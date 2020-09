Α.Παπαδέλλης (Maxen): “Προσφέρουμε την καλύτερη τεχνογνωσία για την εκτέλεση του «Εξοικονομώ – Αυτονομώ»”

now playing

Εν αναμονή του νέου προγράμματος ενεργειακής αναβάθμισης, συναντήσαμε τον ιδρυτή και γενικό διευθυντή της Maxen, Ανδρέα Παπαδέλλη, ο οποίος μας μίλησε για το νέο πρόγραμμα «Εξοικονομώ-Αυτονομώ» και κατά πόσο βοηθάει τον κλάδο που δραστηριοποιείται, έδωσε συμβουλές στους καταναλωτές που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα και απαρίθμησε τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα της εταιρείας του.

Συνέντευξη στη Φαίδρα Μαυρογιώργη (faidra@energyin.gr)

Η Maxen δραστηριοποιείται στην αγορά από το 1997 και εξειδικεύεται στη διαχείριση των τεχνικών έργων και την εμπορία σύγχρονων δομικών προϊόντων, στα πλαίσια της εξοικονόμησης ενέργειας στα κτίρια. Η ομάδα της εταιρείας αναλαμβάνει όλες τις εργασίες για την κατασκευή, ανακαίνιση ή επισκευή κτιρίων. Επιπλέον, παρέχει όλη τη συμβουλευτική και την καθοδήγηση για την ένταξη στα προγράμματα ενεργειακής αναβάθμισης, όπως το «Εξοικονομώ- Αυτονομώ». Η εταιρεία, από το 2011, έχει εκπληρώσει ένα μεγάλο αριθμό έργων στα πλαίσια του «Εξοικονοµώ κατ΄Οίκον», αποκτώντας µεγάλη εµπειρία.

– Κ. Παπαδέλλη, πείτε μας λίγα λόγια για την εταιρεία σας.

Η εταιρεία μας δραστηριοποιείται από το 1997 με εξειδίκευση στη διαχείριση τεχνικών έργων και την εμπορία σύγχρονων δομικών προϊόντων, έχοντας ως κύριο γνώμονα την εξοικονόμηση ενέργειας στα κτίρια. Στην έκθεση μας στο 4ο χλμ. Λεωφ. Ευελπίδων στο Κορωπί, Τ.Κ. 19442, παρουσιάζεται μια μεγάλη γκάμα προϊόντων και συστημάτων εξωτερικής θερμομόνωσης, ξηράς δόμησης, στεγανωτικών, κουφωμάτων PVC, σοβάδων και τεχνοτροπιών, στις ανταγωνιστικότερες τιμές της αγοράς. Η ομάδα της εταιρείας κατέχει πολυετή πείρα και τεχνογνωσία στην εφαρμογή των συστημάτων αυτών και είναι σε θέση να καλύψει κάθε σας ανάγκη για την κατασκευή, ανακαίνιση ή επισκευή του ακινήτου σας. Σας παρέχει, επίσης, την απαραίτητη καθοδήγηση για την ένταξη των παραπάνω εργασιών στο πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατ’ Οίκον» για την ενεργειακή θωράκισή της κατοικίας σας. Επιπρόσθετα, η εταιρεία έχοντας ως όραμα την αναβάθμιση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών του οικοδομικού κλάδου παρέχει εκπαίδευση και ενημέρωση στον τεχνικό κόσμο και σε ιδιώτες. Σε συνεργασία με τον φορέα πιστοποίησης TÜV HELLAS (TÜV NORD), το μεγαλύτερο φορέα πιστοποίησης στην Ελλάδα, παρέχεται η δυνατότητα σε επαγγελματίες διαφόρων ειδικοτήτων να πιστοποιηθούν ως φυσικά πρόσωπα, όπως «Τεχνίτης Ξηράς Δόμησης», «Μονωτής» κ.ά., αποκτώντας ένα ισχυρό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στην αγορά.

– Τι θα συμβουλεύατε τους καταναλωτές που ενδιαφέρονται να λάβουν μέρος στο πρόγραμμα «Εξοικονομώ-Αυτονομώ»;

Λόγω της πολυετούς εμπειρίας μας, θα συμβουλεύαμε τους τελικούς καταναλωτές να προτιμήσουν μια οργανωμένη εταιρεία να αναλάβει το φάκελο του έργου και τις γραφειοκρατικές διαδικασίες του προγράμματος. Με αυτόν τον τρόπο, θα είναι ευκολότερο να ολοκληρωθούν οι εργασίες και οι διαδικασίες στον χρόνο τους, χωρίς να έχουμε σημαντικές αποκλίσεις από το χρονοδιάγραμμα. Επίσης, ο τελικός καταναλωτής πολύ σημαντικό είναι να εμπιστεύεται την τεχνογνωσία του αναδόχου και τις προτάσεις του.

– Ποια είναι τα δικά σας ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα στην αγορά στην οποία δραστηριοποιείστε;

Αρχικά, διαθέτουμε τεχνογνωσία. Η εταιρεία παρέχει τεχνική υποστήριξη μέσω του εξειδικευμένου προσωπικού της, δίνοντας λύσεις σε σύνθετες κατασκευαστικές απαιτήσεις. Αυτό επιτυγχάνεται,σαφώς, με επίβλεψη – καθοδήγηση των έργων, ακολουθώντας τεχνικούς οδηγούς και προδιαγραφές που έχουν συνταχθεί από τους οίκους των πιστοποιημένων παραγωγών. Αλλοι μέθοδοι που εφαρμόζει η εταιρεία είναι η παροχή εκπαίδευσης σε τεχνίτες και η συνεργασία με την TUV HELLAS για την εξέταση πιστοποίησης τεχνιτών στις εγκαταστάσεις της. Επιπλέον, εκτός από τεχνογνωσία έχουμε και εμπειρία. Μια ομάδα από έμπειρα στελέχη μας καθοδηγούν και προδιαγράφουν για ιδιώτες, μηχανικούς κατασκευαστές και εργολάβους, υλικά και συστήματα δόμησης ως προς την απαίτηση και την ορθή εκτέλεσή τους. Προσφέρουμε υπηρεσίες σε ανταγωνιστικές τιμές σε σχέση με την αγορά. Εχουμε ποικιλία εξειδικευμένων υλικών για να πετυχαίνουμε τον στόχο μας για την εύρεση λύσεων στα δυσκολότερα τεχνικά προβλήματα. Για τον λόγο αυτό, η εταιρεία Μaxen ερευνά, μελετά και ενημερώνεται, προκειμένου να βρει τα πλέον εξειδικευμένα προϊόντα της παγκόσμιας αγοράς και να τα χρησιμοποιήσει στα τεχνικά έργα. Τέλος, είμαστε σε θέση να προσφέρουμε τις πλέον άρτιες τεχνικές λύσεις των μεγαλύτερων οίκων παραγωγής στα έργα των πελατών μας, προκειμένου να αποδοθεί το ακριβές αποτέλεσμα που θα επιθυμεί ο πελάτης.

– Πόσο έχει βοηθήσει τον κλάδο σας το συγκεκριμένο πρόγραμμα και σε ποια σημεία κατά τη γνώμη σας υστερεί;

Τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα, αλλά και σε παγκόσμιο επίπεδο, ανακαινίζονται μέσω προγραμμάτων ΕΣΠΑ ο κτιριακός τομέας και κυρίως οι κατοικίες. Αυτό δεν αποτελεί απλά μια τάση, αλλά υποχρέωση της κάθε χώρας για μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα του κτιριακού τομέα. Αυτό επιτυγχάνεται με παρεμβάσεις που μειώνουν την κατανάλωση για χρήση ψύξης, θέρμανσης και λοιπών χρήσεων. Ετσι και στην Ελλάδα τα τελευταία 9-10 χρόνια, έτρεξε το πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατ’ Οίκον». Τους ερχόμενους μήνες έρχεται αναβαθμισμένο σε παρεμβάσεις και σε απαιτήσεις το νέο «Εξοικονομώ–Αυτονομώ». Το πρόγραμμα ουσιαστικά αναβαθμίζει ενεργειακά το ακίνητο. Με άλλα λόγια, μπορούμε να πούμε ότι με τον όρο ενεργειακή ανακαίνιση εννοούμε τις παρεμβάσεις, οι οποίες υλοποιούνται σε ένα τεχνικό οικοδομικό έργο, προκειμένου να εξοικονομήσουν χρήματα, προσφέροντας ταυτόχρονα εσωτερικό φιλικό περιβάλλον ως προς τη θέρμανση και το δροσισμό, ως προς τα επίπεδα της χαμηλής υγρασίας και του φυσικού αερισμού, καθώς και της υψηλής αισθητικής και των χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα στο περιβάλλον. Επιπρόσθετα, ανοίγουν τον δρόμο για νέες ειδικότητες στον τεχνικό και επιστημονικό κόσμο, για νέες αγορές και τεχνολογίες και για την προώθηση νέων επαγγελματιών.

– Θεωρείτε ότι η ελληνική οικονομία θα ανακάμψει γρήγορα μετά την πανδημία του κορονοϊού;

Η εξάπλωση του κορονοϊού ανέτρεψε την ανάπτυξη στην ελληνική αγορά, με αποτέλεσμα πολλά έργα και προγράμματα να δρομολογηθούν σε μεταγενέστερο χρόνο. Η συνολική εικόνα της αγοράς δείχνει υποτονική με σταδιακή επιβάρυνσή της. Ενδεχομένως, οι κλάδοι που αφορά το πρόγραμμα «Εξοικονομώ–Αυτονομώ» να έχουν ταχύτερους ρυθμούς ανάκαμψης σε σχέση με άλλους κλάδους, διότι τα προγράμματα απορρόφησης και ολοκλήρωσης έχουν συγκεκριμένες ημερομηνίες και χρόνους υλοποίησης με μικρές μετακινήσεις και παρεκκλίσεις από τα προβλεπόμενα.

Who is Who

O Ανδρέας Παπαδέλλης είναι ιδρυτής και μέτοχος της εταιρείας Maxen και τελεί χρέη γενικού διευθυντή. Στο παρελθόν έχει εργαστεί ως τεχνικός–διευθυντής πωλήσεων σε μεγάλες πολυεθνικές εταιρίες. Είναι πολιτικός μηχανικός και ενεργειακός σύμβουλος – επιθεωρητής με μεταπτυχιακό τίτλο. Εχει δίπλωμα από το πρόγραμμα «Τεχνοσκόπιον» σε συνεργασία με το Πολυτεχνείο και Οικονομικό Πανεπιστήμιο στην διαχείριση τεχνολογίας και διαμόρφωση της τεχνολογικής στρατηγικής σε επιχειρήσεις. Είναι εξωτερικός συνεργάτης, εγκεκριμένος εξεταστής φυσικών προσώπων της TUV Hellas σε συστήματα πιστοποιημένων μονώσεων, εκπαιδευτής σε θέματα εξοικονόμησης ενέργειας της ειδικότητας τεχνικός μονώσεων και εκπαιδευτής στις «Κτιριακές κατασκευές- Οικοδομική» της ειδικότητας «Σχεδιαστής μέσω συστημάτων Η/Υ», καθώς και συγγραφέας εκπαιδευτικού υλικού «εργασίες ξηράς δόμησης» και «μονωτές». Εχει παρακολουθήσει πληθώρα εκπαιδευτικών προγραμμάτων και σεμιναρίων και είναι κάτοχος εργοληπτικού πτυχίου δημοσίων έργων.