Η Ρουμανία επενδύει στον τομέα της ενέργειας

Η Ρουμανία σχεδιάζει να επενδύσει πάνω από 22,6 δισ. ευρώ στον ενεργειακό τομέα τα επόμενα δέκα χρόνια, στο πλαίσιο του προγράμματος 2020-2030 της κυβέρνησης της χώρας.

Η Ρουμανία στοχεύσει να παράγει από ΑΠΕ το 30,7% των ενεργειακών αναγκών το 2030, έναντι του 24,4% σήμερα.

Στην επόμενη δεκαετία, θα αυξήσει την εγκατεστημένη ενεργειακή χωρητικότητα κατά 35% με νέα αιολικά πάρακ 2,3MW και φωτοβολταϊκά 3,7mW.

Έτσι, η Ρουμανία θα μειώσει τις εισαγωγές ενέργειας από 20,8% της κατανάλωσης που εκτιμάται για το 2020 σε 17,8% το 2030, φθάνοντας σε ένα από τα χαμηλότερα επίπεδα εξάρτησης από τις εισαγωγές ενέργειας στην ΕΕ, σύμφωνα με το σχέδιο στρατηγικής.

Αναφορικά με το φυσικό αέριο, η Ρουμανία σκοπεύει να αναπτύξει το εθνικό σύστημα φ.α. μέσω του αγωγού BRUA που συνδέει Βουλγαρία-Ρουμανία-Ουγγαρία-Αυστρία και μέσω του νότιου αγωγού που παίρνει αέριο από τις ακτές της Μαύρης Θάλασσας.

Regarding the natural gas segment, Romania will focus on the development of the national gas transmission system on the Bulgaria