟΛΑΚΙ
|ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΦΕΡΩΝ, ΔΗΜΟΥ ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ
|79
|ΝΑΙ
|45
|25431
|ΕΓΝΑΤΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ A.E.
|0,4945
|ΘΕΣΗ ΓΕΦΥΡΕΣ, ΜΙΚΡΟ ΠΕΡΙΒΟΛΑΚΙ
|ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΦΕΡΩΝ, ΔΗΜΟΥ ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ
|79
|ΝΑΙ
|46
|25432
|ΕΓΝΑΤΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ A.E.
|0,995
|ΘΕΣΗ ΠΛΑΤΑΝΙΑ (ΑΑ ΑΠΕ 109070), ΜΙΚΡΟ ΠΕΡΙΒΟΛΑΚΙ
|ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΦΕΡΩΝ, ΔΗΜΟΥ ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ
|79
|ΝΑΙ
|47
|25433
|ΕΓΝΑΤΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ A.E.
|0,995
|ΘΕΣΗ ΚΕΡΑΜΙΔΑΡΙΟ, ΜΙΚΡΟ ΠΕΡΙΒΟΛΑΚΙ
|ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΦΕΡΩΝ, ΔΗΜΟΥ ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ
|79
|ΝΑΙ
|48
|25434
|ΕΓΝΑΤΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ A.E.
|0.4037
|ΘΕΣΗ ΠΛΑΤΑΝΙΑ (ΑΑ ΑΠΕ 109067), ΜΙΚΡΟ ΠΕΡΙΒΟΛΑΚΙ
|ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΦΕΡΩΝ, ΔΗΜΟΥ ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ
|79
|ΝΑΙ
|49
|25438
|ΗΛΙΟΛΟΝΤΟΣ
|0,49976
|ΚΟΝΙΣΚΙΑ
|ΔΕΣΦΙΝΑΣ / ΔΕΛΦΩΝ
|75,87
|ΝΑΙ
|50
|25441
|ΣΟΦΙΑ ΧΑΛΚΙΔΟΥ
|0,7841
|ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 153, ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ ΑΓΙΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ
|Δ.Ε. ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ, ΔΗΜΟΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ
|79
|ΝΑΙ
|51
|25484
|ΣΟΦΙΑ ΧΑΛΚΙΔΟΥ
|0,6415
|ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 760, ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ ΜΗΛΙΤΣΑΣ
|Δ.Ε. ΙΩΝΟΣ ΔΡΑΓΟΥΜΗ
|79
|ΝΑΙ
|52
|25486
|ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΙΚΕ
|0,4968
|ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 607, ΜΑΥΡΟΧΩΜΑ, ΑΕΤΟΛΟΦΟΣ
|ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΣΑΠΩΝ, ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ-ΣΑΠΩΝ
|79
|ΝΑΙ
|53
|25487
|ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΙΚΕ
|0,4968
|ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 584, ΜΑΥΡΟΧΩΜΑ, ΑΕΤΟΛΟΦΟΣ
|ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΣΑΠΩΝ, ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ-ΣΑΠΩΝ
|79
|ΝΑΙ
|54
|25488
|ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΙΚΕ
|0,4968
|ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 794, ΘΕΣΗ ΚΡΙΘΑΡΟΤΟΠΟΣ ΚΟΜΑΡΩΝ
|ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΓΩΝΟΥ, ΔΗΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ
|79
|ΝΑΙ
|55
|25489
|ΕΓΝΑΤΙΑ ΓΚΡΟΥΠ ΙΚΕ
|0,9979
|ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 783, ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ ΜΗΛΙΤΣΑΣ
|ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΩΝΟΣ ΔΡΑΓΟΥΜΗ, ΔΗΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΟΣ
|79
|ΝΑΙ
|56
|25490
|ΕΓΝΑΤΙΑ ΓΚΡΟΥΠ ΙΚΕ
|0,4968
|ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 899, ΘΕΣΗ ΑΗ ΛΙΑΣ, ΔΙΚΑΙΑ
|ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΓΩΝΟΥ, ΔΗΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ
|79
|ΝΑΙ
|57
|25491
|ΠΕΤΚΑΡΗΣ ΜΑΡΙΟΣ
|0,398
|ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 910, ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ ΡΟΔΟΚΗΠΟΥ
|Δ.Ε. ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑΣ, ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ
|79
|ΝΑΙ
|58
|25492
|ΣΟΦΙΑ ΧΑΛΚΙΔΟΥ
|0,499
|ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 17Β, ΚΑΤΩ ΣΧΟΛΑΡΙ
|Δ.Ε. ΜΙΚΡΑΣ, ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ
|79
|ΝΑΙ
|59
|25493
|ΣΟΦΙΑ ΧΑΛΚΙΔΟΥ
|0,9979
|ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 787, ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ ΜΗΛΙΤΣΑΣ
|Δ.Ε. ΙΩΝΟΣ ΔΡΑΓΟΥΜΗ, ΔΗΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΟΣ
|79
|ΝΑΙ
|60
|25494
|ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ
|0,499
|ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 1109, ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ ΑΓΙΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ
|Δ.Ε. ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ, ΔΗΜΟΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ
|79
|ΝΑΙ
|61
|25495
|Κ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ
|0,9979
|ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 241, ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ ΑΓΙΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ
|ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ, ΔΗΜΟΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ
|79
|ΝΑΙ
|62
|25500
|ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΙΑΓΚΡΗΣ
|0,4968
|ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 758, ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ ΜΗΛΙΤΣΑΣ
|Δ.Ε. ΙΩΝΟΣ ΔΡΑΓΟΥΜΗ, ΔΗΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΟΣ
|79
|ΝΑΙ
|63
|25560
|ΝΑΟΥΣΑ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ
|0,4995
|ΧΑΝΤΑΚΙΑ (Τ.Κ. ΤΕΡΨΙΘΕΑΣ)
|ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ / ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
|77,94
|ΝΑΙ
|64
|25561
|ΝΑΟΥΣΑ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ
|0,4995
|ΚΕΦΑΛΟΒΡΥΣΟ (Δ.Κ. 3ΟΥ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ)
|ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ / ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
|77,94
|ΝΑΙ
|65
|25572
|ΕΓΝΑΤΙΑ ΓΚΡΟΥΠ ΙΚΕ
|0,4968
|ΘΕΣΗ ΚΑΡΥΔΟΤΟΠΟΣ ΚΟΜΑΡΩΝ
|ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΓΩΝΟΥ, ΔΗΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ
|79
|ΝΑΙ
|66
|25578
|ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΒΕΡΜΙΟΥ
|0,9999
|ΚΑΛΑΜΙΑ (Τ.Κ. ΑΡΓΥΡΙΜΥΛΟΥ)
|ΚΟΙΛΑΔΑΣ / ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
|77,94
|ΝΑΙ
|67
|25582
|PRESTANTIA P.C.
|0,499905
|ΛΙΑΜΑ
|Δ.Δ. ΒΑΓΙΩΝ / Δ. ΘΗΒΑΙΩΝ
|76
|ΝΑΙ
|68
|25585
|FACULTAS P.C.
|0,499905
|ΠΑΛΙΑ ΣΩΤΗΡΑ
|Δ.Δ. ΘΗΒΩΝ / Δ. ΘΗΒΑΙΩΝ
|76
|ΝΑΙ
|69
|25586
|FACULTAS P.C.
|0,499905
|ΒΟΥΚΟΛΙΑ
|Δ.Δ. ΔΕΣΦΙΝΑΣ / Δ. ΔΕΛΦΩΝ
|76
|ΝΑΙ
|70
|25588
|MEXIS ENERGY SMPC
|0,499905
|ΛΙΛΜΑ
|Δ.Δ. ΒΑΓΙΩΝ / Δ. ΘΗΒΑΙΩΝ
|76
|ΝΑΙ
|71
|25589
|SOLAR BANK SMPC
|0,499905
|ΒΑΡΝΟΣ Ή ΑΡΑΠΟΡΕΜΑ
|Δ.Δ. ΘΗΒΩΝ / Δ. ΘΗΒΑΙΩΝ
|76
|ΝΑΙ
|72
|25590
|IDCIRCO SOLIS 2 P.C.
|0,99992
|ΧΕΡΩΜΑΤΑ
|Δ.Δ. ΜΟΥΡΙΚΙΟΥ / Δ. ΘΗΒΑΙΩΝ
|76
|ΝΑΙ
|73
|25592
|IDCIRCO SOLIS 3 P.C.
|0,99992
|ΤΣΙΝΤΣΙΛΟΝΙ
|Δ.Δ. ΜΟΥΡΙΚΙΟΥ / Δ. ΘΗΒΑΙΩΝ
|76
|ΝΑΙ
|74
|25593
|IDCIRCO SOLIS 4 P.C.
|0,99992
|ΠΑΛΙΑ ΣΩΤΗΡΑ
|Δ.Δ. ΘΗΒΩΝ / Δ. ΘΗΒΑΙΩΝ
|76
|ΝΑΙ
|75
|25601
|PRESTANTIA P.C.
|0,499905
|ΒΑΡΥΚΟ Ή ΧΟΡΟΒΟΙΒΟΔΑ
|Δ.Δ. ΘΗΒΩΝ / Δ. ΘΗΒΑΙΩΝ
|76
|ΝΑΙ
|76
|25617
|ΕΝΕΡΓΕΙΟΔΟΜΗ Ο.Ε.
|0,5
|ΧΑΛΚΟΣ
|ΑΓΙΟΙ ΘΕΟΔΩΡΟΙ / ΔΗΜΟΥ ΘΗΒΑΙΩΝ
|78,9
|ΝΑΙ
|77
|25651
|FOSTA A.E.
|0,4984
|ΠΛΑΤΟΡΑΧΗ
|ΣΦΕΛΙΝΟΣ / ΝΕΑ ΖΙΧΝΗ
|79
|ΝΑΙ
|78
|25666
|ΕΝΕΡΓΕΙΟΔΟΜΗ Ο.Ε.
|0,5
|ΓΟΥΡΙΤΣΑ
|Δ.Ε. ΠΕΛΑΣΓΙΑΣ / Δ. ΣΤΥΛΙΔΑΣ
|78,9
|ΝΑΙ
|79
|25682
|ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΗ
|0,1
|ΑΓΡ. 2428 ΔΗΜΗΤΡΙΤΣΙΟΥ
|Δ.Δ. ΔΗΜΗΤΡΙΤΣΙΟΥ ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ
|80
|ΝΑΙ
|80
|25687
|ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΣ
|0,1
|ΣΠΑΘΟΛΑΚΟΣ Α.Τ. 484
|ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ / ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ
|80
|ΝΑΙ
|81
|25692
|ΟΦΙΔΗΣ ΑΡ. – ΟΦΙΔΗΣ ΧΑΡ.
|0,499
|ΣΠΑΘΟΛΑΚΟΣ Α.Τ. 485
|ΑΝΩ ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ / ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ
|79
|ΝΑΙ
|82
|25694
|DURUS 2 P.C.
|0,99981
|ΧΙΛΙΑΔΟΥ
|Δ.Δ. ΜΟΥΡΙΚΙΟΥ / Δ. ΘΗΒΑΙΩΝ
|77
|ΝΑΙ
|83
|25701
|SUN ENERGY
|0,8712
|Α.Τ. 316 ΚΑΙ Α.Τ. 317 ΘΕΣΗ ΔΕΝΔΡΑ, ΝΕΟΚΑΙΣΑΡΕΙΑΣ
|ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ
|78,49
|ΝΑΙ