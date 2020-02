Φυσικό Αέριο ΕΕΕ – ΑΒ Βασιλόπουλος: Κερδίστε διπλά με κάθε νέα σύνδεση

Σε μια καινοτόμα συνεργασία με πολλαπλά οφέλη για τους καταναλωτές προχωρά το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας με την ΑΒ Βασιλόπουλος, προσφέροντας επιπλέον προνόμια στους πελάτες και των δύο εταιρειών.

Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, ένας ενεργειακός πάροχος ενώνει τις δυνάμεις του με μια αλυσίδα σούπερ μάρκετ, χρησιμοποιώντας προηγμένα εργαλεία πιστότητας και επιβράβευσης πελατών. Το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας συμπράττει με την ΑΒ Βασιλόπουλος και προσφέρει διπλό όφελος με κάθε νέα σύνδεση ηλεκτρισμού ή φυσικού αερίου για όλους τους κατόχους της κάρτας πιστότητας ΑΒ Plus. Έτσι, κάθε κάτοχος της κάρτας AB Plus, με κάθε νέο συμβόλαιο σε ρεύμα ή φυσικό αέριο, κερδίζει 2.000 πόντους, που αντιστοιχούν σε επιταγές έκπτωσης ΑΒ Plus αξίας 60 ευρώ ή ακόμη και 4.000 πόντους δηλαδή 120 ευρώ σε επιταγές έκπτωσης AB Plus με συμβόλαια double play. Οι επιταγές έκπτωσης AB Plus μπορούν να εξαργυρωθούν για άμεσες αγορές σε οποιοδήποτε από τα καταστήματα της ΑΒ Βασιλόπουλος σε όλη την Ελλάδα!

Τα προνόμια όμως για τους νέους πελάτες του Φυσικού Αερίου Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας δεν σταματούν εδώ! Οι δικαιούχοι της προσφοράς θα μπορούν να έχουν όλη την ημέρα ηλεκτρικό ρεύμα σε τιμή χαμηλότερη και από τη νυχτερινή ή φυσικό αέριο με χαμηλότερη τιμή κατά 20%, απολαμβάνοντας παράλληλα την ξεγνοιασιά και τη συνολική εμπειρία εξυπηρέτησης που προσφέρει σταθερά το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας.

Με αφορμή τη νέα αυτή συνεργασία, ο Γενικός Διευθυντής Γιάννης Μητρόπουλος δήλωσε: «Όλοι εμείς, η ομάδα του Φυσικού Αερίου, προσπαθούμε διαρκώς να δημιουργούμε και να προσφέρουμε αξία στους Καταναλωτές κάνοντας κάθε επαφή μεταξύ μας μια ευχάριστη εμπειρία. Η συνεργασία με την ΑΒ Βασιλόπουλος και το ευρύ δίκτυο καταστημάτων της, με περισσότερα από 500 σημεία σε όλη την Ελλάδα, αλλά και το πλέον επιτυχημένο πρόγραμμα πιστότητας μέσω της κάρτας ΑΒ Plus, που αριθμεί πάνω από 2.500.000 ενεργά μέλη, αποτελεί μια πραγματική καινοτομία και εμπλουτίζει ακόμα περισσότερο τα προνόμια που παρέχουμε στους καταναλωτές. Έτσι, εκτός από ανταγωνιστικά προϊόντα για κάθε ενεργειακή ανάγκη, προσφέρουμε επιπλέον οφέλη και υπηρεσίες προσαρμοσμένες σε αυτά που μας ζητάνε οι ίδιοι οι πελάτες. Αξιοποιώντας το πλέον επιτυχημένο σχήμα πιστότητας ΑΒ Plus, πρωτοπορούμε μαζί, δημιουργούμε μια στρατηγική συνεργασία και ενισχύουμε τις σχέσεις εμπιστοσύνης με τους πελάτες μας».