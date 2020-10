Η Siemens Ελλάδος απέσπασε 3 βραβεία στα φετινά HR Awards

Η Siemens Ελλάδος βραβεύτηκε σε 3 σημαντικές κατηγορίες στα HR Awards 2020 που διοργανώνονται ετησίως με σκοπό να ξεχωρίσουν τις καλύτερες εταιρικές πρωτοβουλίες διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού.

Οι διακρίσεις αυτές αφορούν από κοινού τις εταιρείες Siemens A.E. και Siemens Mobility A.E. Συγκεκριμένα, η Siemens Ελλάδος απέσπασε: Χρυσό Βραβείο στην κατηγορία COVID-19 Response Actions: Most Innovative Work-From Home Plan για την υποψηφιότητα «Reshaping work in COVID times», Χρυσό Βραβείο στην κατηγορία Technology, e-learning & Integrated HR MIS: Most Innovative use of Technology in HR για την υποψηφιότητα «Achieving the Digital Transformation» και Χάλκινο Βραβείο στην κατηγορία Learning & Development: Excellence in Leadership Development για την υποψηφιότητα «Reinforcing Digital Mindset».

Μέσα από αυτή την τριπλή βράβευση η Siemens αναγνωρίστηκε για την επιτυχή υποστήριξη και ενημέρωση των εργαζομένων κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19, την άριστη χρήση της τεχνολογίας για καινοτόμες πρακτικές και συστήματα διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού, όπως και τις πρωτοβουλίες για την προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη των εργαζομένων.

Η χρήση της πιο προηγμένης τεχνολογίας για τη δημιουργία ενός εργασιακού περιβάλλοντος που όχι μόνο επιτρέπει τη διατήρηση της παραγωγικότητας, αλλά προωθεί ενεργά την προσωπική ευεξία και επαγγελματική εξέλιξη των ανθρώπων της, αποτελεί έναν από τους βασικότερους στόχους της Siemens. Κατά τη διάρκεια της πανδημίας η Siemens Ελλάδος υποστήριξε τους ανθρώπους της και ενίσχυσε το συλλογικό πνεύμα μέσα από ενέργειες που παρουσίαζαν συνοχή και απευθύνονταν σε όλους. Ψηφιακές ομιλίες με εξωτερικούς καλεσμένους και ειδικούς, ψηφιακές συναντήσεις με τον CEO, virtual διαλείμματα για γυμναστική, 24/7 ανώνυμη τηλεφωνική υποστήριξη για τους εργαζόμενους και τις οικογένειές τους και δυνατότητα επικοινωνίας με τον εταιρικό ιατρό μέσω βιντεοκλήσης, ήταν μερικές από τις πρωτοβουλίες που εστίασε η Siemens Ελλάδος κατά την περίοδο του lockdown.

Στην κατηγορία του Learning & Development, η Siemens Ελλάδος ξεχώρισε για την “Own Your Career” φιλοσοφία της που καθιστά κάθε εργαζόμενο υπεύθυνο για το πλάνο δράσεων της ανάπτυξής του, δίνοντάς του την ευκαιρία να συνεργαστεί με μέντορες από το ανθρώπινο δυναμικό της προκειμένου να βοηθηθεί στο να εντοπίσει τα κατάλληλα εργαλεία και προγράμματα που θα βελτιώσουν τις δεξιότητές του.

Τέλος, όσον αφορά στην ενότητα Technology, e-learning & Integrated HR MIS, η Siemens, ως τεχνολογική υπερδύναμη, διευκολύνει και εμπλουτίζει διαρκώς την καθημερινότητα των ανθρώπων της, με πλατφόρμες και εργαλεία προσαρμοσμένα στις μαθησιακές ανάγκες τους. Το My Learning World είναι μια πλατφόρμα ηλεκτρονικής μάθησης, η οποία με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης (AI) δημιουργεί ένα δυναμικό μενού εκπαίδευσης που διαμορφώνεται σύμφωνα με το προφίλ του χρήστη και περιλαμβάνει μια τεράστια ποικιλία διαδικτυακών εκπαιδεύσεων, ηλεκτρονικών βιβλίων, βίντεο και άρθρων. Το Strengthscope είναι ένα online εργαλείο αυτό-αξιολόγησης, που βοηθά τους εργαζόμενους να εντοπίσουν τα δυνατά τους σημεία.

«Στη Siemens αναγνωρίζουμε έμπρακτα την αφοσίωση και την προσφορά των ανθρώπων μας και προσπαθούμε διαρκώς να κάνουμε το καλύτερο δυνατό για εκείνους. Η τριπλή βράβευση της Siemens Ελλάδος στα φετινά HR Awards αποτελεί υπέρτατη τιμή για εμάς, γιατί αφορά τις δράσεις μας για την εξασφάλιση ενός τεχνολογικά εξελιγμένου, ασφαλούς και ευχάριστου περιβάλλοντος για τους ανθρώπους μας. Δεσμευόμαστε να συνεχίσουμε να εξελισσόμαστε και να δημιουργούμε ολοκληρωμένες λύσεις τελευταίας τεχνολογίας που επιτρέπουν στους εταιρικούς μας πελάτες να κάνουν με τη σειρά τους το ίδιο», δήλωσε ο κ. Johann Goettler, Πρόεδρος & CEO της Siemens Α.Ε.

Ο κ. Χρήστος Γεωργίου, CEO της Siemens Mobility A.E. ανέφερε: «Τα βραβεία αυτά ανήκουν σε όλους τους εργαζομένους της Siemens Ελλάδος και νιώθουμε μεγάλη χαρά που ιδίως μέσα στις ιδιαίτερες προκλήσεις που δημιούργησε ο COVID-19 καταφέραμε να διακριθούμε για ενέργειες και πρωτοβουλίες που σχετίζονται με το εργασιακό μας περιβάλλον. Προχωράμε προς αυτή την κατεύθυνση με στόχο να παρέχουμε στους εργαζόμενους μας όλα τα απαραίτητα εργαλεία που θα τους εξελίξουν περαιτέρω».

«Το απτό feedback των εργαζομένων μας και η προθυμία τους για πρόοδο είναι η κινητήριος δύναμή μας όλα αυτά τα χρόνια για τη δημιουργία ουσιαστικών και σημαντικών προγραμμάτων! Το γεγονός ότι έχουμε διακριθεί με 3 HR Awards σε τόσο σημαντικές κατηγορίες και μεταξύ σπουδαίων εταιρειών μας κάνει πραγματικά υπερήφανους!», δήλωσε σχετικά η κα. Ειρήνη Κουφάκη, Country HR Head στη Siemens Ελλάδος.

Η κα Νεκταρία – Ειρήνη Καραμανή, Country HR Head στη Siemens Italy, ανέφερε σχετικά με τη βράβευση: «Στην Siemens επενδύουμε συστηματικά στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων και ταλέντων των εργαζομένων μας, αξιοποιώντας τη δύναμη που μας δίνει η τεχνολογία και χαιρόμαστε ιδιαίτερα που οι άνθρωποί μας αποδέχονται τις πρωτοβουλίες μας με ενθουσιασμό. Οι πρόσφατες διακρίσεις στα HR Awards είναι ένα ορόσημο για τη Siemens Ελλάδος και υπογραμμίζουν ότι οι προσπάθειές μας έχουν θετικό αντίκρισμα».

Από το 2015, Τα HR Awards, που διοργανώνονται από τη Boussias Communications, βραβεύουν εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα για την στήριξη και την αφοσίωση στους εργαζόμενους. Η κριτική επιτροπή των βραβείων αποτελείται από καθηγητές και εμπειρογνώμονες του κλάδου και εκπροσώπους των φορέων που στηρίζουν τα βραβεία.