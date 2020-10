Η Samsung Electronics στις κορυφαίες πέντε καλύτερες μάρκες της Interbrand διεθνώς για το 2020

now playing

now playing

now playing

now viewing

Η Samsung Electronics ανακοίνωσε ότι κατέλαβε την 5η θέση στη λίστα της Interbrand με τις καλύτερες μάρκες στον κόσμο για το 2020 (Best Global Brands 2020), με την αξία της να ανέρχεται στα $62,3 δις, τη μεγαλύτερη μέχρι στιγμής εμπορική αξία της μάρκας της.

Παρά τις δυσκολίες που έφερε η πανδημία στη λειτουργία των πολυεθνικών επιχειρήσεων το 2020, η Samsung σημείωσε μια αύξηση 2% στην αξία της μάρκας, φτάνοντας στα $62,3 δις φέτος από $61,1 δις το 2019. Η Samsung αναρριχήθηκε στις πέντε κορυφαίες εταιρίες μέσα σε τρία χρόνια, μετά την ανάδειξή της στην έκτη θέση της αντίστοιχης λίστας το 2017.

Η αξία της μάρκας αυξάνεται σταθερά από την πρώτη εμφάνιση της Samsung στην 43η θέση το 2000, την πρώτη χρονιά δημοσίευσης της λίστας Best Global Brands της Interbrand. Aπό την εισαγωγή της στην κορυφαία δεκάδα το 2012 και την κατάκτηση της 9ης θέσης, η Samsung συνέχισε την ανοδική τροχιά, λαμβάνοντας την 6η θέση το 2017 και την 5η το 2020. Στη θετική πορεία της Samsung στη λίστα της Interbrand με τις 100 πιο πολύτιμες μάρκες στον κόσμο συνέβαλε η συνεχής παρουσίαση καινοτόμων προϊόντων και η εφαρμογή πρωτοποριακών, σε διεθνές επίπεδο, τεχνικών μάρκετινγκ.

Στον αντίποδα του COVID-19, η ΕΚΕ, η εφαρμογή καινοτομιών σε lifestyle προϊόντα και η σταθερή επένδυση στη μελλοντική ανάπτυξη της τεχνολογίας δημιουργούν ευκαιρίες ανάδειξης της αξίας της μάρκας.

Σύμφωνα με την Interbrand, οι σημαντικότεροι παράγοντες που συνέβαλλαν στην ανάπτυξη της Samsung είναι:

Η ταχεία απόκριση στην πανδημία με δράσεις εταιρικής κοινωνικής ευθύνης και ολοκληρωμένες καμπάνιες διεθνούς εμβέλειας.

Η πραγματοποίηση ενεργειών για την εξασφάλιση της βιώσιμης ανάπτυξης σε εταιρικό επίπεδο.

Η συνεχής παρουσίαση καινοτόμων προϊόντων, μεταξύ των οποίων τo smartphone Galaxy Fold, η οθόνη The Terrace και το ψυγείο BESPOKE.

Η συνέπεια στις επενδύσεις για την ανάπτυξη προηγμένων τεχνολογιών, όπως η Τεχνητή Νοημοσύνη (AI), το 5G και το Internet of Things (IoT).

Για την αντιμετώπιση των συνεπειών του COVID-19, η Samsung Electronics έχει προχωρήσει σε πολυάριθμες δωρεές, σύμφωνα με τις εκάστοτε ανάγκες της κάθε χώρας, για να βοηθήσει τους ανθρώπους να ξεπεράσουν τις δυσκολίες. Επίσης, η Samsung υλοποίησε επιτυχώς μια παγκόσμια καμπάνια με μήνυμα «Get through this together» στα social media κανάλια της και με υπαίθρια σήμανση στο Times Square στη Νέα Υόρκη, στο Piccadilly Circus στο Λονδίνο, στο Duomo di Milano στην Ιταλία και στο Entertainment Building στο Χονγκ Κονγκ, στο πλαίσιο της προσπάθειας επικοινωνίας με τους καταναλωτές σε δύσκολους καιρούς. Επιπλέον, η Samsung συγκέντρωσε θετικά σχόλια για την καμπάνια της, στο πλαίσιο της οποίας συγκεντρώνονταν φωτογραφίες και βίντεο που έστελναν οι καταναλωτές μέσω των social media, τα οποία στη συνέχεια μετατρέπονταν σε διαφημιστικά βίντεο και προβάλλονταν υπαίθρια, με σκοπό να εμψυχώνουν τους ανθρώπους σε όλον τον κόσμο. Οι καμπάνιες για τον COVID-19 υλοποιούνταν παράλληλα με τις καμπάνιες εταιρικής κοινωνικής ευθύνης της Samsung, όπως η «Enabling People» και διάφορα εκπαιδευτικά προγράμματα για τις μελλοντικές γενιές, όπως τα «Solve for Tomorrow», «Smart School» και «Innovation Campus».

Η δέσμευση της Samsung για βιωσιμότητα σε όλες τις πτυχές της εταιρικής λειτουργίας της συνέβαλε, επίσης, στην αύξηση της αξίας της μάρκας, με χαρακτηριστικό παράδειγμα την οικολογική συσκευασία των τηλεοράσεων της Samsung και των θηκών για smartphones, που αξιοποιούν ανακυκλωμένα υλικά.

Πάνω απ’ όλα, μεταξύ των βασικών συντελεστών που οδήγησαν την εταιρία στις κορυφαίες πέντε θέσεις, συγκαταλέγονται οι συνεχείς της προσπάθειες για την επίτευξη καινοτομίας παρά τις προκλήσεις που έθεσε ο COVID-19.

Το τμήμα Mobile Communications της Samsung έχει εδραιώσει την ηγετική του θέση στην αγορά 5G smartphone, απευθυνόμενο στη Generation Z με τη σειρά Galaxy A και με ενέργειες μάρκετινγκ, όπως η καμπάνια «Awesome». Ένα άλλο παράδειγμα επένδυσης στην καινοτομία είναι η δημιουργία μιας νέας προϊοντικής κατηγορίας, που εγκαινιάστηκε με την ανακοίνωση του Galaxy Z Flip. Στον τομέα των δικτύων, η Samsung έχει εδραιώσει τη θέση της ως ηγέτης του 5G, πρωτοπορώντας σε νέες αγορές και διευρύνοντας συνεργασίες με επιχειρήσεις σε βασικές αγορές, όπως οι ΗΠΑ και η Ιαπωνία.

Στην κατηγορία Visual Display, η Samsung ηγείται της βιομηχανίας τηλεοράσεων παρουσιάζοντας προϊόντα τεχνολογίας αιχμής, που ανταποκρίνονται στο σύγχρονο τρόπο ζωής των καταναλωτών, όπως οι οθόνες The Sero και The Terrace. Η Samsung συνεχίζει τις προσπάθειές της για βιωσιμότητα και σε αυτόν τον κλάδο, ανακοινώνοντας προϊόντα που βελτιώνουν την προσβασιμότητα για χρήστες με ειδικές ανάγκες και/ή αχρωματοψία, και λανσάροντας οικολογικές συσκευασίες.

Στον τομέα των ψηφιακών συσκευών, το ψυγείο BESPOKE και το Grande πλυντήριο-στεγνωτήριο με ΑΙ αποδεικνύουν ότι η προϊοντική καινοτομία της Samsung προσαρμόστηκε στις συνεχώς μεταβαλλόμενες ανάγκες των καταναλωτών. Οι καμπάνιες της για θέματα που αφορούν τους χρήστες, όπως η μαγειρική, ο αθλητισμός, η εσωτερική διακόσμηση και η φροντίδα των κατοικίδιων ζώων ενίσχυσαν την επικοινωνία με τους καταναλωτές.

Τέλος, η Samsung ανακοίνωσε ότι σύμφωνα με το πρόγραμμα Vision 2030, φιλοδοξεί να γίνει ο κυρίαρχος της αγοράς προϊόντων Μνήμης. Η Samsung είναι η πρώτη εταιρεία στον κόσμο που παρήγαγε DRAM με βάση το EUV και επενδύει συνεχώς σε HBM2E Flashbolt με AI, με εφαρμογή σε ανταλλακτικά αυτοκινήτων, στο IoT, στην Τεχνητή Νοημοσύνη και το 5G, επί σειράς ετών. Η εφαρμογή των μέτρων τηλεργασίας είχε ως αποτέλεσμα την αυξανόμενη ζήτηση για σέρβερ και υπηρεσίες cloud και αναμένεται να αυξήσει τις πωλήσεις των DRAM και NAND flash chips. Στο LSI σύστημα, η εταιρεία συνέχισε την τεχνολογική καινοτομία και επένδυση στα Exynos και ISOCELL, ενισχύοντας παράλληλα τη συνεργασία της με σημαντικούς εταίρους, όπως η Audi.

«Ξεκινήσαμε από την 43η θέση με αξία μάρκας $5,2 δις το 2000. Φέτος, βρισκόμαστε ανάμεσα στους κορυφαίους πέντε με αξία μάρκας $62,3 δις, που είναι ένα σπουδαίο επίτευγμα», δήλωσε ο YH Lee, CMO στη Samsung Electronics. «Δε θα μπορούσαμε να το πετύχουμε αυτό χωρίς την υποστήριξη των καταναλωτών μας διεθνώς. Για να ενισχύσουμε περαιτέρω την παγκόσμια θέση μας, θα συνεχίσουμε τη διάδραση και επικοινωνία με τους καταναλωτές».

Η Interbrand αποτιμά την αξία της μάρκας των επιχειρήσεων σύμφωνα με μια εκτενή ανάλυση πολλαπλών παραγόντων, όπως οι οικονομικές επιδόσεις, η επιρροή της μάρκας στην αγορά και η ανταγωνιστικότητά της.

※ Η ανάπτυξη της αξίας της μάρκας της Samsung Electronics