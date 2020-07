Προώθηση της ηλεκτροκίνησης από το ΚΑΠΕ

Το ΚΑΠΕ δημιούργησε μία ομάδα εργασίας, την «EMOBICITY», για την ενίσχυση της ηλεκτροκίνησης στη Ελλάδα.

Μια νέα ομάδα εργασίας, η «EMOBICITY», δημιουργήθηκε από το ΚΑΠΕ με στόχο την ενίσχυση της ηλεκτροκίνησης στη χώρα. Το αντικείμενο της «EMOBICITY», που συνεστήθη στο πλαίσιο υλοποίησης του ομώνυμου έργου του ΚΑΠΕ, αφορά στην ανάλυση του υφιστάμενου θεσμικού πλαισίου για την ηλεκτροκίνηση, τον εντοπισμό των προβλημάτων εφαρμογής του, την αναζήτηση καλών πρακτικών, καθώς και προτάσεις βελτίωσης στη νομοθεσία για τον εξηλεκτρισμό των μεταφορών.

Στη σύνθεση της ομάδας EMOBICITY περιλαμβάνονται εκπρόσωποι των Υπουργείων Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Οικονομικών και Υποδομών και Μεταφορών, του Διαχειριστή Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας, του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και του ΚΑΠΕ. Αξίζει να σημειωθεί ότι τα μέλη της EMOBICITY είναι ταυτόχρονα και μέλη της Διυπουργικής Επιτροπής για την «Προώθηση της Ηλεκτροκίνησης στην Ελληνική επικράτεια», που συστάθηκε με Κοινή Υπουργική Απόφαση το 2019.

Κατά συνέπεια, το έργο EMOBICITY ενημερώνει για τα ευρήματά του άμεσα τους καθ’ ύλην αρμόδιους, στο πλαίσιο της ανταλλαγής τεχνογνωσίας, εμπειριών και καλών πρακτικών. Κρίσιμες πληροφορίες από άλλες ευρωπαϊκές χώρες, όπως προγράμματα επιδοτήσεων απόκτησης ηλεκτρικών οχημάτων στον δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα, φορολογικές ελαφρύνσεις και απαλλαγές, παροχή μη οικονομικών κινήτρων, χαρακτηριστικά λειτουργίας υποδομών φόρτισης, μοντέλα τιμολόγησης του ηλεκτρικού ρεύματος για τη φόρτιση οχημάτων, εξειδίκευση περιφερειακών επιχειρησιακών προγραμμάτων, κ.λπ., συζητούνται με τους υπεύθυνους για τη χάραξη πολιτικής σε πρώτο χρόνο και αξιοποιούνται, συμβάλλοντας στη βελτίωση του θεσμικού πλαισίου για την προώθηση της ηλεκτροκίνησης σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο.

Το έργο EMOBICITY – ‘Increase of energy efficiency by Electric MOBIlity in the CITY’ συντονίζεται από το ΚΑΠΕ και χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση – Interreg Europe και Εθνικούς Πόρους. Αντικείμενό του είναι η βελτίωση των Εθνικών και Περιφερειακών Πλαισίων Πολιτικής σε 5 Ευρωπαϊκές Χώρες (Γερμανία, Κροατία, Πορτογαλία, Ρουμανία, & Ελλάδα), με στόχο την προώθηση της ηλεκτροκίνησης.