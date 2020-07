Το πρώτο ηλεκτρικό Honda έρχεται στην Ελλάδα

now playing

now playing

now viewing

Το πρώτο αμιγώς ηλεκτρικό αυτοκίνητο της Honda από τον Σεπτέμβριο στην ελληνική αγορά

Το νέο Honda e αναμένεται να ξεκινήσει τις πωλήσεις του στην Ελλάδα τον Σεπτέμβριο του 2020, μία άφιξη που συμπίπτει με την εφαρμογή του νέου περιβαλλοντικού νόμου ο οποίος παρέχει επιδότηση, ύψους έως 6.000 ευρώ, για την αγορά αμιγώς ηλεκτρικού οχήματος (BEV).

Διαθέσιμο σε δύο εκδόσεις, την βασική και την Advance, οι τιμές του πολυαναμενόμενου Honda e, διαμορφώνονται στα 30.186€ τελική λιανική τιμή με επιδότηση για τη βασική έκδοση και στα 34.274€ τελική λιανική τιμή με επιδότηση για την έκδοση Advance.

Πιο αναλυτικά:

Model Λιανική Προ Φόρων Ανώτατη Λιανική Τιμή Επιδότηση Τελική Λιανική Τιμή με επιδότηση Honda e 29.024 35.990 20% – 5.804 30.186 Honda e Advance 16’’ 31.444 38.990 15% – 4.716 34.274 Honda e Advance 17’’ 31.444 38.990 15% – 4.716 34.274

Εισαγωγή: Honda e, η επόμενη γενιά ηλεκτρικού αυτοκινήτου της Honda

Το Honda e ενσαρκώνει το όραμα της μάρκας για άνετες μετακινήσεις στην πόλη

Ξεχωριστό στυλ με καθαρή, μινιμαλιστική εμφάνιση – σχεδιασμένο χωρίς συμβιβασμούς

Πίσω κίνηση, ανεξάρτητη πίσω ανάρτηση και κατανομή βάρους 50:50 αποτελούν συστατικά μιας δυναμικής συμπεριφοράς

Τεχνολογία φιλική προς το χρήστη εντάσσει το αυτοκίνητο στην πολυάσχολη ζωή του

Η βιομηχανία αυτοκινήτου αλλάζει ταχύτερα από οποιαδήποτε άλλη στιγμή στην ιστορία της, με νέες τάσεις και τεχνολογίες που διαμορφώνουν μια εντελώς νέα μορφή αυτοκίνησης. Η Honda προβλέπει ότι μέχρι το 2030 η εξέλιξη των αυτοκινήτων θα είναι επικεντρωμένη στον εξηλεκτρισμό, την αυτοματοποίηση και τις υπηρεσίες. Περιβαλλοντικά θέματα, όπως η κλιματική αλλαγή, απαιτούν πιο ‘καθαρές’ μεταφορές και επιταχύνουν τον εξηλεκτρισμό των αυτοκινήτων.

Η Honda αναγνωρίζει ότι η τεχνολογία προοδεύει ραγδαία με την ανάπτυξη συστημάτων αυτόνομης οδήγησης και εφαρμογών τεχνητής νοημοσύνης και στο πλαίσιο αυτό, η σχέση των πελατών με τα αυτοκίνητά τους εξελίσσεται. Οι πελάτες επιθυμούν υψηλότερο επίπεδο συνδεσιμότητας ανάμεσα στο αυτοκίνητο και τις συνήθεις ηλεκτρονικές συσκευές τους και, κατ’ επέκταση, τον έξω κόσμο. Σύμφωνα με αυτή την ανθρωποκεντρική προσέγγιση της βιομηχανίας αυτοκινήτου, οι πελάτες αντιμετωπίζουν την έννοια της μετακίνησης ως μία υπηρεσία στην οποία έχουν δυνατότητα πρόσβασης και όχι ως ένα προϊόν της ιδιοκτησίας τους.

Το κόμπακτ, πλήρως ηλεκτρικό Honda e είναι εμπνευσμένο από το όραμα της Honda για το 2030, και την επιθυμία της να βελτιώσει το περιβάλλον κυρίως σε πολυσύχναστες αστικές περιοχές. Σχεδιασμένο εξ αρχής για να προσφέρει ένα πακέτο ιδανικό για το περιβάλλον της σύγχρονης πόλης, το νέο Honda e εκφράζει άριστα την ανθρωποκεντρική φιλοσοφία της μάρκας.

Το Honda e εμφανίστηκε για πρώτη φορά σε μορφή πρωτοτύπου το 2017 ως ‘Urban EV’. Ακολούθησε το μοντέλο προ-παραγωγής Honda e Prototype, το οποίο έτυχε ενθουσιώδους υποδοχής στο διεθνές Σαλόνι Αυτοκινήτου της Γενεύης 2019. Το μοντέλο παραγωγής έκανε την παγκόσμια πρεμιέρα του στην Έκθεση Αυτοκινήτου της Φρανκφούρτης 2019.

Το κόμπακτ EV διαθέτει προηγμένη τεχνολογία και εξελιγμένη έξυπνη συνδεσιμότητα για να μπορούν οι επιβάτες να ακολουθούν τις τάσεις της εποχής. Το Honda e θέτει νέα τεχνολογικά πρότυπα στην κατηγορία συμπαγών EV, με διαισθητικές υπηρεσίες infotainment και συνδεδεμένες εφαρμογές που ενσωματώνονται στο σύγχρονο τρόπο ζωής μέσω δύο οθονών αφής, του ψηφιακού βοηθού Honda Personal Assistant ή της εφαρμογής smartphone My Honda+.

Το ενσωματωμένο σύστημα τεχνητής νοημοσύνης Honda Personal Assistant (HPA) ‘μαθαίνει’ με την πάροδο του χρόνου να αναγνωρίζει καλύτερα τη φωνή του οδηγού, με αποτέλεσμα να απαντά με μεγαλύτερη ακρίβεια και να συνδέει ευκολότερα το όχημα και τον οδηγό στο σύγχρονο τρόπο ζωής. Η προηγμένη τεχνολογία απλουστεύει την οδηγική εμπειρία με ένα ψηφιακό σύστημα που επιτρέπει ασφαλή πρόσβαση στο αυτοκίνητο μέσω smartphone και με σύστημα εισόδου χωρίς κλειδί το οποίο ξεκλειδώνει, συνδέει και προετοιμάζει το Honda e για εκκίνηση όποτε ο οδηγός πλησιάζει το αυτοκίνητο.

Σχεδιασμένο χωρίς συμβιβασμούς και με έμφαση στη λειτουργικότητα και χρηστικότητα, το Honda e χαρακτηρίζεται από μία λεία, κομψή και αεροδυναμική εμφάνιση. Από τα ιδιαίτερα εμπρός και πίσω φωτιστικά σώματα LED και το κομψό κρυστάλλινο κάλυμμα της θύρας φόρτισης, μέχρι τις καθαρές γραμμές και τις λείες επιφάνειες που βελτιστοποιούν την αεροδυναμική απόδοση και την απουσία θορύβων, το Honda e επαναπροσδιορίζει την ταυτότητα ενός μικρού Honda για μία νέα εποχή στην αστική μετακίνηση.

Εμφατικά στοιχεία αυτής της σχεδιαστικής φιλοσοφίας είναι το Side Camera Mirror System (SCMS) που αντικαθιστά τους παραδοσιακούς εξωτερικούς καθρέπτες με συμπαγείς κάμερες, οι οποίες προβάλλουν live εικόνες σε δύο οθόνες έξι ιντσών μέσα στο αυτοκίνητο. Η τεχνολογία των καμερών, που αποτελεί πρωτιά στην κόμπακτ κατηγορία, προσφέρει σημαντικά οφέλη στους τομείς της ασφάλειας, αεροδυναμικής και χωροταξίας.

Σε αρμονία με το απλό και απέριττο εξωτερικό, στο εσωτερικό χρησιμοποιούνται κομψά, σύγχρονα υλικά που συνθέτουν ένα χαλαρό περιβάλλον και άνετο περιβάλλον, όπου οι επιβάτες μπορούν να απομονώνονται από τη θορυβώδη ζωή της πόλης. Το μεγάλο μεταξόνιο προσφέρει ευρυχωρία εφάμιλλη με αυτή των αυτοκινήτων μεγαλύτερης κατηγορίας, ενώ η ευκολία εισόδου/εξόδου ενισχύει την αίσθηση άνεσης του εσωτερικού.

Το Honda e προσφέρει την πιο ολοκληρωμένη γκάμα βοηθημάτων οδηγού στην κατηγορία του, για μέγιστη ασφάλεια όταν κινείται σε πολυσύχναστους δρόμους. Τρεις νέες τεχνολογίες που αναβαθμίζουν την ασφάλεια του Honda e είναι οι εξής: Collision Mitigation Throttle Control, που αποτρέπει την απότομη εκκίνηση προς τα εμπρός ή με όπισθεν αν υπάρχει κάποιο εμπόδιο, Low Speed Brake Function που εφαρμόζει πίεση πέδησης έκτακτης ανάγκης κατά την οδήγηση με χαμηλή ταχύτητα και Lead Car Departure Notification System που ειδοποιεί τον οδηγό όταν το προπορευόμενο όχημα αρχίσει να κινείται.

Ένα ακόμα νέο στοιχείο είναι το Honda Parking Pilot που παρέχει περαιτέρω υποστήριξη στον οδηγό, παρακολουθώντας χώρους στάθμευσης και επισημαίνει στις οθόνες HMI μία κατάλληλη θέση για να ξεκινήσει η υποβοήθηση στάθμευσης.

Η νέα πλατφόρμα για EV έχει σχεδιαστεί για απολαυστικές και αβίαστες ηλεκτρικές επιδόσεις με εξαιρετικά χαρακτηριστικά οδήγησης σε περιβάλλον πόλης. Ένας ισχυρός ηλεκτροκινητήρας, συμπαγείς διαστάσεις, κύκλος στροφής 4,3m, κατανομή βάρους 50:50 και χαμηλό κέντρο βάρους χαρίζουν στο αυτοκίνητο ένα σπορ και δυναμικό χαρακτήρα. Το αποτέλεσμα είναι μία αθόρυβη, ομαλή και απολαυστική οδήγηση με άμεση επιτάχυνση για άνετη οδήγηση σε κυκλοφοριακά επιβαρυμένους δρόμους. Εκτός από το Single Pedal Control, το Honda e also έχει δύο προγράμματα λειτουργίας (drive modes) Normal, για άνετη, αθόρυβη οδήγηση στην πόλη και Sport, για ταχύτερη απόκριση.

Το Honda e διατίθεται σε δύο εκδόσεις – το Honda e προσφέρει αυτονομία 222 km (WLTP), με πλήρη στάνταρ εξοπλισμό. Το Honda e Advance διατίθεται με δυνατότητα επιλογής από ζάντες αλουμινίου 16” ή 17”, αυξημένη ισχύ ηλεκτροκινητήρα και Centre Camera Mirror System, το οποίο αναμεταδίδει μία εικόνα από μία κεντρική κάμερα στην οθόνη του κεντρικού καθρέπτη. Άλλες αναβαθμίσεις περιλαμβάνουν ένα ισχυρότερο ηχοσύστημα, θερμαινόμενο παρμπρίζ και τιμόνι και τον έξυπνο βοηθό στάθμευσης Honda Parking Pilot.

Το προηγμένο σύστημα ηλεκτροκίνησης χρησιμοποιεί αξιόπιστες τεχνολογίες της Honda με ικανότητα ταχείας φόρτισης για τις απαιτήσεις των καθημερινών μετακινήσεων. Η υψηλής χωρητικότητας μπαταρία 35,5 kWh προσφέρει αυτονομία 222 km (WLTP), με το 80% της πλήρωσης να επιτυγχάνεται σε μόλις 30 λεπτά ταχείας φόρτισης. Ένα μοναδικό σύστημα θερμικής διαχείρισης βελτιστοποιεί τη φόρτιση της μπαταρίας στις υψηλές και χαμηλές θερμοκρασίες, ώστε το αυτοκίνητο να διατηρεί τη βέλτιστη αυτονομία, επιτρέποντας παράλληλα συχνότερες ταχείες φορτίσεις DC.

Το Honda e βρίσκεται στην αιχμή του δόρατος της στρατηγικής ‘Electric Vision’ για την Ευρώπη, που αντιπροσωπεύει τη δέσμευση για μία πιο βιώσιμη γκάμα μοντέλων. Αυτή τη τολμηρή φιλοδοξία της Honda θέλει όλα τα mainstream μοντέλα της μάρκας να έχουν εξηλεκτριστεί στην Ευρώπη μέχρι το 2022, τρία χρόνια νωρίτερα από το στόχο που είχε τεθεί για το 2025, επιβεβαιώνοντας την αυτοπεποίθηση της μάρκας στην αξιόπιστη ηλεκτρική και υβριδική τεχνολογία των συστημάτων της.

Στο πλαίσιο αυτού του επιταχυνόμενου σχεδίου, 6 εξηλεκτρισμένα μοντέλα θα λανσαριστούν τους επόμενους 36 μήνες, μεταξύ των οποίων το Honda e, το νέο αποκλειστικά υβριδικό Jazz, ένα κομψό SUV και ένα ακόμα ηλεκτρικό όχημα με μπαταρία. Το νέο λογότυπο της Honda ‘e: Technology’ θα συγκεντρώσει όλα τα εξηλεκτρισμένα προϊόντα της υπό την ομπρέλα μιας κοινής παγκόσμιας ονομασίας. Πριν τον ευρωπαϊκό στόχο εξηλεκτρισμού για το 2022, η Honda θα επεκτείνει τη χρήση του υβριδικού συστήματος δύο μοτέρ e:HEV σε ολόκληρη τη γκάμα οχημάτων Honda στην Ευρώπη, ξεκινώντας με την επόμενη γενιά Jazz, που θα διατίθεται από το καλοκαίρι του 2020.

Το όραμα της Honda για βιώσιμη παροχή ενέργειας στο μέλλον, ενσωματώνει αστικές λύσεις φόρτισης, οικιακούς ηλεκτρικούς φορτιστές και εμπορικές ενεργειακές υπηρεσίες. Το σύστημα Honda Power Charger αποτελεί τη νέα οικιακή λύση φόρτισης της Honda. Πέραν του ότι προσφέρει ταχεία, αξιόπιστη φόρτιση στο σπίτι, θα συνδέεται άμεσα με ηλεκτροκίνητα μοντέλα Honda και θα κρατά τους ιδιοκτήτες συνδεδεμένους μέσω του smartphone τους.

Χαρακτηριστική, σύγχρονη εξωτερική σχεδίαση με καθαρές γραμμές και λείες επιφάνειες

Το Honda e αναθεωρεί την ταυτότητα ενός μικρού Honda, με μία απλή, ξεχωριστή σχεδίαση που αποτυπώνει στοιχεία ενός σύγχρονου τρόπου ζωής

Μοντέρνο στυλ με μινιμαλιστική εμφάνιση – σχεδιασμένο χωρίς συμβιβασμούς

Για πρώτη φορά στην κατηγορία κρυμμένες λαβές στις πόρτες και Side Camera Mirror System δημιουργούν ένα απέριττο προφίλ

Καθαρές γραμμές και λείες επιφάνειες (χωρίς προεξοχές) βελτιστοποιούν την αεροδυναμική απόδοση και αθόρυβη λειτουργία

Το Honda e υιοθετεί μία απλή σχεδίαση που επαναπροσδιορίζει το χαρακτήρα και την αισθητική ενός μικρού Honda, αντανακλώντας διακριτικά το DNA των προκατόχων του. Σχεδιασμένο χωρίς συμβιβασμούς με έμφαση στη λειτουργικότητα και ευχρηστία, το αποτέλεσμα είναι ένα απλό, καθαρό εξωτερικό με μοναδικό στυλ.

Καλοσχηματισμένες γραμμές που εκτείνονται από το καπό μέχρι το πανοραμικό παρμπρίζ και τις κολόνες Α συνθέτουν ομαλές κρυστάλλινες επιφάνειες, ενώ η απουσία πλαισίων παραθύρων τονίζει το μοντέρνο, καθαρό προφίλ του αμαξώματος. Η θέση των συμπαγών πλαϊνών καμερών καταργεί την ανάγκη εκτροπής της ροής αέρα και απορροής του νερού της βροχής από τα πλευρά του αυτοκινήτου, εξαλείφοντας τη συνηθισμένη εξοχή μεταξύ κολόνων και κρυστάλλων.

Στην εικόνα του καθαρού προφίλ συμβάλλουν οι λαβές θυρών που δεν εξέχουν, ενώ αναδύονται από το πλάι του αυτοκινήτου καθώς ο οδηγός πλησιάζει με το τηλεχειριστήριο ή ενεργοποιεί το ψηφιακό κλειδί μέσω της εφαρμογής για smartphone My Honda+. Οι πίσω χειρολαβές (που επίσης δεν εξέχουν) είναι ενσωματωμένες στην κολόνα C, ώστε να διατηρούνται οι λείες εξωτερικές επιφάνειες. Τόσο οι αναδυόμενες λαβές θυρών όσο και το Side Camera Mirror System (SCMS – βλέπε Κεφάλαιο 5 για περισσότερες πληροφορίες) είναι μοναδικά χαρακτηριστικά για όχημα της κατηγορίας. Στο πλαίσιο της αεροδυναμικής σχεδιαστικής φιλοσοφίας, οι κεραίες ραδιοφώνου, GPS και κινητής τηλεφωνίας είναι ενσωματωμένες στο πάνω άκρο του πίσω παρμπρίζ.

Μαύρα πάνελ με μοναδικά κοίλα προφίλ – στο εμπρός και πίσω τμήμα ανάμεσα στα φώτα – αποτελούν στοιχεία ταυτότητας του Honda e. Η σχολαστική προσοχή στη λεπτομέρεια είναι εμφανής στα στρογγυλά φωτιστικά σώματα που αναδεικνύουν τη συνολική, απλή καθαρή σχεδίαση και συμβάλλουν στην ‘ανθρώπινη φυσιογνωμία’ του αυτοκινήτου. Τα στρογγυλά φώτα – μία μοντέρνα εκδοχή κλασικών φώτων – συνδυάζει ελκυστική εμφάνιση με λειτουργικότητα. Ένας μοναδικός συνδυασμός φώτων ‘τρία σε ένα’ μπροστά περιλαμβάνει ένα δακτύλιο φώτων ημέρας, φλας και προβολέα μεγάλης σκάλας στο κέντρο.

Με 12 LED ανά δακτύλιο, επιτυγχάνονται πολλαπλές λειτουργίες φωτισμού, όπως μία αλληλουχία φώτων που υποδέχεται τον οδηγό μόλις φτάνει στο αυτοκίνητο. Μία παρόμοια φιλοσοφία πίσω δημιουργεί μία σχεδιαστική συνοχή με τα φώτα πορείας, φρένων και φλας να ενσωματώνονται σε μία μονάδα.

Ενισχύοντας τη σχεδιαστική φιλοσοφία που δίνει έμφαση στη λειτουργικότητα, η προηγμένη θύρα φόρτισης του αυτοκινήτου είναι κεντρικά τοποθετημένη στο καπό για ευκολία και από τις δύο πλευρές του αυτοκινήτου. Το κάλυμμα κατασκευάζεται από κρύσταλλο υψηλής αντοχής και αποπνέει ποιότητα και στυλ. Η θύρα που ελέγχεται μέσω του τηλεχειριστηρίου ή της εφαρμογής My Honda+, είναι σχεδιασμένη προσεκτικά για ομαλό άνοιγα και βελτιστοποιημένη για καθημερινή άνεση. Ο φωτισμός LED που είναι ορατός μέσα από το κομψό κάλυμμα υποδέχεται τον οδηγό φτάνοντας στο αυτοκίνητο και γίνεται μπλε κατά τη διάρκεια της φόρτισης, ή κόκκινος εάν το σύστημα φόρτισης ανιχνεύσει σφάλμα.

Κάτω από το αμάξωμα βρίσκεται μία νέα πλατφόρμα ειδική για EV συμπαγών διαστάσεων. Το χαμηλωμένο, μυώδες αμάξωμα που τονίζεται από τους μεγάλους θόλους που φιλοξενούν φαρδιές ζάντες και ελαστικά – προσδίδει μία σπορ, δυναμική πινελιά στην απλή, καθαρή εξωτερική σχεδίαση.

Η ζάντα αλουμινίου 16 ιντσών για τη βασική έκδοση Honda e είναι ελαφριά και απλή στιλιστικά, με ένα μεγάλο κεντρικό καπάκι που καλύπτει τα μπουλόνια και λιτές, ευθείες ακτίνες. Η ζάντα 17” που διατίθεται προαιρετικά για το Honda e Advance προσθέτει μία μοναδική διχρωμία με ειδικά σχεδιασμένα καλύμματα τα οποία κρύβουν το δισκόφρενο και τις δαγκάνες, αναδεικνύοντας περαιτέρω την σχεδιαστική καθαρότητα του αυτοκινήτου.

Μοντέρνα σχεδίαση εσωτερικού με απλή, μινιμαλιστική αισθητική και υλικά υψηλής ποιότητας για μία πολυτελή εμπειρία ταξιδιού

Κομψά, σύγχρονα υλικά και ποιοτικές υφασμάτινες επενδύσεις τύπου melange δημιουργούν μία αίσθηση σαλονιού

Άνετη καμπίνα προσφέρει ευρυχωρία εφάμιλλη των μοντέλων μεγαλύτερης κατηγορίας

Πρακτική χωροταξία σχεδιασμένη με γνώμονα τον οδηγό και τους επιβάτες για βέλτιστη εργονομία

Το απλό και ‘καθαρό’ εξωτερικό στυλ συνεχίζεται στην άνετη καμπίνα που είναι φτιαγμένη με σύγχρονα, κομψά υλικά και αποπνέει μία μοντέρνα αίσθηση. Το μεγάλο μεταξόνιο αποτελεί τη βάση για την ευρυχωρία επιβατών που είναι εφάμιλλη αυτοκινήτων μεγαλύτερης κατηγορίας, με ευκολία εισόδου/εξόδου που συμβάλει στο ‘ευάερο’ περιβάλλον.

Οι οριζόντιες γραμμές των οθονών αφής LCD πλήρους πλάτους (βλέπε κεφάλαιο 5 για περισσότερες πληροφορίες) επιτείνουν την αίσθηση ευρυχωρίας, με άπλετη ορατότητα χάρη στο πανοραμικό παρμπρίζ. Επιπλέον, το μάκτρο του υαλοκαθαριστήρα είναι κρυμμένο για να μην εμποδίζει την ορατότητα.

Το άνετο, τετραθέσιο εσωτερικό δίνει την αίσθηση ενός σαλονιού κάτι στο οποίο συντελεί η υφασμάτινη επένδυση τύπου mélange και άλλα μαλακά υλικά σε χαλαρωτικές, μοντέρνες αποχρώσεις. Η επένδυση από συνθετικό ξύλο δημιουργεί ένα ζεστό και φιλόξενο περιβάλλον που αποπνέει μία αίσθηση πολυτέλειας σε εμφάνιση και υφή.

Η χρήση προηγμένης τεχνολογίας στην καμπίνα του Honda e το καθιστά εύχρηστο στην καθημερινότητα. Οι πολυάριθμες οθόνες βοηθούν τον οδηγό στο έργο του ενώ το Centre Camera Mirror System μπορεί να μεταδώσει την εικόνα από την πίσω κάμερα στην οθόνη του κεντρικού καθρέπτη. Αυτό αυξάνει τα επίπεδα ασφάλειας και άνεσης, κυρίως εάν το πίσω πεδίο ορατότητας του οδηγού καλύπτεται από επιβάτες ή φορτία. Το σύστημα περιλαμβάνεται στον στάνταρ εξοπλισμό της έκδοσης Honda e Advance.

Το τιμόνι δύο ακτίνων διέπεται ομοίως από μία σχεδιαστική φιλοσοφία που συνδυάζει μινιμαλιστική απλότητα και λειτουργικότητα. Γυαλιστερά μαύρα πλαίσια κοσμούν τα μπουτόν ελέγχου του ηχοσυστήματος, της φωνητικής αναγνώρισης και της οθόνης πληροφοριών στην αριστερή ακτίνα, ενώ η διεπαφή του cruise control βρίσκεται στη δεξιά.

Πέρα από τη συνδεσιμότητα Bluetooth, πολλές θύρες σύνδεσης κάτω από την κεντρική κονσόλα διευκολύνουν τη φόρτιση και τη σύνδεση των συσκευών. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται HDMI, παροχές 12V DC και 230V AC (1500W max) (Βρετανικού Τύπου G για δεξιοτίμονα οχήματα και Ευρωπαϊκού Τύπου F για αριστεροτίμονα οχήματα). Υπάρχουν επίσης δύο θύρες USB για τους εμπρός επιβάτες, και δύο ακόμα πίσω.

Μία προσαρμοζόμενη κεντρική κονσόλα προσφέρει ευέλικτους αποθηκευτικούς χώρους κάτω από τις θύρες φόρτισης και διασύνδεσης για εύκολη πρόσβαση. Ο ευέλικτος αποθηκευτικός χώρος ενσωματώνει μία συρταρωτή ποτηροθήκη και μια υποδοχή για κινητό τηλέφωνο που μπορεί να τοποθετηθεί μπροστά, πίσω ή απλά να αποθηκευτεί. Ο αποθηκευτικός χώρος περιλαμβάνει αφαιρούμενα διαχωριστικά ώστε να διαμορφώνεται για μικρά ή μεγάλα αντικείμενα.

Ο αποθηκευτικός χώρος της κεντρικής κονσόλας είναι επενδεδυμένος με το ύφασμα των καθισμάτων και των πάνελ των θυρών, για λόγους σχεδιαστικής αρμονίας. Οι θήκες των εμπρός θυρών φέρουν ένα ειδικά διαμορφωμένο στρογγυλό τμήμα κατάλληλο για μεγαλύτερα μπουκάλια νερού ενώ οι αποθηκευτικοί χώροι στις πίσω πόρτες προορίζονται για στάνταρ μεγέθη μπουκαλιών ή κουτιών αναψυκτικών.

Ο φαρδύς πίσω πάγκος αποτελείται από καθίσματα υψηλής ποιότητας που θυμίζουν καναπέ, προσθέτοντας ένα ακόμα ξεχωριστό στοιχείο στο μοντέρνο περιβάλλον της καμπίνας. Διακριτικά σποτάκια στην οροφή πάνω από τα κεφάλια των επιβατών ενισχύουν την αίσθηση άνεσης και πολυτέλειας, καθώς ενεργοποιούνται μέσω ενός μπουτόν στην κολόνα B, δίνοντας την αίσθηση ότι βρίσκεστε στο καθιστικό σας.

Ο χώρος αποσκευών προσφέρει το υψηλό επίπεδο ευελιξίας που οι άνθρωποι προσδοκούν από ένα Honda, με μέγιστη χωρητικότητα 171 λίτρα (μέθοδος VDA) με τα πίσω καθίσματα όρθια και χωρίς σκαλοπάτι για εύκολη φόρτωση. Τα πίσω καθίσματα αναδιπλώνονται εύκολα ώστε να δημιουργείται ένα επίπεδο πάτωμα φόρτωσης, με τη χωρητικότητα στην περίπτωση αυτή να φτάνει τα 861 λίτρα (μέχρι την οροφή, μέθοδος VDA).

Εξαιρετικές δυναμικές επιδόσεις από την πλατφόρμα ενός μικρού EV, με πίσω κίνηση και άμεση απόκριση, η τέλεια λύση για διαδρομές πόλης

Πίσω κίνηση και ισχυρός, υψηλόροπος ηλεκτροκινητήρας προσφέρουν απόλαυση και άμεσες επιδόσεις

Ανεξάρτητη ανάρτηση με γόνατα MacPherson Strut σε κάθε τροχό και κατανομή βάρους 50:50 διευκολύνουν τρομερά τους ελιγμούς στην πόλη

Προηγμένη μπαταρία υψηλής απόδοσης με ταχεία φόρτιση αναπληρώνουν μέχρι το 80% της αυτονομίας με φόρτιση 30 λεπτών

Η Honda θα φέρει στην αγορά τις πρώτες της εμπορικές ενεργειακές υπηρεσίες κατά τη διάρκεια του 2020, που περιλαμβάνουν οικιακές και αστικές λύσεις φόρτισης

Το πρώτο Honda που θα κατασκευάζεται σε μία ειδική πλατφόρμα για EV έχει σχεδιαστεί εξ αρχής με γνώμονα την άριστη οδική συμπεριφορά, ευελιξία και οδηγική άνεση σε αστικά περιβάλλοντα. Με σπορ σύστημα πίσω κίνησης και έναν ισχυρό ηλεκτροκινητήρα, το Honda e προσφέρει απολαυστική οδήγηση και πρακτικότητα απαράμιλλες στην κατηγορία των κόμπακτ ηλεκτρικών αυτοκινήτων.

Σχεδιασμένο για δυναμικές επιδόσεις

Οι μηχανικοί της Honda έδωσαν ιδιαίτερη βαρύτητα στη βελτίωση του πλαισίου ώστε ο οδηγός να απολαμβάνει την εμπειρία πίσω από το τιμόνι. Για το συνολικό μήκος του (3.895mm), το αυτοκίνητο είναι σχετικά φαρδύ (1.750mm), ενώ οι κοντοί πρόβολοι μπροστά και πίσω του προσδίδουν στιβαρότητα. Καθώς η μπαταρία τοποθετείται κάτω από το πάτωμα, το κέντρο βάρους του αυτοκινήτου είναι 500mm από το έδαφος, ώστε σε συνδυασμό με την κατανομή βάρους 50:50 να διασφαλίζεται αξιόπιστη ευστάθεια και ευέλικτη συμπεριφορά.

Στο σπορ οδηγικό χαρακτήρα που συνδυάζεται με αβίαστες επιδόσεις συμβάλει η μετάδοση ισχύος στους πίσω τροχούς. Το ενεργό σύστημα διεύθυνσης Variable Gear Ratio (VGR) της Honda με 3,1 στροφές από τέρμα σε τέρμα ενισχύει τις σπορ επιδόσεις. Το VGR λειτουργεί μεταβάλλοντας το λόγο υποπολλαπλασιασμού σε σχέση με τη γωνία διεύθυνσης. Στο ταξίδι ή στις υψηλές ταχύτητες, το υποβοηθούμενο σύστημα διεύθυνσης παρέχει αυτοπεποίθηση στις αλλαγές λωρίδων και βελτιώνει την οδηγική ασφάλεια. Αυτό, σε συνδυασμό με το στενό υποπλαίσιο, την πλατφόρμα μικρού EV και τα συμπαγή εξαρτήματα, επιτρέπει κύκλο στροφής μόλις 4,3m, διασφαλίζοντας ότι το Honda e είναι εξαιρετικά ευέλικτο στους μικρούς δρόμους των πόλεων.

Η μικρή απόσταση μεταξύ του κέντρου κλίσεων αμαξώματος και του κέντρου βάρους του Honda e επιτρέπουν βέλτιστο έλεγχο κλίσεων με μαλακά ελατήρια ώστε να συνδυάζεται η εξαιρετική οδική συμπεριφορά με την οδηγική άνεση. Οι μηχανικοί της Honda έθεσαν ως πρότυπο την οδηγική ποιότητα αυτοκινήτων μεγαλύτερων κατηγοριών, χρησιμοποιώντας ανεξάρτητη ανάρτηση MacPherson σε όλους τους τροχούς με εξαρτήματα από σφυρήλατο αλουμίνιο για να διασφαλίσουν την ευστάθεια σε έντονη επιτάχυνση και μία άνετη και αθόρυβη εμπειρία ταξιδιού.

Το ηλεκτρικό σύστημα υποβοήθησης πέδησης (σέρβο) και στους τέσσερις τροχούς διασφαλίζει σταθερή αίσθηση φρεναρίσματος και καλή συνεργασία με το σύστημα αναγεννητικής πέδησης. Τα δισκόφρενα 15 ιντσών είναι αεριζόμενα μπροστά για βελτίωση των επιδόσεων. Οι ζάντες 16” για τη βασική έκδοση Honda e συνδυάζονται με ελαστικά Yokohama BlueEarth A, για βέλτιστη ισορροπία μεταξύ υψηλών επιδόσεων και απόδοσης. Η σχεδίαση 17” για την έκδοση Honda e Advance προσθέτει ελαστικά Michelin Pilot Sport 4, για πρόσθετη ευστάθεια στις υψηλές ταχύτητες και κράτημα στις στροφές.

Single Pedal Control System & Drive Mode

Το Honda e προσφέρει επίσης Single Pedal Control System για βελτιωμένη απόδοση σε συνθήκες πόλης. Όταν είναι ενεργοποιημένο, το σύστημα επιτρέπει στον οδηγό να επιταχύνει ομαλά, να επιβραδύνει και να σταματά το αυτοκίνητο χρησιμοποιώντας μόνο το πεντάλ του γκαζιού.

Το Single Pedal Control System προσφέρει επίσης αυξημένη ευστάθεια, κυρίως στη φάση της επιβράδυνσης, παρέχοντας τον οδηγό αυξημένο έλεγχο και πιο ομαλή προοδευτικότητα στις στροφές ακόμα και στο χιόνι.

Η άμεση επιτάχυνση είναι χαρτογραφημένη για βέλτιστη απόδοση και αθόρυβη λειτουργία, αλλά μπορεί επίσης να ρυθμιστεί σύμφωνα με τις προσωπικές προτιμήσεις του οδηγού. Ένας επιλογέας προγράμματος επιβράδυνσης που ενεργοποιείται μέσω μοχλού στο τιμόνι μπορεί να διαμορφώνει την ισχύ πέδησης για μέγιστο έλεγχο.

Και στις δύο εκδόσεις, ο οδηγός μπορεί να επιλέγει από δύο Drive Modes μέσω ενός περιστροφικού διακόπτη στην κεντρική κονσόλα. Το ‘Normal Mode’ προσφέρει ελεγχόμενη, ομαλή επιτάχυνση, ενώ το ‘Sport Mode’ προσφέρει ταχύτερη απόκριση και ισχυρότερη επιτάχυνση. Αυτά τα δύο προγράμματα προσφέρουν στον οδηγό τη δυνατότητα επιλογής σύμφωνα με το οδηγικό στυλ και τις συνθήκες για μέγιστη απόλαυση.

Ηλεκτροκινητήρας υψηλών επιδόσεων

Το Honda e χρησιμοποιεί καταξιωμένες τεχνολογίες ηλεκτροκίνησης της Honda. Ο ηλεκτροκινητήρας υψηλών επιδόσεων παρέχει εξαιρετική αίσθηση ροπής, αν και είναι από τους πιο συμπαγείς στην κατηγορία. Η έκδοση Honda e Advance αποδίδει έως 154 PS (113kW) και εντυπωσιακή ροπή 315Nm – αρκετή για να επιταχύνει το αυτοκίνητο από στάση στα 100km/h σε 8,3 δευτερόλεπτα. Η βασική έκδοση 136 PS (100kW) του Honda e, με την ίδια απόδοση ροπής, επιταχύνει στα 100km/h σε 9,0 δευτερόλεπτα.

Η υψηλής χωρητικότητας μπαταρία ιόντων λιθίου 35,5 kWh συμβάλλει σε μία εξαιρετική ισορροπία χαμηλού βάρους, ικανότητας ταχείας φόρτισης 80% σε 30 λεπτά, και αυτονομίας έως 222 km (WLTP) στη βασική έκδοση Honda e. Το Honda e Advance με προαιρετικές ζάντες 17” πετυχαίνει αυτονομία 210 km (WLTP).

Ελαφριά πλατφόρμα υψηλής αντοχής

Τα πολύ ανθεκτικά υλικά που χρησιμοποιούνται στη δομή αμαξώματος του Honda e συμβάλλουν στη δομική ακαμψία, μειώνοντας παράλληλα το βάρος και βελτιώνονται την οδηγική άνεση και αθόρυβη λειτουργία. Το ελαφρύ πλαίσιο προσφέρει την ιδανική βάση για τις ρυθμίσεις της ανάρτησης και του συστήματος διεύθυνσης με στόχο μία δυναμική οδηγική εμπειρία. Η ιδιαίτερη προσοχή στην ασφάλεια επιβεβαιώνεται και από τη ύπαρξη τριών προστατευτικών νεύρων κατά μήκος κάθε πλευράς του πλαισίου για προστασία της μπαταρίας από πλευρική σύγκρουση και ένα αναδυόμενο καπό για βελτίωση της προστασίας των πεζών.

Honda Parking Pilot

Ένα ακόμα σύστημα υποστήριξης είναι το Honda Parking Pilot, με τεχνολογία φιλική προς το χρήστη. Το Honda Parking Pilot βοηθά τον οδηγό να εντοπίζει τον κατάλληλο χώρο στάθμευσης και στη συνέχεια να παρκάρει εκεί το αυτοκίνητό του με τους σωστούς ελιγμούς. Αυτό επιτυγχάνεται με τη χρήση τεσσάρων καμερών και 12 αισθητήρων υπερήχων. Μία multi-view κάμερα ανιχνεύει τη λευκή γραμμή ενός σημείου στάθμευσης, ενώ οι αισθητήρες αναγνωρίζουν τον πραγματικό χώρο στάθμευσης.

Όταν ο οδηγός πατήσει το διακόπτη στο ταμπλό, το Honda Parking Pilot ξεκινά την αναζήτηση ενός διαθέσιμου χώρου στάθμευσης και όταν τον εντοπίσει, ένα πλαίσιο στάθμευσης εμφανίζεται στον οθόνη. Ο οδηγός επιλέγει το επιθυμητό πλαίσιο και πατά ξανά το διακόπτη Honda Parking Pilot. Στη συνέχεια, η στάθμευση στον επιλεγμένο χώρο ολοκληρώνεται χωρίς χρήση του τιμονιού, του κιβωτίου ή των πεντάλ γκαζιού και φρένου από τον οδηγό.

Το Honda Parking Pilot μπορεί να παρκάρει σε παράλληλους, κάθετους ή διαγώνιους χώρους στάθμευσης εάν αυτοί επισημαίνονται με μία λευκή γραμμή. Αν δεν υπάρχει λευκή γραμμή, το παράλληλο ή κάθετο παρκάρισμα είναι εφικτό εάν διαπιστωθεί ότι ο χώρος είναι κατάλληλος για το όχημα. Στην Ευρώπη, όπου συνηθίζεται αρκετά το παράλληλο παρκάρισμα, το Honda e έχει μία λειτουργία που βοηθά τον οδηγό όταν βγαίνει με όπισθεν από ένα χώρο στάθμευσης.

Το Honda Parking Pilot, που διατίθεται με την έκδοση Honda e Advance, λειτουργεί με πέντε μοτίβα στάθμευσης – παράλληλο παρκάρισμα και κάθετο παρκάρισμα με όπισθεν (με ή χωρίς γραμμές) και διαγώνιο παρκάρισμα με γραμμές, για πλήρη υποστήριξη του οδηγού σε όλα τα σενάρια στάθμευσης.

Προηγμένη μπαταρία υψηλής απόδοσης με ταχεία φόρτιση

Το Honda e λανσάρει μία λειτουργία ‘ταχείας φόρτισης’ που προσφέρει μέχρι το 80% της αυτονομίας σε μόλις 30 λεπτά, χρησιμοποιώντας ένα ταχυφορτιστή CCS2 DC. Σε συνδυασμό με μία εξαιρετική πλήρη αυτονομία 222 km (WLTP), η ικανότητα ταχείας φόρτισης του προηγμένου συστήματος κίνησης είναι πολύ πρακτική για τις απαιτήσεις καθημερινών μετακινήσεων στην πόλη.

Για απόλυτη ευελιξία φόρτισης, η αξιόπιστη, υψηλής χωρητικότητας μπαταρία ιόντων λιθίου 35,5 kWh μπορεί να φορτίζεται είτε μέσω ενός ταχυφορτιστή CCS2 DC ή μιας πρίζας Τύπου 2 AC. Η δεύτερη φορτίζει πλήρως το αυτοκίνητο σε 4,1 ώρες, με παροχή 7,4 kW.

Σχεδιασμένη με γνώμονα την απλότητα και ευχρηστία, η θύρα φόρτισης του Honda e είναι ενσωματωμένη στο καπό. Επειδή είναι κεντρικά τοποθετημένη, η πρόσβαση γίνεται εύκολα από το εμπρός τμήμα του αυτοκινήτου ή από το πλάι, χρησιμοποιώντας είτε το τηλεχειριστήριο ή την εφαρμογή My Honda+ για το άνοιγμα της θύρας. Ο φωτισμός LED είναι ορατός μέσα από το κρυστάλλινο κάλυμμα, για να μπορεί ο οδηγός να βλέπει τη θύρα και την κατάσταση φόρτισης της μπαταρίας.

Οι δύο οθόνες αφής μέσα στην καμπίνα, προβάλλουν τη στάθμη φόρτισης της μπαταρίας, ενώ ένα γραφικό του συστήματος κίνησης χαρτογραφεί την τρέχουσα ροή ισχύος και την ανάκτηση ενέργειας και την κατάσταση επαναφόρτισης. Όλα τα δεδομένα της κατάστασης και της φόρτισης της μπαταρίας είναι προσβάσιμα και μέσω της εφαρμογής My Honda+, όπου οι χρήστες μπορούν επίσης να ξεκινούν και να σταματούν τη φόρτιση από απόσταση, ή να δημιουργούν εβδομαδιαία προγράμματα φόρτισης και να τα στέλνουν στο αυτοκίνητο.

Η μπαταρία είναι υγρόψυκτη και θερμαινόμενη για διατήρηση μιας βέλτιστης θερμικής κατάστασης.

Θέλοντας να αυξήσουν την απόδοση της μπαταρίας, οι μηχανικοί της Honda ανέπτυξαν ένα σύστημα θερμικής διαχείρισης που θερμαίνει ή ψύχει τη μπαταρία ανάλογα με τη θερμοκρασία περιβάλλοντος, ώστε το αυτοκίνητο να μπορεί να έχει τη βέλτιστη αυτονομία σε ακραία υψηλές ή χαμηλές θερμοκρασίες. Η ενεργή ψύξη επιτρέπει επίσης πιο συχνές ταχείες φορτίσεις DC.

Honda Energy Management

Το όραμα της Honda για μία βιώσιμη παροχή ενέργειας στο μέλλον ενσωματώνει μία σειρά προϊόντων και υπηρεσιών ώστε να προσφέρει μία ολοκληρωμένη λύση για πελάτες EV και διαχειριστές υπηρεσιών. Αυτό περιλαμβάνει λύσεις φόρτισης στην πόλη, οικιακούς φορτιστές, εμπορικές ενεργειακές υπηρεσίες και, στο μέλλον, τεχνολογία vehicle to grid (V2G).

Η Honda επιβεβαίωσε στην Έκθεση Αυτοκινήτου της Φρανκφούρτης 2019 ότι θα φέρει στην αγορά τις πρώτες της εμπορικές ενεργειακές υπηρεσίες κατά τη διάρκεια του 2020 για να υποστηρίξει το λανσάρισμα του Honda e. Η Μ. Βρετανία και η Γερμανία θα είναι οι πρώτες χώρες για το εμπορικό λανσάρισμα, ενώ θα ακολουθήσουν και άλλες ευρωπαϊκές αγορές. Οι υπηρεσίες θα περιλαμβάνουν το λανσάρισμα του Honda Power Charger και ένα ευέλικτο τιμολόγιο ηλεκτρικής ενέργειας.

Honda Power Charger

Το σύστημα οικιακής φόρτισης Honda Power Charger θα συνδέεται εύκολα με τα ηλεκτρικά οχήματα Honda, ενώ οι ιδιοκτήτες θα συνδέονται απομακρυσμένα μέσω του smartphone τους.

Το σύστημα αποτελείται από μία μονάδα φόρτισης 7,4 kW που θα τοποθετείται σε τοίχο ή πυλώνα. Χρησιμοποιώντας μία σύνδεση Τύπου 2 AC, οι ιδιοκτήτες του Honda e θα μπορούν να το φορτίζουν πλήρως σε 4,1 ώρες (από τη στιγμή που εμφανίζεται η ένδειξη χαμηλής φόρτισης στο ταμπλό), με παροχή 32 αμπέρ.

Η Vattenfall, κορυφαίος πάροχος ανανεώσιμης ενέργειας στην Ευρώπη, θα επιβλέπει την εγκατάσταση οικιακών σημείων φόρτισης Honda Power Charger, μέσω προτιμώμενων εργολάβων σε Μ. Βρετανία και Γερμανία, ενώ προσεχώς θα ανακοινωθούν λύσεις εγκατάστασης για άλλες αγορές.

Αστικές λύσεις φόρτισης με την ubitricity

Το όραμα της Honda για φόρτιση στην πόλη, όπου η πρόσβαση σε σημεία φόρτισης στο σπίτι ή στη δουλειά είναι περιορισμένη, παρουσιάζεται ως μία λύση φόρτισης με φανοστάτη. Η τεχνολογία αυτή επιτρέπει την εγκατάσταση σημείων φόρτισης σε φανοστάτες, με ένα μοναδικό καλώδιο που φέρει μία κινητή συσκευή μέτρησης η οποία επιτρέπει την τιμολόγησης του ρεύματος φόρτισης προς τον πελάτη, ώστε να μην χρειάζεται συνδρομή με πολλαπλούς προμηθευτές. Τα σημεία φόρτισης που έχει εγκαταστήσει η ubitricity ήδη δοκιμάζονται με επιτυχία σε Λονδίνο και Βερολίνο, ενώ για το μέλλον προγραμματίζονται και άλλες εγκαταστάσεις.

Honda Power Manager Prototype

Το Honda Power Manager Prototype δίνει μία πρώτη γεύση από ένα σύστημα αμφίδρομης φόρτισης, το οποίο συνδέει τα ηλεκτρικά οχήματα με ένα έξυπνο ηλεκτρικό δίκτυο. Αυτή η τεχνολογία vehicle-to-grid (V2G) επιτρέπει τη συσσώρευση και μεταφορά ενέργειας μεταξύ των EV και του δικτύου ώστε να εξισορροπείται έξυπνα η ζήτηση και η παροχή, αλλά και να αξιοποιούνται καλύτερα οι ανανεώσιμες πηγές.

Η ανάπτυξη τέτοιων λύσεων φόρτισης θα ενσωματώνει ακόμα περισσότερο τα ηλεκτρικά οχήματα με τα υπάρχοντα ηλεκτρικά δίκτυα, επιτρέποντας τη χρήση της ενέργειας που είναι αποθηκευμένη στη μπαταρία του αυτοκινήτου για οικιακές ανάγκες ηλεκτροδότησης, ή την υποστήριξη του ηλεκτρικού δικτύου σε περιόδους υψηλής ζήτησης. Η επαναφόρτιση της μπαταρία του οχήματος μπορεί να γίνεται όταν η ζήτηση είναι χαμηλότερη, σύμφωνα με τα όρια που έχει θέσει ο χρήστης.

Η Honda έχει αναπτύξει αυτή την τεχνολογία με τους ειδικούς αμφίδρομης φόρτισης της EVTEC.

Moixa

Η Honda συνεργάζεται με τη Moixa, μία εταιρία έξυπνης διαχείρισης ενέργειας που εδρεύει στη Μ. Βρετανία, με σκοπό τη συλλογή και διανομή ηλεκτρισμού μεταξύ του αυτοκινήτου και του ηλεκτρικού δικτύου, των κατοικιών και των επιχειρήσεων. Η τεχνολογία GridShare της Moixa αθροίζει την αποθηκευτική ικανότητα των οικιακών μπαταριών και των ηλεκτρικών οχημάτων για να εξισορροπεί έξυπνα και αποδοτικά τη ζήτηση και την αποθήκευση ενέργειας.

Ενώ το EV είναι συνδεδεμένο, το σύστημα διαχείρισης ενέργειας (Power Manager system) θα συμβάλλει στη σταθεροποίηση του ηλεκτρικού δικτύου στις περιπτώσεις έλλειψης ή πλεονάσματος ενέργειας, αποθηκεύοντάς την αποδοτικά, επιστρέφοντάς την στο σπίτι ή πουλώντας την στον πάροχο ηλεκτρικής ενέργειας τις ώρες υψηλής ζήτησης. Επίσης αντιπροσωπεύει μία πιθανή ευκαιρία (δυνητική προοπτική) εσόδων για τους ιδιοκτήτες. Για παράδειγμα, ένας χρήστης μπορεί να φορτίζει με χαμηλό κόστος κατά τη διάρκεια της νύχτας, όταν το φορτίο στο δίκτυο είναι χαμηλότερο, και στη συνέχεια, εάν αυτή η ενέργεια δεν χρειάζεται για οδήγηση, να μπορεί να παρέχεται στο δίκτυο τις ώρες αιχμής.

Χρησιμοποιώντας το έξυπνο σύστημα, οι ιδιοκτήτες του Honda EV θα μπορούν να προγραμματίζουν τη φόρτιση από απόσταση μέσω της συνδεδεμένης εφαρμογής My Honda+, λαμβάνοντας υπόψη πότε διατίθενται τα καλύτερα τιμολόγια, τη δυνητική πηγή ενέργειας και το διαθέσιμο χρόνο φόρτισης πριν χρειαστούν ξανά το αυτοκίνητο.

Η ανάπτυξη τέτοιων λύσεων φόρτισης θα ενσωματώνει τα ηλεκτρικά οχήματα ακόμα περισσότερα στα υπάρχοντα ηλεκτρικά δίκτυα, παρέχοντας ταυτόχρονα τη δυνατότητα ταχείας μεταφοράς ενέργειας στο όχημα. Οι λεγόμενες λειτουργίες V2X περιλαμβάνουν λύσεις φόρτισης όπως vehicle-to-grid (V2G), vehicle-to-load (V2L), και vehicle-to-home (V2H), όπου γίνεται χρήση μεγάλων ποσοτήτων ενέργειας που μπορούν να αποθηκεύονται στις μπαταρίες των ηλεκτρικών οχημάτων.

Τιμολόγιο ηλεκτρικής ενέργειας ειδικό για ιδιοκτήτες EV

Η Honda συνεργάζεται επίσης με τη Vattenfall με σκοπό να προσφέρει το πρώτο ευέλικτο τιμολόγιο ηλεκτρικής ενέργειας, ειδικά σχεδιασμένο για ιδιοκτήτες ηλεκτρικών οχημάτων (EV). Τα τιμολόγια ηλεκτρικής ενέργειας, που αρχικά θα διατίθενται στη Μ.Βρετανία και τη Γερμανία, θα παίζουν σημαντικό ρόλο στην αποτελεσματικότητα του Power Manager της Honda.

Σε επιστολή πρόθεσης που υπογράφηκε στις 23 Οκτωβρίου 2019, οι δύο εταιρείες επιβεβαίωσαν ότι σκοπεύουν να συνεργαστούν για την ανάπτυξη και προώθηση ενός ευέλικτου τιμολογίου ηλεκτρικής ενέργειας που θα επιτρέπει την οικονομική φόρτιση των EV σε συγκεκριμένες ώρες, ανάλογα με το φορτίο του δικτύου. Τα τιμολόγια – που θα διατίθενται για ιδιοκτήτες ηλεκτρικών οχημάτων ανεξαρτήτως μάρκας – προωθούν επίσης τη χρήση ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται από ανανεώσιμες πηγές όπως υδροηλεκτρικούς σταθμούς και αιολικά πάρκα, συμβάλλοντας στην υλοποίηση του οράματος της Honda για βιώσιμη παροχή ενέργειας στο μέλλον.

Τεχνολογία HMI φιλική προς το χρήστη για αμφίδρομη επικοινωνία με τον έξω κόσμο

Επόμενη γενιά ψηφιακού ταμπλό πλήρους πλάτους με πέντε οθόνες, με φιλοσοφία ‘φιλική προς το χρήστη’

Διαισθητική διεπαφή χρησιμοποιεί προηγμένες τεχνολογίες και συνδεδεμένο σύστημα infotainment

Η τεχνολογία Side Camera Mirror System της Honda βελτιώνει το στυλ, την ασφάλεια, την αεροδυναμική και την αθόρυβη λειτουργία

Το Honda e είναι σχεδιασμένο με γνώμονα την ευκολία του χρήστη, ενσωματώνοντας πολλές συνδεδεμένες εφαρμογές και υπηρεσίες βασισμένες στην τεχνητή νοημοσύνη (AI) για χρήση από οδηγούς και επιβάτες. Η διαισθητική διεπαφή ανθρώπου / μηχανής (HMI) επιτρέπει στο Honda e να ενσωματώνεται ομαλά στην καθημερινή ζωή του χρήστη, αναβαθμίζοντας την αξία του αυτοκινήτου πέρα από ενός απλού μέσου μεταφοράς.

Μία οθόνη TFT 8” μπροστά από τον οδηγό προβάλλει βασικές πληροφορίες του οχήματος, όπως κατάσταση ισχύος και φόρτισης, επιλεγμένο πρόγραμμα οδήγησης (drive mode) και λεπτομέρειες συστημάτων ασφαλείας. Οι οδηγοί μπορούν να εξατομικεύουν το περιεχόμενο και τη διάταξη των πληροφοριών από τα προηγμένα συστήματα υποστήριξης οδήγησης (ADAS) που θα προβάλλονται.

Διακόπτες και χειριστήρια – βελτιστοποιημένα ως προς την ασφάλεια και ευχρηστία – διατηρούνται για συνήθεις λειτουργίες, όπως τα χειριστήρια HVAC, με εκλογικευμένη διάταξη για ταχύτερο έλεγχο. Ο διακόπτης Single Pedal Control βρίσκεται μπροστά από τον περιστροφικό διακόπτη επιλογής Drive Mode και το Ηλεκτρονικό Χειρόφρενο με Brake Hold πίσω από αυτόν. Χειριστήρια που χρησιμοποιούνται πολύ συχνά, όπως το μπουτόν αυξομείωσης έντασης ήχου, ο διακόπτης ON / OFF του ηχοσυστήματος και τα μπουτόν φωτεινότητας οθόνης και DA home βρίσκονται στο ξύλινο πάνελ σε θέση εύκολης πρόσβασης και είναι άμεσα αναγνωρίσιμα.

Ψηφιακό ταμπλό πλήρους πλάτους

Τοποθετημένες εντός του οπτικού πεδίου του οδηγού για βέλτιστη άνεση και ασφάλεια, πέντε πλήρως ενσωματωμένες, έγχρωμες οθόνες υψηλής ανάλυσης μαζί καταλαμβάνουν ολόκληρο το πλάτος του εσωτερικού του αυτοκινήτου. Οι οθόνες του Side Camera Mirror System είναι εργονομικά τοποθετημένες εκατέρωθεν το ταμπλό ώστε να διασφαλίζεται μία φυσική αίσθηση και ορατότητα για τον οδηγό.

Τη μεγαλύτερη επιφάνεια του ψηφιακού ταμπλό επόμενης γενιάς καταλαμβάνουν δύο οθόνες αφής LCD 12,3”. Αυτές είναι οι πρωταρχικές οθόνες infotainment, που παρέχουν πρόσβαση σε μία σειρά έξυπνων εφαρμογών και υπηρεσιών. Η προηγμένη διεπαφή είναι διαισθητική, εξατομικεύσιμη, με εφαρμογές που απεικονίζονται δίπλα-δίπλα και ελέγχονται μέσω ‘διαισθητικών’ χειρονομιών, γνωστών από τη χρήση smartphone (pinch & swipe).

Τόσο ο οδηγός όσο και ο συνοδηγός μπορούν να έχουν εύκολη πρόσβαση στις αγαπημένες τους εφαρμογές ή σε αυτές που χρησιμοποιούν συχνότερα, που διαμορφώνονται με τη βοήθεια έξι ψηφιακών προεπιλογών (presets) στο πλάι κάθε οθόνης. Οι χρήστες μπορούν επίσης να κάνουν ‘swipe’ σε επιλογές που έχουν χρησιμοποιηθεί πρόσφατα στην οθόνη με το ιστορικό των εφαρμογών, ώστε να αποφεύγεται η υπερβολική πλοήγηση στο μενού για εύκολη ταυτόχρονη εκτέλεση πολλών ενεργειών (multi-tasking) και γρήγορο εντοπισμό και ενεργοποίηση μιας λειτουργίας.

Οι αγαπημένες εφαρμογές ή λειτουργίες μπορούν επίσης να εναλλάσσονται εύκολα στις δύο οθόνες είτε μέσω flicking (γρήγορο swiping) από τις προεπιλογές του μενού, ή με την εναλλαγή των οθονών, μέσω ενός μπουτόν επιλογής που εμφανίζεται πάντα στη διεπαφή HMI. Η λειτουργία αυτή επιτρέπει επίσης στο συνοδηγό να φέρνει περιεχόμενο όπως οδηγίες πλοήγησης στο οπτικό πεδίο του οδηγού. Με τη διάταξη δύο οθονών που επιτρέπει την απεικόνιση δύο εφαρμογών δίπλα-δίπλα, ο οδηγός και ο συνοδηγός μπορούν να επιλέγουν ανεξάρτητα και να βλέπουν διαφορετικές εφαρμογές. Για παράδειγμα, ενώ ο οδηγός ακολουθεί τις οδηγίες πλοήγησης, ο συνοδηγός μπορεί να σκρολάρει στην ‘Visual Playlist’ αναζητώντας αγαπημένες μουσικές επιλογές.

Στην ολοκληρωμένη γκάμα ενσωματωμένων επιλογών προστίθεται το ‘smartphone mirroring’ (αναπαραγωγή της οθόνης της φορητής συσκευής σε αυτή του αυτοκινήτου) μέσω Apple CarPlay ή Android Auto. Τα συστήματα αυτά επιτρέπουν στους χρήστες να βλέπουν υπηρεσίες των social media, μουσικής και άλλες ιντερνετικές υπηρεσίες στις δύο οθόνες αφής.

Το φόντο μπορεί να εξατομικευτεί, είτε μέσω ενσωματωμένων επιλογών ή κάνοντας uploading περιεχομένου που έχει δημιουργήσει ο χρήστης. Οι οθόνες μπορούν να προβάλλουν ακόμα και ένα μήνυμα υποδοχής για τον οδηγό καθώς εισέρχεται στο όχημα.

Κινηματογραφική εμπειρία

Όταν το όχημα είναι σταθμευμένο – ακόμα και όταν φορτίζεται – οι χρήστες μπορούν να έχουν πρόσβαση στις λειτουργίες ‘My Room’ της οθόνης, με το Wi-Fi hotspot της Honda, που κάνει το αυτοκίνητο κάτι πολύ περισσότερο από ένα απλό μέσον μεταφοράς. Οι χρήστες μπορούν να παρακολουθούν βίντεο και να έχουν πρόσβαση στο Internet από τις δικές τους φορητές συσκευές ή, να προάγουν μια κινηματογραφική εμπειρία σε ανώτερα επίπεδα, με υπηρεσίες streaming μέσω της θύρας HDMI στην κεντρική κονσόλα.

Στην καρδιά της συναρπαστικής ηχητικής εμπειρίας είναι το σύστημα κινηματογραφικού ήχου, που παράγει ένα κρυστάλλινο, βαθύ και πλούσιο ήχο. Το Honda e διατίθεται με ένα ηχοσύστημα έξι ηχείων, ισχύος 180-watt , ενώ το Honda e Advance έχει ένα αναβαθμισμένο premium ηχοσύστημα 376-watt, με εξωτερικό ενισχυτή, subwoofer l75-watt κάτω από το πίσω κάθισμα, και κεντρικό ηχείο 45-watt ως ένα από τα οκτώ ηχεία για πιο βαθύ ήχο.

Side Camera Mirror System

Το προηγμένο Side Camera Mirror System της Honda κάνει το ντεμπούτο του στο Honda e, ως στάνταρ εξοπλισμός. Η τεχνολογία αυτή, πρωτιά στην κόμπακτ κατηγορία, προάγει σημαντικά το στυλ, βελτιώνοντας την ασφάλεια, την αεροδυναμική απόδοση και την αθόρυβη λειτουργία.

Το Side Camera Mirror System αντικαθιστά τους συμβατικούς εξωτερικούς καθρέπτες με συμπαγείς κάμερες που προβάλλουν live εικόνες υψηλής ανάλυσης σε δύο οθόνες έξι ιντσών στο εσωτερικό του αυτοκινήτου. Οι οθόνες αυτές είναι εργονομικά τοποθετημένες στα δύο άκρα του ταμπλό, ώστε να διασφαλίζεται ορατότητα για τον οδηγό, ο οποίος δεν χρειάζεται να αλλάζει τις συνήθειές του.

Η βέλτιστη τοποθέτηση των καμερών προσφέρει πολλά πλεονεκτήματα ασφάλειας. Ο οδηγός μπορεί να επιλέξει ‘normal view’ ή ‘wide view’ στις ρυθμίσεις του οχήματος, επεκτείνοντας το οπτικό του πεδίο συγκριτικά με τους συμβατικούς εξωτερικούς καθρέπτες και περιορίζοντας τα τυφλά σημεία – περίπου 10% σε ‘normal view’ και 50% σε ‘wide view’. Τα πλεονεκτήματα συνεχίζονται με την επιλογή της όπισθεν, καθώς γραμμές καθοδήγησης εμφανίζονται στις οθόνες πέραν της αυξημένης γωνίας της κάμερας που αυξάνει ταυτόχρονα την ορατότητα.

Τα επίπεδα φωτεινότητας στις οθόνες ρυθμίζονται αυτόματα σύμφωνα με τις επικρατούσες συνθήκες φωτισμού. Μετά από εκτενείς δοκιμές και βελτιώσεις, το Side Camera Mirror System προσφέρει άριστες ορατότητα σε κακές καιρικές συνθήκες, σε χαμηλό φωτισμό και κατά τη νυχτερινή οδήγηση, χωρίς αντανακλάσεις ή θάμπωμα. Αυτό σημαίνει ότι ο οδηγός βλέπει καθαρά και αντιλαμβάνεται τα αντικείμενα γύρω του πολύ καλύτερα σε σχέση με τους συμβατικούς εξωτερικούς καθρέπτες σε όλες τις συνθήκες.

Η επόμενη γενιά τεχνολογίας καμερών συμβάλλει στη μοντέρνα, απέριττη και απλή αισθητική του αυτοκινήτου σε πλήρη αρμονία με τις κολόνες Α που έρχονται ‘πρόσωπο’ με τα κρύσταλλα και τις ‘pop out’ λαβές θυρών. Αντίθετα με τους παραδοσιακούς εξωτερικούς καθρέπτες, οι κάμερες βρίσκονται μέσα στο πλάτος του αυτοκινήτου και δεν προεξέχουν από τους θόλους των τροχών, ώστε ο εσωτερικός χώρος να αξιοποιείται σε όλο το πλάτος του οχήματος.

Πέρα από τη βελτίωση της ορατότητας, και η μετωπική επιφάνεια του Side Camera Mirror System έχει μειωθεί κατά περίπου 90% συγκριτικά με τους συμβατικούς εξωτερικούς καθρέπτες – βελτίωση περίπου 3,8% για όλο το αυτοκίνητο προς όφελος της απόδοσης και της αυτονομίας. Επιπλέον, έχει μειωθεί σημαντικά ο θόρυβος του αέρα που παράγεται κατά κανόνα από τους εξωτερικούς καθρέπτες σε υψηλότερες ταχύτητες.

Το Side Camera Mirror System καταργεί την ανάγκη για κανάλια εκτροπής της ροής αέρα και της απορροής του νερού της βροχής από τα πλευρά του αυτοκινήτου. Έτσι οι κολόνες Α με τα παράθυρα αποτελούν μία ενιαία λεία εμφάνιση χωρίς εξοχές και τονίζουν τα μοντέρνα, καθαρά πλευρά του αμαξώματος.

Τα κελύφη των καμερών είναι διαμορφωμένα έτσι ώστε να μην αφήνουν σταγόνες νερού να πέφτουν στο φακό, με μία αδιάβροχη επίστρωση στην επιφάνεια του φακού που εμποδίζει τη συσσώρευση νερού.

Προηγμένη συνδεσιμότητα ενσωματώνει ομαλά το Honda e στο σύγχρονο τρόπο ζωής

Ψηφιακός βοηθός ‘Honda Personal Assistant’ βασισμένος σε τεχνολογία AI προσφέρει λειτουργίες με φωνητική ενεργοποίηση

Τεχνολογία φιλική προς το χρήστη και WiFi hotspot συνδέουν τους επιβάτες με την καθημερινότητα

Η εφαρμογή smartphone My Honda+ παρέχει συνδεσιμότητα από απόσταση με το Honda e για μεγαλύτερη ξεγνοιασιά

Με το ψηφιακό κλειδί ο οδηγός μπορεί να ελέγχει εύκολα την ασφάλεια του αυτοκινήτου από απόσταση

Το Honda e προσφέρει την πιο ολοκληρωμένη σειρά προηγμένων συστημάτων ασφάλειας και βοηθημάτων οδηγού στην κατηγορία του

Παροχή WiFi hotspot

Το Honda e διαθέτει πληθώρα διαισθητικών και προηγμένων λειτουργιών συνδεσιμότητας που δημιουργούν ένα νέο τεχνολογικό πρότυπο στην κατηγορία κόμπακτ EV. Στο εσωτερικό, το συνδεδεμένο σύστημα infotainment βοηθά το αυτοκίνητο να ενσωματώνεται στα πιο απαιτητικά lifestyle με τη βοήθεια προηγμένων, εύχρηστων τεχνολογιών.

Honda Personal Assistant για συνδεσιμότητα μέσω τεχνητής νοημοσύνης (ΑΙ)

Η πρόσβαση σε συνδεδεμένες υπηρεσίες και εφαρμογές γίνεται μέσω της προηγμένης διεπαφής/οθόνης αφής, αλλά η ενεργοποίησή τους μπορεί να γίνει και μέσω φωνητικών εντολών με το Honda Personal Assistant. Ο ψηφιακός βοηθός Honda Personal Assistant είναι ένα έξυπνο σύστημα τεχνητής νοημοσύνης (AI) που χρησιμοποιεί φυσικές συνομιλίες βασισμένες σε έξυπνες εντολές και κατανόηση βάσει περιεχομένου (contextual understanding) για πρόσβαση σε μία γκάμα online υπηρεσιών.

Το μοναδικό Honda Personal Assistant ενεργοποιείται εύκολα λέγοντας: “OK Honda”, και ακολουθεί ερώτηση ή εντολή. Ένα animation με αφηρημένο πρόσωπο συνοδεύει την απόκριση και αναγνωρίζει οπτικά την όλη επικοινωνία.

Με την αρωγή της μηχανικής μάθησης, η τεχνολογία μπορεί να αναγνωρίζει φωνές, κάτι που βοηθά στην πιο ακριβή απόκριση. Η κατανόηση βάσει περιεχομένου (contextual understanding) επιτρέπει στους χρήστες να συνομιλούν φυσικά, με την τεχνητή νοημοσύνη να αντιλαμβάνεται καλύτερα το περιεχόμενο των επόμενων ερωτήσεων και απαντήσεων. Επίσης επιτρέπει τη λειτουργία αναζήτησης σε πραγματικό χρόνο, για εντοπισμό υπηρεσιών που διατίθενται σε συγκεκριμένες ώρες.

WiFi Hotspot

Περιμένοντας να ολοκληρωθεί μία ταχεία φόρτιση, οδηγός και επιβάτες μπορούν να παρακολουθούν ταινίες στις δύο οθόνες αφής LCD 12,3” LCD χρησιμοποιώντας την επιθυμητή διαδικτυακή υπηρεσία βίντεο μέσω του WiFi Hotspot.

Εφαρμογή My Honda+ για απομακρυσμένη πρόσβαση και έξυπνη φόρτιση

Μακριά από το αυτοκίνητο, οι ιδιοκτήτες ενός Honda e μπορούν να νιώθουν ξέγνοιαστοι χάρη στη δυνατότητα απομακρυσμένης σύνδεσης με το αυτοκίνητό τους μέσω της εφαρμογής smartphone My Honda+. Η υπηρεσία έχει αναθεωρηθεί πλήρως, με έμφαση στο ταξίδι του χρήστη, με απλή πλοήγηση για πρόσβαση σε λειτουργίες φόρτισης, λεπτομερή κατάσταση οχήματος, έλεγχο κλιματισμού, προστασία και παρακολούθηση θέσης.

Λειτουργίες ειδικές για EV περιλαμβάνουν Remote Battery Charge Control, που παρέχει τη δυνατότητα στους οδηγούς να ενεργοποιούν τη φόρτιση του οχήματός τους από απόσταση μέσω της εφαρμογής My Honda+. Οι χρήστες έχουν επίσης το πλεονέκτημα να ειδοποιούνται όταν η φόρτιση ολοκληρωθεί. Η σχετική υπηρεσία ειδοποιεί επίσης τους χρήστες για τις όποιες διακοπές στη φόρτιση. Επιπλέον, μπορούν να ενεργοποιούν και να διακόπτουν τη φόρτιση από απόσταση, να δημιουργούν προγράμματα φόρτισης και να λαμβάνουν ειδοποιήσεις όταν συμβαίνουν προγραμματισμένες δραστηριότητες.

Πρόσθετες συνδεδεμένες υπηρεσίες επιτρέπουν στους οδηγούς να ρυθμίζουν επιθυμητές θερμοκρασίες στην καμπίνα σε τρία επίπεδα – ψυχρότερο, κανονικό, θερμότερο – και να επιλέγουν λειτουργίες όπως αυτόματο ξεπάγωμα των εμπρός και πίσω παρμπρίζ. Οι λειτουργίες αυτές μπορούν να προγραμματίζονται εκ των προτέρων ή να επιλέγονται όταν ο οδηγός επιθυμεί να τις χρησιμοποιήσει. Όταν ο κλιματισμός (AC) ή το καλοριφέρ είναι ενεργοποιημένα, εκδίδεται μία ειδοποίηση μόλις το επίπεδο φόρτισης μειωθεί στο 15%, για να αποτραπεί μία τυχαία πλήρης αποφόρτιση. Με τον τηλεχειρισμό συστήματος κλιματισμού ο οδηγός μπορεί να θερμάνει ή να ψύξει το όχημα, ενώ φορτίζεται, εξοικονομώντας έτσι αυτονομία.

Τα αποτελέσματα αναζήτησης πλοήγησης μπορούν επίσης να αποστέλλονται στο αυτοκίνητο από μία φορητή συσκευή, ώστε ο προγραμματισμός του ταξιδιού να έχει ολοκληρωθεί εκτός αυτοκινήτου.

Ασφάλεια και προστασία

Οι συνδεδεμένες υπηρεσίες περιλαμβάνουν αρκετές λειτουργίες που σχετίζονται με την προστασία . Οι ιδιοκτήτες προειδοποιούνται μέσω της εφαρμογής My Honda+ App εάν ένα αυτοκίνητο βγει εκτός μιας γεωγραφικά προκαθορισμένης ζώνης. Επίσης θα επισημάνει στον οδηγό ότι έχει αφήσει τα παράθυρα ανοιχτά ή δεν έχει κλειδώσει το αυτοκίνητο, κάτι που μπορεί να γίνει από απόσταση.

Η εφαρμογή προσφέρει επίσης μία υπηρεσία εντοπισμού οχήματος από απόσταση και ιστορικού ταξιδιού, για να μπορούν οι πελάτες να παρακολουθούν τις ώρες του ταξιδιού, τις αποστάσεις που έχουν διανύσει και τη μέση ταχύτητα. Τέλος, αξιολογεί και βαθμολογεί το στυλ οδήγησης.

Εάν ο οδηγός δεν μπορεί να εντοπίσει πού είναι σταθμευμένο το αυτοκίνητο, η λειτουργία Car Locator θα επισημάνει το αυτοκίνητο στο χάρτη – σε οποιοδήποτε μέρος του κόσμου.

Ψηφιακό κλειδί

Η πρόσβαση στο Honda e γίνεται μέσω ενός ψηφιακού κλειδιού (Digital Key), που επιτρέπει το κλείδωμα και ξεκλείδωμα του αυτοκινήτου από απόσταση, χρησιμοποιώντας την εφαρμογή My Honda+ μέσω σύνδεσης Bluetooth για κατόχους smartphone με λειτουργικό iOS και Android. Η ανέπαφη λειτουργία εισόδου της Honda μέσω Near Field Communication (NFC) επιτρέπει στους κατόχους smartphone Android να κλειδώνουν και να ξεκλειδώνουν το αυτοκίνητό τους μέσω της εφαρμογής My Honda+ και κοντά στην κολόνα Β του οχήματος . Σε μια τέτοια περίπτωση, οι δακτύλιοι φώτων ανάβουν (φωτισμός υποδοχής), οι λαβές θυρών αναδύονται και το σύστημα εισόδου ξεκλειδώνει το αυτοκίνητο. Χρησιμοποιώντας ένα κινητό Android για επαφή με τη μονάδα NFC στο ταμπλό και πιέζοντας το μπουτόν εκκίνησης, ενεργοποιείται το σύστημα ισχύος του οχήματος και είναι έτοιμο να ξεκινήσει. Για να μπορούν οι κάτοχοι iOS να ενεργοποιήσουν το σύστημα ισχύος του οχήματος θα εμφανιστεί ένας κωδικός PIN στο ταμπλό, που πρέπει να εισάγουν στο κινητό και παράλληλα να πατήσουν το διακόπτη εκκίνησης (η λειτουργία αυτή διατίθεται και για κατόχους κινητών Android).

Όλα τα παραπάνω μπορούν να πραγματοποιηθούν χωρίς το φυσικό κλειδί του αυτοκινήτου, που σημαίνει ότι οι ιδιοκτήτες δύνανται να μοιράζονται την πρόσβαση στο όχημα από απόσταση μέσω του smartphone τους. Το Digital Key παρέχει και πρόσθετες λειτουργίες και ανέσεις στους κατόχους του, με αυστηρά πρωτόκολλα προστασίας για την ασφάλεια των ιδιοκτητών, έχοντας προηγηθεί εκτεταμένες δοκιμές κυβερνοασφάλειας από τη Honda.

Εάν δεν υπάρχει διαθεσιμότητα δικτύου, το Digital Key εξακολουθεί να λειτουργεί μέσω μιας σύνδεσης Bluetooth κοντά στο αυτοκίνητο.

Το Honda e μπορεί επίσης να κλειδώνει και να ξεκλειδώνει από απόσταση όταν βρίσκεται εκτός εμβέλειας Bluetooth, μέσω της εφαρμογής My Honda+ χρησιμοποιώντας μία ιντερνετική σύνδεση.

Εκτεταμένη τεχνολογία ενεργητικής ασφάλειας ‘Honda SENSING‘

Το Honda e προσφέρει την πιο ολοκληρωμένη γκάμα προηγμένων τεχνολογιών ενεργητικής ασφάλειας και βοηθημάτων οδηγού στην κατηγορία του. Το πεδίο εφαρμογής της εξαιρετικής τεχνολογίας Honda SENSING έχει αυξηθεί τη χρήση μιας ευρυγώνιας και υψηλότερης ευκρίνειας κάμερας και ραντάρ. Αυτό σημαίνει ότι ο οδηγός έχει καλύτερη γνώση του περιβάλλοντος χώρου, ενώ μπορεί να αναγνωρίζει ακόμα και τα όρια του δρόμου, χωρίς κράσπεδα ή πινακίδες οδοσήμανσης.

Τρεις νέες λειτουργίες έχουν προστεθεί στο πακέτο Honda SENSING για την Ευρώπη:

– Lead Car Departure Notification System: ειδοποιεί τον οδηγό πότε το προπορευόμενο αυτοκίνητο αρχίζει να κινείται.

– Collision Mitigation Throttle Control: αποτρέπει την ξαφνική εκκίνηση προς τα εμπρός ή με όπισθεν αν υπάρχει εμπόδιο στην πορεία του.

– Low Speed Brake Function: εφαρμόζει πίεση πέδησης έκτακτης ανάγκης σε εμπρόσθια ή όπισθεν πορεία, με χαμηλή ταχύτητα.

Άλλες λειτουργίες του πακέτου Honda SENSING περιλαμβάνουν:

– Collision Mitigation Brake System (CMBS): βοηθά στην αποφυγή μιας σύγκρουσης με αυτοκίνητα και πεζούς. Το σύστημα έχει βελτιωθεί με λειτουργία τις νυχτερινές ώρες για την ανίχνευση πεζών και δικυκλιστών όταν δεν υπάρχει φωτισμός στο δρόμο, και τώρα εφαρμόζει πίεση πέδησης όταν αντίθετα ερχόμενα αυτοκίνητα διασχίζουν το δρόμο ή εισέρχονται στην πορεία του αυτοκινήτου.

– Adaptive Cruise Control (ACC): επιτρέπει στο αυτοκίνητο να συμβαδίζει και να ακολουθεί την υπόλοιπη κυκλοφορία με χαμηλές ταχύτητες.

– Lane Keep Assist System (LKAS): χρησιμοποιείται σε αστικούς και επαρχιακούς δρόμους – καθώς και σε αυτοκινητόδρομους πολλαπλών λωρίδων –για να διατηρεί το όχημα στο κέντρο της λωρίδας, και λειτουργεί από 72 km/h μέχρι τη μέγιστη ταχύτητα του οχήματος.

– Intelligent Speed Limiter (ISL): ελέγχει αυτόματα την ταχύτητα του οχήματος σύμφωνα με αυτή που έχει ορίσει ο οδηγός ή κάτω από το όριο ταχύτητας που αναγράφεται σε μία πινακίδα.

– Road Departure Mitigation System (RDMS): ανιχνεύει τα όρια των λωρίδων και βοηθά τον οδηγό να μην απομακρυνθεί από το λωρίδα του.

– Traffic Sign Recognition (TSR): εμποδίζει την ξαφνική επιτάχυνση λόγω έλλειψης προσοχής και επαναφέρει τη συγκέντρωση του οδηγού.

– Auto High-Beam Headlights: ανιχνεύει προπορευόμενα οχήματα και αλλάζει αυτόματα μεταξύ μεσαίας και μεγάλης σκάλας φώτων.

Σε περίπτωση ατυχήματος, η γκάμα προηγμένων υπηρεσιών συνδεσιμότητας περιλαμβάνει επίσης Impact Alert και E-Call για κλήση οδικής βοήθειας έκτακτης ανάγκης.

Τεχνικές προδιαγραφές



Όλες οι τεχνικές πληροφορίες είναι προκαταρτικές και υπόκεινται σε αλλαγές.

Οι παρακάτω τιμές αναφέρονται στην έκδοση KG