Το νέο διοικητικό συμβούλιο του ΑΔΜΗΕ

Ο Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας ανακοίνωσε τη μεταβολή της σύνθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου του.

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με την από 15.07.2020 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, εξελέγησαν ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου οι κ.κ. Σταύρος Ιγνατιάδης του Εμμανουήλ και Αντώνιος Ασπράς του Εμμανουήλ σε αντικατάσταση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου κ.κ. Δημοσθένη Παπασταμόπουλου και Ιωάννη Καμπούρη. Η θητεία των νέων μελών του ΔΣ είναι τριετής.

Το Διοικητικό Συμβούλιο, υπό τη νέα του σύνθεση, ανασυγκροτήθηκε σε σώμα στις 21.07.2020 ως ακολούθως:

Μανούσος Μανουσάκης του Γεωργίου, Πρόεδρος ΔΣ και Διευθύνων Σύμβουλος

Ιωάννης Μάργαρης του Διονυσίου, Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος ΔΣ

Xinghua Shi του Laishui Shi, Μέλος ΔΣ και Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος

Hong Li του Minlin Li, Μέλος ΔΣ

Yunpeng He του Jin He, Μέλος ΔΣ

Ιάσων Ρουσόπουλος του Παναγιώτη, Μέλος ΔΣ

Σταύρος Ιγνατιάδης του Εμμανουήλ, Μέλος ΔΣ

Αντώνιος Ασπράς του Εμμανουήλ, Μέλος ΔΣ

Φώτιος Νικολόπουλος του Δημητρίου, Μέλος ΔΣ – Εκπρόσωπος των εργαζομένων

Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του ΑΔΜΗΕ, κ. Μάνος Μανουσάκης, δήλωσε σχετικά: «Η Διοίκηση του ΑΔΜΗΕ καλωσορίζει τα νέα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους εύχεται καλή επιτυχία στα νέα τους καθήκοντα. Ευχαριστεί, επίσης, θερμά τα απερχόμενα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την προσφορά και την αφοσίωσή τους καθ’ όλη τη διάρκεια της θητείας τους στον Διαχειριστή».

ΑΝΤΩΝΗΣ ΑΣΠΡΑΣ -Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου ΑΔΜΗΕ ΑΕ

Ο κ. Αντώνης Ασπράς είναι σύμβουλος επιχειρήσεων με ειδίκευση στη στρατηγική και την αναδιοργάνωση εταιρειών. Διαθέτει πολυετή εμπειρία σε ανώτερες διοικητικές θέσεις εγχώριων και ξένων τραπεζικών ιδρυμάτων όπως η Τράπεζα Πειραιώς, η Citibank, και η Eurobank. Στην τελευταία, διατέλεσε στέλεχος της Γενικής Διεύθυνσης Στρατηγικής Ομίλου από το 2014 έως το 2016. Επίσης, έχει εργαστεί από το 2008 έως το 2014 στην εταιρεία συμβούλων PwC στην Αμερική και την Ελλάδα όπου έχει υλοποιήσει μεγάλα έργα στρατηγικού και λειτουργικού μετασχηματισμού σε εταιρείες του χρηματοοικονομικού τομέα και του real estate. Διαθέτει πτυχίο (ΒΑ) στη Χρηματοοικονομική Επιστήμη από το City University της Νέας Υόρκης καθώς και MBA από το New York Institute of Technology της Νέας Υόρκης. Έχει παρακολουθήσει σπουδές στη Στρατηγική εταιρειών στο Harvard University και συμμετείχε σε πρόγραμμα κατάρτισης στο Yale School of Management.

ΣΤΑΥΡΟΣ ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ– Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου ΑΔΜΗΕ ΑΕ

Ο κ. Σταύρος Ιγνατιάδης είναι πτυχιούχος του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (πρώην ΑΣΟΕΕ) με εκτενή συμβουλευτική εμπειρία. Έχει συμμετάσχει σε σημαντικά projects του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. Ενδεικτικά αναφέρονται οι φορείς ΕΑΒ Α.Ε., ΟΣΕ Α.Ε., ΕΥΔΑΠ ΑΕ, ΔΕΗ ΑΕ, Υπουργείο Παιδείας, Υπουργείο Εσωτερικών και Δημόσιας Διοίκησης, καθώς και οι εταιρείες Generali Hellas S.A, της Edams Technologies Ltd Κύπρου, Boehringer Ingelheim Hellas S.A. κ.α. Από τον Απρίλιο 2007 έως τον Μάιο 2010 διετέλεσε Διευθύνων Σύμβουλος στην εταιρεία ΕΛΤΑ Courier Α.Ε. και από τον Απρίλιο 2013 έως τον Ιούλιο 2016 Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος στην ίδια εταιρεία. Στη διάρκεια της σταδιοδρομίας του έχει χρηματίσει σε θέσεις ανώτατης διοίκησης σε εταιρείες όπως ERGO ΑΕ, BRAINSTORMING BUSINESS CONSULTANTS, GALA ΑΕ, IZMIR METALPLASTIK SA, VELLUM SA (partner), ESTIMATE CONSULTING (partner), ΘΕΡΜΙΣ ΑΒΕΕ κ.α. Υπήρξε ιδρυτικό μέλος και μέλος της Γενικής Συνέλευσης της Actionaid Hellas καθώς και Γενικός Γραμματέας και μέλος του Εκτελεστικού Συμβουλίου της Ελληνικής Εθνικής Επιτροπής της UNICEF. Μιλάει Αγγλικά και Τουρκικά.