Ο Όμιλος ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ μεγάλος χορηγός του εκπαιδευτικού προγράμματος «HUMAN RIGHTS FOR BEGINNERS»

Ο Όμιλος ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ είναι υπερήφανος μεγάλος χορηγός του προγράμματος “HUMAN RIGHTS FOR BEGINNERS”, το οποίο υλοποιείται από τον μη κερδοσκοπικό Οργανισμό New Wrinkle σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων και το Γραφείο Εθνικού Εισηγητή Καταπολέμησης Εμπορίας Ανθρώπων του Υπουργείου Εξωτερικών.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση των ΕΛΠΕ, το πρόγραμμα “HUMAN RIGHTS FOR BEGINNERS” στηρίζεται στο εκπαιδευτικό project του Συμβουλίου της Ευρώπης “Free to Speak Safe to Learn – Democratic Schools for All”. Κατανοώντας σε βάθος τον πολιτισμό ως δυναμικό φαινόμενο, αλλά και ως σύνολο νοημάτων που οργανώνουν την ανθρώπινη δράση και συμπεριφορά, το πρόγραμμα εμπλέκει και απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης από δημόσια και ιδιωτικά σχολεία όλης της χώρας. Στο πλαίσιο διάδοσης του δημοκρατικού πολιτισμού, το πρόγραμμα φιλοδοξεί να φέρει εκπαιδευτικούς και μαθητές σε επαφή με αντιλήψεις, αξίες, δεξιότητες, συμπεριφορές και γνώσεις που θα συμβάλλουν στη συγκρότηση της κοινωνικής διάδρασης στις δημοκρατικές πολιτείες.

Το πρόγραμμα υλοποιείται σε δύο φάσεις. Αφετηρία αποτέλεσε η διοργάνωση διημερίδας επιμορφωτικών εργαστηρίων στις 25 και 26 Ιανουαρίου 2020 στην Αθήνα στο Μαράσλειο Διδασκαλείο και στη Σχολή Μωραΐτη, αντίστοιχα. Περιλάμβανε παρουσιάσεις από ειδικούς του Συμβουλίου της Ευρώπης και εργαστήρια από έμπειρους στον χώρο της εκπαίδευσης εισηγητές. Στη συνέχεια, οι 120 συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί, χωρισμένοι σε ομάδες των 10 ατόμων, παρακολουθήσουν έξι θεματικά εργαστήρια με στόχο την εισαγωγή και επιμόρφωσή τους πάνω σε κρίσιμα για τη σχολική κοινότητα ζητήματα, σύμφωνα με τους ισάριθμους θεματικούς άξονες του Project “Free to Speak, Safe to Learn – Democratic Schools for All” του Συμβουλίου της Ευρώπης:

Making children’s and students’ voices heard – Δίνουμε φωνή στα παιδιά

Addressing controversial issues – Εξετάζουμε αμφιλεγόμενα ζητήματα

Preventing violence and bullying – Προλαμβάνουμε τη βία και τον εκφοβισμό

Dealing with propaganda, misinformation and fake news – Διαχειριζόμαστε την προπαγάνδα και την παραπληροφόρηση

Tackling discrimination – Αντιμετωπίζουμε τις κοινωνικές διακρίσεις

Improving well-being at – Βελτιώνουμε το ευ-ζην στο σχολείο

Οι συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί σχημάτισαν ομάδες εργασίας και καθεμία διαμόρφωσε πρόταση εφαρμογής του υλικού των εργαστηρίων στο πλαίσιο τυπικής, ή μη τυπικής εκπαίδευσης. Οι προτάσεις ήταν εμπνευσμένες από τα εργαστήρια και το περιεχόμενό τους συνδέθηκε γόνιμα με σύγχρονους προβληματισμούς που προκύπτουν στο ελληνικό εκπαιδευτικό πλαίσιο. Κάθε ομάδα είχε τη συμβολή έναν μέντορα/εμπειρογνώμονα με καθήκοντα συμβούλου στη διαμόρφωση της πρότασης, οι οποίοι βοήθησαν δημιουργικά με τις ιδέες τους τους εκπαιδευτικούς στην ανάπτυξη και παρουσίαση των προτάσεών τους ενώπιον επιτροπής αξιολόγησης και κοινού με σκοπό τη διεκδίκηση του τίτλου καλύτερης καινοτόμου ιδέας.

Την εκδήλωση παρουσίασης των αποτελεσμάτων της διημερίδας του εκπαιδευτικού προγράμματος, στις 26/1 στη Σχολή Μωραΐτη, τίμησαν μεταξύ άλλων με την παρουσία τους, η Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων κα Νίκη Κεραμέως, ο Εθνικός Εισηγητής του Υπουργείου Εξωτερικών για την Καταπολέμηση της Εμπορίας Ανθρώπων κ. Ηρακλής Μοσκώφ, ο Εμπειρογνώμονας του Συμβουλίου της Ευρώπης κ. Άγγελος Βαλλιανάτος και ο Προϊστάμενος Γεν. Δ/νσης Ευρωπαϊκών Θεμάτων Παιδείας Ομογενών και Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης κ. Παναγιώτης Πασσάς.

Κατά την ομιλία της η Διευθύντρια Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης του Ομίλου ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ κα Ράνια Σουλάκη τόνισε τον ρόλο της επιχειρηματικής κοινότητας στη διαμόρφωση δημοκρατικού πολιτισμού, προκειμένου να συνδράμει στη διαμόρφωση εκπαιδευτικής κουλτούρας των αυριανών πολιτών – εργαζομένων που θα διαδραματίσουν ενεργό ρόλο στην κοινωνία. Όπως δήλωσε χαρακτηριστικά, «ο Όμιλος ΕΛΠΕ στηρίζει το πρόγραμμα αυτό, το οποίο δημιουργεί τις προϋποθέσεις ώστε μέσω των εκπαιδευτικών οι νέοι άνθρωποι να καταφέρουν να οικοδομήσουν στο μέλλον μια καλύτερη, δικαιότερη, πιο δημοκρατική, προοδευτική και ανοιχτή στον διάλογο κοινωνία».

Η δεύτερη φάση του προγράμματος, θα πραγματοποιηθεί στο διάστημα Φεβρουαρίου-Μαΐου 2020 και θα περιλαμβάνει εκπαιδευτικά εργαστήρια στη σχολική αίθουσα, με γνώμονα τους θεματικούς άξονες των εργαστηρίων της πρώτης φάσης. Τα εργαστήρια θα πραγματοποιηθούν σε διαφορετικά σχολεία τη χώρας από τους συνεργαζόμενους φορείς της κοινωνίας των πολιτών, καθώς και από την νικήτρια ομάδα της πρώτης φάσης, δίνοντας τη δυνατότητα στους εκπαιδευτικούς να εφαρμόσουν την ιδέα τους με τους μαθητές στο ίδιο το σχολικό περιβάλλον. Υπό αυτό το πρίσμα, σκοπός του προγράμματος κατά την διεξαγωγή της Α’ φάσης είναι η σημαντική δικτύωση εκπαιδευτικών και εκπροσώπων της κοινωνίας πολιτών για την επιτυχή συνέχεια και δραστηριοποίηση στη Β’ φάση.

Το Project “Free to Speak Safe to Learn – Democratic Schools for All” του Συμβουλίου της Ευρώπης ξεκίνησε τον Νοέμβριο του 2018. Αντανακλά το μεγάλο ενδιαφέρον του διεθνούς οργανισμού για τη βελτίωση των δημοκρατικών θεσμών και την εμπέδωση του δημοκρατικού πολιτισμού από τα μέλη των σχολικών κοινοτήτων. Η καμπάνια στηρίζεται στους έξι βασικούς θεματικούς άξονες που αποτέλεσαν και τις θεματικές των εργαστηρίων του προγράμματος “HUMAN RIGHTS FOR BEGINNERS”.