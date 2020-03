Κύπρος: Με γοργούς ρυθμούς οι υποδομές φυσικού αερίου

Χωρίς καθυστερήσεις η Εταιρεία Υποδομών Φυσικού Αερίου (ΕΤΥΦΑ) περνά στο επόμενο στάδιο για την υλοποίηση του μεγαλύτερου ενεργειακού έργου στην Κυπριακή Δημοκρατία.

Με σχετική ανακοίνωση που εξέδωσε την Παρασκευή 13 Μαρτίου, η ΕΤΥΦΑ προκήρυξε διαγωνισμό για συμβουλευτικές υπηρεσίες που αφορούν στην παρακολούθηση της υλοποίησης του Έργου Ανάπτυξης Υποδομών Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου (ΥΦΑ) στο Βασιλικό, με την 30η Απριλίου να είναι η τελευταία μέρα για την υποβολή προσφορών.

Η περίληψη του διαγωνισμού για την επίβλεψη του έργου ανάπτυξης υποδομών ΥΦΑ υπό τον τίτλο “ETYFA 03/2020 – Request for Proposal for the Provision of Owner’s Engineer Services for the Cyprus LNG Import Terminal Project» καθώς και όλα τα απαιτούμενα συνοδευτικά έγγραφα, είναι διαθέσιμα στην ηλεκτρονική πλατφόρμα της κυβέρνησης για τις δημόσιες συμβάσεις (eprocurement) εδώ: https://www.eprocurement.gov.cy/epps/cft/prepareViewCfTWS.do?resourceId=4135601

Υπενθυμίζεται ότι το έργο ανάπτυξης υποδομών στο Βασιλικό θα περιλαμβάνει πλωτή μονάδα αποθήκευσης και επαναεριοποίησης ΥΦΑ (FSRU), προβλήτα για την πρόσδεση της πλωτής μονάδας, αγωγό επί της προβλήτας και άλλες σχετικές υποδομές. Το Τερματικό ΥΦΑ έχει εξασφαλίσει συγχρηματοδότηση της κεφαλαιουχικής δαπάνης, από την ΕΕ και το χρηματοδοτικό πρόγραμμα για τη Διευκόλυνση Συνδέοντας την Ευρώπη (Connecting Europe Facility – CEF).

Τόσο η Δημόσια Επιχείρηση Φυσικού Αερίου (ΔΕΦΑ) όσο και η ΕΤΥΦΑ παραμένουν προσηλωμένες στην υλοποίηση του μεγαλύτερου στρατηγικού ενεργειακού έργου για την Κυπριακή Δημοκρατία, διασφαλίζοντας την ποιότητα των εργασιών μέσω της πρόσληψης εξειδικευμένων εμπειρογνωμόνων που θα παρακολουθούν την πορεία υλοποίησης του έργου.