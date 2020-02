Β. Βλαχογιάννης: «Η Vitex σε ανοδική  πορεία…»

now playing

Συναντήσαμε τον εμπορικό διευθυντή της Vitex, Βασίλη Βλαχογιάννη, ο οποίος μας μίλησε για την πορεία της εταιρείας, τον ανταγωνισμό στο χώρο της χρωματοβιομηχανίας, για το πόσο ωφέλησε τον κλάδο το πρόγραμμα «Εξοικονόμηση κατ΄Oίκον», καθώς και για τους στόχους που έχουν θέσει για τη νέα χρονιά.

Συνέντευξη στη Φαίδρα Μαυρογιώργη (faidra@energyin.gr)

Aπό το 1932 η Vitex διαγράφει μία λαμπρή πορεία στο κλάδο της χρωματοβιομηχανίας, καταλαμβάνοντας από τις πρώτες θέσεις της αγοράς, με άνω των €40 εκατ. πωλήσεις. Η εταιρεία έχει παρουσία με θυγατρικές εταιρείες σε τρεις ξένες χώρες, τη Σερβία, τη Ρουμανία και τη Βουλγαρία. Αξίζει να σημειωθεί πως το 2019 βραβεύτηκε, στο πλαίσιο των βραβείων ανάπτυξης και ανταγωνιστικότητας «Growth Awards», ως μια από τις 19 πιο δυναμικές επιχειρήσεις στην Ελλάδα για τις εξαιρετικές οικονομικές επιδόσεις της, τη στρατηγική αριστείας και την αναπτυξιακή δυναμική της.

– Κ. Βλαχογιάννη πείτε μας λίγα λόγια για την πορεία της εταιρείας τη χρονιά που πέρασε.

Η Vitex το 2019 μεγιστοποίησε το αναπτυξιακό της πρόγραμμα που θέσπισε από το 2016.

Οι προτεραιότητες της επικεντρώθηκαν:

Στην αύξηση μεριδίου αγοράς. Η εταιρεία πλέον πραγματοποιεί πωλήσεις άνω των €43 εκατ., ενώ το 2015 οι πωλήσεις της ήταν €30,5 εκατ.

Στις επενδύσεις σε marketing και νέους πελάτες. Το 2019 η εταιρεία ξεπέρασε τις 2.000 τοποθετημένες μηχανές ανάμιξης χρωμάτων (που διατηρεί σε χρωματοπωλεία), δημιουργώντας το μεγαλύτερο δίκτυο στη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Στην αύξηση θέσεων εργασίας, οι οποίες ξεπέρασαν τις 230 από 150 που ήταν το 2015.

Το 2019 συνεχίσαμε να καινοτομούμε. Παρ’ όλο που ο κλάδος των χρωμάτων χαρακτηρίζεται διεθνώς από το υψηλό επίπεδο τεχνολογικής «ωρίμανσης» με ελάχιστες δυνατότητες τεχνολογικής καινοτομίας που να μπορούν να οδηγήσουν σε ένα «στρατηγικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα» (SCA), η εταιρεία με το προϊόν Vitex με Teflon έφερε μια ανατροπή στην αγορά, εντάσσοντας την κορυφαία διεθνώς αναγνωρισμένη τεχνολογία προστασίας των επιφανειών.

– Στον χώρο που δραστηριοποιείται η Vitex υπάρχει έντονος ανταγωνισμός.

Ο κλάδος οικοδομικών χρωμάτων στην Ελλάδα απαρτίζεται από 20 περίπου εταιρείες διαφόρων μεγεθών. Το μέγεθος της αγοράς εκτιμάται σε €200 εκατ. Η Vitex με μερίδιο αγοράς περίπου 20% και ο κύριος ανταγωνιστής της η Vivechrom, θυγατρική της πολυεθνικής AkzoNobel με 25%, βρίσκονται στις πρώτες θέσεις της αγοράς, με άνω των €40 εκατ. πωλήσεις. Τρεις εταιρείες με μερίδιο 7-9 % και πωλήσεις €14- 18 εκατ. (Vechro, Kraft, Chrotex) και ακολουθούν μικρότερες εταιρείες και βιοτεχνίες (ενδεικτικά: Benjamin Moore, Berling, ErLac, Vernilac). Τα μερίδια αγοράς προκύπτουν από εκτιμήσεις, καθώς κάθε εταιρεία έχει διαφοροποιημένο product mix, όπως έχει και η Vitex.

– Ποιο είναι το δικό σας ανταγωνιστικό πλεονέκτημα;

Το 2012, η εκτεταμένη κρίση στον οικοδομικό κλάδο επιβάλει την εφαρμογή στρατηγικής εστιασμένης στους πελάτες, στοχεύοντας στις καλύτερες ευκαιρίες ανάπτυξης και στις διαφοροποιημένες και αμοιβαία πολύτιμες προσφορές. Η εφαρμογή της όμως έχει να αντιμετωπίσει την καχυποψία και τη δυσπιστία των πελατών. Το κλασικό μοντέλο B2B μοιάζει να μην βρίσκει «ακροατές» μεταξύ των χρωματοπωλών. Η εταιρεία θέτει σε εφαρμογή ένα τροποποιημένο μοντέλο στρατηγικής πωλήσεων που θα αποτελούσε και τον πυλώνα της εταιρικής στρατηγικής. Η Vitex είναι μια οικογενειακή εταιρεία που έχει πελάτες χρωματοπωλεία, δηλαδή μικρές οικογενειακές εταιρείες.

Αυτή ήταν η αρχή για να χτιστεί το νέο μοντέλο πωλήσεων F2F (Family to Family), το οποίο αποτελεί σήμερα και το ανταγωνιστικό της πλεονέκτημα.

Το μοντέλο στηρίχθηκε:

Στη βαθιά γνώση για τις ανάγκες των πελατών και των διαδικασιών αγορών τους, που περιλαμβάνουν όλα τα στοιχεία που επηρεάζουν τις αποφάσεις τους. Στην κατηγοριοποίησή τους βάσει των δυνατοτήτων τους και των σχέσεων τους με την εταιρεία. Στην ευέλικτη στρατηγική τιμολόγησης που εξασφαλίζει διαφοροποιημένη αξία στους πελάτες μας, επιτυγχάνοντας παράλληλα τους στόχους μας για τα έσοδα και την κερδοφορία. Στην αμοιβαία εμπιστοσύνη που υπήρχε μεταξύ της προηγούμενης γενιάς των ιδρυτών της Vitex και των πατεράδων των σημερινών χρωματοπωλών. Στις επενδύσεις της εταιρείας που έδωσαν ανάπτυξη στο κατάστημα του χρωματοπώλη (μηχανές χρωματισμού, βεντάλιες χρωματισμού, σήμανση, διαφήμιση, νέες συσκευασίες, αλλαγή εταιρικού προφίλ στον τελικό καταναλωτή κ.ά.).

– Η οικονομία της χώρας τα τελευταία χρόνια στηρίχθηκε στον τουρισμό, ο οποίος αποτέλεσε και βασικό άξονα της πενιχρής οικοδομικής δραστηριότητας στη χώρα. Η εταιρεία σας με ποια προϊόντα και με ποιες καινοτόμες υπηρεσίες δραστηριοποιείται σε αυτό τον τομέα;

Η Vitex, στο πλαίσιο του στρατηγικού της στόχου, για την κάλυψη των αναγκών των πελατών της με την πλέον ολοκληρωμένη και ποιοτική πρόταση λύσεων, έχει δημιουργήσει και προσφέρει στην Ελλάδα και στη Νοτιοανατολική Ευρώπη την πιο «oλιστική» πρόταση 360ο για τον κατασκευαστικό τομέα, με ολοκληρωμένα συστήματα και λύσεις:

Βαφής και εσωτερικής/εξωτερικής προστασίας με τα προϊόντα Vitex

Εξωτερικής θερμομόνωσης με το πιστοποιημένο σύστημα VitexTherm

Υγρομόνωσης με τα συστήματα Hermes

Ταυτόχρονα, έχει διαμορφώσει το πλέον ανεπτυγμένο Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης Εργων, με πτυχιούχους μηχανικούς πωλήσεων που υποστηρίζουν μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες και μεγάλα έργα. Οι τεχνικοί σύμβουλοι Vitex έχουν σημαντική εμπειρία και συνεργάζονται με το πανελλαδικό δίκτυο χρωματοπωλείων για την τελική πώληση.

Οι υπηρεσίες που παρέχουν περιλαμβάνουν:

Την υποστήριξη της μελέτης και κατασκευής του έργου, προτείνοντας λύσεις, προκοστολόγηση και τεχνική υποστήριξη σε θέματα εφαρμογής υλικών και εκπαίδευσης των συνεργείων. Υποστήριξη σε θέματα επιλογής αποχρώσεων σε συνεργασία με τον chief colorist της Vitex. Ειδικές ανταγωνιστικές τιμές σε συνεργασία με το δίκτυο χρωματοπωλείων. Το μεγαλύτερο δίκτυο καταστημάτων με μηχανές χρωματισμού, με περισσότερες από 2.000 μηχανές ανάμιξης στη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Το όραμα για την «ολιστική» πρόταση 360ο για τον κατασκευαστικό τομέα, το οποίο διαμορφώθηκε και υλοποιήθηκε την περίοδο 2016 -2019 οδήγησε την εταιρεία στην 1η θέση στην αγορά χρωμάτων για τον ξενοδοχειακό τομέα στην Ελλάδα.

– Πώς βλέπετε την ελληνική αγορά στον κλάδο των χρωμάτων και πόσο έχει βοηθήσει, κατά τη γνώμη σας, το πρόγραμμα «Εξοικονόμηση κατ΄Οίκον»;

Η ανάπτυξη του τουρισμού στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια, η πανελλήνια ραγδαία αύξηση των διαμερισμάτων που συμμετέχουν σε μισθώσεις τύπου Airbnb, η εφαρμογή της μείωσης των φόρων στον τομέα των κατασκευών και η θετική προσδοκία των επιχειρηματιών, που έχει δημιουργηθεί, για βελτίωση της οικονομίας της χώρας είναι οι κύριοι παράγοντες που μας επιτρέπουν να βλέπουμε με αισιοδοξία την πορεία στον κλάδο των χρωμάτων το 2020. Πιστεύουμε πως για πρώτη φορά μετά το 2009 θα παρουσιαστεί αύξηση της κατανάλωσης στην αγορά των χρωμάτων. Το πρόγραμμα «Εξοικονόμηση κατ’ Οίκον» έπαιξε ένα σημαντικό ρόλο, όχι στην αύξηση των πωλήσεων, αλλά κυρίως στην αλλαγή νοοτροπίας του καταναλωτή. Ο καταναλωτής πλέον έχει συνειδητοποιήσει ότι το σπίτι του χρειάζεται ενεργειακές βελτιώσεις, καθώς αυτές συμμετέχουν, σε υψηλό ποσοστό πλέον, στην οικιακή του οικονομία. Παρατηρούμε πως όλο και περισσότεροι ιδιοκτήτες προχωρούν σε «θωράκιση» του σπιτιού τους, χωρίς απαραίτητα να συμμετέχουν στο πρόγραμμα.

– Ποιοι είναι οι στόχοι σας για το 2020;

Η εταιρεία θα συνεχίσει να εφαρμόζει το αναπτυξιακό της πρόγραμμα και το 2020. Το κύριο βάρος αυτή τη χρονιά θα πέσει στις επενδύσεις, με σκοπό την αναβάθμιση των εγκαταστάσεών της και την περαιτέρω αυτοματοποίηση των συστημάτων παραγωγής και διακίνησης. Παράλληλα, θα λανσάρει μία νέα τριυβριδική νανοτεχνολογία κυρίως στα χρώματα εξωτερικών επιφανειών, με σκοπό να δώσει λύσεις στα σύγχρονα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο καταναλωτής (εμφάνιση αλκαλίων, επικαθήσεις ρίπων, αποχρωματισμοί επιφανειών κ.ά.). Φυσικά, θα παραμείνουν ψηλά στις προτεραιότητες μας η βελτίωση των οικονομικών στοιχείων και η περαιτέρω αύξηση του μεριδίου αγοράς.

WHO IS WHO

Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1963. Σπούδασε Πολιτικές Επιστήμες στη Νομική Σχολή Αθηνών. Από το 1987 ξεκίνησε τη σταδιοδρομία του στις πωλήσεις από τις Αγροτικές Συνεταιριστικές Εκδόσεις και στη συνέχεια στις Εκδόσεις Πατάκη Α.Ε. Το 1991 συνεχίζει τη σταδιοδρομία του στο χώρο της διαφήμισης στην εταιρεία Plouto Α.Ε. Το 1995 μεταπηδά στις τηλεπικοινωνίες στην τότε Telestet, σημερινή Wind, όπου παραμένει μέχρι το 2008 ως διευθυντής εταιρικών πωλήσεων. Το 2009 μεταπηδά στην ηλεκτρική ενέργεια στην εταιρεία Aegean Power, ενώ από το 2012 είναι o εμπορικός διευθυντής της βιομηχανίας χρωμάτων Vitex (Αφοί Γιαννίδη Α.Ε.). Είναι παντρεμένος και έχει δύο παιδιά, την Αλεξάνδρα 22 ετών και τον Αγγελο 9 ετών. Στον ελεύθερο του χρόνο είναι μαραθωνοδρόμος. Ξεκίνησε να τρέχει το 2013, όταν ανακάλυψε ότι πάσχει από υπέρταση και του προτάθηκε να αλλάξει τον τρόπο ζωής του, δίνοντας μεγαλύτερη βαρύτητα στην άσκηση. Εχει καταφέρει να τρέξει (και φυσικά να τερματίσει)10 Μαραθωνίους, ενώ είναι ένας από τους έξι Ελληνες που έχουν καταφέρει να ολοκληρώσουν τους έξι Major Marathons.