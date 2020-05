Δ. Βαρλάμης: «Η JinkoSolar κατέχει μερίδιο στην ελληνική αγορά πολύ πάνω από 50%!»

now playing

Με έδρα την Κίνα, η JinkoSolar είναι από τις πρώτες εταιρείες σε πωλήσεις φωτοβολταϊκών πάνελ διεθνώς, με παγκόσμιο μερίδιο αγοράς 13%, ενώ έχει παραδώσει αθροιστικά μέχρι σήμερα 50GW φωτοβολταϊκών πλαισίων, σε πάνω από 80 χώρες.

Η JinkoSolar είναι ένας από τους μεγαλύτερους κατασκευαστές φωτοβολταϊκών πάνελ στον κόσμο. Εχει αναπτύξει μια πλήρως καθετοποιημένη αλυσίδα παραγωγής υψηλής αξίας φωτοβολταϊκών προϊόντων.

Εμείς συναντήσαμε τον διευθυντή πωλήσεων στη Νοτιοανατολική Ευρώπη της JinkoSolar και μέλος του Δ.Σ. του Συνδέσμου Εταιρειών Φωτοβολταϊκών (ΣΕΦ), Δημήτρη Βαρλάμη, ο οποίος μας μίλησε για την πορεία της εταιρείας διεθνώς, για την παρουσία της στην ελληνική αγορά, για ό,τι θα βοηθούσε στην περαιτέρω ανάπτυξη της αγοράς φωτοβολταϊκών, καθώς και πώς εκτιμά τις ρυθμίσεις για τα φωτοβολταϊκά που περιλαμβάνονται στο νέο περιβαλλοντικό νομοσχέδιο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

– Κ. Βαρλάμη, μπορείτε να μας πείτε λίγα λόγια για την πορεία της εταιρείας σας;

Η JinkoSolar με έδρα την Κίνα είναι μια πολυεθνική εταιρεία με πλήρως καθετοποιημένη παραγωγή: ingots, wafers, κυψελών και φυσικά φωτοβολταϊκών πλαισίων. Σε ό,τι αφορά στα φωτοβολταϊκά πλαίσια, η JinkoSolar για 4 συναπτά έτη αποτελεί τη μεγαλύτερη εταιρεία παραγωγής στον κόσμο, με παγκόσμιο μερίδιο αγοράς 13% και έχουμε παραδώσει αθροιστικά έως σήμερα 50GW φωτοβολταϊκών πλαισίων, σε πάνω από 80 χώρες. Η Jinko από το 2010 είναι εισηγμένη στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης (NYSE), επιτυγχάνει εξαιρετικά οικονομικά αποτελέσματα κάθε χρόνο και αξιολογείται από φορείς, όπως το Bloomberg και το PV-Tech.org, ως ο πιο φερέγγυος τραπεζικά (most bankable) παραγωγός φωτοβολταϊκών πλαισίων στον κόσμο. Επενδύουμε μεγάλα ποσά στην έρευνα και ανάπτυξη και θεωρούμαστε ο τεχνολογικός ηγέτης στην αγορά, καθώς ενσωματώνουμε στα πλαίσιά μας την κορυφαία τεχνολογία, προκειμένου να εξασφαλίσουμε τη μέγιστη παραγωγή ενέργειας ανά πλαίσιο. Παράλληλα, εφαρμόζουμε τις πιο αυστηρές ποιοτικές προδιαγραφές τόσο στον τρόπο παραγωγής των πλαισίων όσο και στην επιλογή των υλικών που ενσωματώνουμε στα πλαίσια μας. Για παράδειγμα, έχουμε σταθερές συνεργασίες με τους κορυφαίους στον κόσμο προμηθευτές εξαρτημάτων, όπως η DuPontTM και η Staubli (MC4). Ετσι μόνο μπορούμε να εξασφαλίσουμε την αδιάλειπτη και αξιόπιστη λειτουργία των φωτοβολταϊκών πλαισίων μας για τα επόμενα τουλάχιστον 30 χρόνια. Ακριβώς αυτά τα συγκριτικά πλεονεκτήματα προτιμούν οι στρατηγικοί πελάτες μας, όπως η Total-Eren, EDF, ENEL, ΜΕΤΚΑ EGN, Juwi, και άλλοι μεγάλοι ενεργειακοί όμιλοι και μας εμπιστεύονται στα έργα που κατασκευάζουν σε όλο τον κόσμο. Εχουμε το μεγαλύτερο μερίδιο αγοράς στις περισσότερες αγορές του κόσμου, αλλά και στην ελληνική αγορά, όπου έχουμε υπογράψει, εντός του 2020, συμβάσεις προμήθειας πλαισίων άνω των 400MW και εντός Ιουνίου αναμένουμε την υπογραφή τουλάχιστον 100MW επιπλέον. Οπως καταλαβαίνετε για την ελληνική πραγματικότητα, αυτά τα νούμερα μεταφράζονται σε μερίδιο αγοράς πολύ πάνω από 50%. Είμαστε πολύ περήφανοι που όλοι οι ισχυροί όμιλοι στον κλάδο στην Ελλάδα (Juwi, METKA EGN, Green Line Energy, Kiefer, ΚΑΥΚΑΣ κ.ά.), αλλά και μικρότερου μεγέθους πελάτες, όπως αγρότες, ενεργειακές κοινότητες και ιδιώτες επενδυτές, εμπιστεύονται την JinkoSolar ως στρατηγικό προμηθευτή πλαισίων για τα έργα τους.

– Ποια είναι τα σχέδια και οι στόχοι της εταιρείας για το επόμενο διάστημα;

Να συνεχίσουμε με τον ίδιο αμείωτο ρυθμό τη διείσδυση των προϊόντων της JinkoSolar στην ελληνική αγορά, καθώς η Ελλάδα έχει μπει στο στόχαστρο των μεγαλύτερων επενδυτικών ενεργειακών ομίλων, οι οποίοι αναπτύσσουν μεγάλης κλίμακας φωτοβολταϊκά πάρκα, τα οποία θα αντικαταστήσουν το μεγαλύτερο μέρος των λιγνιτικών μονάδων που βαίνουν προς απόσυρση εντός των επόμενων ετών.

Εργαζόμαστε ασταμάτητα, προκειμένου να παραγάγουμε τα αρτιότερα, τεχνολογικά προϊόντα με την μεγαλύτερη ενεργειακή απόδοση και ισχύ, να παραδώσουμε όλο και περισσότερα προϊόντα σε λιγότερο χρόνο και με τον πιο αξιόπιστο τρόπο, και τελικά να συμβάλουμε με καθοριστικό τρόπο στην πτώση των τιμών της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκά και να καταστήσουμε την ηλιακή ενέργεια μακράν την πιο συμφέρουσα πηγή παραγωγής ενέργειας σε σύγκριση με οποιαδήποτε άλλη μορφή ενέργειας.

– Στην αγορά που δραστηριοποιείστε υπάρχει έντονος ανταγωνισμός. Ποιο είναι το δικό σας ανταγωνιστικό πλεονέκτημα και ποιες νέες τεχνολογίες προωθείτε;

Επενδύουμε διαρκώς στην έρευνα και στην τεχνολογία, προκειμένου να αναπτύξουμε τεχνολογίες που καθιστούν τα προϊόντα μας τα κορυφαία στον κλάδο. Επίσης, τα τελευταία τρία χρόνια επενδύσαμε τεράστια κεφάλαια προκειμένου να κτίσουμε νέα εργοστάσια, να εκσυγχρονίσουμε τα υφιστάμενα και να αλλάξουμε την παραγωγή από πολυκρυσταλλικά πλαίσια σε μονοκρυσταλλικά υψηλής απόδοσης. Ενσωματώσαμε τεχνολογίες, όπως Mono Perc, Half cell, Tiling Ribbon, N-Type, Bifacial, και μεγαλώσαμε τις διαστάσεις των wafers και κυψελών, προκειμένου να παράγουμε μαζικά πλαίσια, με ισχύ πολύ άνω των 500Wp! Σκεφθείτε ότι μόλις πέρυσι η ανώτερη ισχύς πλαισίου ήταν 400Wp. Στις 15 Μαΐου η JinkoSolar σε μια παγκόσμια διαδικτυακή παρουσίαση, λάνσαρισε την τεχνολογία Tiling Ribbon TR και μια νέα σειρά πλαισίων με ονομασία Tiger Pro για την μετάβαση στην γκάμα των πλαισίων με ισχύ 500Wp+. Ως το πρώτο φωτοβολταϊκό πάνελ 530-580Wp που αυξάνει την απόδοση 21,4%, το Tiger Pro περιγράφεται ως το πιο ισχυρό πάνελ παγκοσμίως που εμπορεύεται και είναι ανώτερο από οποιαδήποτε άλλο πλαίσιο στην αγορά. Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, τον τελευταίο χρόνο κτίσαμε μια εξαιρετική στρατηγική συνεργασία με την Cosco, καθώς αποφασίσαμε να επιλέξουμε την Ελλάδα ως την δεύτερη πύλη εισόδου των προϊόντων μας στην Ευρώπη, μέσω του Λιμένα Πειραιά. Η ολοκληρωμένη και υψηλού επιπέδου υπηρεσία που μας παρέχει η Cosco, με τη μεταφορά των προϊόντων μας από την Κίνα σε μόλις 18 ημέρες στο λιμάνι Πειραιά και κατόπιν παράδοση επιτόπου του έργου (DDP incoterms), μέσω πιστοποιημένων αποθηκών, προσφέρει προστιθέμενη αξία στην πώληση των πλαισίων μας και μας δίνει τη δυνατότητα να εξυπηρετήσουμε καλύτερα και πιο αξιόπιστα τους πελάτες μας.

– Πώς κρίνετε την ελληνική αγορά φωτοβολταϊκών και τι πιστεύετε ότι θα μπορούσε να βοηθήσει στην περαιτέρω ανάπτυξή της;

Η ελληνική αγορά φωτοβολταϊκών έκανε ένα νέο ξεκίνημα τα τελευταία δύο χρόνια, μετά από μια πενταετή περίοδο επενδυτικής ανομβρίας. Το νέο και ενδιαφέρον στοιχείο αυτής της επανεκκίνησης είναι ότι έχουμε, για πρώτη φορά, παρουσία μεγάλων παικτών (εγχώριων και διεθνών) που αλλάζουν τους όρους του παιχνιδιού και οδηγούν σε σημαντικές μειώσεις των τιμών, με τις οποίες αμείβονται τα μεγάλα φωτοβολταϊκά έργα, κάτι που δεν επιβαρύνει τον Ειδικό Λογαριασμό ΑΠΕ και είναι προς όφελος των καταναλωτών. Αν και η υγειονομική κρίση έβαλε ένα προσωρινό φρένο σε αυτή την επανεκκίνηση, είμαστε αισιόδοξοι ότι σύντομα η αγορά θα επιταχύνει και πάλι. Υπάρχει έντονο επενδυτικό ενδιαφέρον, υπάρχει πλέον ένας μακροχρόνιος ενεργειακός σχεδιασμός που προβλέπει κατ’ ελάχιστο 5 νέα γιγαβάτ φωτοβολταϊκών ως το 2030, ενώ το θεσμικό πλαίσιο εκσυγχρονίζεται, προκειμένου να εγγυηθεί λιγότερο πολύπλοκες αδειοδοτικές διαδικασίες. Η περαιτέρω απλούστευση και η επιτάχυνση των αδειοδοτικών διαδικασιών είναι το κλειδί για να γίνει σύντομα η Ελλάδα ενεργειακά αυτάρκης, με παραγωγή εξαιρετικά φθηνής ηλεκτρικής ενέργειας και με μηδενικούς ρύπους.

– Τέλος, πώς εκτιμάτε τις ρυθμίσεις για τα φωτοβολταϊκά που περιλαμβάνονται στο νέο περιβαλλοντικό νομοσχέδιο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας;

Θεωρώ πως είναι θετικές σε ότι αφορά στις ΑΠΕ. Με το Ν.4685/2020, επήλθε μία σημαντική αλλαγή, αφού καταργήθηκε η άδεια παραγωγής και αντικαταστάθηκε με τη βεβαίωση παραγωγού ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ, κάτι που ο κλάδος των φωτοβολταϊκών διεκδικούσε εδώ και χρόνια. Επιπλέον, ο νόμος αυτός περιλαμβάνει τον δραστικό περιορισμό των στοιχείων και δικαιολογητικών που συνοδεύουν το αίτημα, τον καθορισμό συγκεκριμένων οροσήμων στις υποχρεώσεις του φορέα του σταθμού για την αδειοδοτική ωρίμανση του αιτήματος, την ύπαρξη ειδικής διαδικασίας για επικαλύψεις αιτημάτων και για ειδικά έργα, απλουστευμένες διαδικασίες τροποποίησης της βεβαίωσης παραγωγού, τη δυνατότητα συνενώσεων/διαιρέσεων βεβαιώσεων παραγωγού, καθώς και βελτιώσεις της περιβαλλοντικής αδειοδότησης έργων ΑΠΕ.

Γεννημένος στην Θεσσαλονίκη το 1970, σπούδασε Ηλεκτρολόγος Μηχανικός στην Πολυτεχνική Σχολή Ξάνθης του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης και έχει μεταπτυχιακό τίτλο Σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA) από την ΕΕΔΕ. Ως υπεύθυνος μηχανικός σε κατασκευαστικές εταιρείες, συμμετείχε στην κατασκευή μεγάλων έργων κυρίως φυσικού αερίου και από το 2010 ασχολείται με την εμπορία φωτοβολταϊκών πλαισίων. Το 2013 εντάχθηκε στην ομάδα της JinkoSolar και έχει τη θέση του head of sales in South Eastern Europe. Είναι, επίσης, μέλος του Δ.Σ. του Συνδέσμου Εταιρειών Φωτοβολταϊκών (ΣΕΦ). Είναι παντρεμένος με την Ντόλλυ-Θεοδώρα Κυλπάση και έχει δύο παιδιά τον Γιάννη και την Μελίνα.