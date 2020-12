ΚΑΠΕ: Νέα ενεργειακή ετικέτα για τις οικιακές συσκευές από το Μάρτιο του 2021

now playing

Η Ευρωπαϊκή Ένωση αναθεώρησε και βελτίωσε την ενεργειακή ετικέτα ηλεκτρικών οικιακών συσκευών, σύμφωνα με τις ανάγκες των καταναλωτών.

Η νέα ετικέτα για οικιακά ψυγεία και καταψύκτες, πλυντήρια και πλυντήρια-στεγνωτήρια ρούχων, πλυντήρια πιάτων, τηλεοράσεις και ηλεκτρονικές διατάξεις απεικόνισης, συσκευές συντήρησης κρασιών, αλλά και λαμπτήρες, θα κάνει την εμφάνισή της στα εμπορικά καταστήματα από την 1η Μαρτίου 2021 και σε αυτή θα επισημαίνονται μόνο οι ενεργειακές τάξεις Α έως G.

Κατά τη διάρκεια της μεταβατικής περιόδου (Νοέμβριος 2020 – Μάρτιος 2021), στη συσκευασία ενός προϊόντος μπορεί να υπάρχουν δύο ενεργειακές ετικέτες. Η μία (τρέχουσα) που παρουσιάζει την ενεργειακή απόδοση του προϊόντος με βάση την κλίμακα A+++ έως D, και η άλλη (νέα) που παρουσιάζει την ενεργειακή απόδοση του ίδιου προϊόντος με βάση την αναθεωρημένη κλίμακα A έως G.

Το έργο “LABEL 2020 – New Label driving supply and demand of energy efficient products” που υλοποιεί το ΚΑΠΕ, θα υποστηρίξει την ομαλή μετάβαση της αγοράς από την τρέχουσα στη νέα ενεργειακή ετικέτα ηλεκτρικών συσκευών, με ενημερωτικές και εκπαιδευτικές δράσεις που θα πραγματοποιηθούν στο πλαίσιο εθνικής ενημερωτικής εκστρατείας. Στο “LABEL 2020”, που χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό πολυετές πρόγραμμα για την Έρευνα HORIZON 2020, συμμετέχουν άλλοι 20 ευρωπαίοι εταίροι από 16 διαφορετικές χώρες.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα https://www.label2020.gr/, όπου υπάρχει ενημερωτικό υλικό, οδηγίες για εμπόρους, συχνές ερωτήσεις και επεξηγηματικό φυλλάδιο για τη διπλή σήμανση. Παράλληλα, μπορούν να υποβάλουν ερωτήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση label2020@cres.gr.